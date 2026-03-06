Pflegegeld: 350 Euro Strafzahlung nach Pflegegrad-Antrag

Lesedauer 6 Minuten

Wer nach einem Antrag auf einen Pflegegrad plötzlich von „350 Euro Strafzahlung“ hört, denkt schnell an eine Gebühr, eine Sanktion oder daran, dass man etwas falsch gemacht haben könnte.

In der Praxis steckt hinter solchen Beträgen jedoch meist keine Strafe für Antragstellende, sondern das Gegenteil: eine gesetzlich vorgesehene Pauschale, die die Pflegekasse zahlen muss, wenn sie für die Entscheidung über den Pflegegrad zu lange braucht. Aus 70 Euro pro angefangener Woche Verzögerung kann rechnerisch sehr schnell eine Summe wie 350 Euro werden.

Trotzdem bleibt die Situation für Betroffene oft unerquicklich. Denn Verzögerungen bedeuten nicht nur Papierkram, sondern in vielen Fällen fehlende Unterstützung in einer Phase, in der Hilfe dringend gebraucht wird. Genau deshalb lohnt ein genauer Blick darauf, was das Gesetz verlangt, wer wofür verantwortlich ist und welche Ansprüche realistisch sind, wenn es hakt.

Der normale Ablauf: Antrag, Begutachtung, Bescheid

Der Weg zum Pflegegrad beginnt mit dem Antrag bei der Pflegekasse. Danach beauftragt die Pflegekasse den Medizinischen Dienst mit der Begutachtung in der gesetzlichen Krankenversicherung; bei privat Versicherten übernimmt das in der Regel Medicproof. Der Medizinische Dienst vereinbart einen Termin, führt die Begutachtung durch und erstellt ein Gutachten. Auf dieser Grundlage erlässt die Pflegekasse den Bescheid, also die Entscheidung, ob ein Pflegegrad vorliegt und welcher.

Für Betroffene wirkt das oft wie ein einheitlicher Prozess „aus einer Hand“. Rechtlich bleibt aber entscheidend: Vertragspartnerin und Adressatin des Anspruchs ist die Pflegekasse. Sie muss das Verfahren organisieren und am Ende fristgerecht entscheiden.

Die Fristen: Wie schnell muss die Pflegekasse entscheiden?

Für Anträge auf Pflegeleistungen gilt grundsätzlich eine gesetzliche Bearbeitungsfrist von 25 Arbeitstagen. Innerhalb dieses Zeitraums muss die Pflegekasse die Entscheidung schriftlich mitteilen. Es gibt besondere Eilkonstellationen, etwa bei Versorgungslücken nach Krankenhausaufenthalten oder in palliativ geprägten Situationen, in denen die Begutachtung deutlich schneller erfolgen muss.

Wichtig ist dabei der Begriff „Arbeitstage“. Gemeint sind Werktage von Montag bis Freitag, ohne gesetzliche Feiertage. Das ist für die Fristberechnung relevant, weil sich die gefühlte Wartezeit im Kalender schnell länger anfühlt als 25 Arbeitstage.

Ein Beispiel aus der Praxis

Frau H., 78, lebt allein in Hannover. Nach einem Sturz im Bad kann sie sich nur noch mit Mühe waschen, anziehen und ihre Medikamente richtig einnehmen. Ihre Tochter stellt am 3. Februar 2026 bei der Pflegekasse den Antrag auf einen Pflegegrad und bittet um eine zügige Begutachtung, weil die Mutter seitdem täglich Unterstützung braucht. In den ersten Wochen organisiert die Familie die Hilfe selbst und bezahlt vorübergehend einen ambulanten Dienst für einzelne Einsätze, damit morgens jemand beim Waschen und Anziehen hilft.

Der Termin zur Begutachtung durch den Medizinischen Dienst wird erst für den 4. März 2026 angeboten. Die Begutachtung findet statt, aber der Bescheid der Pflegekasse kommt nicht innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfrist, sondern erst am 17. April 2026.

Im Schreiben steht, dass Pflegegrad 2 anerkannt wird und dass die Leistungen ab dem Tag der Antragstellung gelten. Zusätzlich weist die Pflegekasse eine Zahlung aus, weil die Entscheidung verspätet ergangen ist: Für fünf angefangene Wochen über der Frist werden 70 Euro pro Woche angesetzt, zusammen 350 Euro.

