Rente: Der GEZ-Tipp, der Rentnern 661 Euro zurückbringt

Rentner mit kleiner Rente und Wohngeld, die den Härtefallantrag auf Befreiung vom Rundfunkbeitrag gestellt haben, bekommen vom Beitragsservice häufig eine Ablehnung. Die meisten haken den Antrag dann ab. Das kostet sie bis zu 661 Euro.

Der Rechtsweg bei der Härtefallregelung

Manche könnten doch noch eine Befreiung vom Rundfunkbeitrag erreichen, wenn sie den Rechtsweg einschlagen. Viele wissen nicht, wie dieser läuft und verpassen deshalb eine Chance.

Wer die Härtefallregelung nach § 4 Abs. 6 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags (RBStV) geltend gemacht hat und eine Ablehnung erhält, hat einen Monat Zeit zum Widerspruch. Läuft diese Frist ab ohne Reaktion, wird der Bescheid bestandskräftig.

Das zuständige Gericht für den nächsten Schritt ist das Verwaltungsgericht, und nicht das Sozialgericht. Dieser Unterschied entscheidet darüber, ob bis zu 661 Euro zurückgeholt werden können oder dauerhaft weg sind.

Warum der Anspruch trotz Ablehnung weiter besteht

Die Härtefallregel ist klar: Übersteigt das Einkommen den sozialhilferechtlichen Bedarf um weniger als 18,36 Euro monatlich, ist die Landesrundfunkanstalt gesetzlich zur Befreiung verpflichtet. Für Rentner mit Wohngeld, die knapp über der Grundsicherungsgrenze liegen, gilt genau diese Konstellation oft.

In der Praxis lehnt der Beitragsservice solche Anträge oft ab. Manchmal fehlen Nachweise, manchmal wird die Klausel eng ausgelegt. Der Ablehnungsbescheid kommt mit einer Rechtsbehelfsbelehrung. Wer ihn abheftet und nichts unternimmt, verliert den Anspruch. Wenn der Bescheid bestandskräftig wird, ist eine inhaltliche Prüfung nicht mehr möglich.

Warum das falsche Gericht den Anspruch vernichtet

Viele kämpfen weiter, gehen aber zum falschen Gericht. Denn sie nehmen an, weil Wohngeld und Rente vor dem Sozialgericht verhandelt werden, wäre dies auch bei der Befreiung von den Rundfunkgebühren der Fall.

Das stimmt aber nicht Der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice handelt juristisch als Verwaltungsbehörde im Auftrag der Landesrundfunkanstalten.

Rundfunkbeitragsstreitigkeiten gehören deshalb vor das Verwaltungsgericht. Eine Klage beim Sozialgericht wird als sachlich unzuständig abgewiesen, und wenn in der Zeit der Prüfung ist die Frist für die Klage vor dem zuständigen Gericht abgelaufen.

Das zuständige Verwaltungsgericht steht in der Rechtsbehelfsbelehrung des Widerspruchsbescheids.

Der Widerspruch: Was zählt, was nicht

Vor dem Verwaltungsgericht kommt zwingend der Widerspruch. Die Frist beträgt einen Monat, gerechnet ab Bekanntgabe des Ablehnungsbescheids. Nach geltendem Recht gilt ein Brief vier Tage nach Postaufgabe als zugegangen.

Die Frist beginnt also ab dem Datum auf dem Bescheid, nicht erst ab dem Tag, an dem er im Briefkasten liegt.

Der Widerspruch muss schriftlich eingehen, ein Telefonanruf oder eine einfache E-Mail ist nicht rechtswirksam. Eine ausführliche Begründung ist beim Einlegen nicht nötig. „Hiermit lege ich Widerspruch gegen den Bescheid vom (hier Datum) ein” genügt, solange Name, Adresse, Beitragsnummer und Unterschrift dabei sind. Die Begründung können Sie danach separat nachreichen.

Im Widerspruchsschreiben sollte dann auf die Rechtsgrundlage verwiesen werden: § 4 Abs. 6 RBStV und der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 9. November 2011, Aktenzeichen 1 BvR 665/10. Das Bundesverfassungsgericht hat darin entschieden: Wer wirtschaftlich genauso eng lebt wie ein Grundsicherungsempfänger, darf nicht schlechter gestellt werden, nur weil die falsche Leistung auf dem Bescheid steht.

Ein Begleitschreiben mit diesem Verweis zeigt dem Beitragsservice, dass der nächste Schritt konsequent folgt.

