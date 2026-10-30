Pflegeversicherung 2027: Eltern sollen Vorteile verlieren

Ein Kind kann Eltern bei der Pflegeversicherung künftig deutlich mehr Geld sparen als jedes weitere. Während das erste Kind einen dauerhaften Beitragsvorteil bringt, werden Geschwister nur bis zum 25. Geburtstag zusätzlich berücksichtigt.

Eine Modellrechnung zeigt, dass die Ersparnis durch das erste Kind über das gesamte Leben sogar achtmal so hoch ausfallen kann.

Die geplante Pflegereform für 2027 könnte diesen Unterschied noch vergrößern. Denn die Bundesregierung will den Beitragszuschlag für Kinderlose erhöhen, während die zusätzlichen Abschläge für Eltern mit mehreren Kindern unverändert bleiben sollen. Bei einem Monatsgehalt von 3.500 Euro macht das erste Kind künftig rechnerisch 31,50 Euro aus, das zweite dagegen nur 8,75 Euro.

Pflegeversicherung soll für Kinderlose 2027 teurer werden

Das Bundeskabinett hat am 30. September 2026 den Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes beschlossen. Eine zentrale Änderung betrifft den Beitragszuschlag für kinderlose Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung.

Dieser Zuschlag beträgt derzeit 0,6 Prozentpunkte und soll zum 1. Januar 2027 auf 0,9 Prozentpunkte steigen. Bei einem unveränderten allgemeinen Beitragssatz von 3,6 Prozent würden Kinderlose damit künftig insgesamt 4,5 statt 4,2 Prozent zahlen.

Eltern mit mindestens einem berücksichtigungsfähigen Kind bleiben grundsätzlich vom Kinderlosenzuschlag befreit. Die zusätzlichen Abschläge für Eltern mit mehreren Kindern sollen nach dem bisherigen Regierungsentwurf ebenfalls unverändert bleiben.

Die Erhöhung ist allerdings noch nicht beschlossen. Das Pflegeneuordnungsgesetz befindet sich Ende Oktober 2026 weiterhin im parlamentarischen Verfahren und kann noch verändert werden.

Damit ist die geplante Mehrbelastung für Kinderlose zwar konkret angekündigt, aber noch kein geltendes Recht.

Das erste Kind bringt Eltern einen dauerhaften Vorteil

Bei der Berechnung der Pflegeversicherungsbeiträge unterscheidet das Gesetz zwischen der grundsätzlichen Elterneigenschaft und der Zahl der Kinder unter 25 Jahren.

Schon das erste Kind bewirkt, dass Eltern grundsätzlich keinen Kinderlosenzuschlag zahlen müssen. Diese Befreiung bleibt normalerweise auch dann bestehen, wenn das Kind erwachsen ist und längst einen eigenen Haushalt führt.

Wer beispielsweise ein Kind im Alter von 30 Jahren bekommt, kann deshalb auch mit 60 oder 75 Jahren weiterhin von der Befreiung profitieren. Voraussetzung ist, dass die Person überhaupt beitragspflichtig ist und ohne Kind unter den Kinderlosenzuschlag fallen würde.

Für Menschen ohne Kinder gilt der Zuschlag derzeit grundsätzlich ab dem 23. Geburtstag. Bestimmte Personengruppen sind jedoch gesetzlich ausgenommen, darunter vor dem 1. Januar 1940 Geborene.

Die dauerhafte Befreiung erklärt, warum das erste Kind finanziell eine besondere Bedeutung hat. Sie kann während des Berufslebens und später auch beim Bezug einer beitragspflichtigen gesetzlichen Rente wirken.

Für das zweite Kind gibt es nur 0,25 Prozentpunkte zusätzlich

Beim zweiten bis fünften Kind gelten andere Regeln. Für jedes dieser Kinder erhalten Eltern einen zusätzlichen Abschlag von 0,25 Prozentpunkten auf ihren Pflegeversicherungsbeitrag.

Allerdings werden dafür nur Kinder berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Mit Ablauf des Monats, in dem ein Kind 25 Jahre alt wird, entfällt dessen Berücksichtigung bei den zusätzlichen Abschlägen.

Ab dem fünften berücksichtigungsfähigen Kind beträgt die zusätzliche Entlastung insgesamt einen Prozentpunkt. Für ein sechstes oder weiteres Kind gibt es keinen weiteren Abschlag.

