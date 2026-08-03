Rente: Friedrich Merz soll „Rentenprivilegien“ abschaffen

Die Bundesregierung will die 33 Empfehlungen der Alterssicherungskommission in ein Gesetzespaket überführen. Betroffen wären der Renteneintritt, die jährlichen Rentenerhöhungen, die Finanzierung und die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren.

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Beschlossen sind diese Änderungen allerdings noch nicht. Stand 26. Juli 2026 gibt es weder ein verabschiedetes Reformgesetz noch endgültige Stichtage und Übergangsregeln.

Eine pauschale Kürzung bereits bewilligter Renten ist ebenfalls nicht vorgesehen. Zum 1. Juli 2026 sind die gesetzlichen Renten zunächst um 4,24 Prozent gestiegen.

Der Streit dreht sich vor allem darum, wie stark die Renten nach 2031 noch wachsen, wie lange jüngere Versicherte arbeiten müssen und wer künftig noch vorzeitig ohne Abschläge in Rente gehen kann.

Rentenkommission legt 33 Empfehlungen vor

Die Alterssicherungskommission hat ihren Abschlussbericht am 23. Juni 2026 vorgelegt. Das Paket enthält 33 Empfehlungen zur gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersvorsorge.

Der Koalitionsausschuss verständigte sich am 2. Juli 2026 darauf, die Vorschläge vollständig und zügig in einem Gesetzespaket umzusetzen. Nach den Plänen der Bundesregierung soll das Gesetzgebungsverfahren bis Ende 2026 abgeschlossen werden.

Das bedeutet aber noch nicht, dass sämtliche Vorschläge unverändert Gesetz werden. Erst der Gesetzentwurf und das parlamentarische Verfahren zeigen, welche Jahrgänge betroffen sind und welchen Vertrauensschutz rentennahe Versicherte erhalten.

Welche Änderungen Bestandsrentner betreffen könnten

Vorschlag oder geltende Regel Mögliche Folge für Bestandsrentner Rentenniveau von mindestens 48 Prozent bis 2031 Die Haltelinie ist bereits geltendes Recht. Sie schützt das Rentenniveau bis einschließlich 2031. Dämpfungsfaktoren ab der Rentenanpassung 2032 Die laufenden Renten sollen weiter steigen, möglicherweise aber langsamer als die Löhne. Das Gesamtpaket soll Bestandsrentner nach den Vorgaben der Kommission nicht schlechter stellen als das ohne Reform ab 2032 geltende Recht. Stärkerer Nachhaltigkeitsfaktor Der demografische Wandel soll die jährlichen Rentenerhöhungen stärker dämpfen. Eine nominale Senkung der laufenden Renten verhindert weiterhin die Rentengarantie. Abschaffung der Altersrente nach 45 Versicherungsjahren Bereits bewilligte Renten wären nicht betroffen. Für künftige Rentenzugänge fehlen noch Stichtage und Übergangsregeln. Überprüfung der Hinterbliebenenversorgung Die Kommission verlangt lediglich die Prüfung verschiedener Reformmöglichkeiten. Konkrete Kürzungen oder neue Freibeträge wurden nicht vorgeschlagen. Gesetzliche Kapitalrente Der heutige Rentenbestand soll an dieser neuen kapitalgedeckten Komponente weder beteiligt werden noch daraus eigene Ansprüche erhalten.

Warum trotzdem von einer Rentenkürzung gesprochen wird

Eine Rentenkürzung kann unterschiedliche Bedeutungen haben. Bei einer direkten Kürzung würde der monatliche Bruttobetrag einer bereits bewilligten Rente sinken. Eine solche Maßnahme ist nicht geplant.

In der politischen Debatte wird der Begriff jedoch auch verwendet, wenn Renten künftig weniger stark wachsen als Löhne oder Preise. Dann steigt der Zahlbetrag zwar weiter, die Kaufkraft kann trotzdem zurückgehen.

Ab der Rentenanpassung zum 1. Juli 2032 sollen wieder der Nachhaltigkeitsfaktor und der Beitragssatzfaktor wirken. Zusätzlich empfiehlt die Kommission, die Wirkung des Nachhaltigkeitsfaktors moderat zu verstärken.

