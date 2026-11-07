Rentner aufgepasst: Wenn der grüne Punkt auf dem Handy leuchtet, Warnsignal ernst nehmen

Das Handy liegt neben Ihnen auf dem Tisch, niemand telefoniert und die Kamera ist scheinbar ausgeschaltet. Trotzdem leuchtet plötzlich ein kleiner grüner Punkt am oberen Bildschirmrand.

Dahinter steckt eine Datenschutzfunktion, die jeder Smartphone-Nutzer kennen sollte. Denn der Punkt zeigt an, dass eine Anwendung gerade auf Kamera oder Mikrofon zugreift.

In den meisten Fällen ist das harmlos. Doch wenn das Symbol ohne erkennbaren Anlass erscheint, lohnt sich eine Überprüfung. Sowohl bei Android-Smartphones als auch beim iPhone können Nutzer herausfinden, welche App dahintersteckt und ihr den Zugriff gegebenenfalls entziehen.

Grüner Punkt auf dem Handy kann vor unerwünschtem Zugriff warnen

Der kleine Punkt gehört zu den Datenschutzfunktionen moderner Smartphones. Apple führte entsprechende Hinweise mit iOS 14 ein, Google integrierte sie mit Android 12.

Die Anzeige soll verhindern, dass Nutzer den Zugriff auf besonders sensible Gerätefunktionen übersehen. Denn Kamera und Mikrofon können persönliche Gespräche, private Räume und andere vertrauliche Informationen erfassen.

Dafür muss eine App nicht ständig sichtbar geöffnet sein. Bestimmte Anwendungen können auch im Hintergrund auf das Mikrofon zugreifen, etwa während eines laufenden Telefonats.

Der grüne Punkt bedeutet allerdings nicht, dass tatsächlich eine heimliche Aufnahme stattfindet. Er weist zunächst nur darauf hin, dass eine App oder ein Systemdienst gerade Kamera oder Mikrofon verwendet.

Bei Android und iPhone haben die Punkte unterschiedliche Bedeutungen

Auf Android-Smartphones ab Version 12 erscheint rechts oben ein grünes Symbol, wenn eine Anwendung auf die Kamera oder das Mikrofon zugreift. Dabei spielt es keine Rolle, ob nur eine der beiden Funktionen oder beide gemeinsam genutzt werden.

Bei Samsung-Geräten wird zunächst ein kleines Kamera- oder Mikrofonsymbol eingeblendet. Nach kurzer Zeit verwandelt sich dieses in einen grünen Punkt.

Auf dem iPhone ist die Unterscheidung etwas genauer. Ein grüner Punkt zeigt an, dass die Kamera verwendet wird. Dabei kann zugleich das Mikrofon aktiv sein.

Ein orangefarbener Punkt bedeutet dagegen, dass eine App das Mikrofon verwendet, ohne dass zugleich die Kamera aktiv ist. Diese Unterscheidung gilt auf iPhones seit iOS 14.

Wichtig ist außerdem, dass der grüne Punkt nicht allgemein für eine Standortermittlung steht. Für den Zugriff auf Standortdaten gibt es je nach Betriebssystem und Gerätemodell eigene Hinweise.

So finden Android-Nutzer die verantwortliche App

Wer ein Android-Smartphone besitzt, kann meist direkt herausfinden, welche Anwendung auf die Kamera oder das Mikrofon zugreift.

Dafür wird zunächst die Benachrichtigungsleiste vom oberen Bildschirmrand nach unten gezogen. Anschließend lässt sich die grüne Anzeige antippen.

Das Smartphone zeigt dann an, welche App oder welcher Systemdienst die entsprechende Funktion gerade verwendet. Über die Anzeige können Nutzer auch zu den Berechtigungseinstellungen gelangen.

Eine weitere Möglichkeit bietet das sogenannte Privatsphäredashboard. Es ist auf unterstützten Android-Geräten unter Einstellungen und anschließend Sicherheit und Datenschutz beziehungsweise Datenschutz zu finden.

Dort lässt sich nachvollziehen, welche Anwendungen in der Vergangenheit auf Kamera, Mikrofon oder andere geschützte Funktionen zugegriffen haben.

Unter Android 12 können entsprechende Zugriffe der vergangenen 24 Stunden angezeigt werden. Seit Android 13 umfasst die Übersicht nach den Angaben von Google einen Zeitraum von bis zu sieben Tagen.

Die genaue Bezeichnung der Menüpunkte kann sich je nach Hersteller und Android-Version unterscheiden.

Auf dem iPhone lässt sich der Zugriff ebenfalls kontrollieren

Auch Apple bietet eine einfache Möglichkeit, verdächtige Zugriffe zu überprüfen.

