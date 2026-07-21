Rente: Welche Minijobs für Rentner die Besten sind

Anzeige

Viele Betroffene möchten ihre Altersrente durch einen Nebenverdienst aufstocken, oder müssen dies sogar. Ein Minijob kann dabei bis zu 603 Euro im Monat einbringen, ohne die gesetzliche Altersrente zu beeinträchtigen.

Dabei gibt es allerdings einiges zu beachten: Die Verdienstgrenze, die mögliche Verwechslung mit der Aktivrente und Sozialabgaben. Nicht zuletzt sind bestimmte Minijobs für Renter besonders geeignet und andere weniger,

Rentner dürfen unbegrenzt zur Altersrente hinzuverdienen

Bei einer gesetzlichen Altersrente gibt es grundsätzlich keine Hinzuverdienstgrenze mehr. Das gilt auch für Menschen, die bereits vor Erreichen der regulären Altersgrenze in Rente gegangen sind.

Die frühere Hinzuverdienstgrenze für vorgezogene Altersrenten wurde zum 1. Januar 2023 abgeschafft. Rentner dürfen somit grundsätzlich beliebig viel verdienen, ohne dass ihre Altersrente allein wegen des Arbeitsentgelts gekürzt wird.

Das bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass jeder Nebenverdienst automatisch steuer- und beitragsfrei bleibt. Hier gelten die arbeitsrechtlichen Regeln , ob es sich um einen Minijob, einen Midijob oder eine reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung handelt.

Welche Jobs sind die Besten für Rentner?

Minijob Warum er für Rentner gut geeignet sein kann Empfangs- oder Pförtnerdienst Häufig überwiegend sitzende Tätigkeit mit festen Arbeitszeiten und vergleichsweise geringer körperlicher Belastung. Bürohilfe Geeignet für Rentner mit Erfahrung in Verwaltung, Buchhaltung, Ablage oder Datenpflege. Teilweise ist auch Arbeit im Homeoffice möglich. Nachhilfelehrer Lehrkräfte und Fachkräfte können ihr Wissen weitergeben und die Arbeitszeiten meist flexibel vereinbaren. Alltagsbegleiter für Senioren Soziale Erfahrung, Geduld und Einfühlungsvermögen sind besonders gefragt. Medizinische Pflegeaufgaben gehören normalerweise nicht dazu. Betreuungskraft in Schule oder Kita Geeignet für Menschen, die gern mit Kindern arbeiten. Die Einsätze finden häufig stundenweise am Vormittag oder Nachmittag statt. Museumsaufsicht Ruhiges Arbeitsumfeld und planbare Schichten. Je nach Einsatzort kann längeres Stehen erforderlich sein. Bibliotheks- oder Archivhilfe Überschaubare Aufgaben in ruhiger Umgebung. Erfahrungen mit Ordnungssystemen und einfacher Computerarbeit sind hilfreich. Telefonischer Kundenservice Körperlich wenig belastend und teilweise von zu Hause aus möglich. Gute Ausdrucksfähigkeit und Geduld sind erforderlich. Haushaltshilfe Die Arbeitszeiten lassen sich häufig individuell vereinbaren. Der Job kann jedoch körperlich anstrengend sein. Haustierbetreuung Flexible Einsätze und viel Bewegung an der frischen Luft. Besonders geeignet für tierliebe und körperlich mobile Rentner. Fahrer für soziale Dienste Geeignet für Rentner mit Führerschein und sicherer Fahrpraxis. Häufig werden Schüler, Senioren oder Menschen mit Behinderung befördert. Verkaufshilfe Ermöglicht Kontakt zu anderen Menschen und kurze Arbeitseinsätze. Längeres Stehen und Wochenendarbeit können belastend sein. Gartenhilfe Passend für Menschen, die gern im Freien arbeiten. Die körperliche Belastung und die Witterung sollten berücksichtigt werden. Hausmeisterhilfe Handwerkliche Erfahrung kann weiter genutzt werden. Wichtig ist, schwere Arbeiten und gefährliche Reparaturen auszuschließen. Freier Mitarbeiter im früheren Beruf Berufserfahrung kann gezielt eingesetzt werden. Vorab sollte geprüft werden, ob tatsächlich ein Minijob oder eine selbstständige Tätigkeit vorliegt.

Minijob-Grenze liegt 2026 bei 603 Euro

Seit Januar 2026 dürfen Minijobber durchschnittlich bis zu 603 Euro im Monat verdienen. Auf das gesamte Kalenderjahr gerechnet ergibt sich eine reguläre Verdienstgrenze von 7.236 Euro. Im Jahr 2027 soll die monatliche Grenze aufgrund der Mindestlohnerhöhung auf 633 Euro steigen.

