Rente: Rentner die bis Silvester warten, können Geld verlieren

Eine Handwerkerrechnung bleibt liegen, die Steuererklärung für ein früheres Arbeitsjahr wird aufgeschoben, eine hohe Renten-Sonderzahlung geht ohne Steuerplanung auf die Reise: Zum Jahreswechsel können solche Entscheidungen teuer werden.

Besonders Rentner und Beschäftigte vor der Rente sollten deshalb schon im November prüfen, welche Fristen und Jahresgrenzen sie betreffen.

Dabei geht es um unterschiedliche Regeln: Manche Steuervergünstigungen lassen sich nur im jeweiligen Zahlungsjahr nutzen, andere Ansprüche drohen nach Ablauf einer Frist verloren zu gehen. Wer diese Unterschiede kennt, kann vermeidbare Nachteile verhindern.

Warum der November wichtig ist – obwohl die Frist später endet

Der November ist keine gesetzliche Ausschlussfrist. Er bietet aber Zeit, Rechnungen anzufordern, Unterlagen zu beschaffen und Auskünfte der Rentenversicherung einzuholen.

Wer dafür erst kurz vor Weihnachten aktiv wird, muss mit eingeschränkter Erreichbarkeit und Bearbeitungszeiten rechnen. Die eigentlichen Stichtage bleiben davon unberührt: Bei der freiwilligen Steuererklärung für 2022 ist es grundsätzlich der 31. Dezember 2026, bei freiwilligen Rentenbeiträgen für 2026 regelmäßig erst der 31. März 2027.

Handwerker: Bis zu 1.200 Euro direkt von der Steuer abziehen

Für begünstigte Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt können 2026 nach geltendem Recht 20 Prozent der anerkannten Kosten direkt von der Einkommensteuer abgezogen werden. Die jährliche Steuerermäßigung ist auf 1.200 Euro begrenzt und wird bei 6.000 Euro begünstigten Aufwendungen ausgeschöpft.

Berücksichtigt werden Arbeitskosten sowie begünstigte Maschinen- und Fahrtkosten einschließlich der darauf entfallenden Umsatzsteuer. Materialkosten gehören nicht dazu; die Rechnung sollte die begünstigten Beträge deshalb nachvollziehbar ausweisen.

Voraussetzung sind eine Rechnung und die Zahlung auf das Konto des Leistungserbringers. Eine Barzahlung genügt auch mit Quittung nicht, wie die Finanzverwaltung Baden-Württemberg erläutert.

Für die zeitliche Zuordnung zählt grundsätzlich das Zahlungsjahr. Wer eine ordnungsgemäße Rechnung für bereits erbrachte Arbeiten noch 2026 bezahlt, nutzt damit grundsätzlich die Möglichkeiten dieses Steuerjahres.

Ein ungenutzter Jahresbetrag lässt sich nicht ansparen oder ins nächste Jahr übertragen. Außerdem hilft die Ermäßigung nur, soweit überhaupt Einkommensteuer vorhanden ist, die sich entsprechend reduzieren lässt.

Die Kürzung des Handwerkerbonus für 2027 ist bislang geplant

Die Bundesregierung sieht im Entwurf eines Einkommensteuerreformgesetzes 2027 eine Absenkung auf 15 Prozent und höchstens 900 Euro jährlich vor. Bei 3.000 Euro begünstigten Kosten würde die Ermäßigung dadurch von 600 auf 450 Euro sinken, sofern die Änderung wie vorgesehen in Kraft tritt.

Stand 30. Oktober 2026 ist die Kürzung noch nicht abschließend beschlossen; der Finanzausschuss hat für den 4. November eine öffentliche Anhörung zur Reform angesetzt. Was die Pläne für Betroffene bedeuten, erklärt auch unser Beitrag „Steuerpläne 2027: Rentnern drohen bis zu 300 Euro weniger“.

