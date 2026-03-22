Pflegegeld: Pflegende Tochter verliert 3.144 Euro weil die Kasse sie nie informierte

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Sie wusste, dass es den Entlastungsbetrag gibt. 131 Euro im Monat, bis zu 1.572 Euro im Jahr, für alle Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 1 bis 5 in häuslicher Pflege. Was sie nicht wusste: dass die Nachbarin, die zweimal pro Woche den Haushalt ihrer Mutter übernahm, kein nach Landesrecht anerkannter Anbieter war.

Dass die Pflegekasse deshalb keinen Cent erstatten würde. Und dass ihr angespartes Guthaben am 30. Juni des Folgejahres unwiderruflich verfällt. Als sie einen zugelassenen Betreuungsdienst fand, waren die Beträge aus zwei Kalenderjahren erloschen. Fälle wie dieser sind kein Einzelfall. Sie sind der Regelfall.

Der Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI gehört zu den am schlechtesten genutzten Leistungen der Pflegeversicherung. Seit der Erhöhung zum 1. Januar 2025 gilt er auch 2026 unverändert, die nächste Dynamisierung kommt erst 2028. Rund 73 Prozent der Pflegehaushalte kennen die Leistung – doch nur 40 Prozent nutzen sie. Über ein Drittel fühlt sich kaum informiert, mehr als die Hälfte weiß nicht, wo sie nach Angeboten suchen soll.

Kostenerstattung statt Bargeld – warum die Konstruktion so viele Familien überfordert

Pflegegeld wird monatlich überwiesen, ohne Belege. Der Entlastungsbetrag dagegen ist eine zweckgebundene Kostenerstattung: Die Pflegekasse zahlt nur, wenn anerkannte Betreuungs- oder Unterstützungsangebote in Anspruch genommen wurden und Nachweise vorliegen. Kein Beleg, kein Geld. Falscher Anbieter, kein Geld. Frist verpasst, kein Geld.

Nicht verbrauchte Monatsbeträge können innerhalb des Kalenderjahres angespart werden – im Februar stehen dann 262 Euro zur Verfügung, im März 393 Euro und so weiter. Die Übertragungsfrist ist allerdings hart: Restbeträge aus dem Vorjahr müssen bis zum 30. Juni über anerkannte Anbieter abgerechnet sein.

Danach ist das Geld verloren. Für 2026 heißt das: Ansprüche aus 2025 laufen am 30. Juni 2026 ab. Der 2026er-Betrag kann bis zum 30. Juni 2027 genutzt werden. Ansprüche aus 2022 bis 2024 sind seit dem 1. Januar 2026 erloschen – eine Übergangsregelung gibt es nicht.

Ein verbreiteter Irrtum verschärft das Problem: Viele glauben, sie könnten den Betrag über mehrere Jahre ansparen. Das Gesetz erlaubt nur die Übertragung in das erste Halbjahr des unmittelbar folgenden Jahres. Wer 2024 und 2025 nichts genutzt hat, kann 2026 nur noch den 2025er-Betrag retten.

Wenn der falsche Anbieter das gesamte Budget kostet

Der häufigste Fehler: Familien beauftragen eine Haushaltshilfe und gehen davon aus, die Kosten erstattet zu bekommen. Ob das gelingt, hängt allein davon ab, ob der Anbieter nach Landesrecht als Angebot zur Unterstützung im Alltag im Sinne der §§ 45a, 45b SGB XI anerkannt ist. Fehlt die Anerkennung, lehnt die Kasse ab. Die Familie bleibt auf den Kosten sitzen – obwohl die Hilfe geleistet wurde und dringend gebraucht war.

Auf einem angespannten Pflegemarkt greifen Angehörige zu dem, was verfügbar ist. Eine Nachbarin. Eine Reinigungskraft über Empfehlung. Eine Studentin. Für die Pflegekasse zählt das nicht. Was zählt, ist die formale Registrierung.

Das BSG hat diese Linie in zwei Grundsatzurteilen vom 30. August 2023 bestätigt. Im Verfahren B 3 P 6/23 R entschied es, dass die landesrechtliche Anerkennung zwingend ist – selbst Corona-Sonderregelungen halfen nicht. Im Parallelverfahren B 3 P 4/22 R stellte es klar, dass Pflegekassen aktiv über die nach Landesrecht verfügbaren Angebote aufklären müssen – in verständlicher Weise.

Das Gericht kritisierte dabei ausdrücklich, dass die Länder ihre Regelungskompetenz in für Laien schwer überschaubarer Weise genutzt haben: Manche kennen Nachbarschaftshilfe-Modelle, Baden-Württemberg eine Einzelhelfer-Registrierung, andere bieten nichts Vergleichbares.

Daraus folgt ein konkreter Hebel: Wer den Entlastungsbetrag nicht nutzen konnte, weil die Kasse nie über passende Anbieter informiert hat, kann über den sozialrechtlichen Herstellungsanspruch nachträglich so gestellt werden, als hätte der Beratungsfehler nicht stattgefunden. Voraussetzung: Der Mangel muss dokumentierbar sein. Wer diesen Verdacht hat, sollte die Korrespondenz mit der Pflegekasse sichern und sich an einen Pflegestützpunkt oder Sozialverband wenden.