Die Kommission verlangt allerdings, dass das gesamte Reformpaket Bestandsrentner und künftige Rentenzugänge nicht schlechter stellt als das Recht, das ohne Reform nach 2031 gelten würde. Die Aussage, die Reform führe automatisch zu niedrigeren Renten als nach heutiger Rechtslage, wäre deshalb zu pauschal.

Abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren soll entfallen

Besonders umstritten ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Sie ermöglicht nach 45 Versicherungsjahren einen Renteneintritt vor der Regelaltersgrenze ohne Abschläge.

Die Leistung wird noch häufig „Rente mit 63“ genannt. Tatsächlich liegt ihre Altersgrenze für Versicherte des Jahrgangs 1964 und alle später Geborenen bei 65 Jahren.

Die Kommission empfiehlt, diesen Rentenzugang abzuschaffen. Eine lange Versicherungszeit allein soll danach nicht mehr für eine vorgezogene abschlagsfreie Altersrente ausreichen.

Der Abschlussbericht verlangt zugleich den verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauensschutz. Welche Jahrgänge ihre bisherige Planung noch umsetzen können, muss der Gesetzgeber festlegen.

Neue Schutzrente setzt gesundheitliche Einschränkung voraus

Für Menschen, die ihren bisherigen Tätigkeitsbereich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben können, schlägt die Kommission eine neue Schutzregelung vor. Diese ist keine bloße Fortsetzung der bisherigen Altersrente nach 45 Versicherungsjahren.

Vorausgesetzt werden sollen mindestens 35 Versicherungsjahre und eine individuelle Gesundheitsprüfung. Diese müsste ergeben, dass die versicherte Person wegen einer schwerwiegenden gesundheitlichen Einschränkung nicht mehr in ihrem zuletzt langjährig ausgeübten Tätigkeitsbereich arbeiten kann.

In diesem Fall soll ein abschlagsfreier Rentenzugang zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze möglich sein. Weitere drei Jahre früher könnte die Rente mit Abschlägen beginnen.

Viele Einzelheiten sind noch offen. Der Gesetzgeber müsste beispielsweise festlegen, was als langjährig ausgeübter Tätigkeitsbereich, schwerwiegende Einschränkung oder rentennahes Alter gilt.

Für Versicherte kann diese Prüfung zu einer hohen Hürde werden. Anders als bei der bisherigen Altersrente nach 45 Jahren würde nicht mehr allein der Versicherungsverlauf entscheiden, sondern zusätzlich der Gesundheitszustand.

Auch die Rente nach 35 Jahren soll später beginnen

Die Kommission will nicht nur die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren abschaffen. Auch die Altersrente für langjährig Versicherte nach 35 Versicherungsjahren soll verändert werden.

Der früheste Zugang mit Abschlägen soll von 63 auf 64 Jahre steigen. Danach soll sich diese Altersgrenze parallel zur Regelaltersgrenze erhöhen.

Dadurch bliebe zwischen dem frühestmöglichen Rentenbeginn und der regulären Altersgrenze ein Zeitraum von drei Jahren. Die konkrete Einführung und der Schutz rentennaher Jahrgänge sind noch nicht geregelt.

Regelaltersgrenze soll nach 2031 weiter steigen

Nach geltendem Recht steigt die Regelaltersgrenze für die Jahrgänge bis 1964 schrittweise auf 67 Jahre. Für alle ab 1964 Geborenen gilt derzeit grundsätzlich die Regelaltersgrenze von 67 Jahren.

Die Kommission empfiehlt, die Altersgrenze ab 2032 an die weitere Entwicklung der Lebenserwartung zu koppeln. Ein zusätzliches Jahr Lebenserwartung soll im Verhältnis zwei zu eins auf eine längere Erwerbsphase und eine längere Rentenphase verteilt werden.

Nach den derzeitigen Annahmen würde die Regelaltersgrenze ungefähr alle zehn Jahre um sechs Monate steigen. Zwischen 2031 und 2041 könnte sie sich dadurch schrittweise von 67 auf etwa 67 Jahre und sechs Monate erhöhen.