Die Zahl der Kinder wirkt sich deshalb unterschiedlich aus. Eltern mit drei kleinen Kindern zahlen weniger als Eltern mit einem Kind, während Eltern mit drei bereits erwachsenen Kindern wieder den allgemeinen Beitragssatz zahlen.

Die lebenslange Befreiung vom Kinderlosenzuschlag bleibt dabei erhalten.

Diese Pflegebeiträge gelten 2026 und sind für 2027 geplant

Die folgende Übersicht zeigt die derzeitigen Beitragssätze und die Auswirkungen der geplanten Erhöhung des Kinderlosenzuschlags.

Familiensituation Beitragssatz 2026 Geplanter Beitragssatz 2027 Kinderlos und zuschlagspflichtig 4,20 Prozent 4,50 Prozent Ein Kind 3,60 Prozent 3,60 Prozent Zwei Kinder unter 25 Jahren 3,35 Prozent 3,35 Prozent Drei Kinder unter 25 Jahren 3,10 Prozent 3,10 Prozent Vier Kinder unter 25 Jahren 2,85 Prozent 2,85 Prozent Mindestens fünf Kinder unter 25 Jahren 2,60 Prozent 2,60 Prozent

Die Tabelle enthält die gesamten Beitragssätze zur sozialen Pflegeversicherung. Bei Arbeitnehmern trägt der Arbeitgeber grundsätzlich einen festen Beitragsanteil von 1,8 Prozentpunkten.

Den Kinderlosenzuschlag tragen Beschäftigte allein. Auch die zusätzlichen Abschläge für mehrere Kinder wirken sich ausschließlich auf ihren eigenen Beitragsanteil aus.

Für Beschäftigte in Sachsen gilt bei der Aufteilung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine besondere Regelung. Der Arbeitgeber trägt dort grundsätzlich 1,3 Prozentpunkte, weshalb der Arbeitnehmeranteil entsprechend höher ausfällt.

Bei 3.500 Euro Gehalt bringt das erste Kind 31,50 Euro

Wie groß der Unterschied künftig sein könnte, zeigt eine Modellrechnung für einen Arbeitnehmer mit 3.500 Euro monatlichem beitragspflichtigem Bruttogehalt.

Die Berechnung geht von den geplanten Beitragssätzen für 2027 aus. Außerdem wird die reguläre Aufteilung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber außerhalb Sachsens zugrunde gelegt.

Familiensituation Monatlicher Arbeitnehmerbeitrag 2027 Kinderlos 94,50 Euro Ein Kind 63,00 Euro Zwei Kinder unter 25 Jahren 54,25 Euro Drei Kinder unter 25 Jahren 45,50 Euro Vier Kinder unter 25 Jahren 36,75 Euro Mindestens fünf Kinder unter 25 Jahren 28,00 Euro

Der Unterschied zwischen einem kinderlosen Arbeitnehmer und einem Elternteil mit einem Kind würde 31,50 Euro monatlich betragen. Bei gleichem Einkommen bringt das zweite berücksichtigungsfähige Kind lediglich weitere 8,75 Euro.

Das erste Kind hätte damit einen 3,6-mal so hohen monatlichen Beitragseffekt wie das zweite. Über zwölf Monate ergibt sich beim ersten Kind gegenüber einem zuschlagspflichtigen Kinderlosen ein Unterschied von 378 Euro.

Das zweite Kind bringt dagegen eine zusätzliche jährliche Entlastung von 105 Euro. Diese Beträge gelten nur unter den angenommenen Beitragssätzen und bei gleichbleibendem beitragspflichtigem Einkommen.

Warum das erste Kind langfristig achtmal mehr Geld sparen kann

Über mehrere Jahrzehnte wird der Unterschied noch größer. Der unabhängige Rentenberater Andreas Irion, Präsident des Bundesverbandes der Rentenberater, hat dazu eine Modellrechnung veröffentlicht.

Er geht davon aus, dass Eltern ihr erstes Kind im Alter von 32 Jahren bekommen und ein Lebensalter von 87 Jahren erreichen. Unter diesen Annahmen könnte die Befreiung vom Kinderlosenzuschlag ungefähr 55 Jahre wirken.

Kommt das zweite Kind drei Jahre später zur Welt, beginnt dessen zusätzlicher Beitragsabschlag entsprechend später. Er endet außerdem mit dem 25. Geburtstag dieses Kindes und wirkt damit ungefähr 22 Jahre.

