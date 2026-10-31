Rente und Steuern 2026: Darum zahlen viele Rentner im Dezember zu viel

Am 10. Dezember 2026 wird für viele Rentner die nächste Einkommensteuer-Vorauszahlung fällig. Doch manche Betroffene müssen möglicherweise weniger überweisen, als das Finanzamt bislang verlangt. Besonders interessant ist das für Senioren, die weiterarbeiten und seit Januar von der steuerfreien Aktivrente profitieren.

Das Problem liegt häufig in einem alten Steuerbescheid. Obwohl sich die Einkünfte inzwischen verändert haben, verlangt das Finanzamt weiterhin die ursprünglich festgesetzten Beträge. Wer seine Vorauszahlungen rechtzeitig überprüfen und herabsetzen lässt, kann unter Umständen mehrere Hundert Euro sparen, die sonst zunächst an die Finanzkasse fließen würden.

Am 10. Dezember wird die letzte Steuervorauszahlung für 2026 fällig

Die Einkommensteuer-Vorauszahlungen sind gesetzlich auf vier Termine verteilt. Nach § 37 Einkommensteuergesetz müssen sie grundsätzlich am 10. März, 10. Juni, 10. September und 10. Dezember geleistet werden.

Der letzte Zahlungstermin des Jahres fällt 2026 auf Donnerstag, den 10. Dezember. Darauf weist auch die hessische Finanzverwaltung in ihrem offiziellen Steuerkalender hin.

Betroffen sind Menschen, gegenüber denen das Finanzamt entsprechende Vorauszahlungen festgesetzt hat. Dazu können Rentner ebenso gehören wie Arbeitnehmer mit zusätzlichen Einkünften, Vermieter oder Selbstständige.

Eine neue Vorauszahlungspflicht entsteht durch den Dezembertermin allerdings nicht. Entscheidend ist, ob bereits ein wirksamer Vorauszahlungsbescheid besteht und welcher Betrag darin genannt wird.

Warum Rentner trotz steuerfreier Aktivrente weiterzahlen müssen

Seit dem 1. Januar 2026 können bestimmte Beschäftigte nach Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze bis zu 2.000 Euro Arbeitslohn monatlich steuerfrei erhalten. Die sogenannte Aktivrente ist in § 3 Nummer 21 Einkommensteuergesetz geregelt.

Der Freibetrag wird grundsätzlich direkt beim Lohnsteuerabzug durch den Arbeitgeber berücksichtigt. Ein gesonderter Antrag auf die Aktivrente ist dafür normalerweise nicht erforderlich.

Bei bestehenden Einkommensteuer-Vorauszahlungen sieht die Situation jedoch anders aus. Das Finanzamt orientiert sich häufig an den Ergebnissen der letzten Einkommensteuerveranlagung.

Hat ein Rentner beispielsweise 2025 neben seiner Altersrente gearbeitet, wurde der damalige Arbeitslohn bei der Steuerberechnung grundsätzlich noch regulär berücksichtigt. Daraus können Vorauszahlungen für 2026 entstanden sein.

Bleibt ein solcher Bescheid unverändert, berücksichtigt er möglicherweise nicht, dass der Arbeitslohn seit Januar 2026 teilweise oder vollständig steuerfrei ist.

Der Rentner kann deshalb weiterhin zur Überweisung verpflichtet sein, obwohl seine voraussichtliche Jahressteuer inzwischen deutlich gesunken ist.

Bei 400 Euro Vorauszahlung kann eine erhebliche Erstattung entstehen

Wie sich eine Herabsetzung auswirken kann, zeigt eine vereinfachte Modellrechnung.

Ein Rentner sollte laut seinem bisherigen Vorauszahlungsbescheid viermal jährlich 400 Euro Einkommensteuer zahlen. Das entspricht insgesamt 1.600 Euro für das Steuerjahr 2026.

Durch die Aktivrente und andere veränderte Einkünfte erwartet er inzwischen nur noch eine verbleibende Jahressteuer von 600 Euro. Die neue Steuerprognose muss er gegenüber dem Finanzamt nachvollziehbar begründen.

