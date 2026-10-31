Pflegereform 2027: Pflegedienste erwarten rund 50.000 Kündigungen

Die Bundesregierung will die Pflegeversicherung finanziell stabilisieren. Doch ausgerechnet bei der Hilfe, die Pflegebedürftige im Alltag entlastet und Angehörigen Zeit verschafft, drohen erhebliche Einschnitte.

Menschen mit Pflegegrad 1 sollen ihren Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro monatlich verlieren. Gleichzeitig warnt der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste, kurz bpa, vor mehr als 50.000 möglichen Kündigungen bei ambulanten Diensten.

Das sind bislang Reformpläne und eine Prognose des Verbands, keine bereits feststehenden Leistungskürzungen oder Entlassungszahlen. Der Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes, kurz PNOG, ist am 30. September 2026 vom Kabinett beschlossen worden; das parlamentarische Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Fast 100 Arbeitsplätze bei einem Pflegedienst bedroht

Wie konkret die Befürchtungen sind, zeigt die Warnung des hessischen Pflegedienstes Kremer aus Hammersbach. In einem Video spricht der Betrieb von fast 100 gefährdeten Arbeitsplätzen und rund 1.000 Menschen, deren bisherige Unterstützung bei einer unveränderten Umsetzung der Reform wegbrechen könnte.

Die Zahlen sind Angaben des Unternehmens und keine unabhängig bestätigte Folgenabschätzung. Sie beschreiben allerdings ein nachvollziehbares Problem: Wenn eine Finanzierung entfällt, steht damit noch keine andere Hilfe vor der Wohnungstür.

Für die Betroffenen geht es um Einkäufe, einen sauberen Haushalt und verlässliche Kontakte. Für Angehörige können diese Stunden darüber entscheiden, ob sie ihrer Arbeit nachgehen oder selbst jede zusätzliche Aufgabe übernehmen müssen.

Was heute gilt: 131 Euro für bestimmte Hilfen

Nach § 45b SGB XI haben Menschen mit Pflegegrad 1 bis 5 in häuslicher Pflege Anspruch auf einen Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro monatlich. Bei ganzjährigem Anspruch entspricht das einem Erstattungsrahmen von bis zu 1.572 Euro.

Das Geld wird gegen entsprechende Kostenbelege eingesetzt und nicht wie Pflegegeld zur freien Verfügung ausgezahlt. Erstattungsfähig sind unter anderem anerkannte Alltagshilfen, bestimmte Leistungen ambulanter Pflegedienste sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflege.

Bei Pflegegrad 2 bis 5 sind Leistungen ambulanter Pflegedienste im Bereich der Selbstversorgung davon ausgenommen. Nicht verbrauchte Beträge können nach geltendem Recht angespart und grundsätzlich bis Ende Juni des Folgejahres genutzt werden.

Pflegegrad 1 soll den Entlastungsbetrag verlieren

Der Regierungsentwurf sieht vor, den bisherigen Entlastungsbetrag zum 1. Januar 2027 durch ein Sozialraumbudget zu ersetzen. Dieses neue Budget soll jedoch erst ab Pflegegrad 2 zugänglich sein.

Für Menschen mit Pflegegrad 1 würde damit eine bisherige Finanzierungsmöglichkeit für regelmäßige Unterstützung entfallen. Das Bundesgesundheitsministerium bestätigt diesen Ausschluss und verweist auf eine stärkere Ausrichtung auf Prävention und Begleitung.

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Wer seinen bisherigen Entlastungsbetrag vollständig nutzt, müsste bei unveränderten Kosten bis zu 131 Euro monatlich zusätzlich aufbringen oder seine Hilfe anders organisieren. Gerade bei kleinen Renten kann daraus die Entscheidung werden, Unterstützung zu reduzieren.

Neue Pflegebegleitung erst 2029 – Beratung bleibt vorgesehen

Der neue Anspruch auf Pflegebegleitung soll erst am 1. Januar 2029 beginnen. Darauf weist auch der Sozialverband VdK Nord in seiner Übersicht zur Reform hin.

Bis dahin sollen bestehende Beratungsangebote weitergeführt und zusätzliche Beratungsbesuche nach einer erstmaligen Einstufung ermöglicht werden. Die Aussage, Menschen mit Pflegegrad 1 stünden zwei Jahre lang vollständig ohne Beratung da, wäre deshalb falsch.

Die Finanzierungslücke bei der praktischen Unterstützung bleibt dennoch bestehen. Beratung kann helfen, Versorgung zu organisieren; sie bezahlt aber weder die Haushaltshilfe noch erledigt sie den Einkauf.

175 Euro statt 131 Euro: Der höhere Betrag hat Einschränkungen

Für Menschen mit Pflegegrad 2 bis 5 ab dem 25. Geburtstag sieht der Entwurf ein Sozialraumbudget von bis zu 175 Euro monatlich vor. Für jüngere Pflegebedürftige dieser Pflegegrade sind bis zu 300 Euro vorgesehen.

Wer regelmäßig ein passendes anerkanntes Angebot zur Unterstützung im Alltag nutzt, könnte dadurch mehr Kosten erstattet bekommen. Welche Voraussetzungen für das höhere Budget gelten sollen, erläutert unser Beitrag über die geplanten 300 Euro für pflegebedürftige Kinder und junge Erwachsene.

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Die Verwendungsmöglichkeiten sollen allerdings enger werden: Leistungen ambulanter Pflegedienste sowie Kosten im Zusammenhang mit Tages- oder Kurzzeitpflege sollen aus diesem Budget nicht mehr erstattet werden. Auch das Ansparen ungenutzter Monatsbeträge ist nicht vorgesehen.