Rechnet man mit einer unveränderten Beitragsbemessungsgrundlage, ergibt sich aus der Höhe und Dauer der Beitragsunterschiede zunächst ein neunmal so großer rechnerischer Effekt des ersten Kindes.

In der Praxis verändert sich das Einkommen allerdings während des Lebens. Besonders beim Übergang in die Rente sinken die beitragspflichtigen Einnahmen häufig.

Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung kommt die Modellrechnung auf einen ungefähr sieben- bis achtmal höheren finanziellen Vorteil des ersten Kindes.

Bis zu 15.000 Euro Unterschied in einer Modellrechnung

Der Rentenberater beziffert den langfristigen Vorteil des ersten Kindes unter seinen Annahmen auf ungefähr 15.000 Euro je Elternteil. Dafür legt er ein jährliches Einkommen von rund 50.000 Euro zugrunde und berücksichtigt unter anderem die steuerliche Absetzbarkeit von Pflegeversicherungsbeiträgen.

Beim zweiten Kind beträgt die zusätzliche Ersparnis über den angenommenen Zeitraum ungefähr 2.000 Euro. Für beide beitragspflichtigen Elternteile zusammen würden sich die Werte rechnerisch verdoppeln.

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Damit stehen in diesem Modell rund 30.000 Euro für das erste Kind ungefähr 4.000 Euro für das zweite gegenüber.

Die Beträge sind jedoch keine staatlichen Auszahlungen und auch keine garantierten Ersparnisse. Sie beschreiben lediglich, wie viel weniger Pflegeversicherungsbeiträge unter bestimmten Annahmen anfallen könnten.

Eine weitere Unsicherheit betrifft die geplante Reform. Niemand kann heute verlässlich sagen, dass der für 2027 vorgeschlagene Kinderlosenzuschlag von 0,9 Prozentpunkten über mehrere Jahrzehnte unverändert bestehen bleibt.

Die Modellrechnung verdeutlicht deshalb vor allem die unterschiedliche Dauer der Entlastung. Das erste Kind wirkt grundsätzlich dauerhaft, während der zusätzliche Vorteil weiterer Kinder zeitlich begrenzt ist.

Mit dem 25. Geburtstag eines Kindes steigt der Beitrag wieder

Für viele Eltern ist nicht die Geburt eines weiteren Kindes, sondern dessen 25. Geburtstag der nächste wichtige Stichtag. Denn dann kann ein bisher gewährter Beitragsabschlag wegfallen.

Ein Vater hat beispielsweise zwei Kinder im Alter von 22 und 24 Jahren. Solange beide Kinder berücksichtigt werden, beträgt sein Beitragssatz zur Pflegeversicherung 3,35 Prozent.

Wird das ältere Kind 25 Jahre alt, entfällt dessen Berücksichtigung nach Ablauf des Geburtstagsmonats. Ab dem Folgemonat bleibt nur noch ein Kind unter 25 Jahren übrig.

Der Beitragssatz steigt deshalb wieder auf 3,6 Prozent. Der Vater bleibt jedoch weiterhin vom Zuschlag für Kinderlose befreit.

Bei 3.500 Euro monatlichem beitragspflichtigem Einkommen steigt sein eigener Beitrag dadurch um 8,75 Euro pro Monat. Auf zwölf Monate gerechnet entspricht das einer zusätzlichen Belastung von 105 Euro.

Die Beitragserhöhung erfolgt unabhängig davon, ob das erwachsene Kind noch zu Hause lebt oder bereits einen eigenen Haushalt führt.

Auch bei einem Kind mit Behinderung endet der zusätzliche Abschlag mit 25

Besonders wichtig ist die Altersgrenze für Eltern, die ein Kind mit Behinderung betreuen oder pflegen. Denn ein erhöhter Unterstützungsbedarf kann auch weit über den 25. Geburtstag hinaus bestehen.

Trotzdem sieht § 55 SGB XI für den zusätzlichen Beitragsabschlag grundsätzlich keine Verlängerung wegen einer Behinderung vor. Auch wenn ein erwachsenes Kind weiterhin auf die Unterstützung seiner Eltern angewiesen ist, endet seine Berücksichtigung bei den zusätzlichen Abschlägen mit Ablauf des Monats seines 25. Geburtstags.

Das kann beispielsweise Familien betreffen, in denen ein erwachsenes Kind mit Autismus weiterhin einen erheblichen Unterstützungsbedarf hat. Die tatsächliche Belastung der Eltern kann fortbestehen, während der zusätzliche Beitragsabschlag entfällt.

