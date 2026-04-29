Rente im Mai: 5 Änderungen kommen auf Rentner zu

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Der Mai 2026 ist für viele Rentnerinnen und Rentner kein Monat mit einer einzigen großen Reform, aber ein Monat mit mehreren spürbaren Veränderungen. Betroffen sind vor allem Auszahlungstermine, Krankenversicherungsbeiträge, der reguläre Rentenbeginn, die steuerliche Behandlung neuer Renten und der Blick auf kommende Rentensteigerungen.

Für Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner geht es vor allem um die Frage, wann das Geld auf dem Konto ist und warum die Nettozahlung niedriger ausfallen kann als erwartet. Wer im Laufe des Jahres neu in den Ruhestand geht oder trotz Rentenalters weiterarbeitet, sollte zusätzlich die neuen steuerlichen Regeln und die Aktivrente kennen.

Die Auszahlung im Mai hängt vom Rentenbeginn ab

Bei der gesetzlichen Rente bleibt auch im Mai 2026 entscheidend, seit wann die Rente bezogen wird. Wer seine Rente nach dem 1. April 2004 erstmals erhalten hat, bekommt sie nachschüssig, also am Ende des Monats. Für den Monat Mai 2026 ist der Auszahlungstermin in diesem Fall Freitag, der 29. Mai 2026.

Anders sieht es bei Renten aus, die bereits bis einschließlich 31. März 2004 begonnen haben. Diese werden vorschüssig gezahlt, also am Ende des Vormonats für den kommenden Monat.

Die Mai-Rente landet in diesen Fällen bereits am Donnerstag, dem 30. April 2026, auf dem Konto.

Die Überweisung erfolgt nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung am letzten Bankarbeitstag des Monats bis spätestens 23.59 Uhr. In der Praxis kann der genaue Zeitpunkt dennoch von der Bank abhängen.

Änderung im Mai 2026 Was Rentnerinnen und Rentner wissen sollten Auszahlungstermin Nachschüssige Renten werden für Mai am 29. Mai 2026 gezahlt, vorschüssige Renten bereits am 30. April 2026. Krankenversicherungsbeiträge Höhere Zusatzbeiträge vieler Krankenkassen können die Netto-Rente weiter mindern, sofern sie noch nicht vollständig berücksichtigt wurden. Regelaltersgrenze Der Jahrgang 1960 erreicht die Regelaltersgrenze mit 66 Jahren und vier Monaten; für einzelne Geburtsdaten wird der Übergang im Mai relevant. Steueranteil für Neurentner Wer 2026 erstmals Rente bezieht, muss 84 Prozent der Rente versteuern; 16 Prozent der ersten vollen Jahresbruttorente bleiben steuerfrei. Ausblick auf Juli Zum 1. Juli 2026 steigen die gesetzlichen Renten um 4,24 Prozent, sofern die Verordnung wie vorgesehen in Kraft tritt.

Höhere Krankenkassenbeiträge können die Netto-Rente drücken

Viele gesetzliche Krankenkassen haben zum Jahresbeginn 2026 ihre Zusatzbeiträge erhöht. Für pflichtversicherte Rentnerinnen und Rentner wirken solche Änderungen nicht sofort, sondern mit zwei Monaten Verzögerung. Deshalb machten sich viele Anpassungen bereits ab März bemerkbar.

Im Mai kann das Thema dennoch weiter relevant sein, etwa wenn Rentnerinnen und Rentner ihre Kontoauszüge erst jetzt genauer prüfen oder wenn sie die Veränderung bislang nicht einordnen konnten. Wichtig ist: Die Bruttorente wird dadurch nicht gekürzt. Es steigen aber die Abzüge für die gesetzliche Krankenversicherung, wodurch netto weniger auf dem Konto ankommen kann.

Die Rentenversicherung beteiligt sich am Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung zur Hälfte. Steigt der Zusatzbeitrag einer Krankenkasse beispielsweise um 0,4 Prozentpunkte, wirkt sich für Betroffene rechnerisch die Hälfte davon auf die Rentenzahlung aus. Bei einer Bruttorente von 1.000 Euro wären das etwa zwei Euro weniger Netto-Rente im Monat.

Der Jahrgang 1960 rückt weiter in den regulären Ruhestand

Die schrittweise Anhebung der Regelaltersgrenze läuft weiter. Für den Geburtsjahrgang 1960 liegt die reguläre Altersgrenze bei 66 Jahren und vier Monaten. Dadurch werden im Frühjahr und Sommer 2026 weitere Versicherte dieses Jahrgangs rentenberechtigt.

Für Betroffene ist der genaue Geburtstag wichtig. Wer die Regelaltersgrenze im Laufe eines Monats erreicht, erhält die Regelaltersrente grundsätzlich ab dem Folgemonat. Deshalb kann sich der tatsächliche Rentenbeginn je nach Geburtsdatum um einen Monat verschieben.