Maßgeblich ist grundsätzlich der durchschnittliche Verdienst. Regelmäßig zu erwartende Zahlungen wie Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld müssen in die Berechnung einbezogen werden.

Wer mehrere Minijobs bei unterschiedlichen Arbeitgebern ausübt, darf die Grenze nicht für jeden einzelnen Job ausschöpfen. Die Verdienste werden zusammengerechnet. Wird die Minijob-Grenze insgesamt überschritten, kann Sozialversicherungspflicht eintreten.

Welche Minijobs eignen sich für Rentner besonders?

Für ältere Beschäftigte bieten sich vor allem Tätigkeiten an, die zeitlich gut planbar und körperlich nicht zu belastend sind. Geeignet können beispielsweise folgende Bereiche sein: Empfang und Telefonzentrale, Bürohilfe und Postbearbeitung, Datenpflege und Archivarbeiten, Nachhilfe oder Lernbegleitung, oder Museums- und Bibliotheksaufsicht.

Auch Fahr- und Begleitdienste, Einkaufs- und Alltagshilfen, Verkauf und Kassentätigkeiten, oder Betreuung von Veranstaltungen eignen sich gut für viele Rentner.

Nicht zuletzt sollten Sie darauf achten, welche Minijobs am besten bezahlt werden. Welche Arbeit infrage kommt, hängt von der Gesundheit, den persönlichen Erfahrungen und dem gewünschten Stundenumfang ab. Wer früher im Büro, im Verkauf, als Lehrer oder in einem sozialen Beruf gearbeitet hat, kann häufig an vorhandene Kenntnisse anknüpfen.

Dabei gilt grundsätzlich: Wenn Sie mit Diplom, Masterstudium, Meister oder allgemein einem höheren Abschluss in ihrem Beruf tätig waren, können Sie in diesem auch im Minijob vermutlich einen höheren Lohn aushandeln, zum Beispiel als ehemaliger Mathelehrer in der Nachhilfe.

📚 Lesen Sie auch: Volle EM-Rente trotz 4 Stunden Leistungsfähigkeit

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren im Jahr 2024 rund 13 Prozent der Rentnerinnen und Rentner zwischen 65 und 74 Jahren erwerbstätig. Neuere Zahlen für 2025 weisen einen Anteil von 13,5 Prozent aus.

Müssen Rentner im Minijob Rentenbeiträge zahlen?

Auch Rentner können in einem Minijob grundsätzlich rentenversicherungspflichtig sein. Ob tatsächlich eigene Beiträge anfallen und ob dadurch die spätere Rente steigt, hängt unter anderem davon ab, ob die Regelaltersgrenze bereits erreicht wurde und ob eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht besteht.

Eine Befreiung sollte nicht vorschnell unterschrieben werden. Eigene Beiträge können sich insbesondere vor Erreichen der Regelaltersgrenze positiv auf den Rentenanspruch auswirken. Nach Erreichen der Regelaltersgrenze gelten teilweise andere Regelungen.

Betroffene sollten sich vor der Entscheidung individuell von der Deutschen Rentenversicherung oder der Minijob-Zentrale beraten lassen.

Was passiert bei mehr als 603 Euro Verdienst?

Wer regelmäßig mehr als 603 Euro im Monat verdient, übt 2026 in der Regel keinen Minijob mehr aus. Bei einem monatlichen Arbeitsentgelt von mehr als 603 Euro bis höchstens 2.000 Euro handelt es sich normalerweise um einen Midijob im sogenannten Übergangsbereich.

Im Midijob müssen Beschäftigte eigene Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Diese sind innerhalb des Übergangsbereichs jedoch reduziert. Die Rentenansprüche werden trotzdem grundsätzlich auf Basis des vollständigen Arbeitsentgelts berechnet.

Ein Midijob kann deshalb für Rentner interessant sein, die mehr arbeiten möchten und nicht zwingend auf die einfache Abrechnung eines Minijobs angewiesen sind.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Aktivrente gilt nicht für Minijobs

Seit 2026 können Beschäftigte, die ihre Regelaltersgrenze erreicht haben, im Rahmen der Aktivrente bis zu 2.000 Euro Arbeitslohn im Monat steuerfrei erhalten. Voraussetzung ist insbesondere eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Minijobs werden aber von der Aktivrente nicht erfasst.

Für Rentner ergibt sich daher ein wichtiger Unterschied: Ein Minijob bietet eine einfache Beschäftigungsform mit maximal 603 Euro durchschnittlichem Monatsverdienst.