Dabei müssen zwei unterschiedliche Bereiche der Pflegeversicherung auseinandergehalten werden. Der Beitragsabschlag richtet sich nach der Zahl und dem Alter der Kinder, während Leistungen bei Pflegebedürftigkeit von den persönlichen Anspruchsvoraussetzungen der pflegebedürftigen Person abhängen.

Bei einem anerkannten Pflegegrad können beispielsweise Pflegegeld, Verhinderungspflege oder Leistungen zur Entlastung pflegender Angehöriger infrage kommen. Diese Leistungen sind nicht mit den Beitragsabschlägen für Eltern gleichzusetzen.

Ein Pflegegrad wird anhand der gesundheitlich bedingten Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit und der Fähigkeiten festgestellt. Bei Menschen mit Autismus ist deshalb nicht allein die Diagnose maßgeblich, sondern der konkrete Unterstützungsbedarf im Alltag.

Eltern sollten daher getrennt prüfen, ob ihre Kinder bei der Beitragsberechnung richtig berücksichtigt werden und welche Pflegeleistungen dem betroffenen Familienmitglied zustehen.

Rentner mit erwachsenen Kindern behalten einen wichtigen Vorteil

Auch im Ruhestand bleibt die grundsätzliche Elterneigenschaft beitragsrechtlich relevant. Ein Rentner mit zwei Kindern im Alter von 35 und 40 Jahren zahlt deshalb normalerweise keinen Zuschlag für Kinderlose.

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Zusätzliche Beitragsabschläge erhält er jedoch nicht mehr, da beide Kinder bereits älter als 25 Jahre sind.

Bei einem unveränderten allgemeinen Beitragssatz von 3,6 Prozent gilt für ihn grundsätzlich dieser Beitragssatz. Für einen zuschlagspflichtigen kinderlosen Rentner wären es nach dem Regierungsentwurf ab 2027 dagegen 4,5 Prozent.

Anders als bei Arbeitnehmern übernimmt die gesetzliche Rentenversicherung keinen Arbeitgeberanteil an den Pflegeversicherungsbeiträgen. Rentner tragen die Beiträge aus ihrer gesetzlichen Rente grundsätzlich vollständig selbst.

Der Unterschied zwischen Eltern und Kinderlosen wirkt sich deshalb unmittelbar auf den monatlichen Rentenzahlbetrag aus.

Bei 2.000 Euro Rente können künftig 18 Euro Unterschied entstehen

Ein Rentner erhält monatlich 2.000 Euro beitragspflichtige gesetzliche Bruttorente. Ist er zuschlagspflichtig kinderlos, zahlt er 2026 bei einem Beitragssatz von 4,2 Prozent monatlich 84 Euro zur Pflegeversicherung.

Ein Rentner mit mindestens einem Kind zahlt bei derselben Bruttorente grundsätzlich 72 Euro. Der Unterschied beträgt damit zwölf Euro monatlich.

Wird der Kinderlosenzuschlag wie geplant erhöht, müsste der kinderlose Rentner ab Januar 2027 insgesamt 90 Euro monatlich zahlen. Für den Rentner mit einem Kind bliebe es bei unveränderten Voraussetzungen bei 72 Euro.

Pflegeversicherungsbeitrag bei 2.000 Euro Rente 2026 Geplant 2027 Kinderlos und zuschlagspflichtig 84 Euro 90 Euro Mindestens ein Kind, keine zusätzlichen Abschläge 72 Euro 72 Euro Monatlicher Unterschied 12 Euro 18 Euro

Auf ein Jahr gerechnet würde der Unterschied zwischen beiden Rentnern bei gleichbleibender Rente künftig 216 Euro betragen.

Die Mehrbelastung gegenüber 2026 beliefe sich für den kinderlosen Rentner in diesem Beispiel auf sechs Euro monatlich. Weitere mögliche Änderungen der beitragspflichtigen Einnahmen sind darin nicht berücksichtigt.

Gericht bestätigt die Altersgrenze für den Beitragsrabatt

Die Begrenzung der zusätzlichen Beitragsabschläge auf das 25. Lebensjahr war zuletzt Gegenstand eines Verfahrens vor dem Bayerischen Landessozialgericht.

