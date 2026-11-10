Rente 42,52 Euro pro Jahr – Rententabelle zeigt, was Ihr Gehalt an Altersrente bringt

Sandra verdient als Angestellte 3.000 Euro brutto im Monat und zahlt das ganze Jahr in die Rentenversicherung ein. Für dieses Arbeitsjahr 2026 erwirbt sie nach den vorläufigen Rechengrößen einen Anspruch auf rund 29,47 Euro spätere monatliche Bruttorente, bewertet mit dem heutigen Rentenwert.

Auch zwölf Monate Arbeit ergeben nicht automatisch einen vollen Rentenpunkt. Die häufig genannten 42,52 Euro Monatsrente pro Arbeitsjahr setzen 2026 einen versicherten Jahresverdienst von 51.944 Euro voraus.

42,52 Euro gibt es nur für ein Jahr mit Durchschnittsverdienst

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert 42,52 Euro. Ein Entgeltpunkt bringt bei einer Altersrente ohne Zu- oder Abschläge damit derzeit 42,52 Euro brutto im Monat.

Wie viele Punkte Beschäftigte erwerben, hängt vom Verhältnis ihres versicherten Einkommens zum Durchschnittsentgelt ab. Wer die Hälfte dieses Durchschnitts erreicht, erhält für das betreffende Jahr grundsätzlich einen halben Punkt; bei einem höheren Verdienst sind entsprechend mehr Punkte möglich.

Das vorläufige Durchschnittsentgelt für 2026 beträgt 51.944 Euro, rechnerisch rund 4.328,67 Euro im Monat. Diese Rechengröße der Rentenversicherung ist kein Versprechen, dass ein solches Gehalt in jedem Beruf oder jeder Region üblich wäre.

So viel Monatsrente bringt Ihr Gehalt für ein Arbeitsjahr

Die folgende Tabelle zeigt den Rentenanspruch aus einem vollständigen Beschäftigungsjahr 2026 mit zwölf gleich hohen Monatsgehältern. Gerechnet wird für eine Altersrente ohne Zu- oder Abschläge mit dem vorläufigen Durchschnittsentgelt 2026 und dem seit Juli geltenden Rentenwert.

Eigene Berechnungen: Rentenanspruch aus einem Arbeitsjahr 2026, bewertet mit 42,52 Euro je Entgeltpunkt Monatsbrutto in Euro Jahresbrutto in Euro Entgeltpunkte für das Jahr Daraus spätere Monatsrente brutto in Euro, heutiger Wert 2.000,00 24.000,00 0,4620 19,65 2.500,00 30.000,00 0,5775 24,56 3.000,00 36.000,00 0,6931 29,47 3.500,00 42.000,00 0,8086 34,38 4.000,00 48.000,00 0,9241 39,29 4.328,67 (gerundet) 51.944,00 1,0000 42,52 5.000,00 60.000,00 1,1551 49,11 6.000,00 72.000,00 1,3861 58,94 7.000,00 84.000,00 1,6171 68,76 8.450,00 101.400,00 1,9521 83,00

Die Werte sind gerundet; Sonderzahlungen und weitere rentenrechtliche Zeiten sind nicht eingerechnet. Die letzte Spalte zeigt den monatlichen Rentenanspruch aus diesem einen Arbeitsjahr, nicht eine sofortige Auszahlung neben dem Gehalt.

Die Tabelle macht sichtbar, wie groß die Abstände sind: Ein Jahr mit 2.000 Euro Monatsbrutto bringt rechnerisch 19,65 Euro Monatsrente, ein Jahr mit 6.000 Euro dagegen 58,94 Euro. Wer über lange Zeit wenig verdient, nimmt diesen Abstand mit in den Ruhestand.

So können Beschäftigte selbst nachrechnen

Für die Überschlagsrechnung wird das rentenversicherungspflichtige Jahresbrutto durch 51.944 Euro geteilt. Das Ergebnis wird anschließend mit 42,52 Euro multipliziert, wie sich aus der Rentenformel der Deutschen Rentenversicherung ergibt.

Bei Sandra lautet die Rechnung deshalb: 36.000 Euro geteilt durch 51.944 Euro, multipliziert mit 42,52 Euro. Daraus ergeben sich rund 0,6931 Entgeltpunkte und die genannten 29,47 Euro monatliche Bruttorente nach heutigem Wert.

Einzusetzen ist der beitragspflichtige Verdienst, zu dem auch rentenversicherungspflichtiges Urlaubs- oder Weihnachtsgeld gehören kann. Weitere Erläuterungen bietet unsere Tabelle zu Jahresgehalt und Rentenpunkten.

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Warum selbst Spitzengehälter nur begrenzt mehr Rente bringen

In der allgemeinen Rentenversicherung werden 2026 Beiträge höchstens auf 8.450 Euro im Monat beziehungsweise 101.400 Euro im Jahr erhoben. Diese Beitragsbemessungsgrenze begrenzt auch die Entgeltpunkte aus dem versicherten Arbeitsentgelt.

Für ein volles Jahr ergeben sich damit nach dem vorläufigen Durchschnittsentgelt höchstens rund 1,9521 Punkte aus dieser Beschäftigung. Beim heutigen Rentenwert entsprechen sie etwa 83 Euro monatlicher Bruttorente.

Wer bei durchgehender Beschäftigung jeden Monat 10.000 Euro brutto verdient, erwirbt daraus daher 2026 keine höheren Rentenansprüche als jemand mit 8.450 Euro. Auf den darüberliegenden Gehaltsanteil fallen in der allgemeinen Rentenversicherung keine weiteren Beiträge an.

