Rente und Steuern werden zur Überraschung, wenn das Finanzamt viermal kassiert

Wer eine gesetzliche Rente bezieht, kann vom Finanzamt zu vier Einkommensteuerzahlungen im Jahr verpflichtet werden. Dafür reichen bereits 400 Euro an voraussichtlich noch offener Jahressteuer aus, doch die Grenze betrifft nicht die Höhe der Rente oder eines Nebenverdienstes.

Besonders leicht wird die Regel mit einer zweiten Steuergrenze verwechselt. Denn bei Arbeitnehmern mit zusätzlichen Einkünften spielen 410 Euro eine wichtige Rolle, allerdings geht es dabei um die Pflicht zur Steuererklärung und nicht um vierteljährliche Vorauszahlungen.

Ab 400 Euro kann das Finanzamt vier Steuerzahlungen verlangen

Nach § 37 Absatz 5 Einkommensteuergesetz dürfen Einkommensteuer-Vorauszahlungen erst festgesetzt werden, wenn sie mindestens 400 Euro im Kalenderjahr und mindestens 100 Euro für einen Vorauszahlungstermin betragen.

Diese Grenze bezieht sich ausschließlich auf die voraussichtlich noch zu zahlende Einkommensteuer. Sie sagt nichts darüber aus, wie hoch die monatliche Rente oder das zusätzliche Einkommen sein darf.

Das Finanzamt berücksichtigt bei der Berechnung unter anderem die letzte Steuerfestsetzung und bereits anrechenbare Steuerabzüge. Auch die voraussichtlichen Einkommensverhältnisse des betreffenden Jahres sind relevant.

Für Rentner ist das besonders wichtig, weil die Deutsche Rentenversicherung von der gesetzlichen Rente grundsätzlich keine Einkommensteuer einbehält. Die Steuer wird gegebenenfalls erst durch das Finanzamt festgesetzt.

So viel müssen Rentner bei vier Zahlungsterminen überweisen

Wird die festgesetzte Jahresvorauszahlung gleichmäßig auf vier Termine verteilt, ergeben sich folgende Beträge.

Jährlicher Vorauszahlungsbedarf Vierteljährliche Vorauszahlung 300 Euro Keine reguläre Festsetzung 399 Euro Keine reguläre Festsetzung 400 Euro 100 Euro 800 Euro 200 Euro 1.200 Euro 300 Euro 2.000 Euro 500 Euro

Die Beträge sind vereinfachte Beispiele für eine gleichmäßige Verteilung. Bei einer erstmaligen Festsetzung oder Änderung während des Jahres können die tatsächlich fälligen Raten davon abweichen.

Eine wichtige Besonderheit besteht darin, dass bereits exakt 400 Euro die gesetzliche Jahresmindestgrenze erreichen. Es ist also nicht erforderlich, dass dieser Betrag überschritten wird.

Die 410-Euro-Grenze betrifft eine andere Steuerpflicht

Eine weitere Grenze findet sich in § 46 Absatz 2 Nummer 1 EStG. Sie spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn jemand Arbeitslohn erhält, von dem bereits Lohnsteuer einbehalten wird, und daneben weitere steuerpflichtige Einkünfte ohne Lohnsteuerabzug erzielt.

Übersteigt die maßgebliche positive Summe dieser weiteren Einkünfte 410 Euro im Kalenderjahr, kann dadurch eine Pflichtveranlagung entstehen. Auch bestimmte Leistungen, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, können nach dieser Vorschrift relevant sein.

Für Menschen, die während eines Jahres in Rente gehen, kann diese Unterscheidung besonders wichtig werden. Sie haben möglicherweise zunächst Arbeitslohn bezogen und erhalten anschließend eine gesetzliche Rente, von der keine Einkommensteuer einbehalten wurde.

Die 410-Euro-Grenze bezieht sich dann nicht einfach auf die gesamte ausgezahlte Rente. Maßgeblich sind die nach den steuerrechtlichen Regeln anzusetzenden Einkünfte, wobei weitere gesetzliche Abzüge und Voraussetzungen zu berücksichtigen sind.

