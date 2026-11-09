Pflegereform: Kommission plant höhere Beiträge – Entlastung bei Heimkosten bleibt weiter offen

Am 27. Oktober 2026 hat die neue Pflegestrukturkommission ihre Arbeit aufgenommen. Bis Ende Januar 2027 sollen Vorschläge vorliegen, auf deren Grundlage die Bundesregierung zum 1. Juli 2027 eine größere Reform umsetzen will.

Für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen geht es darum, wie viel Geld nach der Heimrechnung übrig bleibt und welche Unterstützung zu Hause tatsächlich ankommt. Höhere Beiträge sind bereits Thema des Entwurfs , eine verbindliche Begrenzung der Eigenanteile steht weiter aus.

3.364 Euro im Monat: Die Pflegekrise steht auf der Rechnung

Nach der Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen mussten Heimbewohner im ersten Aufenthaltsjahr zum 1. Juli 2026 bundesweit durchschnittlich 3.364 Euro monatlich selbst aufbringen. Das waren 256 Euro mehr als ein Jahr zuvor, obwohl die Leistungen der Pflegeversicherung bereits berücksichtigt sind.

Diese Summe trifft Menschen in einer Lebensphase, in der sie zusätzliche Einnahmen meist nicht mehr erwirtschaften können. Wenn die Rente für den Pflegeheim-Eigenanteil nicht reicht, wird aus dem notwendigen Umzug eine finanzielle Existenzfrage.

Was die Kommission leisten soll

Die Bundesregierung hat 13 Fachleute damit beauftragt, die Ausgabenentwicklung zu untersuchen und Vorschläge für eine dauerhaft tragfähige Finanzierung sowie eine bessere Versorgung zu erarbeiten. Den Vorsitz übernehmen der frühere Caritas-Generalsekretär Georg Cremer und die Hochschulpräsidentin Gabriele Kuhn-Zuber.

Das Gremium soll auch prüfen, wie Prävention und Rehabilitation Pflegebedürftigkeit verhindern oder hinauszögern können. Nach Angaben der Bundesregierung soll jeder Vorschlag daran gemessen werden, ob er eine würdevolle Pflege sichert und Angehörige entlastet.

Höhere Beiträge sind konkreter als niedrigere Heimkosten

Bereits am 30. September hat das Bundeskabinett den Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes beschlossen, der die Finanzen zunächst kurzfristig stabilisieren soll. Die Arbeit der Kommission betrifft den nächsten Reformschritt – ein Kabinettsbeschluss über einen Gesetzentwurf ersetzt dabei noch kein abgeschlossenes Gesetzgebungsverfahren.

Zu den geplanten Änderungen ab 2027 gehört ein höherer Zuschlag für kinderlose Versicherte: Er soll um 0,3 Prozentpunkte steigen. Bei 2.000 Euro beitragspflichtigen Einnahmen wären das rechnerisch sechs Euro zusätzlich im Monat, sofern die betreffende Person den Kinderlosenzuschlag zahlen muss.

Reformpunkt Was bislang feststeht Vorschläge der Pflegestrukturkommission Die Empfehlungen sollen bis Ende Januar 2027 vorliegen. Größere Strukturreform Die Bundesregierung strebt ein Inkrafttreten zum 1. Juli 2027 an. Höherer Kinderlosenzuschlag Der Regierungsentwurf sieht zusätzliche 0,3 Prozentpunkte vor. Begrenzung der Eigenanteile Die Kommission soll prüfen, ob und wie eine Begrenzung möglich ist. Entlastung pflegender Angehöriger Sie gehört zum Arbeitsauftrag; konkrete neue Ansprüche folgen daraus bislang nicht.

Ein Reformziel ist noch keine zugesicherte Leistung. Weder lässt sich aus dem Start der Kommission eine niedrigere Heimrechnung ableiten noch steht damit fest, welche Empfehlungen später Gesetz werden.

Ein Pflegedeckel muss mehr erklären als eine Zahl

Die Kommission soll untersuchen, ob sich Eigenanteile begrenzen lassen und wie ein sozialer Ausgleich zwischen gesetzlicher und privater Pflegeversicherung aussehen könnte. Damit liegt eine der drängendsten Fragen zwar auf dem Tisch, eine konkrete Entlastungshöhe hat die Bundesregierung damit jedoch nicht zugesagt.

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Für Betroffene kommt es darauf an, welche Kosten eine solche Begrenzung erfasst: Zur Heimrechnung gehören neben dem pflegebedingten Eigenanteil auch Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten. Wer nur einen Bestandteil begrenzt, schützt Bewohner noch nicht vor steigenden Ausgaben bei den anderen Positionen.

Häusliche Pflege braucht verlässliche Hilfe

Das Gesundheitsministerium will die Versorgung zu Hause stärken und Angehörige besser unterstützen. Ob das gelingt, entscheidet sich daran, ob Familien passende Dienste finden und sich Entlastung leisten können.

Wie stark die konkrete Ausgestaltung zählt, zeigt die Verhinderungspflege durch nahe Angehörige: Für nicht erwerbsmäßige Ersatzpflege gelten dort andere Erstattungsgrenzen als bei anderen Pflegepersonen. Wer zusätzliche Hilfe organisiert, braucht verständliche Regeln und verlässliche Auskünfte, bevor Kosten entstehen.