Wenn ein grüner oder orangefarbener Punkt erscheint, öffnen Nutzer das Kontrollzentrum. Dort zeigt das iPhone an, welche Anwendung gerade oder vor Kurzem die Kamera beziehungsweise das Mikrofon verwendet hat.

Wer eine umfassendere Übersicht benötigt, kann den App-Datenschutzbericht nutzen.

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Dieser befindet sich unter Einstellungen, Datenschutz & Sicherheit und anschließend App-Datenschutzbericht.

Dort lässt sich nachvollziehen, wie häufig einzelne Apps innerhalb der vergangenen sieben Tage auf bestimmte Gerätefunktionen zugegriffen haben.

Voraussetzung ist, dass der Bericht zuvor aktiviert wurde. Frühere Zugriffe werden nicht nachträglich erfasst.

Die Informationen können besonders dann hilfreich sein, wenn der grüne Punkt nur kurz erscheint und die betreffende Anwendung nicht sofort erkannt wird.

Wann der grüne Punkt völlig normal ist

Nicht jedes Aufleuchten ist ein Anlass zur Sorge. Bei zahlreichen alltäglichen Smartphone-Funktionen ist der Zugriff auf Kamera oder Mikrofon notwendig.

Wer beispielsweise ein Foto aufnimmt, einen Videoanruf führt oder eine Sprachnachricht aufzeichnet, wird die entsprechende Anzeige sehen.

Auch das Einscannen eines QR-Codes, die Nutzung einer Diktierfunktion oder das Fotografieren von Unterlagen kann den Hinweis auslösen.

Das betrifft ebenfalls Menschen, die ihr Smartphone für Behördengänge verwenden. Wird beispielsweise ein Dokument für einen Antrag beim Jobcenter oder bei der Krankenkasse mit der Kamera fotografiert, ist ein kurzzeitiger Kamerazugriff nachvollziehbar.

Der Punkt allein sagt jedoch nichts darüber aus, ob die aufgenommenen Inhalte gespeichert, weitergegeben oder ins Internet übertragen wurden.

Bei diesen Situationen sollten Nutzer genauer hinsehen

Aufmerksam sollten Smartphone-Besitzer werden, wenn der grüne Punkt ohne nachvollziehbaren Zusammenhang erscheint.

Ein Beispiel wäre eine Anwendung, die lediglich Nachrichten oder einfache Texte anzeigt, aber plötzlich die Kamera aktiviert. Auch ein wiederholter Mikrofonzugriff durch eine App, für die keine Sprachfunktion erkennbar ist, sollte hinterfragt werden.

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Allerdings muss nicht jeder unerwartete Zugriff einen Missbrauch bedeuten. Manche Anwendungen verwenden Kamera oder Mikrofon für Funktionen, die Nutzer nicht unmittelbar erkennen.

Entscheidend ist deshalb, zunächst die verantwortliche Anwendung zu identifizieren und deren Berechtigungen zu überprüfen.

Kann der Zugriff nicht nachvollziehbar erklärt werden, sollten Nutzer der App die betreffenden Rechte entziehen und prüfen, ob die Anwendung weiterhin benötigt wird.

So entziehen Sie einer App den Zugriff auf Kamera und Mikrofon

Auf Android-Geräten können die Berechtigungen über die Einstellungen verwaltet werden. Je nach Modell führt der Weg über Sicherheit und Datenschutz, Berechtigungsmanager und anschließend Kamera oder Mikrofon.

Dort wird angezeigt, welche Apps Zugriffsrechte besitzen. Nutzer können die Berechtigung einzelner Anwendungen einschränken oder vollständig verweigern.

Bei vielen Android-Geräten lässt sich der Zugriff auf Kamera und Mikrofon zusätzlich über die Schnelleinstellungen geräteweit vorübergehend ausschalten.

Auf dem iPhone erfolgt die Verwaltung über Einstellungen und Datenschutz & Sicherheit. Unter Kamera beziehungsweise Mikrofon werden die Anwendungen aufgeführt, die eine entsprechende Berechtigung angefordert haben.

Durch das Ausschalten des jeweiligen Schalters kann der Zugriff für einzelne Apps verhindert werden.

Wer einer Anwendung die Berechtigung entzieht, muss allerdings damit rechnen, dass bestimmte Funktionen anschließend nicht mehr zur Verfügung stehen. Beispielsweise kann eine Videochat-App ohne Kameraberechtigung kein Kamerabild übertragen.

Was tun, wenn eine unbekannte App auf das Mikrofon zugreift?

Findet sich hinter dem grünen Punkt eine unbekannte oder nicht mehr benötigte Anwendung, sollte zunächst geprüft werden, wann und aus welcher Quelle diese installiert wurde.

Wenn sich kein nachvollziehbarer Grund für den Zugriff ergibt, kann die betreffende App beendet und ihre Berechtigung entzogen werden. Bei nicht benötigten Anwendungen kommt auch eine Deinstallation infrage.