Das ist besonders für diejenigen wichtig, die Arbeitsvertrag, Rentenantrag und private Finanzplanung aufeinander abstimmen müssen. Ein zu spät gestellter Antrag kann zwar in bestimmten Grenzen rückwirkend wirken, sollte aber nicht unnötig riskiert werden.

Aktivrente macht Weiterarbeiten attraktiver

Seit 2026 gibt es die Aktivrente. Sie richtet sich an Menschen, die die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht haben und danach sozialversicherungspflichtig weiterarbeiten. Bis zu 2.000 Euro monatlich aus einer solchen Beschäftigung können steuerfrei bleiben.

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Die Aktivrente muss nicht gesondert beantragt werden. Der Arbeitgeber berücksichtigt den Freibetrag automatisch, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung fallen aber weiterhin an.

Nicht jede Tätigkeit wird begünstigt. Die Regelung zielt auf nichtselbstständige, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Minijobs, selbstständige Tätigkeiten oder freiberufliche Arbeit fallen nicht unter diese steuerliche Begünstigung.

Für Neurentner steigt der steuerpflichtige Anteil

Wer im Jahr 2026 erstmals eine gesetzliche Rente bezieht, muss 84 Prozent seiner Rente versteuern. Steuerfrei bleiben 16 Prozent der ersten vollen Jahresbruttorente. Dieser steuerfreie Betrag wird als individueller Rentenfreibetrag festgeschrieben.

Das bedeutet aber nicht automatisch, dass jede neue Rentnerin und jeder neue Rentner tatsächlich Einkommensteuer zahlen muss. Entscheidend ist das gesamte zu versteuernde Einkommen. Dazu zählen neben der gesetzlichen Rente zum Beispiel Betriebsrenten, Mieteinnahmen oder weitere steuerpflichtige Einkünfte.

Der Grundfreibetrag steigt 2026 auf 12.348 Euro. Wer mit seinen steuerpflichtigen Einkünften darunter bleibt, zahlt in der Regel keine Einkommensteuer. Dennoch sollten neue Rentnerinnen und Rentner prüfen, ob sie zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind.

Die Rentenerhöhung im Juli wirft im Mai ihre Schatten voraus

Im Mai richtet sich der Blick vieler Rentnerinnen und Rentner bereits auf den Sommer. Zum 1. Juli 2026 sollen die gesetzlichen Renten um 4,24 Prozent steigen. Der aktuelle Rentenwert erhöht sich dadurch von 40,79 Euro auf 42,52 Euro.

Bei einer Bruttorente von 1.000 Euro entspricht das rechnerisch einem Plus von 42,40 Euro. Wie viel davon netto übrig bleibt, hängt von Kranken- und Pflegeversicherung sowie von der individuellen Steuerlage ab. Die Erhöhung betrifft die laufende Rente, ersetzt aber keine persönliche Prüfung der eigenen Abzüge.

Die Anpassung erfolgt bundesweit einheitlich. Ein Unterschied zwischen Ost und West besteht bei der Rentenanpassung nicht mehr, weil die Angleichung der Rentenwerte bereits abgeschlossen wurde.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Rentnerin bezieht seit 2019 eine gesetzliche Altersrente. Ihre Mai-Rente wird deshalb nachschüssig gezahlt und soll am 29. Mai 2026 auf dem Konto sein. Da ihre Krankenkasse den Zusatzbeitrag zum Jahresbeginn erhöht hat, fällt ihre Nettozahlung etwas niedriger aus als Ende 2025.

Gleichzeitig kann sie im Mai bereits mit der Rentenerhöhung ab Juli planen. Bei einer bisherigen Bruttorente von 1.200 Euro ergibt eine Anpassung um 4,24 Prozent rechnerisch ein Plus von 50,88 Euro brutto im Monat. Netto kann der Betrag niedriger ausfallen, weil weiterhin Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen werden.

Fazit

Der Mai 2026 bringt für Rentnerinnen und Rentner vor allem organisatorische und finanzielle Punkte, die leicht übersehen werden. Der Auszahlungstermin hängt vom Rentenbeginn ab, höhere Krankenkassenbeiträge können die Netto-Rente mindern, und für Neurentner gelten andere steuerliche Werte als für frühere Jahrgänge.

Gleichzeitig eröffnet die Aktivrente neue Möglichkeiten für Menschen, die nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterarbeiten möchten. Wer seine Einnahmen, Abzüge und Termine kennt, kann böse Überraschungen vermeiden und die anstehende Rentenerhöhung im Juli realistischer einplanen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Auszahlungstermine der Rente 2026.

Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg: Änderungen in der gesetzlichen Rentenversicherung zum 1. Januar 2026.