Pflegegeld: Bundesregierung streicht Pflegebudget ab 2027 und diese Pflegebedürftigen zahlen den Preis

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Das Bundeskabinett hat am 29. April 2026 beschlossen, das Pflegebudget der Krankenhäuser ab 2027 dauerhaft zu deckeln – und das trifft hauptsächlich Menschen mit Pflegebedarf, die stationär behandelt werden. Dieses Pflegebudget ist nicht das monatliche Pflegegeld: Es ist das gesonderte Budget nach § 6a KHEntgG, das Krankenhäuser seit 2020 erhalten, um Pflegepersonal auf ihren Stationen zu finanzieren.

Der Regierungsentwurf des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes (BStabG) sieht vor, dass dieses Budget ab Januar 2027 nur noch so stark wachsen darf wie die allgemeinen Lohnzuwächse in der gesetzlichen Krankenversicherung – und in den Jahren 2027 bis 2029 sogar einen Prozentpunkt darunter. Das Gesetz muss noch durch Bundestag und Bundesrat, der Zeitplan sieht das noch vor der Sommerpause 2026 vor.

Warum Pflegebedürftige das direkt zu spüren bekommen

Wer mit einem Pflegegrad ins Krankenhaus kommt, bringt von vornherein einen höheren Unterstützungsbedarf mit als ein gesunder Patient. Lagerung, Körperpflege, Mobilisation, Ernährungsunterstützung, Sturzprävention – das alles kostet Pflegepersonalzeit, die andere Patienten seltener brauchen. Genau auf diesen Stationen trifft die Deckelung am härtesten.

Solange das Pflegebudget wuchs und Krankenhäuser zusätzliche Pflegekräfte einstellen konnten, war dieser erhöhte Bedarf zumindest teilweise abgedeckt. Ab 2027 ist das vorbei. Wächst das Budget nicht mehr mit den tatsächlichen Personalkosten mit, bleiben Stellen unbesetzt oder werden abgebaut.

Das Krankenhaus kann dann entweder aus eigener Tasche zuschießen – in einer Zeit, in der laut Verbandsangaben rund sieben von zehn Kliniken in Deutschland rote Zahlen schreiben – oder es spart genau dort, wo es am schnellsten geht: beim Pflegepersonal.

Hinzu kommt ein zweiter Einschnitt, der in der Debatte weniger Beachtung findet: Die pauschale Finanzierung pflegeentlastender Maßnahmen entfällt. Seit 2025 konnten Krankenhäuser 2,5 Prozent ihres Pflegebudgets zusätzlich einsetzen, um etwa Stationsassistenten, digitale Dokumentationshilfen oder Transportdienste zu finanzieren – alles Maßnahmen, die Pflegekräfte von Tätigkeiten entlasten, die nichts mit direkter Patientenversorgung zu tun haben.

Dieser Posten fällt ab 2027 ersatzlos weg. Was das für pflegebedürftige Menschen bedeutet: Wenn die Pflegefachkraft einer Station wieder mehr Zeit mit Bürokratie verbringt, hat sie weniger Zeit am Bett.

Hedwig M., 79, aus Hannover, liegt nach einer Hüftprothesen-OP fünf Tage auf einer chirurgischen Station. Sie hat Pflegegrad 2, ist auf Hilfe beim Aufstehen, Waschen und beim Gang zur Toilette angewiesen. In der Nacht nach dem Eingriff klingelt sie zweimal; bis jemand kommt, vergehen zwanzig Minuten.

Auf dieser Station sind nach eigenen Angaben des Hauses zwei Stellen im Nachtdienst seit Monaten unbesetzt. Ob die Klinik diese Lücken künftig schließen wird, hängt davon ab, ob das Pflegebudget dafür Spielraum lässt. Den sieht der Gesetzgeber ab 2027 nicht mehr vor.

Woher das Pflegebudget kommt – und was es seit 2020 verhinderte

Das Pflegebudget nach § 6a KHEntgG wurde nicht aus wohlmeinender Gesundheitspolitik erfunden, sondern als Reaktion auf eine dokumentierte Katastrophe. Im alten DRG-Fallpauschalensystem waren Pflegepersonalkosten direkt in die Erlöse eingerechnet. Wer Pflegekräfte strich, verbesserte seine Marge.

Das Ergebnis: Zwischen 1996 und 2007 wurden bundesweit über 50.000 Vollkräfte im Pflegedienst abgebaut. Erst 2020 war das Personalniveau von 1995 wieder erreicht – nach 25 Jahren Personalschrumpfung.

Das Pflegebudget löste Pflegepersonalkosten aus dieser Sparlogik heraus. Krankenhäuser bekamen die tatsächlichen Pflegepersonalkosten erstattet – ohne dass sie durch höheren Personalaufwand ihre Fallpauschale gefährdeten.