Die tatsächliche Entwicklung lässt sich noch nicht sicher vorhersagen. Neue Altersgrenzen sollen mindestens fünf Jahre vorher feststehen und regelmäßig überprüft werden.

Renten sollen ab 2032 langsamer als die Löhne steigen

Bis 2031 bleibt das Rentenniveau durch die gesetzliche Haltelinie bei mindestens 48 Prozent. Danach soll wieder die Rentenanpassungsformel mit ihren Dämpfungsfaktoren greifen.

Die Kommission schlägt vor, den Parameter des Nachhaltigkeitsfaktors von 0,25 auf 0,33 anzuheben. Verschlechtert sich das Verhältnis zwischen Beitragszahlenden und Rentenbeziehenden, würden Rentenerhöhungen dadurch stärker gebremst.

Das kann dazu führen, dass die gesetzlichen Renten langsamer wachsen als die Löhne. Die Rentengarantie soll weiterhin verhindern, dass der aktuelle Rentenwert wegen einer negativen Lohnentwicklung sinkt.

Entscheidend ist jedoch der Vergleich: Die Kommission verspricht keine dauerhaft lohngleichen Rentenerhöhungen. Sie verlangt lediglich, dass das Reformpaket insgesamt nicht zu einem niedrigeren Rentenniveau führt als das ohne die Reform ab 2032 geltende Recht.

Neue Kapitalrente kostet zusätzlich zwei Prozent

Die Kommission schlägt eine verpflichtende gesetzliche Kapitalrente innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung vor. Dafür sollen individuelle Kapitalkonten eingerichtet werden.

Der zusätzliche Beitrag soll insgesamt zwei Prozent des Bruttolohns betragen. Beschäftigte und Arbeitgeber würden jeweils die Hälfte und damit jeweils einen Prozentpunkt tragen.

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Die Einführung soll in jährlichen Schritten von 0,5 Prozentpunkten erfolgen, nach dem Kommissionsbericht möglichst ab 2028. Die Gelder sollen über einen öffentlichen Fonds oder eine begrenzte Auswahl streng geprüfter Anlagefonds am Kapitalmarkt investiert werden.

Für heutige Rentner entsteht daraus kein eigener Kapitalrentenanspruch. Profitieren sollen vor allem jüngere Versicherte, die über viele Jahre Kapital ansparen können.

Für rentennahe Jahrgänge schlägt die Kommission einen steuerfinanzierten Übergangsfaktor vor. Dieser soll bei neuen Rentenzugängen ab 2032 verhindern, dass die kurze Ansparzeit bei der Kapitalrente zu einem niedrigeren Sicherungsniveau führt.

Welche angeblichen Rentner-„Privilegien“ gemeint sind

Der Begriff „Privileg“ ist politisch aufgeladen. Die Kommission verwendet ihn nicht als rechtliche Bezeichnung für bestehende Rentenansprüche.

In der Debatte geht es vor allem um die Altersrente nach 45 Versicherungsjahren und weitere Möglichkeiten eines vorgezogenen Erwerbsausstiegs. Für die Betroffenen handelt es sich jedoch nicht um ein Geschenk, sondern um Regelungen, auf deren Grundlage sie ihren Ruhestand geplant haben.

Vorschlag Mögliche Folge für Versicherte Altersrente nach 45 Versicherungsjahren soll entfallen Die lange Versicherungszeit allein würde keinen vorgezogenen abschlagsfreien Rentenzugang mehr eröffnen. Gesundheitsbezogene Schutzregelung soll eingeführt werden Ein früherer Rentenzugang wäre von einer individuellen Gesundheitsprüfung abhängig. Altersrente nach 35 Jahren soll erst ab 64 beginnen Der frühestmögliche Rentenbeginn mit Abschlägen würde um ein Jahr verschoben. Regelaltersgrenze soll an die Lebenserwartung gekoppelt werden Jüngere Jahrgänge müssten bei weiter steigender Lebenserwartung länger arbeiten. Nachhaltigkeitsfaktor soll stärker wirken Renten könnten ab 2032 langsamer steigen als die Löhne. Gesetzliche Kapitalrente soll eingeführt werden Beschäftigte und Arbeitgeber müssten schrittweise insgesamt zwei Prozent zusätzlich einzahlen. Weitere Erwerbstätige sollen einbezogen werden Unter anderem Selbstständige, Abgeordnete, Vorstände von Aktiengesellschaften und Minijobber sollen nach den Vorschlägen stärker in die Rentenversicherung einbezogen werden.