Krankheitskosten: Zwei Rechnungen können zusammen mehr bewirken

Selbst getragene, medizinisch notwendige Ausgaben für Zahnersatz, Brillen, Hörgeräte oder Medikamente können als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden. Erstattungen etwa durch die Krankenkasse oder eine Zusatzversicherung müssen abgezogen werden.

Steuerlich wirkt sich grundsätzlich erst der Teil aus, der die persönliche zumutbare Belastung überschreitet. Diese hängt vom Gesamtbetrag der Einkünfte, vom Familienstand und von der Kinderzahl ab und wird stufenweise berechnet.

Angenommen, die persönliche Grenze liegt in beiden Jahren bei 1.500 Euro und es fallen jeweils 1.200 Euro an anerkennungsfähigen Krankheitskosten an. Werden die Rechnungen in unterschiedlichen Kalenderjahren bezahlt und bestehen keine weiteren entsprechenden Belastungen, ergibt sich daraus in beiden Jahren kein Abzug.

Fallen dagegen beide Zahlungen in dasselbe Jahr, liegen 900 Euro über der angenommenen Grenze. Diese 900 Euro mindern die steuerliche Bemessungsgrundlage; sie werden nicht in voller Höhe erstattet.

Das Bündeln ohnehin anstehender Ausgaben kann sich deshalb lohnen, soweit Behandlungsablauf und vereinbarte Zahlungstermine es zulassen. Medizinisch notwendige Behandlungen sollten wegen einer möglichen Steuerersparnis nicht verzögert werden.

Steuererklärung 2022: Am Jahresende kann die letzte Gelegenheit verstreichen

Wer für 2022 nicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet war, kann sie grundsätzlich noch bis zum 31. Dezember 2026 freiwillig einreichen. Die Finanzverwaltung weist ausdrücklich auf diese vierjährige, nicht verlängerbare Frist hin.

Entscheidend ist der rechtzeitige Eingang beim Finanzamt. Ein Beratungstermin, ein Antrag auf Fristverlängerung oder das bloße Absenden eines Briefes am letzten Tag ersetzen die fristgerechte Abgabe nicht.

Eine Prüfung kann sich beispielsweise lohnen, wenn 2022 Lohnsteuer einbehalten wurde und Fahrtkosten, Sonderausgaben oder andere abziehbare Aufwendungen bislang unberücksichtigt blieben. Auch einbehaltene Kapitalertragsteuer kann unter den entsprechenden Voraussetzungen erstattungsfähig sein.

Rentner sollten den Punkt deshalb nicht allein wegen ihres heutigen Ruhestands abhaken. Ob für 2022 eine freiwillige Erklärung möglich ist oder bereits eine Abgabepflicht bestand, richtet sich nach den damaligen Verhältnissen.

Bei einer Pflichtveranlagung gelten andere Fristregeln; die Vierjahresfrist ist dann kein zusätzlicher Aufschub. Welche Ausgaben für Ruheständler grundsätzlich infrage kommen, zeigt unser Überblick zu 15 Posten, die Rentner steuerlich geltend machen können.

Rente mit 63: Für Jahrgang 1965 sind 14,4 Prozent Abschlag möglich

Für den Jahrgang 1965 liegt die Regelaltersgrenze bei 67 Jahren. Wer die Altersrente für langjährig Versicherte nach mindestens 35 Versicherungsjahren bereits mit 63 beansprucht, muss grundsätzlich einen dauerhaften Abschlag von 14,4 Prozent hinnehmen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Die Rechnung lautet: 48 Monate vorzeitiger Rentenbeginn mal 0,3 Prozent. Bei einer für diesen Rentenbeginn ermittelten Bruttorente vor Abschlag von 1.500 Euro wären das monatlich 216 Euro weniger.

Die Hochrechnung aus einer allgemeinen Renteninformation darf dafür nicht ungeprüft übernommen werden, weil sie weitere Beitragszahlungen bis zum regulären Rentenalter unterstellen kann. Für eine belastbare Planung braucht es eine Berechnung zum tatsächlich gewünschten Rentenbeginn.