Wer dagegen sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist und die Voraussetzungen der Aktivrente erfüllt, kann bis zu 2.000 Euro Arbeitslohn im Monat steuerfrei beziehen.

Steuerfrei bedeutet allerdings nicht automatisch sozialabgabenfrei. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie weitere Abgaben müssen gesondert geprüft werden.

Steuererklärung kann trotz Minijob notwendig sein

Viele Minijobs werden vom Arbeitgeber pauschal versteuert. In diesem Fall muss der Verdienst üblicherweise nicht noch einmal als Arbeitslohn in der Einkommensteuererklärung angegeben werden.

Anders kann es aussehen, wenn der Arbeitgeber den Verdienst individuell nach den elektronischen Lohnsteuermerkmalen abrechnet. Außerdem kann die Rente selbst teilweise steuerpflichtig sein. Ob tatsächlich Einkommensteuer anfällt, hängt von der Gesamthöhe der steuerpflichtigen Einkünfte, dem Rentenbeginn und möglichen Abzügen ab.

Rentner mit mehreren Einkommensquellen sollten daher prüfen lassen, ob sie eine Steuererklärung abgeben müssen.

Beispiel: Gerd, 67 Jahre, aus Mannheim

Gerd ist 67 Jahre alt, lebt in Mannheim und bezieht bereits seine reguläre Altersrente. Zweimal in der Woche arbeitet er jeweils fünf Stunden am Empfang eines kleinen Unternehmens.

Bei einem Stundenlohn von 13,90 Euro ergibt sich folgende Rechnung:

10 Stunden pro Woche × 13,90 Euro × durchschnittlich 4,33 Wochen = rund 602 Euro im Monat.

Gerd bleibt damit knapp unter der Minijob-Grenze von 603 Euro. Seine gesetzliche Altersrente wird wegen dieses Verdienstes nicht gekürzt.

Allerdings sollte Gerd darauf achten, ob zusätzliche Zahlungen vereinbart sind. Erhält er beispielsweise regelmäßig Weihnachtsgeld, muss dieses grundsätzlich bei der Prüfung des durchschnittlichen Monatsverdienstes berücksichtigt werden.

FAQ: Häufige Fragen zum Minijob für Rentner

1. Wird meine Altersrente gekürzt, wenn ich einen Minijob ausübe?

Nein. Zu einer gesetzlichen Altersrente dürfen Sie seit dem 1. Januar 2023 grundsätzlich unbegrenzt hinzuverdienen. Das gilt auch für vorgezogene Altersrenten. Der Verdienst kann jedoch steuerliche Folgen haben.

2. Darf ich neben der Rente mehrere Minijobs haben?

Ja, mehrere Minijobs sind grundsätzlich möglich. Die Verdienste aus den einzelnen Beschäftigungen werden jedoch zusammengerechnet. Insgesamt darf der durchschnittliche Monatsverdienst 2026 regelmäßig nicht über 603 Euro liegen, wenn alle Tätigkeiten weiterhin als Minijobs behandelt werden sollen.

3. Gilt die Aktivrente auch für einen Minijob?

Nein. Die Aktivrente setzt grundsätzlich eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nach Erreichen der Regelaltersgrenze voraus. Arbeitslohn aus einem Minijob fällt nicht unter den steuerfreien Betrag der Aktivrente.

Quellenverzeichnis

Deutsche Rentenversicherung: Informationen zum unbegrenzten Hinzuverdienst bei Altersrenten und zur Abschaffung der Hinzuverdienstgrenze seit Januar 2023. (Deutsche Rentenversicherung)

Minijob-Zentrale: Verdienstgrenze für Minijobs von 603 Euro monatlich beziehungsweise 7.236 Euro jährlich im Jahr 2026. (Minijob Magazin)

Minijob-Zentrale: Erhöhung der Minijob-Grenze auf 633 Euro im Jahr 2027. (Minijob Magazin)

Minijob-Zentrale: Übergangsbereich für Midijobs von mehr als 603 Euro bis 2.000 Euro im Jahr 2026. (Minijob Magazin)

Statistisches Bundesamt: Erwerbstätigkeit von Rentnerinnen und Rentnern im Alter von 65 bis 74 Jahren. (Statistisches Bundesamt)

Bundesministerium der Finanzen: Voraussetzungen und steuerfreier Höchstbetrag von monatlich 2.000 Euro bei der Aktivrente. (Bundesministerium der Finanzen)

Hinweis: Der Beitrag bietet eine allgemeine Orientierung und ersetzt keine individuelle Rechts-, Steuer- oder Rentenberatung.