Pflegegeld kann ganz ausfallen: Diese Folge der Kurzzeitpflege überrascht viele Angehörige

Ein pflegebedürftiger Mensch kommt aus der Kurzzeitpflege direkt ins Krankenhaus. Viele Angehörige rechnen damit, dass die Pflegekasse nun wieder das volle Pflegegeld überweist. Doch genau das kann ein teurer Irrtum sein.

Nach den aktuellen Vorgaben des GKV-Spitzenverbands bleibt es beim unmittelbaren Wechsel häufig beim halben Pflegegeld. Wurde die zulässige Fortzahlungsdauer bereits überschritten, kann die Zahlung während des Krankenhausaufenthalts sogar vollständig ausbleiben.

Warum im Krankenhaus nicht immer volles Pflegegeld gezahlt wird

Seit dem 1. Januar 2026 wird das bisherige Pflegegeld während einer vollstationären Krankenhausbehandlung nach § 34 Absatz 2 SGB XI für bis zu acht Wochen weitergezahlt. Zuvor betrug diese Frist vier Wochen.

Für die Kurzzeitpflege und die tageweise Verhinderungspflege gelten jedoch andere Vorgaben. Nach § 37 Absatz 2 SGB XI wird das bisher bezogene Pflegegeld dort für jeweils bis zu 56 Tage im Kalenderjahr zur Hälfte weitergezahlt.

Wechselt eine pflegebedürftige Person unmittelbar aus einer solchen Pflegeleistung ins Krankenhaus, beginnt für den Krankenhausaufenthalt zwar eine eigene Fortzahlungsfrist von 56 Tagen.

Die Höhe der Zahlung bleibt nach den Vorgaben des GKV-Spitzenverbands aber auf dem bisherigen halben Niveau. Der Wechsel ins Krankenhaus führt deshalb nicht dazu, dass wieder das volle Pflegegeld ausgezahlt wird.

Bei Pflegegrad 3 bleiben statt 599 Euro nur 299,50 Euro

Wie sich diese Regel auswirkt, zeigt ein Beispiel aus dem offiziellen Rundschreiben der Pflegekassen.

Eine Person mit Pflegegrad 3 befindet sich vom 21. September bis zum 6. Oktober in Kurzzeitpflege. Anschließend wird sie unmittelbar bis zum 31. Oktober im Krankenhaus behandelt.

Das reguläre Pflegegeld bei Pflegegrad 3 beträgt monatlich 599 Euro. Während der Kurzzeitpflege wird es für die betreffenden Tage auf die Hälfte reduziert.

Auch während des anschließenden Krankenhausaufenthalts bleibt es bei diesem hälftigen Satz. Bezogen auf einen vollen Monat wären das 299,50 Euro statt 599 Euro.

Da der Aufenthalt im Krankenhaus nur einen Teil des Monats umfasst, wird das tatsächlich zustehende Pflegegeld entsprechend den einzelnen Tagen berechnet.

Erst mit der Rückkehr in die häusliche Pflege am 31. Oktober besteht wieder Anspruch auf den vollen Pflegegeldsatz.

Die Besonderheiten der Halbierung erklären wir auch in unserem Beitrag über das Pflegegeld während der Kurzzeitpflege.

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Nach mehr als 56 Tagen kann das Pflegegeld vollständig wegfallen

Noch gravierender wird es, wenn die Fortzahlung des hälftigen Pflegegeldes bereits wegen Überschreitens der Acht-Wochen-Grenze beendet wurde.

Der GKV-Spitzenverband beschreibt dazu einen zweiten Fall. Eine pflegebedürftige Person mit Pflegegrad 4 befindet sich vom 3. August bis zum 30. September in Kurzzeitpflege.

Ab dem 57. Tag, dem 28. September, wird kein hälftiges Pflegegeld mehr gezahlt. Am 30. September folgt unmittelbar ein Krankenhausaufenthalt bis zum 19. Oktober.

Obwohl das Pflegegeld bei einer gewöhnlichen Krankenhausaufnahme bis zu 56 Tage weitergezahlt werden kann, erhält die Person auch im Krankenhaus kein Pflegegeld.

Der Grund liegt in der vorausgegangenen Kurzzeitpflege. Die hälftige Fortzahlung war bereits wegen Überschreitens der zulässigen Dauer beendet worden.