Sonderzahlungen: Die Steuergrenze wird leicht überschätzt

Ab Vollendung des 50. Lebensjahres können Versicherte unter den gesetzlichen Voraussetzungen Rentenabschläge durch zusätzliche Beiträge ganz oder teilweise ausgleichen. Wie hoch der erforderliche Betrag ist, berechnet die Deutsche Rentenversicherung individuell.

Solche Zahlungen gehören steuerlich zu den Altersvorsorgeaufwendungen. Für 2026 beträgt deren Höchstbetrag 30.826 Euro bei Einzelveranlagung und 61.652 Euro bei zusammen veranlagten Ehepaaren.

Dieser Betrag steht Beschäftigten nicht vollständig für eine zusätzliche Überweisung zur Verfügung. Bei der Berechnung werden auch die laufenden Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung einschließlich des steuerfreien Arbeitgeberanteils berücksichtigt.

Bei 45.000 Euro rentenversicherungspflichtigem Jahresbrutto ergeben sich bei einem Beitragssatz von 18,6 Prozent insgesamt 8.370 Euro Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge. Ohne weitere einschlägige Beiträge bleiben damit rechnerisch 22.456 Euro Spielraum für zusätzliche begünstigte Altersvorsorgeaufwendungen.

Wer eine hohe Sonderzahlung auf mehrere Kalenderjahre verteilt, kann die jeweiligen Jahresgrenzen besser nutzen. Bei einer angenommenen Zahlung von 57.000 Euro und jährlich rund 22.000 Euro freiem Spielraum reichen allerdings auch zwei Jahre nicht für einen vollständigen Abzug.

Wie viel Steuer tatsächlich gespart wird, hängt unter anderem vom Einkommen, der Veranlagungsart und den übrigen Abzügen ab. Eine pauschale zusätzliche Erstattung von mehreren Tausend Euro lässt sich allein aus der Aufteilung nicht ableiten.

Vor der Überweisung steht die besondere Rentenauskunft

Wer Abschläge ausgleichen möchte, sollte zunächst die besondere Auskunft der Rentenversicherung beantragen. Dafür steht das Formular V0210 zur Verfügung; der Antrag verpflichtet noch nicht zur Zahlung.

Nach Angaben der Rentenversicherung ist bei Zahlung innerhalb von drei Monaten nach Erteilung der Auskunft ein Anstieg des errechneten Ausgleichsbetrags aufgrund geänderter Berechnungsgrößen ausgeschlossen. Eine rechtzeitig erteilte Auskunft kann damit auch für Teilzahlungen über den Jahreswechsel hinweg nützlich sein.

Die Zahlung bindet das Geld langfristig: Wer später doch nicht vorzeitig in Rente geht, erhält dafür grundsätzlich eine höhere Rente und keine Erstattung der Sonderzahlung. Weitere Grenzen erklärt unser Beitrag darüber, warum ausgeglichene Abschläge fehlende Rentenvoraussetzungen nicht ersetzen.

Freiwillige Rentenbeiträge: Für 2026 bleibt grundsätzlich Zeit bis März

Für gewöhnliche freiwillige Beiträge gilt eine andere Regel als für die steuerliche Jahresplanung einer Ausgleichszahlung. Nach § 197 Absatz 2 SGB VI können Beiträge für 2026 grundsätzlich noch bis zum 31. März 2027 wirksam gezahlt werden.

Eine freiwillige Versicherung kommt insbesondere für Menschen infrage, die nicht rentenversicherungspflichtig sind; bei einer Altersvollrente nach Erreichen der Regelaltersgrenze bestehen gesetzliche Einschränkungen. Ob freiwillige Beiträge im eigenen Fall möglich und sinnvoll sind, sollte die Rentenversicherung prüfen.

Wichtig ist die Trennung von Rentenrecht und Steuerrecht: Eine Zahlung im März 2027 kann rentenrechtlich noch für 2026 gelten. Steuerlich wird sie grundsätzlich im Jahr der tatsächlichen Zahlung berücksichtigt, also 2027.

