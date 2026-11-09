Rente: Steuernachzahlung erledigt? Diese weitere Forderung können Rentner leicht übersehen

Die Steuernachzahlung ist überwiesen, doch damit können die Forderungen des Finanzamts noch nicht erledigt sein. Auch Rentner müssen unter bestimmten Voraussetzungen vierteljährlich Einkommensteuer vorauszahlen, ohne dass vor jedem Termin ein neuer Bescheid verschickt wird.

Entscheidend ist eine Mindestgrenze, die leicht missverstanden wird. Gemeint sind mindestens 400 Euro Vorauszahlungen im Kalenderjahr und mindestens 100 Euro je Zahlungstermin, nicht 400 Euro Rente oder Nebenverdienst.

Die 400 Euro sind keine Einkommensgrenze

Das Finanzamt prüft, wie viel Einkommensteuer für das betreffende Jahr voraussichtlich anfällt und welcher Betrag davon nicht bereits durch anrechenbare Steuerabzüge gedeckt ist. Als Ausgangspunkt dient grundsätzlich die letzte Einkommensteuerfestsetzung.

Eine festgesetzte Jahressteuer von beispielsweise 2.000 Euro führt deshalb nicht zu Vorauszahlungen, wenn dieser Betrag bereits vollständig durch einbehaltene Lohnsteuer gedeckt ist.

Umgekehrt kann schon ein verbleibender Vorauszahlungsbedarf von genau 400 Euro ausreichen, sofern auch die Mindesthöhe je Termin erreicht wird.

Die Grenze muss also nicht erst überschritten werden. § 37 Absatz 5 Einkommensteuergesetz spricht ausdrücklich von mindestens 400 Euro im Kalenderjahr.

Auch eine gesetzliche Rente allein kann Vorauszahlungen auslösen

Anders als beim Arbeitslohn führt die Deutsche Rentenversicherung von der gesetzlichen Rente keine Einkommensteuer an das Finanzamt ab. Sie übermittelt zwar die steuerlich erforderlichen Rentendaten, behält die daraus möglicherweise entstehende Steuer aber nicht von der monatlichen Zahlung ein.

Deshalb können Rentner auch ohne Nebenjob oder vermietete Wohnung zu Vorauszahlungen verpflichtet werden. Zusätzliche steuerpflichtige Einkünfte können die Belastung erhöhen, sind dafür aber keine Voraussetzung.

Eine feste Bruttorente, ab der jeder vorauszahlen muss, gibt es nicht. Zunächst wird die persönliche Einkommensteuer ermittelt, wobei etwa der Rentenfreibetrag und abziehbare Versicherungsbeiträge zu berücksichtigen sind.

Diese vier Zahlungstermine stehen im Gesetz

Die regulären Vorauszahlungen werden am 10. März, 10. Juni, 10. September und 10. Dezember fällig. Der nächste reguläre Termin im Jahr 2026 ist damit der 10. Dezember.

Wie hoch die jeweilige Rate ausfällt, steht im Vorauszahlungsbescheid. Wird die Festsetzung erst während des Jahres vorgenommen oder geändert, können die einzelnen Beträge unterschiedlich hoch sein.

Eine vereinfachte Modellrechnung zeigt die Verteilung bei vier gleich hohen Raten. Angenommen, das Finanzamt setzt für ein vollständiges Kalenderjahr Einkommensteuer-Vorauszahlungen von insgesamt 1.200 Euro fest.

📚 Lesen Sie auch: Rente für Jahrgänge zwischen 1961 und 1981: So hoch ist deine Rente nach der Rentenreform

Regulärer Zahlungstermin Vorauszahlung im Modell 10. März 300 Euro 10. Juni 300 Euro 10. September 300 Euro 10. Dezember 300 Euro Insgesamt 1.200 Euro

Wer dafür monatlich 100 Euro zurücklegt, hat nach jeweils drei Monaten die nächste Rate angespart. Die Beträge sind frei gewählt und beschreiben keine bestimmte Rentenhöhe, bei der diese Steuer anfällt.

Die Nachzahlung erledigt die Vorauszahlung nicht

Eine Nachzahlung betrifft die abschließende Abrechnung eines vergangenen Steuerjahres. Vorauszahlungen werden dagegen auf die voraussichtliche Steuer eines anderen, noch abzurechnenden Jahres geleistet, weshalb beide Forderungen in kurzem Abstand fällig werden können.

Für den Haushalt kann das belastend sein, obwohl dieselben Einkünfte dadurch nicht zweimal besteuert werden. Wer beispielsweise 1.200 Euro für das Vorjahr nachzahlen muss und zusätzlich 300 Euro für das laufende Jahr vorauszahlen soll, benötigt bei nah beieinanderliegenden Fälligkeiten insgesamt 1.500 Euro.

Die zweite Zahlung verschwindet nicht dadurch, dass die erste bereits überwiesen wurde. Wie sich die Forderungen unterscheiden, erläutert unser Beitrag darüber, weshalb nach einer Steuernachzahlung für Rentner weitere Zahlungstermine folgen können.

Der Vorauszahlungsbescheid steht häufig hinter dem Steuerbescheid

Die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen weist auf eine häufige Fehlerquelle hin. Der Vorauszahlungsbescheid wird regelmäßig zusammen mit dem Einkommensteuerbescheid verschickt und kann auf den folgenden Seiten stehen.

Wer nur den Nachzahlungsbetrag auf der ersten Seite liest, kann deshalb weitere Fälligkeiten übersehen. Geprüft werden sollten sämtliche festgesetzten Beträge, die zugehörigen Steuerjahre und die jeweiligen Zahlungstermine.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Der Steuerbescheid sollte daher nicht schon nach der ersten Überweisung abgeheftet werden. Für wiederkehrende Zahlungen kann ein SEPA-Lastschriftmandat helfen, versäumte Termine zu vermeiden.