Selbstversorgung als Abrechnungsfalle

Ein Ehepaar pflegt den demenzkranken Vater zu Hause, Pflegegrad 3. Der ambulante Pflegedienst hilft beim Duschen, Ankleiden, bei der Medikamentengabe. Die Familie will einen Teil über den Entlastungsbetrag laufen lassen. Die Kasse lehnt ab. Zu Recht: In den Pflegegraden 2 bis 5 dürfen über den Entlastungsbetrag bei ambulanten Diensten keine Leistungen der körperbezogenen Selbstversorgung abgerechnet werden.

Duschen, Ankleiden, Nahrungsaufnahme und Ausscheidung gehören zum Bereich Selbstversorgung nach § 14 Absatz 2 Nr. 4 SGB XI und müssen über die Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI laufen. Über den Entlastungsbetrag finanzierbar sind beim Pflegedienst nur pflegerische Betreuungsmaßnahmen, Hilfen bei der Haushaltsführung und pflegefachliche Anleitung – also etwa stundenweise Betreuung bei Demenz, Begleitung beim Einkauf oder Anleitung pflegender Angehöriger.

Wer die Grenze nicht kennt, bleibt auf der Rechnung sitzen – unter Umständen mehrere hundert Euro. Einzige Ausnahme: Bei Pflegegrad 1 darf der Entlastungsbetrag auch für körperbezogene Pflege eingesetzt werden.

Mischleistungen, verspätete Belege und Kontrollverlust bei der Abtretung

Anbieter, die Pflegesachleistungen, Entlastungsleistungen und private Extras erbringen, rechnen häufig in Mischpositionen ab. Typische Situation: Der Pflegedienst stellt Haushaltsführung und Grundpflege auf einer Rechnung zusammen, die Kasse kann nicht erkennen, was Entlastungsleistung und was Sachleistung ist – und lehnt die gesamte Erstattung ab. Die Familie muss dann im Nachhinein Einzelnachweise beschaffen, die der Pflegedienst oft nicht liefern kann.

Dazu die Fristenfalle: Familien sparen monatelang an, verlieren den Überblick und bemerken erst im Juni, dass sie einen vierstelligen Betrag abrufen müssten. Die Anbietersuche gerät dann zum Wettlauf – im Frühjahr steigt die Nachfrage stark, weil viele Haushalte gleichzeitig ihr Guthaben vor der Deadline verbrauchen wollen.

Und der Kontrollverlust durch die Abtretungserklärung: Viele Familien lassen den Pflegedienst direkt mit der Kasse abrechnen. Das spart Aufwand, geht aber auf Kosten der Transparenz. Die Verbraucherzentrale NRW berichtet regelmäßig über Fälle, in denen Entlastungstopf oder gemeinsamer Jahresbetrag plötzlich aufgebraucht waren, ohne dass die Betroffenen nachvollziehen konnten, wofür.

Die Pflegekasse muss zwar auf Nachfrage eine Leistungsübersicht liefern. Wer aber nicht aktiv nachfragt, bemerkt den leeren Topf erst, wenn es zu spät ist.

Wenn der Pflegedienst falsch abrechnet – und es niemand merkt

Laut GKV-Spitzenverband entstand im Gesundheitswesen 2022 und 2023 ein Schaden von über 200 Millionen Euro durch Fehlverhalten, davon 62 Millionen in der Pflege. Ein vom VdK dokumentierter Fall: Eine Mutter forderte die Jahresübersicht über den Entlastungsbetrag ihrer pflegebedürftigen Tochter (Pflegegrad 2) an und fand Buchungen, die sie nicht zuordnen konnte.

Innerhalb von zwölf Monaten hatten sich fehlerhafte Positionen auf 700 Euro summiert – der Pflegedienst hatte Leistungen einer anderen Kundin dem falschen Konto zugeordnet. Ohne aktive Kontrolle wäre der Fehler unbemerkt geblieben.

Praxisanleitung: Den Entlastungsbetrag vollständig ausschöpfen

Die meisten dieser Fehler lassen sich vermeiden, wenn Pflegehaushalte ein paar Grundregeln beachten.

Kontostand abfragen. Jeder Versicherte hat ein gesetzliches Auskunftsrecht – vom BSG im Urteil B 3 P 4/22 R bestätigt. Einmal jährlich eine schriftliche Übersicht bei der Pflegekasse anfordern. Sie zeigt offene Budgets, bereits verrechnete Beträge und mögliche Fehlbuchungen.

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Anerkannte Anbieter vor der Beauftragung klären. Die Kasse muss auf Anfrage eine Übersicht der zugelassenen Angebote liefern. Schriftlich anfordern und die Antwort aufbewahren – sie dient als Nachweis, falls später ein Herstellungsanspruch geltend gemacht werden muss. Ergänzend helfen Landesportale wie der Pflegewegweiser NRW.

