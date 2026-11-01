Pflegenotfall wegen der Arbeit: Bis zu 600 Euro Arbeitgeberhilfe können steuerfrei bleiben

Eine notwendige Dienstreise steht an, eine zusätzliche Schicht kommt dazwischen oder eine Fortbildung dauert länger als die übliche Betreuung. Für Eltern und pflegende Beschäftigte kann daraus eine teure Frage werden: Wer kümmert sich jetzt um das Kind oder den pflegebedürftigen Angehörigen?

Der Arbeitgeber kann solche Betreuungskosten unter bestimmten Voraussetzungen zusätzlich zum Lohn übernehmen, ohne dass darauf Lohnsteuer anfällt. Bis zu 600 Euro im Kalenderjahr sind für die kurzfristige Betreuung begünstigt.

Die Rechtsgrundlage ist § 3 Nummer 34a Buchstabe b Einkommensteuergesetz. Die Vorschrift eröffnet eine steuerliche Möglichkeit, begründet aber für sich genommen keinen Anspruch darauf, dass der Betrieb die Rechnung bezahlt.

Die berufliche Ausnahmesituation muss die Betreuung erforderlich machen

Die Begünstigung greift, wenn eine kurzfristige Betreuung aus zwingenden beruflichen Gründen notwendig wird. Dass jemand berufstätig ist und regelmäßig Betreuung benötigt, genügt dafür nicht.

Die Gesetzesbegründung auf Seite 41 nennt beispielsweise dienstliche Fortbildungen und notwendige Einsätze zu außergewöhnlichen Dienstzeiten. Gemeint sind zusätzliche Betreuungskosten außerhalb des üblichen Bedarfs.

Auch eine Erkrankung des Kindes oder des pflegebedürftigen Angehörigen kann eine solche Situation auslösen, wenn dadurch wegen der beruflichen Verpflichtungen eine zusätzliche Betreuung nötig wird. Ein privater Abendtermin reicht dagegen ebenso wenig wie der bloße Hinweis, dass Kinderbetreuung generell teuer ist.

Welche Kinder und Angehörigen erfasst sind

Bei Kindern gilt grundsätzlich eine Altersgrenze: Sie dürfen ihren 14. Geburtstag noch nicht erreicht haben. Erfasst sind insbesondere leibliche Kinder, Adoptivkinder und steuerrechtlich berücksichtigungsfähige Pflegekinder.

Für Kinder mit Behinderung gibt es eine Ausnahme von dieser Altersgrenze, wenn sie wegen einer vor dem 25. Geburtstag eingetretenen Behinderung ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können. Außerdem ist die kurzfristige Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger begünstigt.

Die Hilfe richtet sich damit auch an Beschäftigte, die beispielsweise ihre pflegebedürftige Mutter oder ihren Ehepartner versorgen. Die Betreuung darf ausdrücklich im privaten Haushalt stattfinden.

600 Euro gelten für das Jahr und die beschäftigte Person

Die 600 Euro sind ein Jahresfreibetrag je Arbeitnehmer und gelten gemeinsam für die nach dieser Vorschrift begünstigten Betreuungskosten. Mehrere Kinder oder die zusätzliche Betreuung eines Angehörigen vervielfachen den Betrag nicht.

Übernimmt der Betrieb im selben Kalenderjahr zunächst 250 Euro und später weitere 350 Euro für entsprechend begünstigte Betreuung, ist der Freibetrag ausgeschöpft. Ein neuer Betreuungsnotfall eröffnet im selben Jahr keinen weiteren Freibetrag.

Der Arbeitgeber darf auch höhere Kosten übernehmen: Bei einer begünstigten Erstattung von insgesamt 800 Euro bleiben 600 Euro steuerfrei, während die übrigen 200 Euro grundsätzlich steuerpflichtiger Arbeitslohn sind. Voraussetzung ist jeweils, dass die übrigen Bedingungen erfüllt sind.

📚 Lesen Sie auch: Jobcenter ab 2027: Alle sechs Wochen zur Beratung

Die Hilfe muss zusätzlich zum vereinbarten Lohn kommen

Eine Gehaltsumwandlung erfüllt die Voraussetzungen nicht. Wird der bisher geschuldete Lohn gekürzt und derselbe Betrag anschließend als Betreuungshilfe ausgezahlt, entsteht dadurch keine Steuerfreiheit.