Bei gesunkenem Einkommen können die Raten zu hoch sein

Die letzte Steuerfestsetzung bildet nicht immer die aktuelle finanzielle Situation ab. Wurde eine Nebentätigkeit beendet oder ist eine steuerpflichtige Einmalzahlung im neuen Jahr nicht mehr zu erwarten, kann die voraussichtliche Einkommensteuer niedriger ausfallen.

Dann lässt sich eine Herabsetzung der Vorauszahlungen beantragen. Das Finanzamt kann die Festsetzung an die voraussichtliche Steuer anpassen, wenn die veränderten Verhältnisse nachvollziehbar dargelegt werden.

In Mein ELSTER steht dafür der „Antrag auf Anpassung von Vorauszahlungen“ bereit. Die Möglichkeit zur Anpassung besteht nicht nur für Unternehmen, sondern auch für andere Steuerpflichtige mit entsprechenden Vorauszahlungen.

Für den Antrag hilft eine Übersicht der erwarteten Jahreseinkünfte und der Veränderungen gegenüber dem bisherigen Bescheid. Dazu können aktuelle Rentenmitteilungen, der Nachweis über das Ende einer Beschäftigung oder Unterlagen zu weggefallenen Einnahmen gehören.

Ein Einspruch verschiebt die Fälligkeit nicht

Ist ein Vorauszahlungsbescheid fehlerhaft, kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch eingelegt werden. Eine Anpassung wegen veränderter Einkommensverhältnisse und ein Einspruch gegen eine fehlerhafte Festsetzung sind dabei unterschiedliche Wege.

Auch ein rechtzeitig eingelegter Einspruch hält die Zahlungspflicht zunächst nicht an. Soll der strittige Betrag vorerst nicht eingezogen werden, muss gegebenenfalls zusätzlich eine Aussetzung der Vollziehung beantragt und bewilligt werden.

Dafür müssen etwa ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Bescheids bestehen. Wer lediglich einen Änderungsantrag verschickt hat, sollte deshalb nicht davon ausgehen, dass die nächste Rate bis zur Antwort des Finanzamts entfallen ist.

Bei Zahlungsschwierigkeiten frühzeitig das Finanzamt ansprechen

Ist die Forderung richtig, aber zum Termin nicht bezahlbar, geht es nicht um eine niedrigere Steuerberechnung, sondern um einen Zahlungsaufschub. Unter den Voraussetzungen des § 222 Abgabenordnung kann das Finanzamt eine Stundung gewähren, wenn die sofortige Einziehung eine erhebliche Härte bedeuten würde und der Steueranspruch nicht gefährdet erscheint.

Eine spätere Zahlung oder Ratenzahlung muss mit dem Finanzamt geklärt werden. Die Voraussetzungen sind eng, und für eine Stundung können Zinsen anfallen.

Eine eigenmächtige Aufteilung in kleinere Monatsbeträge ersetzt diese Vereinbarung nicht. Bleiben fällige Steuern offen, können Säumniszuschläge und später Vollstreckungsmaßnahmen hinzukommen.

Bei der Jahresabrechnung werden die Zahlungen berücksichtigt

Vorauszahlungen sind Abschläge auf die Einkommensteuer und keine zusätzliche Steuerart. Bei der späteren Veranlagung werden die für das betreffende Jahr geleisteten Beträge auf die festgesetzte Steuer angerechnet.

Hat ein Rentner im vereinfachten Beispiel 1.200 Euro vorausgezahlt, schuldet für das Jahr aber nur 900 Euro Einkommensteuer, ergibt sich ohne weitere offene Posten ein Guthaben von 300 Euro. Liegt die tatsächliche Steuer dagegen bei 1.500 Euro, bleiben noch 300 Euro zu zahlen.

Für die persönliche Planung zählt deshalb nicht nur, ob die 400-Euro-Grenze erreicht wird. Ebenso wichtig ist, ob die angesetzten Einkünfte noch stimmen und ob die Raten zum aktuellen Einkommen passen.

Häufige Fragen zu Steuervorauszahlungen

Muss ich auch bei weniger als 400 Euro Einkommensteuer zahlen?

Ja, eine festgesetzte Einkommensteuer unter 400 Euro kann weiterhin zu zahlen sein. Die Mindestgrenze betrifft die Festsetzung von Vorauszahlungen, nicht die Frage, ob eine Jahressteuer erhoben wird.

Bekomme ich vor jeder Rate eine neue Zahlungsaufforderung?

Nein, bei unveränderten Vorauszahlungen wird nicht zu jedem Termin ein neuer Bescheid verschickt. Die festgesetzten Zahlungen laufen nach den Angaben des geltenden Bescheids weiter, bis sie geändert oder aufgehoben werden.

Ersetzen Vorauszahlungen die Einkommensteuererklärung?

Nein, eine bestehende Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung bleibt bestehen. Wer vom Finanzamt ausdrücklich zur Abgabe aufgefordert wird, muss dieser Aufforderung ebenfalls nachkommen.

Quellen

§ 37 Einkommensteuergesetz über Voraussetzungen, Mindestbeträge und Termine der Einkommensteuer-Vorauszahlungen.

§ 36 Einkommensteuergesetz über die Anrechnung geleisteter Vorauszahlungen und die abschließende Steuerabrechnung.

Deutsche Rentenversicherung, Informationen zur Besteuerung der gesetzlichen Rente.

ELSTER, Formular „Antrag auf Anpassung von Vorauszahlungen“.

§ 355 Abgabenordnung über die Einspruchsfrist.

§ 361 Abgabenordnung über die Aussetzung der Vollziehung.