Eine Rentnerin mit drei Kindern wollte erreichen, dass die zusätzlichen Abschläge dauerhaft gelten. Sie argumentierte, dass Eltern mit mehreren Kindern einen größeren Beitrag zum Fortbestand des Sozialversicherungssystems leisten.

Das Landessozialgericht wies ihre Berufung mit Urteil vom 30. September 2026 zurück (L 20 P 18/24).

Nach Auffassung der Richter durfte der Gesetzgeber die zusätzliche Entlastung auf die Zeit begrenzen, in der Eltern typischerweise erhöhte wirtschaftliche Belastungen durch die Kindererziehung tragen.

Der grundgesetzliche Schutz von Ehe und Familie verlange keinen vollständigen lebenslangen Ausgleich sämtlicher finanzieller Belastungen durch Kinder.

Allerdings wurde die Revision zum Bundessozialgericht zugelassen. Damit ist die verfassungsrechtliche Bewertung der konkreten Altersbegrenzung noch nicht abschließend höchstrichterlich geklärt.

Weitere Einzelheiten finden Sie in unserem Beitrag Pflegeversicherung und warum Eltern den Beitragsrabatt nicht lebenslang behalten.

Bundesverfassungsgericht verlangt eine stärkere Entlastung von Eltern

Die heutige Staffelung der Pflegeversicherungsbeiträge geht auf einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 7. April 2022 zurück.

Die Richter beanstandeten damals, dass Eltern unabhängig von der Zahl ihrer Kinder in gleicher Höhe zur Pflegeversicherung herangezogen wurden.

Nach Auffassung des Gerichts muss der zusätzliche wirtschaftliche Aufwand berücksichtigt werden, den Familien mit mehreren Kindern während der Betreuung und Erziehung tragen.

Der Gesetzgeber führte deshalb zum 1. Juli 2023 zusätzliche Abschläge für Eltern mit mindestens zwei berücksichtigungsfähigen Kindern ein.

Die Verfassungsrichter haben allerdings nicht festgelegt, dass Eltern für jedes Kind lebenslang einen bestimmten Beitragsrabatt erhalten müssen. Die konkrete Höhe und Ausgestaltung der Entlastung bleibt innerhalb der verfassungsrechtlichen Grenzen Aufgabe des Gesetzgebers.

Ob die geplante stärkere Entlastung durch das erste Kind künftig neue rechtliche Fragen auslöst, lässt sich deshalb nicht allein aus dem Verhältnis der Beitragssätze ableiten.

Gutverdienende Eltern profitieren in Euro stärker

Die Abschläge in der Pflegeversicherung werden prozentual auf die beitragspflichtigen Einnahmen angewendet. Wer mehr verdient, kann deshalb durch denselben prozentualen Abschlag einen höheren Eurobetrag sparen.

Allerdings ist die Entlastung durch die Beitragsbemessungsgrenze begrenzt. Für 2026 liegt diese Grenze bei 5.812,50 Euro monatlich.

Ab 2027 soll sie nach dem vom Bundeskabinett beschlossenen Entwurf der Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung auf 6.375 Euro steigen. Die Verordnung benötigt noch die Zustimmung des Bundesrates.

Damit könnten auch Arbeitnehmer mit hohen Einkommen auf einen größeren Teil ihres Verdienstes Pflegeversicherungsbeiträge zahlen müssen.

Das betrifft grundsätzlich Eltern ebenso wie Kinderlose. Der zusätzliche Kinderlosenzuschlag würde bei hohen beitragspflichtigen Einnahmen allerdings ebenfalls einen entsprechend größeren Eurobetrag ausmachen.

Für Beschäftigte mit niedrigem Einkommen fällt die absolute Entlastung durch die Kinderabschläge dagegen geringer aus. Die individuelle Beitragsersparnis kann deshalb deutlich von den allgemeinen Modellrechnungen abweichen.

Seit 2025 werden Kinder für die Pflegebeiträge digital erfasst

Damit die Pflegeversicherung den richtigen Beitragssatz berechnen kann, muss die Elterneigenschaft und gegebenenfalls die Zahl der berücksichtigungsfähigen Kinder bekannt sein.

Seit dem 1. Juli 2025 erfolgt dieser Nachweis im Regelfall über ein automatisiertes Verfahren. Arbeitgeber, Rentenversicherungsträger und Pflegekassen können die relevanten Angaben beim Bundeszentralamt für Steuern abrufen.