Bestehende Ansprüche dürfen im Reformstreit nicht untergehen

Für Menschen in häuslicher Pflege steht derzeit unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro monatlich zur Verfügung, auch bei Pflegegrad 1. Diese zweckgebundene Leistung dient der Erstattung geeigneter Angebote und steht nicht wie Pflegegeld zur freien Verfügung.

Prüfen Sie deshalb bestehende Ansprüche und lassen Sie sich die Abrechnung erläutern. Das betrifft auch die Frage, welche Zusatzkosten beim Entlastungsbetrag erstattungsfähig sein können, denn die Bezeichnung einer Rechnungsposition allein entscheidet darüber nicht.

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Angehörige brauchen auch Schutz für ihre eigene Rente

Wer wegen der Pflege beruflich zurücksteckt, riskiert neben laufenden Einkommensverlusten eine niedrigere Altersversorgung. Der Regierungsentwurf sieht nach Angaben des Gesundheitsministeriums weiterhin die volle Übernahme der vorgesehenen Rentenversicherungsbeiträge für anspruchsberechtigte Pflegepersonen vor.

Über eine Kürzung wurde zwar im Vorfeld breit diskutiert, sie gehört aber nicht zu diesem Entwurf.

Die Voraussetzungen bestehen weiterhin, darunter die Grenze von regelmäßig höchstens 30 Wochenstunden Erwerbstätigkeit. Hinzukommen müssen mindestens Pflegegrad 2 und eine nicht erwerbsmäßige häusliche Pflege von wenigstens zehn Stunden pro Woche an regelmäßig mindestens zwei Tagen.

Pflege-WGs sind längst Teil der Versorgung

Ambulant betreute Wohngruppen können gemeinschaftliches Wohnen mit Unterstützung verbinden; die Pflegeversicherung sieht dafür bereits eigene Leistungen vor.

Dazu zählen ein monatlicher Wohngruppenzuschlag und eine Anschubfinanzierung für die Gründung einer Pflege-WG. Eine bessere Versorgung setzt voraus, dass solche Angebote tatsächlich erreichbar sind und Betroffene ihre Finanzierung vor dem Einzug nachvollziehen können.

Betroffene anhören reicht allein nicht

Pflegeverbände kritisieren, dass die praktische Pflege in der Kommission nicht ausreichend vertreten sei; das Ministerium verweist auf geplante Anhörungen von Betroffenen, Leistungserbringern und Kommunen. Entscheidend wird sein, ob deren Erfahrungen die Empfehlungen verändern oder lediglich neben den Finanzberechnungen stehen bleiben.

Für Sie bleibt bis zu gesetzlichen Änderungen die konkrete Leistungsentscheidung Ihrer Pflegekasse entscheidend. Wenn Sie Unterstützung benötigen, sollten Sie die Klärung Ihres Bedarfs nicht bis zum Abschluss der Kommissionsarbeit verschieben.

Sechs Fragen und Antworten zur Pflegereform

Ist die große Pflegereform bereits beschlossen?

Nein, die Pflegestrukturkommission erarbeitet zunächst Empfehlungen. Davon zu unterscheiden ist der bereits vom Kabinett beschlossene Regierungsentwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes.

Wann sollen die neuen Regeln kommen?

Die Kommission soll ihre Vorschläge bis Ende Januar 2027 vorlegen. Für die darauf aufbauende Strukturreform strebt die Bundesregierung den 1. Juli 2027 an.

Werden Pflegeheime durch die Reform günstiger?

Das steht bislang nicht fest. Die Kommission soll prüfen, ob und wie sich Eigenanteile begrenzen lassen; eine verbindliche Entlastung lässt sich daraus noch nicht ableiten.

Welche Mehrbelastung ist für Kinderlose geplant?

Der Beitragszuschlag soll um 0,3 Prozentpunkte steigen. Bei 3.000 Euro beitragspflichtigen Monatseinnahmen entspricht das rechnerisch neun Euro zusätzlich, sofern keine Ausnahme vom Kinderlosenzuschlag greift.

Sollten Pflegebedürftige mit Anträgen bis 2027 warten?

Nein, einen bestehenden Hilfebedarf sollten Sie jetzt mit Ihrer Pflegekasse klären. Die angekündigte Reform ersetzt weder einen Antrag noch eine Entscheidung über Ihren individuellen Anspruch.

Gibt es den Entlastungsbetrag derzeit auch bei Pflegegrad 1?

Ja, bei häuslicher Pflege besteht unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch mit Pflegegrad 1 Anspruch auf bis zu 131 Euro monatlich. Das Geld ist für bestimmte Unterstützungsleistungen vorgesehen und nicht frei verfügbar.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium: FAQ zum Pflegeneuordnungsgesetz.

Bundesgesundheitsministerium: Kabinett beschließt Pflegeneuordnungsgesetz, 30. September 2026.

Bundesgesundheitsministerium: Leistungen in ambulant betreuten Wohngruppen und in gemeinschaftlichen Wohnformen.

Bundesgesundheitsministerium: Pflegestrukturkommission eingesetzt, 14. Oktober 2026.

Bundesgesundheitsministerium: Pflegestrukturkommission nimmt Arbeit auf, 27. Oktober 2026.

Bundesgesundheitsministerium: Weitere Leistungen und Angebote zur Unterstützung im Alltag.

Bundesregierung: Regierungspressekonferenz vom 14. Oktober 2026.

Deutsche Rentenversicherung: Pflege von Angehörigen lohnt sich auch für die Rente.