Der Anreiz, Pflegepersonal zu reduzieren, war damit strukturell gebrochen. Krankenhäuser stellten Personal ein, die Pflegekostenentwicklung stieg. Genau das ist der Grund, warum die Bundesregierung jetzt eingreift: Die Kosten des Pflegebudgets stiegen stärker als die GKV-Einnahmen.

Mit dem BStabG dreht der Gesetzgeber diesen Mechanismus teilweise zurück. Das Budget wächst künftig nicht mehr bedarfsgerecht, sondern einnahmenorientiert. Personalaufbau über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus wird nicht mehr finanziert.

Der Regierungsentwurf stellt klar, dass Krankenhäuser künftig keinen finanziellen Spielraum mehr haben, um Pflegepersonal über die Pflichtanforderungen hinaus aufzubauen.

Fachverbände wie der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) und Gewerkschaft ver.di kritisieren diesen Paradigmenwechsel scharf. Zahlreiche internationale Studien belegen, dass unzureichende Pflegepersonalausstattung mit höheren Komplikationsraten, längeren Verweildauern und erhöhter Sterblichkeit einhergeht.

DBfK-Präsidentin Vera Lux erklärte nach dem Kabinettsbeschluss, das Pflegebudget habe Pflegepersonalkosten aus der Sparlogik herauslösen sollen – mit der Deckelung werde diese Schutzfunktion geschwächt.

Pflegepersonaluntergrenzen: Mindestschutz mit bekannten Lücken

Der Regierungsentwurf hat eine Antwort auf diese Kritik: Das Pflegebudget finanziert weiter Personal – nämlich das, das zur Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen (PpUG) zwingend nötig ist.

Wer zur Erfüllung dieser gesetzlichen Vorgaben Pflegekräfte einstellen muss, bekommt die Kosten dafür weiter voll erstattet. Das klingt nach einer Sicherheitsleine. Die Realität dieser Linie ist allerdings bekannt.

Die Pflegepersonaluntergrenzen legen fest, wie viele Patienten eine Pflegefachkraft gleichzeitig betreuen darf – getrennt nach pflegesensitiven Bereichen wie Intensivstation, Geriatrie oder Unfallchirurgie. Sie sind ein Mindestschutz, kein bedarfsgerechter Standard.

Das Instrument sichert, dass eine Pflegekraft nicht beliebig viele Patienten gleichzeitig versorgen muss. Es sichert nicht, dass jeder Patient die Zuwendung bekommt, die sein tatsächlicher Zustand erfordert.

Hinzu kommt: Diese Mindestvorgaben werden heute schon regelmäßig verfehlt. Laut einer Auswertung des GKV-Spitzenverbandes werden die Pflegepersonaluntergrenzen in rund 12,5 Prozent aller Schichten unterschritten. Das Mindest-Niveau der Pflege ist bereits jetzt keine verlässliche Untergrenze.

Wenn das Pflegebudget künftig keine Mittel mehr für darüber hinausgehende Personalstellen bereitstellt, orientieren sich Kliniken notgedrungen noch stärker an diesen Untergrenzen – nicht als Mindeststandard, sondern als Planungsziel.

Für pflegebedürftige Menschen ist das besonders relevant, weil ihre Versorgungsbedarfe die PpUG-Logik systematisch übersteigen. Ein Patient mit Pflegegrad 3 und Demenz auf einer chirurgischen Normalstation fällt nicht unter eine spezifische Untergrenze, die seinen erhöhten Bedarf widerspiegeln würde. Die PpUG decken pflegesensitive Bereiche ab – nicht den pflegesensitiven Patienten auf der falschen Station.

Was Pflegebedürftige und Angehörige jetzt wissen müssen

Das BStabG ist noch kein beschlossenes Gesetz. Der Kabinettsbeschluss vom 29. April 2026 ist der nächste Schritt im Gesetzgebungsverfahren; Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen. Der Zeitplan der Bundesgesundheitsministerin sieht eine Verabschiedung noch vor der Sommerpause 2026 vor.

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Wer Einwände hat, kann sie über Abgeordnete oder Pflegeverbände in das laufende parlamentarische Verfahren einbringen – in dieser Phase sind Änderungen noch möglich.

Unabhängig davon gilt jetzt schon: Angehörige sollten bei geplanten Krankenhausaufenthalten von Pflegebedürftigen frühzeitig das Gespräch mit dem Pflegepersonal suchen und den Unterstützungsbedarf klar kommunizieren.

Der Pflegegrad und das Gutachten des Medizinischen Dienstes sind Dokumente, die mitgebracht werden sollten – Krankenhäuser sind verpflichtet, bekannte Pflegebedarfe in die Versorgungsplanung einzubeziehen. Eine formale Beschwerde über unzureichende Versorgung kann beim Patientenfürsprecher des Krankenhauses oder bei der zuständigen Krankenkasse eingereicht werden.

