Rentner aufgepasst: Eine neue Pflicht für Autofahrer wird jetzt in Deutschland kommen

Neue Sicherheitstechnik wird für Autofahrer in Deutschland immer stärker vorgeschrieben. Gerade Rentner, die einen Neuwagen kaufen oder ihr bisheriges Fahrzeug ersetzen möchten, stoßen deshalb auf Assistenzsysteme, die sich teilweise nicht dauerhaft abschalten lassen.

Die neue Pflicht betrifft vor allem neu zugelassene Autos

Hinter den Änderungen steht die EU-Verordnung 2019/2144 zur allgemeinen Fahrzeugsicherheit. Sie schreibt schrittweise immer mehr technische Sicherheitssysteme für neue Fahrzeuge vor.

Bereits seit dem 7. Juli 2024 dürfen neue Pkw grundsätzlich nur noch zugelassen werden, wenn sie verschiedene vorgeschriebene Sicherheitssysteme besitzen. Dazu gehören unter anderem der intelligente Geschwindigkeitsassistent ISA, ein Müdigkeitswarner, ein Rückfahrassistent, das Notbremslicht und ein Ereignisdatenspeicher, häufig als Blackbox bezeichnet.

Für Autofahrer mit einem bereits zugelassenen älteren Auto bedeutet das Entwarnung. Eine allgemeine Nachrüstpflicht besteht nicht.

Wer sich über weitere Änderungen für ältere Autofahrer informieren möchte, findet bei Gegen-Hartz auch einen Überblick zu den Kfz-Regeln für Rentner im Jahr 2026.

Seit Juli 2026 gelten nochmals strengere Vorgaben

Am 7. Juli 2026 wurde die nächste Stufe der europäischen Sicherheitsvorgaben wirksam. Bei neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen kommen weitere Anforderungen hinzu.

Dazu gehört ein weiterentwickelter Notbremsassistent, der insbesondere Fußgänger und Radfahrer erkennen und bei drohenden Zusammenstößen automatisch bremsen kann. Ebenfalls vorgeschrieben ist bei entsprechenden neuen Fahrzeugen ein Warnsystem, das nachlassende Konzentration oder Ablenkung des Fahrers erkennen soll.

Auch die Anforderungen an den Schutz von Fußgängern wurden erweitert. Zusätzlich wurden die Vorschriften für Notfall-Spurhalteassistenten auf weitere Fahrzeuge ausgedehnt.

Für Rentner, die 2026 ein neues Auto kaufen, bedeutet das: Viele Funktionen, die früher als teure Sonderausstattung angeboten wurden, gehören inzwischen zur vorgeschriebenen Sicherheitsausstattung.

Diese Termine sind für Autofahrer wichtig

Zeitpunkt Änderung Betroffene Fahrzeuge Nachrüstung älterer Autos? 7. Juli 2024 ISA, Müdigkeitswarner, Rückfahrassistent, Notbremslicht, Blackbox und weitere Systeme neu zugelassene Pkw und bestimmte leichte Nutzfahrzeuge Nein 7. Juli 2026 zusätzliche Notbrems- und Ablenkungswarnsysteme sowie weitere Schutzvorgaben entsprechende neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge Nein 29. November 2026 Euro 7 startet zunächst für neue Fahrzeugtypen neu entwickelte Pkw und leichte Nutzfahrzeuge Nein 1. Januar 2027 Next-Generation-eCall wird für neue Pkw-Zulassungen vorgeschrieben neu zugelassene Pkw und leichte Transporter Nein

Die Termine zeigen auch, warum die Formulierung „Pflicht für alle Autofahrer“ schnell missverstanden werden kann. Die Vorschriften beziehen sich überwiegend auf die technische Ausstattung neuer Fahrzeuge und nicht darauf, dass Millionen Besitzer bestehender Autos sofort etwas umbauen lassen müssen.

Der Geschwindigkeitsassistent ISA kann Autofahrer überraschen

Besonders häufig fällt Neuwagenfahrern der intelligente Geschwindigkeitsassistent auf. Das System erkennt Tempolimits und weist den Fahrer darauf hin, wenn die zulässige Geschwindigkeit überschritten wird.

Je nach Fahrzeug kann das durch ein optisches, akustisches oder haptisches Signal geschehen. Die EU-Vorgaben lassen außerdem eine Rückmeldung über das Gaspedal zu.

Der Fahrer behält trotzdem die Entscheidung über die Geschwindigkeit und kann das System deaktivieren. Allerdings sieht die EU-Verordnung vor, dass ISA beim nächsten Einschalten beziehungsweise Starten des Fahrzeugs wieder im normalen Betriebsmodus arbeitet.

