Pflegereform 2027: Diese Ansprüche muss man jetzt prüfen

Kinderlose sollen mehr Pflegebeitrag zahlen, Menschen mit Pflegegrad 1 könnten ihre bisherige Unterstützung für Alltagshilfen verlieren. Die geplante Pflegereform betrifft damit sowohl die monatlichen Abzüge als auch die Versorgung zu Hause.

Noch sind die Änderungen nicht endgültig beschlossen. Trotzdem lohnt es sich, Beitragsabrechnungen, offene Erstattungen und bestehende Pflegeleistungen zu prüfen. Dafür braucht es keinen vorschnellen Vertragswechsel und keine pauschale Aufforderung, sämtliche Ansprüche bis Silvester aufzubrauchen.

Die Reform ist geplant, die bisherigen Ansprüche gelten weiter

Das Bundeskabinett hat am 30. September 2026 den Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes beschlossen. Wesentliche Änderungen sollen zum Januar 2027 beginnen. Das parlamentarische Verfahren ist jedoch noch nicht abgeschlossen.

Gegen-Hartz hat die geplanten höheren Pflegebeiträge für Kinderlose und die Einschnitte bei Alltagshilfen bereits erläutert. Für Versicherte stellt sich nun vor allem die praktische Frage, welche Unterlagen sie durchsehen und welche Auskünfte sie bei ihrer Pflegekasse einholen sollten.

Stand dieses Beitrags ist der 29. Oktober 2026. Die beschriebenen Reformpläne sind von den derzeit geltenden Ansprüchen zu unterscheiden.

Kinderlosenzuschlag prüfen, auch wenn die Kinder längst erwachsen sind

Ein Blick auf die Gehaltsabrechnung oder die Berechnung der Rentenabzüge kann sich bereits nach geltendem Recht lohnen. Wer als Elternteil einen Kinderlosenzuschlag zahlt, sollte klären lassen, ob die Elterneigenschaft richtig erfasst ist.

Mit dem ersten Kind entfällt der Zuschlag grundsätzlich lebenslang. Dass ein Sohn oder eine Tochter inzwischen erwachsen ist, ändert daran nichts. Davon zu unterscheiden sind die zusätzlichen Beitragsabschläge für mehrere Kinder, bei denen das Alter der Kinder eine Rolle spielt.

Beschäftigte können sich bei Unstimmigkeiten an ihre Lohnabrechnung wenden. Rentner sollten die beitragsabführende Rentenversicherung um Prüfung bitten. Fehlende Angaben müssen gegebenenfalls nachgewiesen werden.

Ob und für welchen Zeitraum eine Korrektur möglich ist, hängt vom Einzelfall ab. Auch Kinderlose müssen den Zuschlag nicht in jeder Lebenssituation zahlen. Ausgenommen sind unter anderem Menschen unter 23 Jahren und Versicherte, die vor dem 1. Januar 1940 geboren wurden.

So viel würde der geplante höhere Zuschlag kosten

Der Regierungsentwurf sieht vor, den Kinderlosenzuschlag von 0,6 auf 0,9 Prozentpunkte anzuheben. Bei einem allgemeinen Beitragssatz von weiterhin 3,6 Prozent ergäbe sich ein Gesamtbeitrag von 4,5 statt 4,2 Prozent.

Die folgenden eigenen Berechnungen zeigen ausschließlich die Mehrbelastung durch diese zusätzlichen 0,3 Prozentpunkte. Unterstellt wird ein über zwölf Monate gleichbleibendes beitragspflichtiges Einkommen.

Beitragspflichtiges Einkommen monatlich Zusätzlicher Beitrag monatlich Zusätzlicher Beitrag jährlich 1.500 Euro 4,50 Euro 54 Euro 2.000 Euro 6 Euro 72 Euro 3.000 Euro 9 Euro 108 Euro 4.000 Euro 12 Euro 144 Euro

Bei Beschäftigten ist der Gesamtbeitrag von 4,5 Prozent nicht mit dem eigenen Gehaltsabzug gleichzusetzen. Am allgemeinen Beitrag beteiligt sich der Arbeitgeber. Den Kinderlosenzuschlag tragen Beschäftigte dagegen selbst.