Die Tochter hatte zunächst befürchtet, das sei eine Art Gebühr für den Antrag oder eine Sanktion wegen fehlender Unterlagen. Tatsächlich handelt es sich um die gesetzliche Pauschale, die der pflegebedürftigen Person zusteht, wenn die Pflegekasse die Fristen reißt.

Die Familie nutzt die Nachzahlung, um einen Teil der zwischenzeitlich angefallenen Kosten abzufedern. Schmerzensgeld spielt in diesem Fall keine Rolle, weil es sich zwar um eine belastende Verzögerung handelt, aber nicht automatisch um eine rechtswidrige Verletzung, die einen immateriellen Anspruch auslöst.

Warum genau 350 Euro? Die 70-Euro-Pauschale bei Fristüberschreitung

Wenn die Pflegekasse die gesetzliche Frist überschreitet, sieht das Pflegeversicherungsrecht eine Pauschale vor: 70 Euro für jede angefangene Woche der Fristüberschreitung. Das ist keine Strafe, die Antragstellende zahlen, sondern eine Zahlung an die pflegebedürftige Person. Aus fünf angefangenen Wochen Verzögerung können so 350 Euro werden.

In der Alltagssprache wird diese Pauschale häufig als „Strafe“ bezeichnet, weil sie die Kasse finanziell trifft. Juristisch ist sie eher eine Ausgleichszahlung, die Druck erzeugen soll, damit Entscheidungen nicht liegen bleiben.

Die Pauschale wird allerdings nicht in jeder Konstellation fällig. Das Gesetz kennt Ausnahmen, etwa wenn die Pflegekasse die Verzögerung nicht zu vertreten hat oder bestimmte stationäre Versorgungsbedingungen vorliegen. Ob eine Ausnahme greift, hängt vom Einzelfall ab, und genau dort beginnen viele Streitigkeiten.

Pflegekasse oder Medizinischer Dienst: Wer trägt die Verantwortung bei Verzögerungen?

Betroffene erleben Verzögerungen oft als „Pingpong“: Die Pflegekasse verweist auf den Medizinischen Dienst, der Medizinische Dienst verweist auf Terminlagen oder fehlende Unterlagen.

Für die Ansprüche aus dem Antrag ist jedoch die Pflegekasse die maßgebliche Stelle, weil sie entscheiden muss und weil sich die gesetzlichen Fristen auf ihre Entscheidung beziehen. Dass sie für die Begutachtung den Medizinischen Dienst einschaltet, entlastet sie nicht automatisch.

Gleichzeitig spielt der Medizinische Dienst im praktischen Ablauf eine große Rolle. Wenn Termine sehr spät angeboten werden oder Gutachten lange dauern, ist der Engpass dort spürbar. Für Betroffene ist deshalb sinnvoll, die Pflegekasse schriftlich an die Frist zu erinnern und gleichzeitig beim Medizinischen Dienst aktiv nach einem Termin zu fragen oder Terminverschiebungen zu vermeiden, soweit das möglich ist.

Die Verantwortung für eine fristgerechte Entscheidung bleibt jedoch bei der Pflegekasse, die das Verfahren steuern und notfalls Alternativen prüfen muss.

Was tun, wenn die Frist gerissen wird?

Wenn absehbar wird, dass die Entscheidung nicht innerhalb der gesetzlichen Frist kommt, sollten Betroffene nicht nur telefonieren, sondern auch schriftlich dokumentieren. In der Praxis geht es dabei weniger um Formalismus als um Beweisbarkeit. Wer später eine Ausgleichszahlung verlangt oder sich gegen eine angebliche „Nichtzuständigkeit“ wehren muss, steht mit einem nachvollziehbaren Zeitstrahl deutlich besser da.

Verbraucherinformationen weisen darauf hin, dass die Pauschale beansprucht werden kann, wenn die Pflegekasse zu lange braucht. In der Realität zahlen manche Kassen nicht automatisch oder erst verspätet. Umso wichtiger ist, den Anspruch aktiv geltend zu machen und dabei klar auf die Fristüberschreitung abzustellen.

Und wenn wirklich eine Forderung an Sie kommt: Dürfen Pflegekassen „Strafzahlungen“ verlangen?

Ein Pflegegrad-Antrag selbst ist grundsätzlich kein kostenpflichtiger Antrag, der eine „Strafzahlung“ auslösen würde. Wenn tatsächlich ein Schreiben im Raum steht, das wie eine Zahlungsaufforderung an die antragstellende Person wirkt, sollte man sehr genau prüfen, worauf sich das bezieht.