Auch unter 400 Euro Steuerschuld kann eine Erklärung nötig sein

Die beiden Vorschriften regeln unterschiedliche Fragen. Deshalb kann jemand zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet sein, ohne vierteljährliche Vorauszahlungen leisten zu müssen.

Ein vereinfachtes Beispiel zeigt den Unterschied. Eine Rentnerin erzielt neben lohnversteuertem Arbeitslohn weitere steuerpflichtige Einkünfte, die nach den maßgeblichen Abzügen 600 Euro betragen.

Damit ist die Grenze von 410 Euro überschritten, sodass unter den Voraussetzungen des § 46 EStG eine Steuererklärung erforderlich wird. Ergibt sich aus der Steuerberechnung jedoch nur ein jährlicher Vorauszahlungsbedarf von 300 Euro, wird die Mindestgrenze des § 37 Absatz 5 EStG nicht erreicht.

Die Rentnerin müsste also möglicherweise eine Steuererklärung abgeben, ohne dass das Finanzamt vier Vorauszahlungen festsetzen dürfte. Eine spätere Einkommensteuernachzahlung ist dadurch allerdings nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

Zwischen 410 und 820 Euro greift eine weitere Sonderregel

Bei bestimmten zusätzlichen Einkünften von Arbeitnehmern gibt es außerdem einen sogenannten Härteausgleich. Die Regelung soll verhindern, dass der steuerliche Übergang unmittelbar oberhalb der 410-Euro-Grenze besonders stark ausfällt.

Nach § 70 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung kann bei entsprechenden Einkünften von mehr als 410 Euro und weniger als 820 Euro ein zusätzlicher Abzugsbetrag berücksichtigt werden.

Bei beispielsweise 600 Euro maßgeblichen Nebeneinkünften ergibt sich unter den vereinfachten gesetzlichen Voraussetzungen ein Härteausgleich von 220 Euro. Dadurch verbleiben aus diesen Einkünften rechnerisch 380 Euro, die in die weitere Steuerberechnung eingehen.

Diese Sonderregel ist allerdings kein allgemeiner Freibetrag für jeden Rentner mit zusätzlichen Einnahmen. Sie knüpft an die besonderen Voraussetzungen der Arbeitnehmerveranlagung an.

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Für Rentner ohne Arbeitslohn gelten andere Regeln

Wer ausschließlich eine gesetzliche Altersrente erhält, fällt nicht allein wegen seiner Rente unter die 410-Euro-Regel für Arbeitnehmer. Für die Pflicht zur Steuererklärung sind dann grundsätzlich andere Vorschriften maßgeblich.

Nach § 56 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung müssen alleinstehende Personen ohne lohnversteuerten Arbeitslohn unter den dort genannten Voraussetzungen eine Erklärung abgeben, wenn ihr Gesamtbetrag der Einkünfte den Grundfreibetrag überschreitet.

Für 2026 beträgt dieser Grundfreibetrag 12.348 Euro. Bei zusammen veranlagten Ehepaaren gilt grundsätzlich der doppelte Betrag von 24.696 Euro.

Dabei muss zwischen der Bruttorente, dem steuerpflichtigen Rentenanteil, dem Gesamtbetrag der Einkünfte und dem zu versteuernden Einkommen unterschieden werden. Eine monatliche Rente oberhalb von 1.000 Euro führt deshalb nicht automatisch zu Einkommensteuer oder Vorauszahlungen.

Wie stark sich diese Unterschiede auswirken können, zeigt unsere Berechnung für einen Rentner mit 1.700 Euro monatlicher Rente.

Warum auch Rentner ohne Nebenverdienst vorauszahlen müssen

Für eine Einkommensteuer-Vorauszahlung ist kein Nebenjob erforderlich. Es genügt, wenn die gesetzliche Rente selbst zu einer entsprechend hohen offenen Einkommensteuer führt.

Das kann beispielsweise nach mehreren Rentenerhöhungen der Fall sein. Der individuell festgestellte steuerfreie Rentenbetrag bleibt bei regulären Rentenanpassungen unverändert, während die tatsächlich ausgezahlte Rente steigt.