Kinderlose Rentner, für die keine Ausnahme gilt, müssten den erhöhten Pflegebeitrag aus ihrer gesetzlichen Rente vollständig tragen. Bei 1.500 Euro beitragspflichtiger Bruttorente wären das rechnerisch 67,50 statt 63 Euro im Monat.

Beim Entlastungsbetrag zuerst den verfügbaren Rest klären

Pflegebedürftige in häuslicher Pflege haben derzeit Anspruch auf einen Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro monatlich. Das gilt auch bei Pflegegrad 1. Bei einem ganzjährigen Anspruch stehen damit bis zu 1.572 Euro zur Verfügung.

Das Geld wird nicht frei ausgezahlt. Es dient dazu, bestimmte Pflege- und Unterstützungsleistungen zu erstatten. Wer eine Haushaltshilfe darüber finanzieren möchte, sollte vor der Beauftragung klären, ob das konkrete Angebot abrechnungsfähig ist.

Ein sinnvoller erster Schritt ist eine Auskunft der Pflegekasse über den noch verfügbaren Betrag. Dabei sollten bereits abgerechnete Leistungen ebenso berücksichtigt werden wie Rechnungen, die noch nicht eingereicht oder bearbeitet wurden.

Der 31. Dezember ist keine pauschale Verfallsfrist

Nach der geltenden Regelung können nicht verbrauchte Entlastungsbeträge in das erste Halbjahr des Folgejahres übertragen werden. Für Beträge aus 2026 ergibt sich daraus grundsätzlich eine Nutzungsmöglichkeit bis zum 30. Juni 2027.

Die Aussage, dass sämtliche Restbeträge zwingend bis Silvester verbraucht werden müssten, wäre deshalb falsch. Ebenso wenig lässt sich ein ungenutzter Rest einfach als Geldbetrag auszahlen. Erstattet werden tatsächlich entstandene Kosten für geeignete Leistungen.

Für die Planung über den Jahreswechsel müssen allerdings auch die endgültigen Übergangsregelungen der Reform berücksichtigt werden. Gerade Menschen mit Pflegegrad 1 sollten sich deshalb schriftlich erläutern lassen, wie ihre Pflegekasse mit bereits entstandenen Ansprüchen und offenen Rechnungen umgeht.

Pflegegrad 1 soll bleiben, eine wichtige Leistung könnte entfallen

Nach den Reformplänen soll der bisherige Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 wegfallen. Das vorgesehene Sozialraumbudget wäre erst ab Pflegegrad 2 zugänglich.

Der angekündigte Besitzstandsschutz bedeutet etwas anderes. Er soll verhindern, dass bereits eingestufte Menschen allein wegen höherer Bewertungsschwellen ihren Pflegegrad verlieren. Er garantiert nicht, dass alle bisherigen Leistungen unverändert erhalten bleiben.

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Für Betroffene ist diese Unterscheidung entscheidend. Eine weiterhin anerkannte Pflegebedürftigkeit würde eine gestrichene Finanzierung der Haushaltshilfe nicht ersetzen. Wer regelmäßig Unterstützung nutzt, sollte deshalb prüfen, welche Kosten der bestehende Vertrag vorsieht und wer sie tragen müsste, falls eine Erstattung künftig entfällt.

Eine benötigte Hilfe allein wegen des Gesetzentwurfs zu kündigen, wäre jedoch voreilig. Zunächst sollten die endgültige Rechtslage und die konkrete Finanzierung geklärt werden.

Höheres Monatsbudget bedeutet nicht im selben Umfang mehr Unterstützung

Auch ab Pflegegrad 2 lohnt sich ein genauer Vergleich. Der Kabinettsentwurf sieht dort ein monatliches Entlastungsbudget von 380 Euro vor. Gegenüber dem bisherigen Pflegegeld von 347 Euro wären das zunächst 33 Euro mehr im Monat.

Zugleich sollen bisher getrennte Leistungen in neuen Budgets zusammengeführt werden. Die höhere Monatszahl lässt daher für sich genommen noch keinen Schluss darauf zu, wie viel zusätzliche Unterstützung einer Familie tatsächlich bleibt.

Für den persönlichen Vergleich hilft eine Aufstellung der heute genutzten Leistungen. Dazu gehören neben dem Pflegegeld beispielsweise Alltagshilfen und Pflegehilfsmittel. Erst wenn feststeht, welche Ausgaben künftig aus welchem Budget bezahlt werden müssen, lässt sich die Veränderung sinnvoll berechnen.