Abtretungserklärung nur mit Kontrolle. Wer die Direktabrechnung nutzt, sollte vertraglich eine monatliche Rechnungskopie vereinbaren. Ohne diese Vereinbarung fehlt jede Übersicht über den Verbrauchsstand. Die Abtretung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.

Leistungsabgrenzung vertraglich fixieren. Im Kostenvoranschlag muss stehen, welche Positionen als Entlastungsleistungen, Pflegesachleistungen oder private Extras laufen.

Fristen aktiv managen. Spätestens im Januar prüfen, ob Vorjahresbeträge offen sind, und Anbieter rechtzeitig beauftragen. Den 30. Juni als feste Deadline markieren.

Leistungsnachweise monatlich prüfen. Bei Auffälligkeiten den Pflegedienst schriftlich um Aufklärung bitten und die Pflegekasse informieren.

Der Umwandlungsanspruch – ein zweiter Topf, den die meisten nicht kennen

Wer den Entlastungsbetrag bereits ausschöpft und mehr Alltagsunterstützung braucht, übersieht häufig einen zweiten Weg. Nach § 45a Absatz 4 SGB XI können Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 bis zu 40 Prozent des Pflegesachleistungsbetrags umwandeln und für anerkannte Unterstützungsangebote nutzen, sofern die Sachleistung nicht vollständig durch einen Pflegedienst ausgeschöpft wird. Seit 2022 ist kein gesonderter Antrag nötig.

Die Beträge sind erheblich: Bei Pflegegrad 3 können bis zu 599 Euro monatlich umgewandelt werden – zusammen mit dem Entlastungsbetrag sind das 730 Euro für Alltagshilfe. Bei Pflegegrad 5 steigt das Gesamtbudget auf bis zu 1.051 Euro monatlich.

Anders als der Entlastungsbetrag kann der Umwandlungsanspruch nicht angespart werden und ist ausschließlich für landesrechtlich anerkannte Alltagsangebote nutzbar. Beide Leistungen können parallel genutzt werden.

Häufige Fragen zum Entlastungsbetrag

Muss ich den Entlastungsbetrag beantragen? Nein. Der Anspruch besteht kraft Gesetzes ab Feststellung des Pflegegrads. Aktiv werden muss man trotzdem: anerkanntes Angebot nutzen und Belege einreichen.

Gilt er auch bei Kombinationsleistung? Ja. Er wird zusätzlich zu Pflegegeld, Sachleistungen und Kombinationsleistung gewährt und schmälert keine dieser Leistungen.

Kann ich ihn für Tagespflege-Zuzahlungen nutzen? Ja. Ab Pflegegrad 2 deckt er alle Kostenbestandteile der Tagespflege, bei Pflegegrad 1 nur die pflegebedingten Aufwendungen.

Abrechnung nach Tod des Pflegebedürftigen? Möglich, sofern Leistungen zu Lebzeiten erbracht wurden – Einreichung bis zum 30. Juni des Folgejahres.

Was passiert bei Höherstufung mitten im Jahr? Der Entlastungsbetrag bleibt bei 131 Euro, unabhängig vom Pflegegrad. Der Umwandlungsanspruch steigt allerdings, weil er an den Sachleistungsbetrag gekoppelt ist.

Was tun bei Ablehnung? Innerhalb eines Monats schriftlich Widerspruch einlegen. Häufigste Gründe: fehlende Anerkennung des Anbieters, unvollständige Belege oder falsche Leistungszuordnung – in vielen Fällen lässt sich das durch Nachreichung beheben. Pflegestützpunkte und der VdK unterstützen beim Verfahren.

Das System bestraft, wer es nicht durchschaut

Der Entlastungsbetrag ist eine Leistung, die pflegende Familien dringend brauchen – und die das System ihnen systematisch schwer macht abzurufen. Unübersichtliche Landesregelungen, bürokratische Abrechnungswege, fehlende Information durch die Kassen und starre Fristen sorgen dafür, dass Tausende Euro jährlich ungenutzt verfallen.

Dass das BSG den Pflegekassen 2023 eine aktive Beratungspflicht auferlegen musste, zeigt, wie schlecht die Informationslage war. Wer seine Ansprüche sichern will, muss sich selbst kümmern: Kontostand abfragen, Fristen kennen, Anbieter prüfen, Rechnungen kontrollieren. Aufwand, der pflegenden Angehörigen eigentlich nicht zuzumuten ist. Aber solange das System so funktioniert, der einzige Weg, das Geld nicht zu verlieren.

Quellen

Bundessozialgericht: Urteil vom 30.08.2023, Az. B 3 P 4/22 R – Informationspflicht und Herstellungsanspruch

Bundessozialgericht: Urteil vom 30.08.2023, Az. B 3 P 6/23 R – Landesrechtliche Anerkennung

Bundesministerium für Gesundheit: Angebote zur Unterstützung im Alltag

GKV-Spitzenverband: Fehlverhaltensbericht 2022/2023

Verbraucherzentrale NRW: Abtretungserklärung in der Pflege

Verbraucherzentrale: Probleme mit der Rechnung des Pflegedienstes

Sozialverband VdK: Abrechnungen kontrollieren, Fehler melden