Gerade ältere Autofahrer können diese wiederkehrenden Hinweise zunächst als störend empfinden. Deshalb lohnt es sich beim Kauf eines neuen Autos, sich die Bedienung der Assistenzsysteme ausführlich erklären zu lassen.

Die Blackbox im Auto ist bereits Pflicht

Auch der sogenannte Event Data Recorder sorgt immer wieder für Verunsicherung. Seit dem 7. Juli 2024 ist ein solcher Ereignisdatenspeicher für neue Pkw der Klasse M1 und leichte Nutzfahrzeuge der Klasse N1 vorgeschrieben.

Das System speichert bei einem Unfall für einen kurzen Zeitraum technische Fahrzeugdaten. Dazu können Geschwindigkeit, Bremsvorgänge, Lenkwinkel oder die Aktivierung von Sicherheitssystemen gehören.

Die EU schreibt dabei Schutzvorgaben für die gespeicherten Daten vor. Die vollständige Fahrzeug-Identifikationsnummer oder andere Angaben, mit denen unmittelbar der Besitzer identifiziert werden könnte, dürfen nicht einfach im Ereignisdatensatz gespeichert werden.

Bei schweren Unfällen können solche Informationen bei der Rekonstruktion des Geschehens helfen. Eine permanente Videoüberwachung des Fahrers ist mit dem Event Data Recorder nicht verbunden.

Keine Pflicht zum Alkoholtest vor jeder Fahrt

Ein weiterer Punkt führt regelmäßig zu Missverständnissen. Neue Fahrzeuge benötigen bereits seit Juli 2024 eine standardisierte Vorbereitung für den Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrsperre.

Das bedeutet jedoch nicht, dass jeder Autofahrer vor dem Motorstart in ein Alkoholmessgerät pusten muss. Vorgeschrieben ist zunächst lediglich eine technische Schnittstelle, über die ein entsprechendes Gerät bei Bedarf nachgerüstet werden könnte.

Eine generell vorgeschriebene Alkohol-Wegfahrsperre für sämtliche privaten Autofahrer gibt es damit nicht. Wer ein neues Fahrzeug übernimmt, muss wegen dieser Vorschrift also kein Atemalkoholgerät benutzen.

Ab Januar 2027 folgt die nächste Neuwagen-Pflicht

Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Seit dem 1. Januar 2026 müssen neu entwickelte Fahrzeugtypen bereits mit dem sogenannten Next-Generation-eCall ausgerüstet werden.

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Ab dem 1. Januar 2027 wird die Regel deutlich breiter. Dann dürfen neue Pkw und leichte Transporter grundsätzlich nicht mehr erstmals zugelassen werden, wenn ihnen das neue eCall-System fehlt.

Das System nutzt moderne Mobilfunknetze wie 4G/LTE und 5G. Bei einem schweren Unfall kann automatisch ein Notruf ausgelöst und die Rettungsleitstelle über den Unfall informiert werden.

Auch hier müssen Besitzer eines älteren Autos nicht zum Nachrüsten in die Werkstatt fahren. Die Vorgabe betrifft neue Fahrzeuge.

Für Rentner ist eine andere Frist derzeit oft viel dringender

Während bei den Assistenzsystemen für ältere Fahrzeuge normalerweise nichts getan werden muss, kann beim Führerschein durchaus Handlungsbedarf bestehen. Der nächste Termin beim verpflichtenden Führerscheinumtausch ist der 19. Januar 2027.

Betroffen sind grundsätzlich Kartenführerscheine, die in den Jahren 2002 bis 2004 ausgestellt wurden. Für Menschen, die vor 1953 geboren wurden, gilt allerdings eine Sonderregelung: Sie haben unabhängig vom Ausstellungsjahr ihres Führerscheins grundsätzlich bis zum 19. Januar 2033 Zeit.

Mehr dazu lesen Sie im Gegen-Hartz-Beitrag „Rentner aufgepasst: Millionen Führerscheine laufen in 5 Monaten ab“.

Auch die Hauptuntersuchung sollte nicht aus dem Blick geraten. Welche Regeln dabei wichtig sind, erläutert der Beitrag zu den TÜV-Änderungen für Autofahrer 2026.

Müssen Rentner wegen ihres Alters bald zum Gesundheitscheck?

Nein. Die neue EU-Führerscheinrichtlinie schreibt Deutschland keinen pauschalen Gesundheitstest für alle Autofahrer ab 70 Jahren vor.