Ein höherer Höchstbetrag bedeutet deshalb nicht für jede Familie mehr nutzbare Unterstützung. Mehr dazu lesen Sie in unserem Vergleich zum geplanten Pflegebudget von 175 statt 131 Euro.

Entlastungsbetrag und Reformpläne im Vergleich

Regelung Geltendes Recht Regierungsentwurf für 2027 Pflegegrad 1, häusliche Pflege Bis zu 131 Euro Entlastungsbetrag monatlich Kein Anspruch auf das neue Sozialraumbudget Pflegegrad 2 bis 5, ab 25 Jahren Bis zu 131 Euro monatlich Bis zu 175 Euro Sozialraumbudget monatlich Pflegegrad 2 bis 5, unter 25 Jahren Bis zu 131 Euro monatlich Bis zu 300 Euro Sozialraumbudget monatlich Bestimmte Leistungen ambulanter Pflegedienste Aus dem Entlastungsbetrag erstattungsfähig Nicht aus dem Sozialraumbudget erstattungsfähig Kosten im Zusammenhang mit Tages- oder Kurzzeitpflege Aus dem Entlastungsbetrag erstattungsfähig Nicht aus dem Sozialraumbudget erstattungsfähig Ungenutzte Monatsbeträge Ansparen und begrenzte Übertragung möglich Kein Ansparen für spätere Monate vorgesehen

Die geplanten Beträge bleiben zweckgebundene Erstattungsleistungen. Sie sind keine zusätzlichen Pauschalzahlungen auf das private Konto.

Pflegedienste dürfen weiter helfen – die Finanzierung soll sich ändern

Ein pauschales Verbot von Haushaltshilfe, Einkäufen oder Betreuung durch Pflegedienste sieht der Entwurf nicht vor. Vorgesehen ist vielmehr, professionelle Leistungen über das Sachleistungsbudget abzurechnen, soweit die Voraussetzungen dafür erfüllt sind.

Für betroffene Familien ist dieser Unterschied praktisch bedeutsam: Wird das betreffende Budget bereits für andere notwendige Pflegeleistungen benötigt, entsteht dadurch kein frei verfügbarer Ersatz für die bisherige Alltagshilfe. Ein anderer Abrechnungsweg allein sichert noch nicht den bisherigen Umfang der Versorgung.

Woher die Warnung vor 50.000 Kündigungen kommt

Der bpa beruft sich auf eine Befragung von mehr als 2.000 Pflegediensten aus seiner Mitgliedschaft. Nach Darstellung des Verbands müssten viele Dienste Beschäftigte entlassen, die bisher Entlastungsleistungen im Haushalt erbringen.

Die Zahl von mehr als 50.000 möglichen Kündigungen ist eine Hochrechnung eines Interessenverbands. Aus der veröffentlichten Mitteilung lässt sich ihre Berechnung nicht vollständig nachvollziehen; eine amtliche Prognose ist sie nicht.

Die Warnung verdient trotzdem eine Antwort auf die konkrete Versorgungsfrage. Bevor bestehende Angebote ihre Finanzierung verlieren, muss geklärt sein, wer die bisherigen Kunden zu welchen Bedingungen weiter unterstützt.

Auch Tagespflege kann für Familien schwerer bezahlbar werden

Die Tagespflege soll durch die Reform nicht grundsätzlich abgeschafft werden. Der bisherige Entlastungsbetrag kann aber helfen, verbleibende Eigenkosten zu tragen; diese Verwendung soll beim Sozialraumbudget entfallen.

Damit kann die private Belastung auch steigen, wenn die Einrichtung ihre Preise unverändert lässt. Die Folgen für Familien erläutert unser Beitrag über die Warnungen vor einem Rückzug aus der Tagespflege.

Beim Sparbetrag nennt der Kabinettsentwurf inzwischen 800 Millionen Euro

Die Bundesregierung begründet die Reform mit erheblichen Finanzproblemen: Für 2027 beziffert sie das rechnerische Defizit ohne Gegenmaßnahmen auf rund 7,6 Milliarden Euro. Das erklärt den Handlungsdruck, beantwortet aber noch nicht die Frage, welche Einschnitte vertretbar sind.

Bei der Streichung des Entlastungsbetrags für Pflegegrad 1 weist die Finanztabelle des Kabinettsentwurfs für 2027 Minderausgaben von 800 Millionen Euro aus. Die ebenfalls verbreitete Zahl von 400 Millionen Euro steht in einem älteren Ministeriumspapier vom 4. Juni 2026.

Ob die öffentliche Hand insgesamt entsprechend entlastet würde, lässt sich daraus nicht ableiten. Zusätzliche Kosten durch einen möglichen Wegfall von Unterstützung müssten in einer Gesamtbetrachtung ebenfalls berücksichtigt werden.

Was Betroffene jetzt klären sollten

Der Bundestag kündigt die erste Lesung für den 5. November 2026 an. Stand 30. Oktober 2026 können sich sowohl die vorgesehenen Leistungen als auch Übergangsregeln noch ändern.

Pflegebedürftige und Angehörige sollten sich von ihrer Pflegekasse den verfügbaren Entlastungsbetrag mitteilen und mit dem bisherigen Anbieter die weitere Versorgung durchrechnen lassen. Bei angesparten Beträgen ist besonders wichtig, schriftlich nach den Folgen einer möglichen Umstellung zum Jahreswechsel zu fragen.

Bestehende Hilfen vorsorglich zu kündigen, schafft dagegen sofort eine Versorgungslücke. Wer sich an Wahlkreisabgeordnete wendet, kann konkret schildern, welche Unterstützung bisher finanziert wird und welche Kosten oder Betreuungszeiten künftig ungedeckt wären.