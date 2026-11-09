Pflegegeld: Diese Pflicht muss bis Jahresende erledigt sein

Wer mit Pflegegrad 2 bis 5 ausschließlich Pflegegeld bezieht und im zweiten Halbjahr noch keinen vorgeschriebenen Beratungsbesuch hatte, sollte jetzt einen Termin vereinbaren. Die Beratung muss grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2026 stattfinden, sonst drohen finanzielle Folgen.

Die Pflicht gilt auch dann, wenn Angehörige die Versorgung seit Jahren zuverlässig übernehmen. Fehlt die vorgeschriebene Beratung, kann die Pflegekasse das Pflegegeld kürzen und im Wiederholungsfall vollständig entziehen.

Der 31. Dezember beendet den Beratungszeitraum

Beim verpflichtenden Beratungseinsatz nach § 37 Absatz 3 SGB XI zählen die Kalenderhalbjahre: Der erste Zeitraum läuft vom 1. Januar bis zum 30. Juni, der zweite vom 1. Juli bis zum 31. Dezember. Für einen durchgehenden ausschließlichen Pflegegeldbezug ist grundsätzlich in jedem dieser Zeiträume eine Beratung erforderlich.

Ein Besuch im Mai deckt deshalb das zweite Halbjahr nicht ab. Wer dagegen beispielsweise im August bereits einen ordnungsgemäßen Beratungseinsatz hatte, braucht allein wegen des bevorstehenden Jahresendes keinen zusätzlichen Pflichttermin.

Entscheidend ist, dass die Beratung im betreffenden Zeitraum tatsächlich stattfindet. Im Dezember lediglich einen Termin für Januar zu buchen, erfüllt die Pflicht für das zweite Halbjahr grundsätzlich nicht.

Seit 2026 genügt auch bei Pflegegrad 4 und 5 ein Besuch pro Halbjahr

Bis Ende 2025 waren bei Pflegegrad 4 und 5 vierteljährliche Beratungsbesuche vorgeschrieben. Seit dem 1. Januar 2026 reicht auch für diese Pflegegrade grundsätzlich ein Pflichtbesuch je Kalenderhalbjahr.

Wer mehr Unterstützung benötigt, kann bei Pflegegrad 4 oder 5 weiterhin vierteljährlich eine Beratung nutzen. Dass die zusätzlichen Termine freiwillig bleiben, bestätigt auch das Bundesgesundheitsministerium zur häuslichen Pflege.

Pflegegrad und Leistungsbezug Beratungspflicht 2026 Für das zweite Halbjahr Pflegegrad 2 oder 3, ausschließlich Pflegegeld Einmal pro Kalenderhalbjahr Grundsätzlich bis 31. Dezember 2026 Pflegegrad 4 oder 5, ausschließlich Pflegegeld Einmal pro Kalenderhalbjahr; vierteljährliche Beratung freiwillig möglich Grundsätzlich bis 31. Dezember 2026 Pflegegrad 1 Keine Pflicht; halbjährliche Beratung freiwillig möglich Keine entsprechende Pflichtfrist

Die Pflicht hängt auch von den bezogenen Leistungen ab

Betroffen sind vor allem Menschen, deren Pflege zu Hause durch Angehörige, Freunde oder andere private Pflegepersonen organisiert wird und die dafür ausschließlich Pflegegeld erhalten. Ausführlich erläutern wir, wer den Beratungsbesuch nachweisen muss.

Bei einer Kombinationsleistung nach § 38 SGB XI aus ambulanten Pflegesachleistungen und anteiligem Pflegegeld besteht diese Nachweispflicht dagegen nicht. Die Abgrenzung erklärt unser Beitrag Pflegegeld: Bei Kombinationsleistung ist der Beratungsbesuch keine Pflicht.

Allein die zusätzliche Nutzung des Entlastungsbetrags macht aus dem Pflegegeld noch keine solche Kombinationsleistung. Bei erstmals oder rückwirkend bewilligtem Pflegegeld sollten Betroffene die erste Nachweisfrist mit ihrer Pflegekasse klären.

Die Beratung soll Angehörigen im Pflegealltag helfen

Beim Besuch betrachtet eine qualifizierte Fachperson die Versorgung zu Hause und bespricht Schwierigkeiten mit den Beteiligten. Dabei kann es etwa um Hilfsmittel, sichere Unterstützung beim Aufstehen oder Entlastung für erschöpfte Angehörige gehen.

Ein guter Beratungseinsatz hat deshalb einen praktischen Nutzen: Er kann Probleme sichtbar machen, bevor die Versorgung zusammenbricht. Angehörige sollten Überforderung offen ansprechen und konkrete Fragen zu ihrer täglichen Pflegesituation mitbringen.

