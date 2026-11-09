Rente: 86-Jährige Rentnerin bangt um 200.000 Euro und muss wieder arbeiten gehen

Mit 86 Jahren wollte Helga Elwes ihren Ruhestand auf einem Kreuzfahrtschiff genießen. Die Hamburgerin investierte fast 200.000 Euro in ein dauerhaftes Leben auf See. Doch nach nur wenigen Monaten war der Traum vorbei. Der Betreiber stellte den Betrieb ein und die Passagiere mussten das Schiff verlassen.

Jetzt plant die Rentnerin nach Deutschland zurückzukehren und wieder zu arbeiten. Ihr Fall zeigt, wie schnell große Ersparnisse im Alter gefährdet sein können. Gleichzeitig stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten Rentner haben, wenn sie auch mit über 80 Jahren wieder Geld verdienen möchten.

Fast 200.000 Euro für einen Ruhestand auf See

Die 86-jährige Helga Elwes hatte sich einen ungewöhnlichen Lebensabend vorgestellt. Statt in einer Seniorenresidenz an Land zu leben, zog sie auf die „Villa Vie Odyssey“. Das Kreuzfahrtschiff sollte seinen Bewohnern ermöglichen, über Jahre hinweg die Welt zu bereisen.

Für Unterkunft und Verpflegung zahlte die Hamburgerin nach Medienberichten etwa 4.000 Euro monatlich. Sie verkaufte ihr Auto, vermietete ihre Hamburger Wohnung unter und zahlte fast 200.000 Euro im Voraus.

Doch Ende Oktober 2026 stellte der US-amerikanische Betreiber Villa Vie Residences den Betrieb ein. Die mehr als 200 Passagiere mussten das Schiff während eines Aufenthalts in Kambodscha innerhalb weniger Stunden verlassen.

Als Ursache nannte das Unternehmen insbesondere massiv gestiegene Treibstoffkosten.

Kreuzfahrtschiff in Singapur festgesetzt

Die finanzielle Krise des Betreibers hat sich inzwischen weiter zugespitzt.

Am 8. November 2026 wurde die „Villa Vie Odyssey“ in Singapur aufgrund einer gerichtlichen Anordnung festgesetzt. Das bestätigen Berichte von CBS News und Business Insider unter Berufung auf Gerichtsunterlagen und die zuständige Hafenbehörde.

Ein solches Verfahren dient dazu, Ansprüche von Gläubigern gegenüber einem Schiff abzusichern. Für die ehemaligen Bewohner ist damit weiterhin unklar, ob und in welchem Umfang sie ihre Vorauszahlungen zurückerhalten.

Auch Elwes rechnet nach eigenen Angaben kaum noch mit ihrem Geld. Dass die gesamte Summe endgültig verloren ist, steht allerdings noch nicht fest.

Mit 86 Jahren will die Rentnerin wieder arbeiten

Nach dem erzwungenen Ende der Kreuzfahrt reiste Elwes zunächst nach Thailand. Dort lebt sie derzeit in einer Seniorenresidenz.

In einigen Monaten möchte sie nach Hamburg zurückkehren. Wie Business Insider unter Berufung auf ein Gespräch mit der Bild-Zeitung berichtet, plant sie, wieder beruflich tätig zu werden.

Die Hamburgerin betrieb früher eine Praxis für ganzheitliche Körpertherapie. Ob sie diese erneut selbstständig führen oder eine andere Beschäftigung aufnehmen wird, ist noch offen.

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Der Fall macht deutlich, dass eine Rückkehr ins Berufsleben auch lange nach dem regulären Renteneintritt möglich ist.

Altersrente: Unbegrenzt hinzuverdienen

Für Bezieher einer gesetzlichen Altersrente gibt es in Deutschland seit dem 1. Januar 2023 keine rentenrechtliche Hinzuverdienstgrenze mehr.

Auch wer bereits 80 oder 86 Jahre alt ist, darf neben seiner Altersrente arbeiten und Geld verdienen. Die gesetzliche Altersrente wird wegen der Höhe des Arbeitsverdienstes nicht gekürzt. Das gilt ebenso für Menschen, die eine vorgezogene Altersrente beziehen.