Auf Android-Geräten kann zusätzlich Google Play Protect eingesetzt werden. Der Sicherheitsdienst überprüft installierte Apps auf potenziell schädliches Verhalten und kann vor erkannten Risiken warnen.

Der Zugriff erfolgt über den Google Play Store, das Profilbild und den Menüpunkt Play Protect. Dort kann eine Überprüfung gestartet werden.

Auch verfügbare Sicherheitsupdates für das Betriebssystem und die installierten Apps sollten berücksichtigt werden.

Ein Zurücksetzen des gesamten Smartphones ist wegen eines einzelnen grünen Punktes dagegen nicht erforderlich. Diese weitreichende Maßnahme kommt erst bei konkreten, anders nicht behebbaren Sicherheitsproblemen in Betracht. Zuvor sollten wichtige Daten gesichert werden.

Warum gerade sensible Dokumente geschützt werden sollten

Auf Smartphones befinden sich heute häufig weit mehr als private Fotos und Nachrichten. Viele Menschen nutzen ihre Geräte auch für Bankgeschäfte, Versicherungsunterlagen, medizinische Informationen und die Kommunikation mit Behörden.

Wer Sozialleistungen beantragt, fotografiert möglicherweise Kontoauszüge, Einkommensnachweise oder andere persönliche Dokumente. Solche Informationen sollten nur über vertrauenswürdige Anwendungen und die vorgesehenen sicheren Übertragungswege weitergegeben werden.

Die Datenschutzanzeige kann helfen, unerwartete Kamerazugriffe zu erkennen. Sie ersetzt aber keine Kontrolle darüber, welche App-Berechtigungen bestehen und welche Informationen tatsächlich übermittelt werden.

Es ist deshalb sinnvoll, nicht mehr benötigten Anwendungen den Zugriff auf sensible Funktionen zu entziehen und bei neuen Apps nur die erforderlichen Berechtigungen zuzulassen.

Fazit

Der grüne Punkt auf dem Smartphone ist keine Fehlermeldung, sondern eine wichtige Datenschutzfunktion. Er zeigt an, dass Kamera oder Mikrofon genutzt werden und macht entsprechende Zugriffe für Nutzer sichtbar.

Erscheint das Symbol beim Fotografieren, Telefonieren oder Aufnehmen einer Sprachnachricht, gibt es meist eine nachvollziehbare Erklärung. Taucht es dagegen ohne erkennbaren Anlass auf, sollten Nutzer die verantwortliche App überprüfen.

Mit den Datenschutzeinstellungen von Android und iPhone lässt sich der Zugriff in vielen Fällen schnell zuordnen und bei Bedarf unterbinden.

Häufige Fragen zum grünen Punkt auf dem Handy

Bedeutet der grüne Punkt, dass mein Handy abgehört wird?

Nein. Der Punkt zeigt zunächst nur, dass Kamera oder Mikrofon verwendet werden. Daraus lässt sich nicht ableiten, ob tatsächlich eine Aufnahme erfolgt oder Daten an Dritte übermittelt werden. Wenn der Zugriff unerwartet erscheint, sollten Nutzer überprüfen, welche App dafür verantwortlich ist.

Warum erscheint der grüne Punkt, obwohl keine Kamera geöffnet ist?

Auch andere Anwendungen können Kamera oder Mikrofon verwenden. Dazu gehören beispielsweise Videochat-Apps, QR-Code-Scanner oder Sprachfunktionen. Bei Android kann der grüne Punkt auch erscheinen, wenn lediglich das Mikrofon aktiv ist. Auf iPhones wird eine alleinige Mikrofonnutzung orange angezeigt.

Wie kann ich verhindern, dass Apps auf meine Kamera zugreifen?

Bei Android-Geräten können Nutzer die Berechtigungen im Bereich Sicherheit und Datenschutz beziehungsweise über den Berechtigungsmanager ändern. Auf iPhones befindet sich die entsprechende Einstellung unter Datenschutz & Sicherheit und Kamera. Dort lässt sich der Zugriff für einzelne Anwendungen deaktivieren.

Quellen

Google Android-Hilfe, Prüfen, ob die Android-Kamera oder das Mikrofon ein- oder ausgeschaltet ist

Google Android-Hilfe, Berechtigungen über das Privatsphäredashboard verwalten

Samsung, Das bedeutet der grüne Punkt oben auf deinem Bildschirm

Apple Support, Informationen zu orangefarbenen und grünen Statusanzeigen auf dem iPhone

Apple Support, Zugriff auf Kamera und Mikrofon des iPhone verwalten

Apple Support, Datenschutzfunktionen von Apps und App-Datenschutzbericht

Google-Hilfe, Apps und Daten mit Google Play Protect schützen

CHIP, Warnsignal für Nutzer und der grüne Punkt im Handy-Display, 3. November 2026