Position Betrag Bisher festgesetzte Vorauszahlungen für 2026 1.600 Euro Bereits bis September überwiesen 1.200 Euro Bisherige Dezemberrate 400 Euro Neu erwartete Jahressteuer 600 Euro Bereits überzahlter Betrag 600 Euro

Setzt das Finanzamt die Vorauszahlungen entsprechend der neuen Prognose für das gesamte Jahr herab, wäre für Dezember keine weitere Zahlung erforderlich. Die bereits zu viel geleisteten 600 Euro könnten außerdem erstattet oder mit anderen Steuerforderungen verrechnet werden.

Gegenüber dem unveränderten Zahlungsplan würden damit zunächst insgesamt 1.000 Euro weniger beim Finanzamt verbleiben.

Das Beispiel zeigt allerdings keine garantierte Steuerersparnis. Es verdeutlicht vielmehr, wie eine rechtzeitige Anpassung verhindern kann, dass Betroffene vorübergehend zu viel Geld vorauszahlen.

Nicht jeder Hinzuverdienst wird durch die Aktivrente steuerfrei

Bei der Berechnung dürfen Rentner nicht pauschal sämtliche Einnahmen aus einer Beschäftigung von ihrer Steuerprognose abziehen.

Die Aktivrente gilt nur unter bestimmten Voraussetzungen. Dazu gehört insbesondere, dass die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht wurde und eine begünstigte nichtselbstständige Beschäftigung vorliegt, für die der Arbeitgeber die gesetzlich vorgesehenen Rentenversicherungsbeiträge entrichtet.

Minijobs, selbstständige Tätigkeiten und Einkünfte aus einem Beamtenverhältnis sind von dieser Steuerbefreiung nicht erfasst.

Auch der Beginn des Anspruchs ist wichtig. Wer seine Regelaltersgrenze erst im Laufe des Jahres 2026 erreicht, kann den Freibetrag grundsätzlich erst ab dem folgenden Monat nutzen.

Ein Arbeitnehmer, der seine Regelaltersgrenze im Juni erreicht und ab Juli begünstigt beschäftigt ist, kann im Jahr 2026 höchstens sechs Monatsfreibeträge von jeweils 2.000 Euro nutzen.

Das entspricht maximal 12.000 Euro steuerfreiem Arbeitslohn. Die häufig genannten 24.000 Euro gelten nur, wenn die Voraussetzungen während des gesamten Kalenderjahres erfüllt sind und entsprechend hohe Arbeitslöhne anfallen.

Die Voraussetzungen der Steuerbefreiung und ihre Auswirkungen auf bestehende Vorauszahlungen erläutert auch unser Beitrag Aktivrente und warum Rentner ihre Vorauszahlungen beim Finanzamt überprüfen sollten.

Auch ohne Aktivrente kann die Dezemberrate zu hoch sein

Eine Herabsetzung kommt nicht ausschließlich für Menschen infrage, die von der Aktivrente profitieren.

Auch andere Veränderungen können dazu führen, dass die tatsächliche Einkommensteuer für 2026 niedriger ausfällt als ursprünglich erwartet.

Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Rentner seine selbstständige Nebentätigkeit aufgegeben hat oder Einnahmen aus einer vermieteten Immobilie entfallen sind.

Auch außergewöhnliche Belastungen, höhere berücksichtigungsfähige Aufwendungen oder ein veränderter Familienstand können die voraussichtliche Steuer beeinflussen.

Entscheidend ist stets eine nachvollziehbare Berechnung der gesamten zu erwartenden Einkommensteuer. Eine einzelne gesunkene Einnahme bedeutet noch nicht automatisch, dass die Vorauszahlungen im selben Umfang reduziert werden können.

Gerade bei mehreren Einkunftsarten sollten deshalb alle steuerlich relevanten Veränderungen berücksichtigt werden.

Das Finanzamt verlangt nicht bei jeder Steuerzahlung Vorauszahlungen

Für die Festsetzung von Einkommensteuer-Vorauszahlungen gelten gesetzliche Mindestgrenzen.

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Nach § 37 Absatz 5 Einkommensteuergesetz müssen die Vorauszahlungen mindestens 400 Euro im Kalenderjahr und mindestens 100 Euro für einen Vorauszahlungszeitpunkt betragen.