Welche Fristen und Jahresgrenzen jetzt wichtig sind

Thema Zeitliche Grenze Worauf es ankommt Handwerkerleistungen Grundsätzlich Zahlung bis 31. Dezember 2026 für das Steuerjahr 2026 Rechnung, unbare Zahlung, begünstigte Kosten und ausreichend Einkommensteuer Krankheitskosten Grundsätzlich das Kalenderjahr der Zahlung Eigene anerkannte Kosten oberhalb der persönlichen zumutbaren Belastung Freiwillige Steuererklärung 2022 Grundsätzlich Eingang bis 31. Dezember 2026 Nur bei fehlender Abgabepflicht; eine Erstattung hängt von der individuellen Berechnung ab Ausgleich von Rentenabschlägen Für den Steuerabzug 2026 grundsätzlich Zahlung im Jahr 2026 Besondere Rentenauskunft und verbleibenden steuerlichen Höchstbetrag prüfen Freiwillige Rentenbeiträge für 2026 Grundsätzlich bis 31. März 2027 Berechtigung zur freiwilligen Versicherung und abweichendes Steuerjahr beachten

Praxisbeispiel: Zwei Menschen, zwei unterschiedliche Entscheidungen

Klaus ist seit 2024 Rentner und musste für sein letztes vollständiges Arbeitsjahr 2022 keine Steuererklärung abgeben. Er sucht im November seine Unterlagen zusammen und reicht die freiwillige Erklärung noch vor dem 31. Dezember 2026 ein, damit eine mögliche Erstattung geprüft werden kann.

Birgit, Jahrgang 1965, verdient 45.000 Euro brutto und plant eine vorgezogene Altersrente. Sie beantragt zunächst die besondere Rentenauskunft und lässt anschließend berechnen, welche Teilzahlungen in welchen Jahren zu ihrer Steuerbelastung und ihren verfügbaren Ersparnissen passen.

7 Fragen und Antworten zu Rente und Steuern vor dem Jahreswechsel

Muss ich alles schon im November erledigen?

Nein, eine allgemeine gesetzliche Novemberfrist gibt es nicht. Wer früh beginnt, hat aber mehr Zeit für Rechnungen, Beratung und erforderliche Auskünfte.

Bekomme ich den Handwerkerbonus auch ohne Einkommensteuer?

Die Steuerermäßigung kann nur vorhandene Einkommensteuer reduzieren. Ein darüber hinausgehender Betrag wird nicht ausgezahlt und kann grundsätzlich nicht in andere Jahre übertragen werden.

Ist die Kürzung auf 900 Euro für 2027 bereits beschlossen?

Stand 30. Oktober 2026 ist sie Bestandteil eines laufenden Gesetzgebungsverfahrens. Der Regierungsentwurf sieht 15 statt 20 Prozent und höchstens 900 statt 1.200 Euro vor.

Werden Krankheitskosten vollständig erstattet?

Nein, grundsätzlich mindert nur der anerkannte Betrag oberhalb der persönlichen zumutbaren Belastung die steuerliche Bemessungsgrundlage. Die tatsächliche Steuerersparnis hängt vom Einzelfall ab.

Bis wann kann ich die Steuererklärung für 2022 freiwillig abgeben?

Wenn für 2022 keine Abgabepflicht bestand, muss die Erklärung grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2026 beim Finanzamt eingegangen sein. Für verpflichtende Erklärungen gelten andere Regeln.

Kann ich eine Sonderzahlung zum Rentenausgleich vollständig absetzen?

Nur soweit sie zusammen mit den übrigen einschlägigen Altersvorsorgeaufwendungen innerhalb des jährlichen Höchstbetrags bleibt. Bei Beschäftigten beanspruchen auch Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge einen Teil dieser Grenze.

Gilt für freiwillige Rentenbeiträge ebenfalls Silvester als letzte Frist?

Für Beiträge für 2026 gilt grundsätzlich der 31. März 2027. Wer erst 2027 zahlt, kann die Ausgabe steuerlich grundsätzlich auch erst für 2027 berücksichtigen.