Davon zu unterscheiden ist die umfassende Pflegeberatung nach § 7a SGB XI, die bei der Organisation verschiedener Hilfen unterstützt. Mehr zu diesem freiwilligen Angebot lesen Sie unter Pflegegeld: Millionen nutzen ihren kostenlosen Beratungsanspruch nicht.

Termin vereinbaren und eine Kopie des Nachweises behalten

Die Beratung kann beispielsweise ein zugelassener ambulanter Pflegedienst oder eine entsprechend anerkannte Beratungsstelle durchführen. Für den vorgeschriebenen Einsatz entstehen Versicherten keine Kosten, wie die AOK zum Beratungseinsatz bei Pflegegeld erläutert.

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Der Anbieter dokumentiert den Besuch und übermittelt den Nachweis üblicherweise an die Pflegekasse. Trotzdem ist eine eigene Kopie sinnvoll, damit sich ein durchgeführter Termin bei Rückfragen schnell belegen lässt.

Findet sich vor Jahresende kein Termin, sollten Betroffene frühzeitig ihre Pflegekasse einschalten und ihre Anfragen dokumentieren. Eine erfolglose Suche ersetzt die Beratung nicht automatisch, kann aber erklären, warum die Frist einzuhalten schwierig war.

Ohne Beratung drohen Kürzung und später der vollständige Entzug

§ 37 Absatz 6 SGB XI sieht vor, das Pflegegeld bei nicht abgerufener Pflichtberatung angemessen zu kürzen und im Wiederholungsfall zu entziehen. Das bedeutet allerdings nicht, dass bei jedem fehlenden Nachweis am 1. Januar automatisch die gesamte Zahlung entfällt.

Die Pflegekassen fordern Betroffene zunächst zur Nachholung auf. Die Techniker Krankenkasse beschreibt eine Kürzung um 50 Prozent, wenn auch die gesetzte Nachholfrist ohne Beratungsnachweis verstreicht.

Bei einem vollständigen Pflegegeld von monatlich 599 Euro in Pflegegrad 3 wären das rechnerisch 299,50 Euro weniger im Monat. Für Familien, die damit die häusliche Versorgung organisieren, ist ein versäumter Termin deshalb weit mehr als eine Formalität.

Liegt bereits eine Erinnerung vor, sollte die darin genannte Frist sofort geprüft werden. Hat der Besuch längst stattgefunden, hilft häufig die direkte Übersendung der Nachweiskopie; fehlt er tatsächlich, muss er schnellstmöglich nachgeholt werden.

Jede zweite Beratung kann unter Voraussetzungen per Video stattfinden

Auf Wunsch kann nach der derzeitigen Regelung bis einschließlich 31. März 2027 jede zweite Beratung per Videokonferenz erfolgen. Der erste Beratungseinsatz muss jedoch in der häuslichen Umgebung stattfinden.

Eine Videoberatung sollte vorab mit dem zugelassenen Anbieter vereinbart werden. Ein gewöhnliches Telefonat mit der Pflegekasse erfüllt den vorgeschriebenen Beratungseinsatz nicht.

Beispiel aus der Praxis: Ein Termin im Frühjahr reicht nicht für das ganze Jahr

Frau Krüger hat Pflegegrad 3, erhält ausschließlich Pflegegeld und wird von ihrem Mann versorgt. Ihr letzter Beratungsbesuch fand im Mai 2026 statt, seitdem gab es keinen weiteren Einsatz.

Im November vereinbart das Ehepaar einen Besuch für Anfang Dezember und lässt sich anschließend eine Kopie des Nachweises geben. Damit ist auch das zweite Halbjahr abgedeckt; der nächste reguläre Pflichtbesuch gehört in das erste Halbjahr 2027.

Drei Fragen und Antworten zur Pflichtberatung beim Pflegegeld

Muss jeder Pflegegeldbezieher bis zum 31. Dezember einen neuen Besuch vereinbaren?

Nein, wer im zweiten Kalenderhalbjahr bereits einen ordnungsgemäßen Beratungseinsatz hatte, hat die reguläre Pflicht für diesen Zeitraum grundsätzlich erfüllt. Wer ausschließlich Pflegegeld erhält und seit Juli noch keinen solchen Besuch hatte, sollte den Termin jetzt organisieren.

Reicht bei Pflegegrad 4 und 5 wirklich ein Besuch pro Halbjahr?

Ja, seit dem 1. Januar 2026 ist auch dort grundsätzlich nur ein halbjährlicher Beratungseinsatz vorgeschrieben. Vierteljährliche Beratungen können weiterhin freiwillig genutzt werden.

Wird das Pflegegeld sofort vollständig gestrichen, wenn die Beratung fehlt?

Nein, vorgesehen ist zunächst eine angemessene Kürzung; im Wiederholungsfall droht der vollständige Entzug. Erinnerungsschreiben und Nachholfristen der Pflegekasse sollten deshalb umgehend beachtet werden.