Diese Grenzen beziehen sich auf die festzusetzenden Vorauszahlungen. Sie dürfen nicht mit der Höhe der Bruttorente oder dem steuerpflichtigen Einkommen verwechselt werden.

Ein Rentner kann deshalb durchaus Einkommensteuer zahlen müssen, ohne dass ihm regelmäßige Vorauszahlungen auferlegt werden.

Sinkt die voraussichtliche Steuer durch die Aktivrente so stark, dass die gesetzlichen Grenzen für Vorauszahlungen nicht mehr erreicht werden, kann dies ebenfalls für eine Herabsetzung sprechen.

Eine möglicherweise verbleibende Einkommensteuer wird anschließend im Rahmen der endgültigen Steuerveranlagung berücksichtigt.

Warum bereits vergleichsweise geringe Steuerforderungen zu regelmäßigen Vorauszahlungen führen können, erläutert unser Beitrag Finanzamt und warum ab 400 Euro eine Vorauszahlung im Dezember fällig werden kann.

So können Rentner ihre Vorauszahlung beim Finanzamt senken lassen

Für die Anpassung der Vorauszahlungen bietet die Finanzverwaltung einen eigenen Antrag an. Dieser kann über Mein ELSTER elektronisch eingereicht werden.

Dort ist unter den verfügbaren Formularen der Antrag auf Anpassung von Vorauszahlungen aufgeführt.

Alternativ können Betroffene eine begründete schriftliche Mitteilung an ihr zuständiges Finanzamt senden.

In dem Antrag sollte erklärt werden, warum die bisherige Steuerprognose nicht mehr zutrifft. Außerdem sollte erkennbar sein, welche Einkommensteuer für 2026 voraussichtlich noch entsteht.

Bei der Aktivrente sind beispielsweise Angaben zum Beschäftigungsverhältnis, zum Erreichen der Regelaltersgrenze und zur Höhe des steuerfreien Arbeitslohns wichtig.

Aktuelle Gehaltsabrechnungen können helfen, die Angaben zu belegen. Bei weggefallenen Mieteinnahmen oder einer beendeten selbstständigen Tätigkeit kommen entsprechende Nachweise hinzu.

Je nachvollziehbarer die Berechnung ist, desto besser kann das Finanzamt beurteilen, ob eine Herabsetzung gerechtfertigt ist.

Ein gestellter Antrag stoppt die Dezemberzahlung nicht automatisch

Ein besonders wichtiger Punkt wird leicht übersehen. Wer einen Antrag auf Herabsetzung stellt, darf den bisher festgesetzten Betrag nicht eigenmächtig kürzen.

Solange keine wirksame Änderung oder andere entsprechende Entscheidung des Finanzamts vorliegt, bleibt der bisherige Vorauszahlungsbescheid maßgeblich.

Das gilt auch dann, wenn die Berechnung des Steuerpflichtigen plausibel erscheint und der Antrag bereits seit mehreren Wochen beim Finanzamt liegt.

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Wird eine fällige Vorauszahlung ohne entsprechende Entscheidung nicht geleistet, können Säumniszuschläge entstehen.

Deshalb sollten Betroffene ihren Antrag möglichst frühzeitig vor dem 10. Dezember stellen. Reagiert das Finanzamt nicht rechtzeitig, sollte die weitere Vorgehensweise unmittelbar mit der Behörde geklärt werden.

Wer einen bestehenden Bescheid für fehlerhaft hält, sollte zudem beachten, dass selbst ein Einspruch die Zahlungspflicht grundsätzlich nicht automatisch aufhebt.

Dafür ist gegebenenfalls eine gesonderte Entscheidung über die Aussetzung der Vollziehung erforderlich.

Wer zu spät zahlt, riskiert einen Säumniszuschlag

Nach § 240 Abgabenordnung wird bei verspäteter Steuerzahlung grundsätzlich ein Säumniszuschlag von einem Prozent für jeden angefangenen Monat der Säumnis erhoben.

Für die Berechnung wird der rückständige Steuerbetrag auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag abgerundet.