Nach § 8 Absatz 4 Einkommensteuergesetz darf die Leistung auch keine bereits vereinbarte künftige Gehaltserhöhung ersetzen. Für Beschäftigte lohnt sich deshalb ein genauer Blick auf die Vereinbarung und die Lohnabrechnung.

Eine vertraglich zugesagte Betreuungshilfe kann dennoch steuerfrei sein. Entscheidend ist, dass sie die gesetzlichen Bedingungen erfüllt und tatsächlich zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird.

Steuerfreiheit verpflichtet den Arbeitgeber noch nicht zur Zahlung

Aus der steuerlichen Erlaubnis allein lässt sich keine Zahlung von 600 Euro verlangen. Ein Anspruch kann sich aber aus dem Arbeitsvertrag, einem Tarifvertrag, einer Betriebsvereinbarung oder einer verbindlichen Zusage des Arbeitgebers ergeben.

Beschäftigte sollten deshalb beim Personalbüro oder Betriebsrat klären, ob es bereits eine entsprechende Regelung gibt. Fehlt sie, lässt sich eine Kostenübernahme für den konkreten Anlass vereinbaren.

Für Betriebe ist die Unterstützung ein nachvollziehbarer Beitrag zur eigenen Arbeitsorganisation: Wenn ein beruflicher Sondereinsatz zusätzliche Betreuung verlangt, entstehen dadurch reale Kosten. Wer Verfügbarkeit erwartet, sollte auch darüber sprechen, wie diese Kosten aufgefangen werden.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Rechnungen und beruflichen Anlass zusammen dokumentieren

Eine pauschale Überweisung mit dem Vermerk „Betreuung“ genügt als Nachweis nicht. Für die Abrechnung sollten die betreute Person, der Zeitraum, die Betreuungskosten und der zwingende berufliche Anlass nachvollziehbar festgehalten werden.

Beschäftigte sollten dafür die Rechnung oder eine entsprechende Betreuungsvereinbarung sowie Zahlungsnachweise aufbewahren und dem Arbeitgeber vorlegen. Eine Dienstreiseanordnung, Fortbildungsbestätigung oder dokumentierte Änderung der Einsatzzeiten kann den beruflichen Anlass belegen.

Die Unterlagen gehören zur Dokumentation der steuerfreien Leistung beim Arbeitgeber. Wer die Kostenübernahme möglichst vor der Buchung abstimmt, vermeidet außerdem, später ohne Zahlungszusage auf der Rechnung sitzen zu bleiben.

Andere Betreuungshilfen haben andere Grenzen

Die 600-Euro-Regel ist nur eine von mehreren Möglichkeiten. Für Beratung und Vermittlung durch ein Dienstleistungsunternehmen sowie für bestimmte Zuschüsse zur Betreuung nicht schulpflichtiger Kinder gelten eigene Voraussetzungen.

Arbeitgeberleistung Wann sie steuerfrei sein kann Betragsgrenze Kurzfristige Betreuung eines Kindes oder pflegebedürftigen Angehörigen Bei zwingendem beruflichem Anlass und zusätzlich zum Arbeitslohn, nach § 3 Nummer 34a Buchstabe b EStG 600 Euro je Kalenderjahr und Arbeitnehmer Beratung oder Vermittlung von Betreuungspersonen durch ein Dienstleistungsunternehmen Zusätzlich zum Arbeitslohn erbrachte Arbeitgeberleistungen an das Unternehmen, nach § 3 Nummer 34a Buchstabe a EStG Keine gesetzliche 600-Euro-Grenze für diese Dienstleistung Unterbringung und Betreuung nicht schulpflichtiger Kinder in einer Kita oder vergleichbaren Einrichtung Zusätzlich zum Arbeitslohn und bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 3 Nummer 33 EStG Keine feste gesetzliche Euro-Obergrenze; begrenzt durch die tatsächlichen begünstigten Kosten

Aus einer unbegrenzt begünstigten Vermittlungsgebühr wird allerdings keine unbegrenzt steuerfreie Notbetreuung. Die Rechnung sollte deshalb erkennen lassen, welcher Betrag auf die Vermittlung und welcher auf die eigentliche Betreuung entfällt.