Dadurch können die steuerpflichtigen Renteneinkünfte im Laufe der Jahre wachsen. Ob daraus eine höhere Steuer entsteht, hängt allerdings auch vom Grundfreibetrag und den persönlich abziehbaren Ausgaben ab.

Besonders relevant sind beispielsweise Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Sie können das zu versteuernde Einkommen senken und damit die endgültige Einkommensteuer verringern.

Diese vier Zahlungstermine gelten für 2026

Die regelmäßigen Vorauszahlungstermine sind gesetzlich festgelegt. Für das Steuerjahr 2026 ergeben sich folgende Fälligkeiten.

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Quartal Fälligkeit Erstes Quartal 10. März 2026 Zweites Quartal 10. Juni 2026 Drittes Quartal 10. September 2026 Viertes Quartal 10. Dezember 2026

Entscheidend ist allerdings, dass das Finanzamt einen wirksamen Vorauszahlungsbescheid erlassen hat. Die bloße Tatsache, dass die voraussichtliche Steuer 400 Euro erreicht, löst noch keine eigenständige Verpflichtung aus, ohne einen solchen Bescheid bestimmte Beträge zu überweisen.

Besonders problematisch ist, dass Vorauszahlungsbescheide häufig auch für Folgejahre gelten. Betroffene erhalten deshalb nicht zwangsläufig vor jedem einzelnen Termin ein neues Schreiben.

Weitere Hinweise zur letzten Zahlung des Jahres enthält unser Beitrag Finanzamt verlangt ab 400 Euro möglicherweise eine Vorauszahlung zum 10. Dezember.

Nachzahlungen und Vorauszahlungen sind nicht dasselbe

Ein häufiger Irrtum betrifft die Frage, weshalb das Finanzamt nach einer Steuernachzahlung bereits weitere Zahlungen verlangt. Die beiden Forderungen beziehen sich regelmäßig auf unterschiedliche Steuerjahre.

Die Nachzahlung gleicht eine noch offene Steuer für einen bereits abgeschlossenen Veranlagungszeitraum aus. Vorauszahlungen sollen dagegen die voraussichtliche Einkommensteuer für das laufende Jahr abdecken.

Ergibt die Steuererklärung für 2025 beispielsweise eine Nachzahlung von 800 Euro, kann das Finanzamt prüfen, ob auch für 2026 oder 2027 ein entsprechender Vorauszahlungsbedarf besteht. Es muss dabei aber die voraussichtlichen Verhältnisse des jeweiligen Jahres berücksichtigen.

Die Nachforderung von 800 Euro führt deshalb nicht zwangsläufig zu vier neuen Zahlungen von jeweils 200 Euro. Haben sich die Einkünfte inzwischen verändert, kann auch eine andere Vorauszahlung angemessen sein.

Bei gesunkenen Einkünften können Rentner eine Anpassung verlangen

Wer einen Vorauszahlungsbescheid erhält, sollte prüfen, ob die Berechnung noch zu seiner finanziellen Situation passt. Besonders nach dem Ende einer Nebentätigkeit oder dem Wegfall von Mieteinnahmen können frühere Steuerdaten überholt sein.

Nach § 37 Absatz 3 EStG kann das Finanzamt die Vorauszahlungen an die voraussichtlich tatsächlich entstehende Einkommensteuer anpassen. Dafür müssen die veränderten Umstände nachvollziehbar dargelegt werden.

Über Mein ELSTER steht ein eigenes Formular zur Anpassung von Vorauszahlungen zur Verfügung. Sinnvoll sind eine realistische Berechnung der erwarteten Jahreseinkünfte und gegebenenfalls Nachweise über weggefallene Einnahmen.

Wichtig ist, dass ein Antrag die bisherige Zahlungspflicht nicht automatisch aussetzt. Solange der Vorauszahlungsbescheid nicht geändert wird, bleiben die festgesetzten Termine grundsätzlich verbindlich.