Bei einer ausstehenden Vorauszahlung von 1.000 Euro können damit bereits für den ersten angefangenen Säumnismonat zehn Euro zusätzlich entstehen.

Allerdings enthält das Gesetz eine dreitägige Zahlungsschonfrist. Bei Überweisungen endet diese für die am 10. Dezember 2026 fällige Vorauszahlung aufgrund des Wochenendes am Montag, dem 14. Dezember.

Das ist jedoch keine allgemeine Verschiebung des eigentlichen Zahlungstermins. Maßgeblich für die rechtzeitige Überweisung ist grundsätzlich die Gutschrift beim Finanzamt.

Die Schonfrist verhindert lediglich unter den gesetzlichen Voraussetzungen, dass für eine geringfügig verspätete unbare Zahlung Säumniszuschläge erhoben werden.

Für bestimmte andere Zahlungsarten, insbesondere Scheckzahlungen, gilt diese Schonfrist nicht.

Bei einer SEPA-Lastschrift müssen Betroffene besonders aufpassen

Wer dem Finanzamt ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt hat, muss die Vorauszahlung normalerweise nicht selbst überweisen.

Die Finanzverwaltung zieht den fälligen Betrag grundsätzlich vom angegebenen Konto ein. Das kann helfen, Zahlungstermine nicht versehentlich zu versäumen.

Bei einem Antrag auf Herabsetzung entsteht jedoch eine besondere Situation. Wird der Antrag nicht rechtzeitig bearbeitet, kann zunächst weiterhin der bisher festgesetzte Betrag eingezogen werden.

Eine eigenmächtige Rückgabe der Lastschrift ist deshalb keine geeignete Lösung für einen noch nicht entschiedenen Herabsetzungsantrag.

Betroffene sollten vielmehr frühzeitig mit dem Finanzamt klären, welcher Betrag eingezogen werden soll und ob die beantragte Änderung noch vor dem Zahlungstermin berücksichtigt werden kann.

Auch bei einer genehmigten Herabsetzung ist es sinnvoll, den tatsächlich eingezogenen Betrag anschließend zu kontrollieren.

Zu hohe Vorauszahlungen sind nicht endgültig verloren

Wer 2026 bereits mehr Einkommensteuer vorausgezahlt hat, als voraussichtlich geschuldet wird, verliert das überschüssige Geld nicht automatisch.

Die geleisteten Beträge werden bei der endgültigen Einkommensteuerfestsetzung für das betreffende Jahr angerechnet. Ergibt sich dabei ein Guthaben, wird es grundsätzlich erstattet oder mit anderen offenen Steuerforderungen verrechnet.

Eine Herabsetzung der Vorauszahlungen kann aber auch schon vorher zu einer Erstattung oder Verrechnung führen.

Dadurch kann das Geld früher wieder zur Verfügung stehen. Gerade bei einer knappen Rente kann dies finanziell einen erheblichen Unterschied machen.

Auch nach dem Dezembertermin ist eine Anpassung für das Steuerjahr 2026 innerhalb der gesetzlichen Grenzen noch möglich. Das bedeutet allerdings nicht, dass eine bereits fällige Zahlung ohne wirksame Änderung einfach zurückgehalten werden darf.

Wer eine mögliche Überzahlung erst später bemerkt, sollte deshalb trotzdem prüfen lassen, ob eine Anpassung noch infrage kommt.

Wenn die Vorauszahlung nicht bezahlt werden kann

Nicht jeder Rentner kann eine hohe Vorauszahlung kurzfristig aufbringen. Besonders problematisch ist das, wenn gleichzeitig eine Steuernachzahlung für ein früheres Jahr oder andere größere Ausgaben anfallen.

In solchen Fällen sollte möglichst vor dem Fälligkeitstermin Kontakt mit dem Finanzamt aufgenommen werden.

Eine Herabsetzung setzt voraus, dass die voraussichtliche Steuer tatsächlich niedriger ausfällt. Reichen dagegen lediglich die verfügbaren finanziellen Mittel nicht aus, handelt es sich um eine andere rechtliche Situation.