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Der Schlüssel liegt beim Sozialamt — und muss richtig beantragt werden

Das entscheidende Dokument für das Widerspruchs- und Klageverfahren ist ein ablehnender Bescheid des Sozialamts über Grundsicherung im Alter oder Hilfe zum Lebensunterhalt, aus dem hervorgeht, um wie viele Euro das Einkommen die Bedarfsgrenze übersteigt. Liegt dieser Betrag unter 18,36 Euro, ist das Dokument rechtlich ausreichend, um den Härtefall zu belegen.

Dieser Bescheid muss durch einen förmlichen Antrag auf Grundsicherung beim Sozialamt erlangt werden, mit vollständigen Einkommensnachweisen: Rentenbescheid, Wohngeldbescheid, Miet- und Heizungsnachweise.

Das Sozialamt prüft und lehnt ab, wenn das Einkommen zu hoch ist. Achten Sie darauf, dass Ablehnungsbescheid die genaue Einkommensüberschreitung zeigt.

Ein förmlicher Leistungsantrag ist notwendig

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat im Mai 2026 (Az. L 9 SO 39/26 B) klargestellt: Ein eigenständiger Anspruch auf eine bloße Bescheinigung über den sozialhilferechtlichen Bedarf besteht nicht, solange kein förmlicher Leistungsantrag gestellt wurde.

Wohngeld zählt als Einkommen

Bei der Bedarfsberechnung gilt: Wohngeld zählt als Einkommen. Der Bedarf setzt sich zusammen aus dem Regelbedarf von 563 Euro (2026, Alleinstehende, Regelbedarfsstufe 1) plus den angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.

Wer das Wohngeld aus dem Einkommenstotal herauslässt, kommt auf eine falsche Differenz und damit auf einen unverwertbaren Nachweis.

Wenn der Widerspruch scheitert: Klage vor dem Verwaltungsgericht

Scheitert der Widerspruch, kommt ein Widerspruchsbescheid. Ab Zugang dieses Bescheids läuft eine neue Monatsfrist, diesmal für die Klage. Das zuständige Verwaltungsgericht ist in der Rechtsbehelfsbelehrung des Widerspruchsbescheids benannt.

Beim Verwaltungsgericht besteht in erster Instanz keine Anwaltspflicht. Für die Klageerhebung werden der Widerspruchsbescheid, der ursprüngliche Ablehnungsbescheid und alle Einkommensnachweise benötigt.

Die Klage ist als Verpflichtungsklage auf Erteilung der Befreiung zu stellen. In Bayern gilt eine Ausnahme: Dort kann der Widerspruch übersprungen und direkt Klage beim Verwaltungsgericht erhoben werden.

Die Dreijahresfrist für rückwirkende Befreiungen läuft währenddessen weiter. Wer heute klagt, kann für bis zu drei Jahre zurück Erstattung verlangen, maximal 661 Euro für 36 Monate.

Diese Frist ist gesetzlich festgelegt (§ 4 Abs. 4 Satz 2 RBStV) und verlängert sich durch kein laufendes Verfahren. Jeder Monat ohne Antrag verkürzt das Rückholungsfenster um einen Monat.

Häufige Fragen zur Befreiung bei Rente und Wohngeld

Muss der Widerspruch sofort begründet werden?

Nein. Der Widerspruch ist formlos möglich, ohne Begründung beim Einlegen. Entscheidend ist, dass er schriftlich und fristgemäß beim Beitragsservice oder der Landesrundfunkanstalt eingeht.

Die Begründung mit Verweis auf § 4 Abs. 6 RBStV und das BVerfG-Urteil von 2011 kann danach in einem separaten Schreiben nachgereicht werden.

Was passiert, wenn der Widerspruch per E-Mail geschickt wird?

Eine einfache E-Mail ist nicht rechtswirksam. Auch ein Telefonanruf genügt nicht. Der Widerspruch muss als Brief eingehen. Per Einschreiben lässt sich der Eingang und das Datum beweisen, was im Streitfall über die Fristwahrung entscheidet.

Läuft die Dreijahresfrist während eines Widerspruchs weiter?

Ja. Die rückwirkende Befreiung ist auf drei Jahre begrenzt, gerechnet ab dem Monat der Antragstellung, unabhängig davon, ob ein Widerspruch oder eine Klage läuft. Ein laufendes Verfahren verlängert diese Frist nicht. Je später der erste Antrag gestellt wurde, desto kürzer der Rückholungszeitraum.

Kann die Klage beim Sozialgericht eingereicht werden, wenn es näher liegt?

Nein. Das Sozialgericht ist für Rundfunkbeitragsstreitigkeiten sachlich nicht zuständig. Eine Klage dort wird abgewiesen, ohne dass der Anspruch inhaltlich geprüft wird. Ausschließlich das Verwaltungsgericht entscheidet über Befreiung und Ablehnung beim Rundfunkbeitrag.

Quellen