Das Verfahren soll sicherstellen, dass Kinder bei der Beitragsberechnung berücksichtigt werden und Abschläge mit Erreichen der Altersgrenze automatisch entfallen.

Allerdings können insbesondere bei Stiefkindern und Pflegekindern Abweichungen auftreten. Nicht jede familienrechtlich relevante Beziehung lässt sich über die steuerlichen Daten vollständig abbilden.

Deshalb sollten Eltern ihre Gehaltsabrechnungen und die Beitragsberechnung der Pflegeversicherung überprüfen.

Ist ein Kind nicht berücksichtigt, sollte zunächst die Stelle informiert werden, die die Beiträge abführt. Bei Beschäftigten ist dies regelmäßig der Arbeitgeber, bei Selbstzahlern die Pflegekasse.

Bei zu hohen Beiträgen kann eine Erstattung möglich sein

Wurden Kinder bei der Beitragsberechnung nicht berücksichtigt, können Versicherte unter Umständen zu viel Pflegeversicherungsbeitrag gezahlt haben.

Das kann beispielsweise geschehen, wenn ein Arbeitnehmer weiterhin als kinderlos geführt wird, obwohl er bereits seit mehreren Jahren ein Kind hat.

Auch ein nicht berücksichtigtes zweites oder drittes Kind kann zu einer zu hohen Beitragsbelastung führen.

Wird der Fehler festgestellt, ist zu prüfen, ob die Beiträge rückwirkend korrigiert werden können. Die gesetzlichen Voraussetzungen und Erstattungsfristen hängen vom Einzelfall sowie vom Zeitpunkt und der Art des Nachweises ab.

Betroffene sollten daher zunächst klären, welche Kinder bei der Pflegeversicherung tatsächlich erfasst sind und ab welchem Zeitpunkt die jeweiligen Voraussetzungen vorlagen.

Ein Blick auf die Lohnabrechnung oder die Unterlagen der Pflegekasse kann sich finanziell lohnen. Denn ein über längere Zeit nicht berücksichtigter Abschlag kann sich auf mehrere Hundert Euro summieren.

Warum Eltern vor 2027 ihre Pflegebeiträge prüfen sollten

Die geplante Reform verändert vor allem den Beitragszuschlag für Kinderlose. Eltern sollten deshalb zunächst prüfen, ob ihre Elterneigenschaft korrekt gespeichert ist.

Bei mehreren Kindern kommt es zusätzlich auf deren Alter an. Besonders wichtig sind Kinder, die im Laufe des Jahres 2027 ihren 25. Geburtstag erreichen.

Auch Beschäftigte mit hohen Einkommen sollten die Entwicklung beobachten, weil die geplante höhere Beitragsbemessungsgrenze zusätzliche Belastungen auslösen kann.

Für Familien mit pflegebedürftigen Kindern ist außerdem eine getrennte Prüfung von Beitragsabschlägen und Pflegeleistungen sinnvoll. Ein auslaufender Kinderabschlag bedeutet nicht automatisch, dass der Anspruch auf Pflegegeld oder andere Leistungen der Pflegeversicherung endet.

Welche weiteren Änderungen bei den Pflegeleistungen geplant sind, erläutert unser Beitrag Pflege ab 2027 und höhere Pflegebeiträge für Kinderlose.

Entscheidend bleibt jedoch der endgültige Gesetzesbeschluss. Erst danach steht fest, ob der Kinderlosenzuschlag tatsächlich wie geplant zum 1. Januar 2027 auf 0,9 Prozentpunkte steigt.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium, Kabinettsbeschluss zum Pflegeneuordnungsgesetz vom 30. September 2026 und geplante Erhöhung des Kinderlosenzuschlags

§ 55 SGB XI zu Kinderlosenzuschlag, Elterneigenschaft und zusätzlichen Beitragsabschlägen für mehrere Kinder

§ 59 SGB XI zur Beitragstragung in der sozialen Pflegeversicherung

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 7. April 2022 zur Berücksichtigung der Kinderzahl bei Pflegeversicherungsbeiträgen (1 BvL 3/18 und weitere)

Autismus Wissen, Entlastung für Familien mit Autismus und Leistungen der Pflegeversicherung, 17. Oktober 2026

Autismus Wissen, Pflegegeld, Verhinderungspflege und Entlastungsbetrag bei Autismus, 17. Oktober 2026

Autismus Wissen, Pflegegrad bei Autismus und die Bedeutung des individuellen Unterstützungsbedarfs, 17. Oktober 2026