Bei Ausstellung und späterer Erneuerung von Führerscheinen sollen gesundheitliche Voraussetzungen künftig stärker berücksichtigt werden. Für Pkw- und Motorradführerscheine können die Mitgliedstaaten jedoch statt einer ärztlichen Untersuchung beispielsweise eine Selbsteinschätzung oder ein anderes nationales Verfahren vorsehen.

Deutschland muss die meisten Vorgaben der neuen EU-Führerscheinrichtlinie bis zum 26. November 2028 in nationales Recht übertragen; angewendet werden sie überwiegend ab dem 26. November 2029. Wie Deutschland die gesundheitliche Prüfung bei normalen Pkw-Führerscheinen konkret ausgestaltet, ist im August 2026 noch nicht abschließend festgelegt.

Ein automatischer Führerscheinverlust wegen eines bestimmten Geburtstags besteht daher nicht. Unter bestimmten Umständen kann die Fahrerlaubnisbehörde allerdings bereits nach geltendem Recht tätig werden, wenn konkrete Zweifel an der Fahreignung bestehen, wie Gegen-Hartz im Beitrag „Senioren kann auch der Führerschein abgenommen werden“erläutert.

Praxisbeispiel: Herr Schneider kauft mit 72 Jahren einen Neuwagen

Herr Schneider ist 72 Jahre alt und fährt bislang einen Pkw aus dem Jahr 2015. Wegen der neuen Assistenzvorgaben muss er an seinem bisherigen Fahrzeug weder eine Blackbox noch einen intelligenten Geschwindigkeitsassistenten nachrüsten.

Im Oktober 2026 entscheidet er sich jedoch für einen Neuwagen. Dieser verfügt unter anderem über ISA, Müdigkeits- und Ablenkungswarnung, einen Ereignisdatenspeicher sowie moderne Notbremsfunktionen.

Herr Schneider bemerkt bei den ersten Fahrten, dass der Geschwindigkeitsassistent ihn regelmäßig auf Tempolimits hinweist. Er lässt sich deshalb vom Autohaus zeigen, wie sich die Warnungen bedienen lassen und welche Einstellungen nach einem Neustart automatisch wieder aktiviert werden.

Für seinen alten Wagen hätte es diese Verpflichtung nicht gegeben. Entscheidend ist also nicht sein Alter, sondern ob es sich um ein Fahrzeug handelt, für das die neuen Zulassungsvorschriften gelten.

Fragen und Antworten zur neuen Autofahrer-Pflicht

1. Müssen jetzt alle Autofahrer ihr Fahrzeug nachrüsten?

Nein. Die neuen Sicherheitsvorgaben gelten überwiegend für neu zugelassene Fahrzeuge beziehungsweise zunächst für neue Fahrzeugtypen. Bereits zugelassene ältere Pkw müssen grundsätzlich nicht nachträglich mit den Systemen ausgestattet werden.

2. Muss jeder Neuwagen eine Blackbox haben?

Für neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge der betreffenden Klassen ist der Event Data Recorder bereits seit dem 7. Juli 2024 vorgeschrieben. Er zeichnet bei bestimmten Unfallereignissen technische Fahrzeugdaten über einen begrenzten Zeitraum auf.

3. Kann der Geschwindigkeitsassistent ausgeschaltet werden?

Ja. ISA kann vom Fahrer deaktiviert werden, allerdings sieht die EU-Vorgabe vor, dass das System beim nächsten Fahrzeugstart wieder im normalen Betriebsmodus arbeitet.

4. Müssen Rentner künftig automatisch einen Gesundheitstest machen?

Eine pauschale Untersuchungspflicht allein wegen des Alters besteht in Deutschland derzeit nicht. Auch die neue EU-Führerscheinrichtlinie schreibt keinen automatischen Gesundheitscheck für sämtliche Fahrer ab 70 Jahren vor.

5. Was ändert sich am 1. Januar 2027?

Ab diesem Zeitpunkt wird das Next-Generation-eCall für neu zugelassene Pkw und leichte Transporter vorgeschrieben. Bestehende ältere Fahrzeuge müssen deswegen nicht allgemein nachgerüstet werden.

6. Was sollten Rentner jetzt überprüfen?

Wer einen älteren Wagen besitzt, sollte vor allem seine persönlichen Fristen für Hauptuntersuchung und Führerscheinumtausch prüfen. Beim Kauf eines Neuwagens lohnt es sich zusätzlich, sich die inzwischen vorgeschriebenen Assistenzsysteme genau erklären zu lassen.