Ein Einspruch allein verhindert keine Zahlung

Auch gegen einen fehlerhaften Vorauszahlungsbescheid kann grundsätzlich Einspruch eingelegt werden. Nach § 355 Abgabenordnung beträgt die reguläre Einspruchsfrist einen Monat nach Bekanntgabe.

Der Einspruch allein verhindert jedoch nicht, dass das Finanzamt die festgesetzten Beträge verlangt. Das ergibt sich aus § 361 Abgabenordnung.

Bei ernstlichen Zweifeln an der Rechtmäßigkeit kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen zusätzlich eine Aussetzung der Vollziehung beantragt werden. Bei einer lediglich veränderten Einkommensprognose kommt dagegen regelmäßig ein Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlungen infrage.

Wer eine Forderung einfach ignoriert, riskiert Säumniszuschläge. Nach § 240 Abgabenordnung betragen diese grundsätzlich ein Prozent des entsprechend abgerundeten rückständigen Steuerbetrags für jeden angefangenen Monat der Säumnis.

Vorauszahlungen erhöhen die endgültige Einkommensteuer nicht

Vierteljährliche Vorauszahlungen sind keine zusätzliche Steuer, die dauerhaft neben der Einkommensteuer anfällt. Die geleisteten Beträge werden nach § 36 EStG bei der späteren Jahresabrechnung berücksichtigt.

Hat ein Rentner insgesamt 800 Euro vorausgezahlt und ergibt die endgültige Steuerberechnung lediglich 600 Euro, entsteht rechnerisch ein Guthaben von 200 Euro. Soweit keine anderen verrechenbaren Forderungen bestehen, wird dieses erstattet.

Fällt die endgültige Einkommensteuer hingegen höher aus als die bereits berücksichtigten Zahlungen, kann es zu einer Nachforderung kommen. Für die Haushaltsplanung ist deshalb nicht nur der einzelne Vorauszahlungstermin entscheidend, sondern die erwartete Steuerbelastung des gesamten Jahres.

Häufige Fragen zu den Steuergrenzen bei Rentnern

Muss ich bei 400 Euro zusätzlichen Einnahmen bereits viermal Steuern vorauszahlen?

Nein, die 400-Euro-Grenze bezieht sich nicht auf zusätzliche Einnahmen, sondern auf die voraussichtlich festzusetzenden Einkommensteuer-Vorauszahlungen. Außerdem muss für mindestens einen Vorauszahlungstermin ein Betrag von 100 Euro erreicht werden und ein wirksamer Vorauszahlungsbescheid vorliegen.

Was bedeutet die 410-Euro-Grenze für Rentner?

Sie betrifft insbesondere die Einkommensteuerveranlagung bei Arbeitslohn mit Lohnsteuerabzug und bestimmten weiteren steuerpflichtigen Einkünften. Für Menschen, die ausschließlich eine gesetzliche Rente beziehen, ist sie keine allgemeine Grenze für die Abgabepflicht oder die Besteuerung.

Kann ich die Steuervorauszahlungen senken lassen, wenn meine Einkünfte zurückgehen?

Ja, dafür kann beim Finanzamt eine Anpassung der Vorauszahlungen beantragt werden. Betroffene sollten die Veränderung ihrer finanziellen Verhältnisse möglichst konkret nachweisen und bis zur Entscheidung die weiterhin geltenden Zahlungspflichten beachten.

Quellen

§ 37 EStG zur Einkommensteuer-Vorauszahlung und zur 400-Euro-Mindestgrenze

§ 46 EStG zur Veranlagung von Arbeitnehmern und zur 410-Euro-Grenze

§ 70 EStDV zum Härteausgleich bei weiteren steuerpflichtigen Einkünften

§ 56 EStDV zur Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung

§ 32a EStG zum Grundfreibetrag und Einkommensteuertarif 2026

§ 36 EStG zur Anrechnung geleisteter Einkommensteuer-Vorauszahlungen

§ 355 AO zur Einspruchsfrist

§ 361 AO zur Aussetzung der Vollziehung

ELSTER, offizieller Antrag auf Anpassung von Vorauszahlungen

Deutsche Rentenversicherung, Informationen zur Besteuerung gesetzlicher Renten vom 12. Januar 2026