Noch fehlen Gesetz, Stichtage und Übergangsregeln

Die politische Absicht zur Umsetzung ist inzwischen klarer als unmittelbar nach Vorlage des Kommissionsberichts. Die Koalition will das Reformpaket bis Ende 2026 durch den Bundestag bringen.

Offen ist aber weiterhin, wie die einzelnen Empfehlungen in Gesetzesrecht übersetzt werden. Besonders wichtig sind die Stichtage für die Abschaffung der Altersrente nach 45 Versicherungsjahren und für die Anhebung des frühestmöglichen Rentenalters.

Auch die Voraussetzungen der neuen Schutzrente müssen erst definiert werden. Bis dahin können Versicherte keinen Antrag auf diese neue Leistung stellen.

Wer in den nächsten Jahren in Rente gehen will, sollte deshalb nicht allein auf politische Ankündigungen reagieren. Entscheidend bleiben das geltende Recht, der persönliche Versicherungsverlauf und später die beschlossenen Übergangsregeln.

Warum die Bundesregierung das Rentensystem umbauen will

Immer mehr Menschen erreichen das Rentenalter, während weniger jüngere Beitragszahler nachrücken. Gleichzeitig steigt die durchschnittliche Rentenbezugsdauer.

Die Kommission will diese Belastung auf mehrere Gruppen verteilen. Beschäftigte und Arbeitgeber sollen die Kapitalrente finanzieren, ältere Generationen würden langsamere Rentenanpassungen mittragen und weitere Erwerbstätige sollen in die Rentenversicherung einbezogen werden.

Die Reform ist deshalb politisch riskant. Sie betrifft Menschen, die bereits jahrzehntelang gearbeitet haben, ebenso wie jüngere Beschäftigte, die höhere Beiträge zahlen und voraussichtlich länger arbeiten müssten.

Sozialer Ausgleich entscheidet über die Folgen

Eine höhere Altersgrenze trifft Beschäftigte nicht gleich. Menschen mit gut bezahlter Bürotätigkeit können häufig länger arbeiten als Beschäftigte in Pflege, Bau, Logistik, Reinigung oder Gastronomie.

Auch die Versicherungsverläufe unterscheiden sich. Frauen haben häufiger Unterbrechungen oder Teilzeitphasen wegen Kindererziehung und Pflege.

Die vorgeschlagene Schutzrente kann gesundheitliche Härten auffangen. Ob sie das tatsächlich leistet, hängt jedoch von den späteren Voraussetzungen und dem Prüfungsverfahren ab.

Praxisbeispiel: Was die Abschaffung für einen Versicherten bedeuten könnte

Herr Schneider ist im Jahr 1964 geboren und 2026 62 Jahre alt. Er arbeitet seit seinem 17. Lebensjahr in einem metallverarbeitenden Betrieb und hat bereits 45 Versicherungsjahre erreicht.

Nach geltendem Recht könnte er die Altersrente für besonders langjährig Versicherte trotzdem nicht sofort beziehen. Für seinen Jahrgang liegt die Altersgrenze bei 65 Jahren.

Wird diese Rentenart vor seinem Rentenbeginn abgeschafft, kommt es auf die gesetzliche Übergangsregelung an. Greift für ihn kein Vertrauensschutz, müsste er länger arbeiten oder eine andere Altersrente mit Abschlägen wählen.

Kann Herr Schneider seinen langjährig ausgeübten Tätigkeitsbereich wegen einer schwerwiegenden gesundheitlichen Einschränkung nicht mehr ausüben, könnte die geplante Schutzrente infrage kommen. Dafür wäre jedoch eine individuelle Gesundheitsprüfung erforderlich.