Unter den Voraussetzungen des § 222 Abgabenordnung kann eine Stundung in Betracht kommen. Dafür muss die sofortige Einziehung eine erhebliche Härte bedeuten und der Steueranspruch darf durch den Zahlungsaufschub nicht gefährdet erscheinen.

Ein Anspruch auf eine beliebige Ratenzahlung besteht dadurch nicht automatisch. Außerdem können bei einer Stundung weitere Kosten entstehen.

Betroffene sollten deshalb deutlich unterscheiden, ob sie weniger Steuern schulden oder eine grundsätzlich berechtigte Steuerforderung momentan nicht bezahlen können.

Warum auch die Vorauszahlungen für 2027 überprüft werden sollten

Eine Herabsetzung sollte nicht ausschließlich auf den Dezembertermin beschränkt betrachtet werden.

Viele Vorauszahlungsbescheide gelten auch für kommende Jahre. Wird die steuerliche Situation dauerhaft anders sein als bei der ursprünglichen Festsetzung, können auch die Vorauszahlungen für 2027 zu hoch angesetzt sein.

Das betrifft beispielsweise Rentner, die dauerhaft unter den Voraussetzungen der Aktivrente weiterarbeiten.

Wer seine Vorauszahlungen für 2026 überprüfen lässt, sollte deshalb zugleich kontrollieren, welche Beträge das Finanzamt für März, Juni, September und Dezember 2027 vorgesehen hat.

Allerdings muss eine Veränderung im Jahr 2026 nicht zwingend im gleichen Umfang für 2027 gelten. Bei befristeten Arbeitsverhältnissen, wechselnden Einkünften oder einer erst im Jahresverlauf begonnenen Aktivrente sind die beiden Steuerjahre gesondert zu beurteilen.

Häufige Fragen zu den Steuervorauszahlungen im Dezember 2026

Kann ich meine Steuervorauszahlung für Dezember 2026 noch senken lassen?

Ja. Wenn die voraussichtliche Einkommensteuer niedriger ausfällt als bisher angenommen, können Sie beim Finanzamt eine Herabsetzung beantragen. Damit die Änderung möglichst schon am 10. Dezember berücksichtigt wird, sollte der Antrag frühzeitig und mit nachvollziehbaren Angaben eingereicht werden.

Muss ich die Dezemberrate bezahlen, obwohl ich bereits eine Herabsetzung beantragt habe?

Grundsätzlich ja, solange der bisherige Vorauszahlungsbescheid weiterhin wirksam ist und keine andere entsprechende Entscheidung des Finanzamts vorliegt. Ein bloßer Antrag hebt die Zahlungspflicht nicht automatisch auf.

Bekomme ich bereits gezahlte Steuervorauszahlungen zurück, wenn meine Steuer durch die Aktivrente sinkt?

Zu hohe Vorauszahlungen werden grundsätzlich bei der endgültigen Steuerfestsetzung angerechnet und können zu einer Erstattung führen. Wird der Vorauszahlungsbescheid bereits vorher entsprechend herabgesetzt, kann auch eine frühere Erstattung oder Verrechnung möglich sein.

Quellen

§ 37 Einkommensteuergesetz zu Einkommensteuer-Vorauszahlungen und ihrer Anpassung

Bundesministerium der Finanzen, Fragen und Antworten zur Aktivrente und dem steuerfreien Arbeitslohn seit Januar 2026

Hessische Finanzverwaltung, Einkommensteuer-Vorauszahlungen für das vierte Quartal 2026 am 10. Dezember

ELSTER, Offizielles Formular zur Anpassung von Einkommensteuer-Vorauszahlungen

Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen, Checkliste zur Prüfung von Steuerbescheiden und Vorauszahlungen

§ 240 Abgabenordnung zu Säumniszuschlägen und der dreitägigen Zahlungsschonfrist

§ 108 Abgabenordnung zur Berechnung von Fristen bei Wochenenden und Feiertagen

§ 224 Abgabenordnung zum maßgeblichen Zeitpunkt einer Steuerzahlung

§ 222 Abgabenordnung zu den Voraussetzungen einer Stundung

§ 361 Abgabenordnung zur Aussetzung der Vollziehung bei einem Einspruch