Wer nach einem Krankenhausaufenthalt feststellt, dass der Pflegebedarf gestiegen ist, hat das Recht auf eine Neubegutachtung durch den Medizinischen Dienst. Ein Antrag auf Höherstufung des Pflegegrades bei der Pflegekasse ist jederzeit möglich – er kostet nichts, setzt keine Frist voraus und kann auch von Angehörigen gestellt werden.

Gerade nach einem Klinikaufenthalt mit Komplikationen, verlängerter Reha oder verschlechtertem Allgemeinzustand ist diese Überprüfung sinnvoll.

Wenn ein Krankenhaus die Pflegepersonaluntergrenzen nicht einhält, dürfen betroffene Bereiche bei anhaltenden Verstößen keine neuen Patienten aufnehmen. Diese Sanktion ist im Gesetz vorgesehen, wird aber selten vollständig durchgesetzt.

Wer den Verdacht hat, dass auf einer Station systematisch Untergrenzen unterschritten werden, kann sich an die zuständige Landesbehörde oder den Medizinischen Dienst wenden.

Häufige Fragen zum Pflegebudget und Klinikaufenthalt

Was ist das Pflegebudget im Krankenhaus – und was hat das mit meinem Pflegegeld zu tun?

Nichts. Das Pflegegeld nach dem SGB XI, das Pflegebedürftige monatlich erhalten, bleibt von der BStabG-Reform unberührt. Das Krankenhauspflegebudget nach § 6a KHEntgG ist ein gesondertes Finanzierungsinstrument, das Kliniken nutzen, um Pflegepersonal auf Stationen zu bezahlen. Es kommt aus der gesetzlichen Krankenversicherung, nicht aus der Pflegeversicherung.

Muss ich befürchten, dass mein Krankenhaus wegen der Reform Pflegekräfte entlässt?

Unmittelbare Entlassungen sind nicht zu erwarten. Der Effekt ist indirekter: Krankenhäuser werden ab 2027 zusätzliche Pflegepersonalstellen schlechter refinanzieren können. Offene Stellen werden schwerer zu besetzen sein, weil das Budget für Tarifsteigerungen nicht mehr vollständig ausgeglichen wird.

Über einige Jahre kann das zu einem schleichenden Personalabbau führen – besonders in Häusern, die ohnehin wirtschaftlich unter Druck stehen.

Gibt es Ausnahmen – wird wirklich kein zusätzliches Pflegepersonal mehr finanziert?

Doch, in einem engen Rahmen: Personal, das zur Einhaltung der gesetzlichen Pflegepersonaluntergrenzen oder verbindlicher G-BA-Richtlinien zwingend erforderlich ist, wird weiterhin voll refinanziert.

Freiwilliger Stellenaufbau darüber hinaus – also Personal, das ein Krankenhaus aus eigener Entscheidung zur Qualitätsverbesserung einstellt – wird ab 2027 nicht mehr aus dem Pflegebudget bezahlt.

Kann ich bei einem geplanten Eingriff ein Krankenhaus mit besserer Personalausstattung wählen?

Ja. Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) veröffentlicht den Pflegepersonalquotienten für jeden Krankenhausstandort. Dieser Wert gibt Auskunft über die Relation von Pflegepersonal zu Pflegeaufwand.

Er ist öffentlich einsehbar und kann bei der Krankenhauswahl als ein Orientierungspunkt genutzt werden – neben Qualitätsberichten, die Kliniken jährlich veröffentlichen müssen.

Was kann ich tun, wenn ich im Krankenhaus unzureichend versorgt wurde?

Erster Ansprechpartner ist der Patientenfürsprecher des Krankenhauses, den jede Klinik benennen muss. Darüber hinaus können Krankenkassen Beschwerden annehmen und den Medizinischen Dienst beauftragen.

Wenn es um mögliche Behandlungsfehler geht, ist die Gutachterstelle der zuständigen Ärztekammer zuständig. Eine kostenlose Erstberatung bieten auch die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) und die Verbraucherzentralen an.

Die Frage, die das parlamentarische Verfahren noch beantworten muss: Korrigiert die Deckelung wirklich nur Fehlanreize – oder wiederholt sie einen Fehler, der zwischen 1996 und 2007 über 50.000 Pflegestellen gekostet hat und dessen Folgen ein Vierteljahrhundert lang spürbar waren? Wer diese Antwort mitgestalten will, hat bis zur Sommerpause 2026 Zeit, sich an Bundestagsabgeordnete oder Pflegeverbände zu wenden.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium (BMG): Bundeskabinett beschließt GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz, 29.04.2026

BMG: Referentenentwurf GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz, 16.04.2026

AOK Presse und Politik: GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz BStabG – Gesetzessteckbrief

GKV-Spitzenverband: Pflegebudget im Krankenhaus – § 6a KHEntgG

GKV-Spitzenverband (Magazin 90 Prozent): Auswirkungen der Pflegepersonaluntergrenzen

Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK): Stellungnahme zum Referentenentwurf BStabG, 20.04.2026