Das Beispiel zeigt, warum die Stichtage entscheidend sind. Erst das Gesetz wird erkennen lassen, ob Herr Schneider weiterhin mit 65 Jahren ohne Abschläge in Rente gehen kann.

Fragen und Antworten zur geplanten Rentenreform

Wird die Rente jetzt sofort gekürzt?

Nein. Eine pauschale Kürzung bereits bewilligter Renten ist nicht beschlossen. Die Reformvorschläge betreffen vor allem spätere Rentenzugänge, höhere Altersgrenzen und die Entwicklung der Rentenanpassungen ab 2032.

Sind die 33 Empfehlungen bereits beschlossen?

Nein. Der Koalitionsausschuss will die Vorschläge zwar in einem Gesetzespaket umsetzen. Bundestag und gegebenenfalls Bundesrat müssen den gesetzlichen Änderungen aber noch zustimmen.

Was passiert mit der Altersrente nach 45 Versicherungsjahren?

Die Kommission empfiehlt ihre Abschaffung. Welche Jahrgänge betroffen wären und wer Vertrauensschutz erhält, steht noch nicht fest.

Kann die neue Schutzrente die bisherige Altersrente ersetzen?

Nur für einen begrenzten Personenkreis. Die vorgeschlagene Leistung setzt mindestens 35 Versicherungsjahre, eine schwerwiegende gesundheitliche Einschränkung und eine individuelle Prüfung voraus.

Wann könnte die Schutzrente beginnen?

Nach dem Vorschlag wäre sie zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze ohne Abschläge möglich. Weitere drei Jahre früher könnte sie mit Abschlägen bezogen werden.

Betrifft die Reform heutige Rentner?

Die gesetzliche Kapitalrente betrifft den heutigen Rentenbestand nicht unmittelbar. Bestandsrentner könnten aber ab 2032 von stärker gedämpften Rentenerhöhungen betroffen sein.

Werden Bestandsrentner durch das Reformpaket schlechter gestellt?

Nach den Vorgaben der Kommission soll das Rentenniveau einschließlich aller Reformmaßnahmen nicht niedriger ausfallen als nach dem Recht, das ohne Reform ab 2032 gelten würde. Die Renten könnten dennoch langsamer wachsen als die Löhne.

Könnte das Rentenalter weiter steigen?

Ja. Die Kommission empfiehlt eine Kopplung an die Lebenserwartung. Nach den derzeitigen Annahmen könnte die Regelaltersgrenze ungefähr alle zehn Jahre um sechs Monate steigen.

Was sollten rentennahe Versicherte jetzt tun?

Sie sollten ihr Versicherungskonto klären und eine aktuelle Rentenauskunft anfordern. Eine bereits geplante Altersteilzeit oder ein vertraglich geregelter Ausstieg sollte zusätzlich darauf geprüft werden, ob spätere Übergangsregelungen wichtig werden könnten.

Quellen

Bundesregierung: Fragen und Antworten zu den 33 Empfehlungen für eine große Rentenreform, Stand 2. Juli 2026

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/faq-rentenreform-2444534

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: FAQ zur Rentenkommission 2026, Stand 26. Juni 2026

https://www.bmas.de/DE/Soziales/Rente-und-Altersvorsorge/Rentenreform-2025/Rentenkommission-2026/Fragen-und-Antworten/fragen-und-antworten-zur-rentenkommission-2026.html

Alterssicherungskommission: Empfehlungen der Alterssicherungskommission, Abschlussbericht Juni 2026

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975228/2444780/0fcbf810775351c64007ee6cb2c7cad9/2026-06-24-bericht-alterssicherungskommission-data.pdf?download=1

Deutsche Rentenversicherung: Renten für langjährig und besonders langjährig Versicherte

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Allgemeine-Informationen/Rentenarten-und-Leistungen/Altersrente-fuer-langjaehrig-Versicherte/altersrente-fuer-langjaehrig-versicherte_node