Gestiegenen Hilfebedarf nicht bis zur Reform liegen lassen

Wer inzwischen deutlich mehr Hilfe benötigt, sollte unabhängig von den politischen Plänen prüfen lassen, ob der vorhandene Pflegegrad noch passt. Ein Antrag auf Höherstufung ist bei der Pflegekasse möglich. Anschließend wird der Unterstützungsbedarf erneut begutachtet.

Entscheidend ist dabei nicht allein eine Diagnose. Bei der Begutachtung wird geprüft, wie selbstständig die Person ihren Alltag bewältigt und wobei sie Unterstützung benötigt. Neben körperlichen Einschränkungen werden auch kognitive Fähigkeiten, psychische Problemlagen und die Gestaltung des Alltags berücksichtigt.

Das ist beispielsweise für Familien wichtig, die einen Menschen mit Autismus unterstützen. Für die Vorbereitung sollten sie konkrete Situationen festhalten, in denen Anleitung, Begleitung oder andere Hilfe erforderlich ist. Bei Kindern zählt der zusätzliche Hilfebedarf gegenüber einem gleichaltrigen Kind ohne entsprechende Beeinträchtigungen.

Mit konkreten Alltagsbeispielen auf die Begutachtung vorbereiten

Eine Diagnose oder ein kurzer Arztbericht beschreibt nicht immer, welche Unterstützung zu Hause tatsächlich geleistet wird. Notizen können helfen, diesen Bedarf beim Termin verständlich darzustellen. Festgehalten werden sollten die jeweilige Situation, die notwendige Hilfe und ihre Häufigkeit.

Beschreiben Sie, wobei die Person im Alltag Unterstützung benötigt und was sie selbstständig bewältigt.

Notieren Sie Veränderungen seit der letzten Begutachtung.

Legen Sie vorhandene Befunde, Therapieberichte und bei Kindern gegebenenfalls Berichte aus Schule oder Kita bereit.

Schildern Sie schwierige Situationen so, wie sie tatsächlich auftreten, ohne sie zu beschönigen oder zu übertreiben.

Ein Pflegetagebuch kann dabei helfen, ist aber keine gesetzliche Voraussetzung für einen Pflegegrad. Auch ein Antrag vor dem Jahreswechsel garantiert keine günstigere Einstufung. Maßgeblich bleiben die persönlichen Einschränkungen und die jeweils geltenden gesetzlichen Regeln.

FAQ zur geplanten Pflegereform 2027

Muss ich als kinderloser Rentner bereits mit 4,5 Prozent Pflegebeitrag rechnen?

Für die Planung lässt sich dieser Wert als mögliches Szenario berücksichtigen. Er ist bislang Teil des Regierungsentwurfs. Ob der höhere Zuschlag zum vorgesehenen Zeitpunkt gilt, hängt vom Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens ab. Gesetzliche Ausnahmen müssen zusätzlich geprüft werden.

Verfallen meine ungenutzten Entlastungsbeträge am Jahresende?

Nach geltendem Recht können Restbeträge bis zum Ende des folgenden Kalenderhalbjahres genutzt werden. Für Beträge aus 2026 ist das grundsätzlich der 30. Juni 2027. Wegen der geplanten Reform sollten Betroffene zusätzlich die endgültigen Übergangsregelungen und die Auskunft ihrer Pflegekasse beachten.

Sollte ich meine Haushaltshilfe wegen der Reform kündigen?

Der Gesetzentwurf allein ist dafür kein ausreichender Grund. Prüfen Sie zunächst den Vertrag, die bisherige Finanzierung und mögliche Eigenkosten. Klären Sie anschließend mit der Pflegekasse, welche Leistungen nach einer tatsächlich beschlossenen Änderung weiter erstattet werden.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium, Fragen und Antworten zum Pflegeneuordnungsgesetz

Bundesgesundheitsministerium, Entlastungsbetrag und Unterstützung im Alltag

Deutsche Rentenversicherung, Fragen zur sozialen Pflegeversicherung

AOK, Nachweis der Elterneigenschaft

AOK, Pflegegrad und Höherstufung

Medizinischer Dienst Bund, Fragen und Antworten zur Pflegebegutachtung

Autismus Wissen, Checkliste zur Vorbereitung von Pflegegradantrag und Begutachtung, Stand 19. Oktober 2026