Betreuung finanzieren und selbst freinehmen sind unterschiedliche Hilfen

Wer einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in einer akut entstandenen Pflegesituation selbst versorgen oder dessen Versorgung organisieren muss, kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit fernbleiben. Fällt dabei Arbeitsentgelt aus, kommt Pflegeunterstützungsgeld für pflegende Beschäftigte in Betracht.

Das ersetzt Verdienstausfall, während die hier beschriebene Arbeitgeberhilfe zusätzliche Betreuungskosten auffängt. Bei einem erkrankten Kind sollten Eltern außerdem prüfen, ob eine Freistellung und Kinderkrankengeld für ihre Situation die passende Unterstützung sind.

Die Steuerbegünstigung für Betreuungshilfe beseitigt solche gesetzlichen Ansprüche nicht. Sie begründet auch keine zusätzliche Pflicht, trotz eines bestehenden Freistellungsanspruchs zur Arbeit zu erscheinen.

Praxisbeispiel: Von 480 Euro bleiben noch 400 Euro steuerfrei

In einem Beispiel nimmt eine Beschäftigte mit einem neunjährigen Sohn an einer dienstlich notwendigen Fortbildung teil und benötigt deshalb an zwei Tagen zusätzliche Betreuung für insgesamt 480 Euro. Der Arbeitgeber sagt zu, die nachgewiesenen Kosten zusätzlich zum Gehalt vollständig zu übernehmen.

Weil er ihr im selben Kalenderjahr bereits 200 Euro für eine andere begünstigte Notbetreuung steuerfrei erstattet hat, sind noch 400 Euro Freibetrag verfügbar. Von der neuen Erstattung bleiben deshalb 400 Euro steuerfrei; die übrigen 80 Euro werden grundsätzlich als steuerpflichtiger Arbeitslohn abgerechnet.

7 Fragen und Antworten zur steuerfreien Betreuungshilfe

Muss mein Arbeitgeber mir 600 Euro zahlen?

Die Steuerregel allein verpflichtet ihn nicht dazu. Ein Zahlungsanspruch braucht eine andere Grundlage, etwa eine vertragliche Vereinbarung oder eine verbindliche Zusage.

Gibt es die 600 Euro für jedes Kind?

Der Freibetrag gilt je Arbeitnehmer und Kalenderjahr für die begünstigten Betreuungskosten insgesamt. Auch mehrere betreute Kinder und Angehörige erhöhen ihn nicht.

Kann auch die Betreuung zu Hause übernommen werden?

Ja, die kurzfristige Betreuung im privaten Haushalt ist ausdrücklich erfasst. Der zwingende berufliche Anlass, die begünstigte Person und die zusätzlichen Kosten müssen dennoch nachweisbar sein.

Ist die Hilfe auf Eltern beschränkt?

Auch die kurzfristige Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger kann begünstigt sein. Deshalb kommt die Regel ebenso für Beschäftigte mit familiärer Pflegeverantwortung infrage.

Reicht eine geschlossene Kita für die Steuerfreiheit?

Eine Schließung allein erfüllt die Voraussetzungen nicht automatisch. Es muss eine kurzfristige Betreuung aus zwingenden beruflichen Gründen notwendig werden; die gewöhnliche Betreuung während der Berufstätigkeit genügt dafür nicht.

Was passiert, wenn der Arbeitgeber mehr als 600 Euro übernimmt?

Bei ansonsten erfüllten Voraussetzungen bleibt der Betrag bis zum Jahresfreibetrag steuerfrei. Der darüber hinausgehende Teil ist grundsätzlich steuerpflichtiger Arbeitslohn.

Kann ich mir einen ungenutzten Restbetrag auszahlen lassen?

Ohne entsprechende Betreuungskosten lässt sich der Rest nicht als steuerfreie Betreuungshilfe ausschütten. Der Freibetrag ist an begünstigte Leistungen gebunden und begründet auch keinen Auszahlungsanspruch gegenüber dem Finanzamt.