Allerdings ist das zusätzliche Einkommen nicht zwangsläufig steuerfrei. Außerdem können Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung anfallen.

Welche Besonderheiten bei Beschäftigung, Steuern und Sozialabgaben zu beachten sind, erklärt Gegen-Hartz im Beitrag Arbeiten neben der eigenen Rente 2026 – Aber das übersehen sehr viele.

Aktivrente: 2.000 Euro steuerfrei, aber nicht für jeden

Seit Januar 2026 können Menschen nach Erreichen ihrer Regelaltersgrenze unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 2.000 Euro monatlichen Arbeitslohn steuerfrei erhalten.

Diese sogenannte Aktivrente ist keine zusätzliche Rentenzahlung. Sie ist ein Steuerfreibetrag für Beschäftigte, die über die Regelaltersgrenze hinaus einer begünstigten sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgehen.

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Selbstständige, Freiberufler und Minijobber sind von dieser Steuervergünstigung ausgeschlossen.

Würde Helga Elwes ihre frühere Praxis auf selbstständiger Basis wieder eröffnen, könnte sie den besonderen Steuerfreibetrag deshalb nicht für die daraus erzielten Einkünfte nutzen.

Bei einer entsprechenden Anstellung wäre die Situation anders. Die konkreten Voraussetzungen müssten dann geprüft werden.

Über diese Ungleichbehandlung berichtet Gegen-Hartz im Artikel Rente: Diese Gruppe kann keine Aktivrente erhalten.

Hohe Vorauszahlungen können Ersparnisse gefährden

Der Fall zeigt ein weiteres Problem, das gerade ältere Menschen betrifft. Werden große Teile des angesparten Vermögens langfristig an einen Anbieter gebunden, kann dessen finanzielle Krise erhebliche Folgen haben.

Ob Bewohner eines Kreuzfahrtschiffes bei einem Zahlungsausfall Geld zurückerhalten, hängt unter anderem von den geschlossenen Verträgen, möglichen Sicherheiten und den jeweiligen rechtlichen Verfahren ab.

Die betroffenen Passagiere haben teilweise erhebliche Summen vorausgezahlt. Eine vollständige Erstattung ist nach bisherigem Kenntnisstand nicht gesichert.

Für Elwes geht es deshalb nicht nur um das Ende einer außergewöhnlichen Reise. Es geht auch um ihre finanzielle Planung für die verbleibenden Lebensjahre.

Häufige Fragen zur Arbeit im Rentenalter

Darf man mit 86 Jahren noch arbeiten?

Ja. In Deutschland gibt es kein allgemeines gesetzliches Höchstalter, ab dem Menschen nicht mehr arbeiten dürfen. Entscheidend sind die jeweiligen Voraussetzungen der Beschäftigung.

Wird die Altersrente gekürzt, wenn Rentner wieder arbeiten?

Nein. Bei gesetzlichen Altersrenten gibt es keine rentenrechtliche Hinzuverdienstgrenze mehr. Zusätzlicher Verdienst kann aber steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Folgen haben.

Können selbstständige Rentner die Aktivrente nutzen?

Nein. Der Steuerfreibetrag von bis zu 2.000 Euro monatlich gilt nicht für Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit. Voraussetzung ist eine entsprechend begünstigte abhängige Beschäftigung nach Erreichen der Regelaltersgrenze.

Quellen

Business Insider, Ende der ewigen Kreuzfahrt: 86-jährige Rentnerin will wieder arbeiten gehen

Bild, Kreuzfahrt-Altenheim pleite: Das Ende meines Rentner-Traums, 5. November 2026

Business Insider, Villa Vie Odyssey in Singapur gerichtlich festgesetzt, 9. November 2026

CBS News, Forever Cruise in Singapur festgesetzt, 8. November 2026

Associated Press, Stranded cruise ship Odyssey leaves Cambodia with no passengers, 4. November 2026

Deutsche Rentenversicherung, Hinzuverdienst und Einkommensanrechnung

Bundesfinanzministerium, Fragen und Antworten zur Aktivrente

Bundesregierung, Aktivrente: Fragen und Antworten