40 Jahre Arbeit sind nicht automatisch 40 Rentenpunkte

Ein einzelnes Jahr lässt sich überschlagen, ein ganzes Erwerbsleben verlangt mehr Sorgfalt. Nach § 70 SGB VI zählt für jedes Beitragsjahr das Verhältnis zum Durchschnittsentgelt desselben Kalenderjahres.

Wer über 40 Jahre hinweg stets dieselbe relative Verdienstposition erreicht wie jemand mit 3.000 Euro Monatsbrutto im Jahr 2026, käme im vereinfachten Modell auf rund 27,72 Entgeltpunkte. Beim heutigen Rentenwert wären das etwa 1.178,75 Euro monatliche Bruttorente ohne Abschläge.

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Das setzt voraus, dass sich das Gehalt im Gleichschritt mit dem jeweiligen Durchschnittsentgelt entwickelt. Es wäre falsch, dafür einfach 40 Jahre lang unverändert 3.000 Euro Monatsbrutto anzunehmen oder den Betrag als sichere spätere Auszahlung zu verstehen.

Auch die häufig genannte Standardrente von derzeit 1.913,40 Euro brutto beruht auf 45 Entgeltpunkten, also beispielsweise 45 Jahren mit jeweils durchschnittlichem Verdienst. Warum lange Versicherungszeiten allein diese Summe nicht garantieren, erläutert unser Beitrag zur Rente nach 45 Arbeitsjahren.

Mehr Gehalt wirkt sich aus – niedrige Löhne aber ebenso

500 Euro zusätzliches rentenversicherungspflichtiges Monatsbrutto über zwölf Monate ergeben nach den Rechengrößen für 2026 rund 4,91 Euro zusätzliche spätere Monatsrente. Das gilt, soweit der zusätzliche Verdienst unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze bleibt.

Die Rechnung funktioniert auch in die andere Richtung: Wer im selben Jahr statt 3.000 Euro nur 2.000 Euro monatlich verdient, erwirbt aus dem Arbeitsentgelt rund 9,82 Euro weniger monatlichen Rentenanspruch. Andere mögliche Ansprüche, etwa aus Kindererziehung oder Angehörigenpflege, müssen gesondert berücksichtigt werden.

Eine Gehaltstabelle ist deshalb auch eine Bestandsaufnahme der Arbeitsbedingungen: Niedrige Stundenlöhne und dauerhaft geringe Arbeitszeiten wirken über das Erwerbsleben hinaus. Zusätzliche Vorsorge zu empfehlen, löst das Problem kleiner Einkommen allein noch nicht.

Was von der Bruttorente tatsächlich übrig bleibt

Von der gesetzlichen Rente sind bei einer Pflichtversicherung in der Krankenversicherung der Rentner Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zu zahlen. Zusätzlich kann Einkommensteuer anfallen, abhängig von den persönlichen Verhältnissen und den gesamten steuerlich relevanten Einkünften.

Die Deutsche Rentenversicherung erläutert diese Abzüge. Ein pauschaler Nettobetrag für alle Versicherten wäre deshalb irreführend.

Auch ein vorgezogener Rentenbeginn kann die Rechnung verändern: Bei einer vorzeitig beanspruchten Altersrente für langjährig Versicherte beträgt der dauerhafte Abschlag 0,3 Prozent je Monat vor der abschlagsfreien Altersgrenze. Das beschreibt die Rentenversicherung zu dieser Rentenart.

Warum der Blick ins Rentenkonto wichtiger bleibt als jede Tabelle

Die 51.944 Euro sind ein vorläufiger Rechenwert für 2026. Für Renten, die erst später beginnen, kann für dieses Beitragsjahr das später festgestellte endgültige Durchschnittsentgelt anzuwenden sein; auch der Rentenwert zum späteren Rentenbeginn steht heute noch nicht fest.

Die jährliche Renteninformation zeigt die bisher erfassten Ansprüche und eine Hochrechnung auf Grundlage der Beiträge der letzten fünf Kalenderjahre. Künftige Gehaltsänderungen, längere Unterbrechungen und die spätere Kaufkraft lassen sich damit nicht sicher vorhersagen.

Beschäftigte sollten deshalb ihren Versicherungsverlauf prüfen und fehlende Zeiten klären lassen. Wie das funktioniert, erklärt unser Beitrag zur Kontenklärung vor dem Rentenantrag.

Vier Fragen und Antworten zur Gehaltstabelle

Bringt jedes Arbeitsjahr automatisch 42,52 Euro Rente?

Nein, dafür muss der versicherte Jahresverdienst 2026 nach der vorläufigen Rechengröße 51.944 Euro erreichen. Bei geringerem Einkommen entsteht entsprechend weniger monatlicher Rentenanspruch aus diesem Arbeitsjahr.

Wie viel Rente bringt ein Jahr mit 3.000 Euro Monatsbrutto?

Bei zwölf Monatsgehältern ohne Sonderzahlungen ergeben sich nach den vorläufigen Werten für 2026 rund 0,6931 Entgeltpunkte. Das entspricht beim heutigen Rentenwert etwa 29,47 Euro späterer monatlicher Bruttorente ohne Zu- oder Abschläge.

Zählt Weihnachtsgeld für die Rentenpunkte mit?

Ja, soweit es rentenversicherungspflichtig ist, erhöht es den berücksichtigten Jahresverdienst. Oberhalb der jeweils geltenden Beitragsbemessungsgrenze entstehen daraus keine zusätzlichen Rentenpunkte aus Arbeitsentgelt.

Sind die Tabellenbeträge eine verbindliche Prognose meiner späteren Rente?

Nein, sie bewerten den Anspruch aus einem Arbeitsjahr nach vorläufigen Rechengrößen und dem heutigen Rentenwert. Die persönliche Rente hängt unter anderem vom gesamten Versicherungsverlauf, den später geltenden Rechenwerten und dem Rentenbeginn ab.