In bestimmten Konstellationen steckt hinter „350 Euro“ fast immer die Verzögerungspauschale, also Geld, das Ihnen zusteht, nicht umgekehrt.

Sollte es dennoch eine Zahlungsforderung geben, muss sie eine Rechtsgrundlage nennen und nachvollziehbar erklären, wofür gezahlt werden soll. Gerade bei missverständlichen Formulierungen lohnt es sich, sich die Forderung schriftlich erläutern zu lassen und keine Zahlung „zur Sicherheit“ zu leisten, bevor klar ist, worum es geht.

Schadensersatz oder Schmerzensgeld: Was ist realistisch?

Die Frage nach Schmerzensgeld taucht immer dann auf, wenn Menschen den Eindruck haben, dass die Verzögerung nicht nur ärgerlich, sondern existenziell belastend war.

Juristisch ist Schmerzensgeld jedoch an hohe Voraussetzungen gebunden. Es setzt typischerweise einen immateriellen Schaden voraus, der auf einer schuldhaften Rechtsverletzung beruht, und die Schwelle liegt deutlich höher als bei der bloßen Fristüberschreitung. Die 70-Euro-Pauschale ist gerade dafür gedacht, einen pauschalen Ausgleich zu schaffen, ohne dass Betroffene den gesamten Schaden in allen Einzelheiten nachweisen müssen.

Anders kann es bei konkreten Vermögensschäden aussehen. Wenn sich beispielsweise nachweisbar zusätzliche Kosten ergeben haben, weil Leistungen wegen der Verzögerung nicht rechtzeitig einsetzen konnten, stellt sich eher die Frage nach einem finanziellen Ausgleich. In solchen Fällen kommt es auf Dokumentation, Kausalität und die Verantwortlichkeit an.

Die Hürden sind trotzdem nicht niedrig, weil Behörden und Sozialleistungsträger nicht automatisch für jede Folge einer Verzögerung haften. Wer solche Ansprüche prüfen möchte, sollte sich fachkundig beraten lassen, weil es sehr stark auf Details ankommt.

Was viele übersehen: Der Pflegegrad wirkt grundsätzlich ab Antrag

Ein entscheidender Punkt beruhigt manche Betroffene zumindest finanziell: Wird ein Pflegegrad bewilligt, beginnt der Anspruch grundsätzlich mit dem Datum der Antragstellung. Das heißt nicht, dass alle Probleme durch die Wartezeit verschwinden, aber es kann Nachzahlungen auslösen und verhindert in vielen Fällen, dass der gesamte Zeitraum „verloren“ ist.

Wenn die Begutachtung selbst das Problem ist: Termin, Hausbesuch, Alternativen

Manche Verzögerungen hängen nicht am Bescheid, sondern daran, dass die Begutachtung nicht zustande kommt. Dafür kann es unterschiedliche Gründe geben, von knappen Kapazitäten bis zu Terminverschiebungen.

Der Medizinische Dienst erklärt den Ablauf so, dass nach Antragstellung ein Termin zur Begutachtung vereinbart wird. Für Betroffene kann es helfen, flexibel zu sein, Unterlagen vorbereitet zu haben und eine Vertrauensperson dazuzunehmen, damit beim Termin nichts untergeht und es nicht zu Folgefragen kommt, die später Zeit kosten.

Fazit: 350 Euro sind meist kein Risiko, sondern ein Anspruch – aber man muss ihn oft einfordern

In den allermeisten Fällen ist eine „350-Euro-Strafzahlung“ nach einem Pflegegrad-Antrag keine Forderung gegen die Antragstellenden, sondern eine Summe, die sich aus der gesetzlichen 70-Euro-Pauschale bei Fristüberschreitung ergibt.

Verantwortlich für die fristgerechte Entscheidung ist die Pflegekasse, auch wenn sie den Medizinischen Dienst einschaltet. Wer lange wartet, sollte die Verzögerung nicht nur hinnehmen, sondern sauber dokumentieren und die Ausgleichszahlung aktiv geltend machen.

Schmerzensgeld ist dagegen in der Regel kein naheliegender Weg, weil die rechtlichen Hürden hoch sind. Wenn durch die Verzögerung messbare finanzielle Schäden entstanden sind, kann eine Prüfung im Einzelfall sinnvoll sein, bleibt aber anspruchsvoll. Für Betroffene zählt am Ende vor allem, dass der Pflegegrad-Antrag zügig bearbeitet wird, und dass die Rechte aus den Fristen nicht nur auf dem Papier stehen.