Erst mit der Rückkehr in die häusliche Pflege am 19. Oktober besteht wieder Anspruch auf das volle Pflegegeld.

Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen der 56-Tage-Grenze für die Fortzahlung des Pflegegeldes und dem gemeinsamen Jahresbudget von 3.539 Euro für Kurzzeit- und Verhinderungspflege. Beide Begrenzungen betreffen unterschiedliche Voraussetzungen.

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Auch nach Verhinderungspflege kann die Kürzung bestehen bleiben

Die Regel gilt nicht ausschließlich für Kurzzeitpflege. Auch nach einer unmittelbar vorausgegangenen tageweisen Verhinderungspflege kann im Krankenhaus zunächst nur das halbe Pflegegeld weiterlaufen.

Entscheidend ist, welcher Anspruch unmittelbar vor der Aufnahme in die Klinik bestand und ob die zulässige Fortzahlungsdauer ausgeschöpft wurde.

Bei einer Verhinderung der Pflegeperson von weniger als acht Stunden am Tag gelten allerdings besondere Regeln. In diesen Fällen wird das Pflegegeld bei ansonsten sichergestellter häuslicher Pflege nicht wegen der stundenweisen Verhinderungspflege halbiert.

Wer zuvor nur anteiliges Pflegegeld aus einer Kombinationsleistung erhalten hat, muss ebenfalls genauer hinsehen. Die Halbierung bezieht sich auf den zuvor bezogenen Pflegegeldanteil und nicht auf den vollen Betrag des jeweiligen Pflegegrades.

Diese Unterlagen sollten Angehörige prüfen

Wenn die Pflegekasse nach einem Wechsel ins Krankenhaus weniger oder gar kein Pflegegeld überweist, sollten Angehörige zunächst die Abrechnung kontrollieren.

Wichtig sind die Aufnahme- und Entlassungsdaten der Kurzzeitpflege, die tatsächlich angerechneten Tage der Verhinderungspflege und der Beginn des Krankenhausaufenthalts.

Zusätzlich sollte überprüft werden, welcher Pflegegeldbetrag vor der Ersatzpflege bezogen wurde und ob die Pflegekasse die geltenden Fortzahlungsfristen richtig berücksichtigt hat.

Seit 2026 beträgt die reguläre Fortzahlungsfrist im Krankenhaus 56 Tage. Wie diese Regel bei längeren Klinikaufenthalten funktioniert, erklärt unser Beitrag über das Ruhen des Pflegegeldes nach 57 Krankenhaustagen.

Bei Unstimmigkeiten sollten Betroffene eine schriftliche Berechnung verlangen. Liegt ein fehlerhafter Bescheid vor, kann regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Häufige Fragen zum Pflegegeld nach Kurzzeitpflege

Bekomme ich im Krankenhaus wieder das volle Pflegegeld?

Nicht unbedingt. Wenn unmittelbar zuvor Kurzzeitpflege oder tageweise Verhinderungspflege genutzt wurde, kann das Pflegegeld während des anschließenden Krankenhausaufenthalts weiterhin nur zur Hälfte gezahlt werden.

Kann das Pflegegeld im Krankenhaus vollständig ausfallen?

Ja. War die hälftige Fortzahlung wegen Überschreitens der 56-Tage-Grenze bereits beendet, kann die Zahlung auch während des unmittelbar anschließenden Krankenhausaufenthalts ausbleiben.

Wann wird nach dem Krankenhaus wieder volles Pflegegeld gezahlt?

Mit der Rückkehr in die häusliche Pflege besteht bei weiterhin erfüllten Voraussetzungen wieder Anspruch auf das volle beziehungsweise zuvor zustehende anteilige Pflegegeld. Der Entlassungstag wird dabei berücksichtigt.

Quellen

GKV-Spitzenverband, Gemeinsames Rundschreiben zu den leistungsrechtlichen Vorschriften des SGB XI vom 2. April 2026, Seiten 212 bis 214, insbesondere Beispiele 13 und 14

§ 34 SGB XI, Ruhen der Leistungsansprüche

§ 37 SGB XI, Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen

§ 38 SGB XI, Kombination von Geldleistung und Sachleistung

§ 42a SGB XI, Gemeinsamer Jahresbetrag für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege

Bundesministerium für Gesundheit, Pflegegeld und häusliche Pflege

Autismus Wissen, Pflegegeld, Verhinderungspflege und Entlastungsbetrag