Pflegedienst verbraucht das Budget: Hilfe vom Nachbarn zahlt die Pflegekasse trotzdem

Der Pflegedienst verbraucht das gesamte monatliche Budget der Pflegekasse. Trotzdem hilft ein Nachbar zusätzlich beim Waschen, Anziehen oder bei der Betreuung. Darf er dafür Geld bekommen, obwohl kein Pflegegeld mehr ausgezahlt wird?

Die Antwort lautet ja. Auch bei vollständig ausgeschöpften Pflegesachleistungen dürfen Pflegebedürftige einer privaten Pflegeperson eine finanzielle Anerkennung zukommen lassen. Unter bestimmten Voraussetzungen bleibt diese Tätigkeit nicht erwerbsmäßig. Dadurch können sogar Rentenbeiträge für den Nachbarn entstehen.

Warum ein ausgeschöpftes Pflegebudget kein Hindernis ist

Nach § 36 SGB XI können Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 einen ambulanten Pflegedienst über sogenannte Pflegesachleistungen finanzieren. Bei Pflegegrad 3 stehen dafür im Jahr 2026 monatlich bis zu 1.497 Euro zur Verfügung.

Wird dieser Betrag vollständig ausgeschöpft, besteht kein zusätzlicher Anspruch auf anteiliges Pflegegeld. Das bedeutet jedoch nicht, dass Angehörige oder Nachbarn keine private Anerkennung mehr erhalten dürfen.

§ 3 SGB VI unterscheidet ausdrücklich zwischen erwerbsmäßiger und nicht erwerbsmäßiger Pflege. Entscheidend ist dabei unter anderem, wie hoch die Zahlung im Verhältnis zum geleisteten Pflegeanteil ausfällt.

Ein gemeinsames Rundschreiben der Renten- und Pflegeversicherung vom 3. Juni 2026 bestätigt ausdrücklich, dass diese Regel auch bei vollständigem Bezug von Pflegesachleistungen gilt.

Wann 200 Euro für den Nachbarn erlaubt sind

Ein Beispiel zeigt, wie das funktioniert. Eine 79-jährige Frau hat Pflegegrad 3. Ihr ambulanter Pflegedienst schöpft die monatlichen 1.497 Euro vollständig aus.

Ein Nachbar unterstützt sie zusätzlich regelmäßig bei der häuslichen Pflege. Dafür erhält er aus ihrem privaten Geld monatlich 200 Euro.

Bei Pflegegrad 3 beträgt das gesetzliche Pflegegeld 599 Euro. Die Zahlung von 200 Euro kann deshalb innerhalb des für den Nachbarn maßgeblichen Anerkennungsbetrags liegen, auch wenn die Frau selbst kein Pflegegeld ausgezahlt bekommt.

Wichtig ist die tatsächliche Aufteilung der Pflege. Sind mehrere private Pflegepersonen beteiligt, muss der maßgebliche Anerkennungsbetrag entsprechend ihren Pflegeanteilen berücksichtigt werden.

Übersteigt die Zahlung diesen Betrag, ist gesondert zu prüfen, ob weiterhin eine nicht erwerbsmäßige Pflege vorliegt oder die Tätigkeit als Beschäftigung beziehungsweise selbstständige Erwerbstätigkeit einzuordnen ist.

Auch Rentenbeiträge können weiterhin gezahlt werden

Besonders interessant ist die Regelung für Nachbarn, die regelmäßig und über einen längeren Zeitraum helfen. Nach § 44 SGB XI kann die Pflegekasse für nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung übernehmen.

Dafür müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. Die gepflegte Person benötigt mindestens Pflegegrad 2. Die private Pflege muss wenigstens zehn Stunden wöchentlich umfassen und auf regelmäßig mindestens zwei Tage verteilt sein.

Außerdem darf die Pflegeperson neben der Pflege regelmäßig nicht mehr als 30 Stunden pro Woche erwerbstätig sein. Weitere versicherungsrechtliche Voraussetzungen sind ebenfalls zu beachten.

Die vollständige Inanspruchnahme der Pflegesachleistungen schließt diese Rentenversicherung nicht aus. Bei Pflegegrad 3 nennt das Bundesgesundheitsministerium für 2026 einen monatlichen Rentenversicherungsbeitrag von 221,43 Euro bei voller Sachleistung.

Dieser Betrag wird nicht an den Nachbarn ausgezahlt, sondern bei erfüllten Voraussetzungen an die Rentenversicherung abgeführt. Bei mehreren Pflegepersonen kann sich die Beitragshöhe entsprechend ihrem Anteil am Pflegeaufwand verringern.

Private Anerkennung ist etwas anderes als Nachbarschaftshilfe

Eine wichtige Unterscheidung betrifft den Entlastungsbetrag von monatlich 131 Euro. Dieser kann unter bestimmten Voraussetzungen für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag eingesetzt werden.

Dafür gelten landesrechtliche Anforderungen. Nicht jede privat organisierte Nachbarschaftshilfe kann über diesen Betrag mit der Pflegekasse abgerechnet werden.

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Die hier beschriebene finanzielle Anerkennung funktioniert anders. Der pflegebedürftige Mensch bezahlt den Nachbarn aus eigenen Mitteln. Dadurch entsteht kein zusätzlicher Erstattungsanspruch gegen die Pflegekasse.

Welche Möglichkeiten es beim Entlastungsbetrag gibt, erklären wir im Beitrag Pflegegeld erhöhen durch die Nachbarschaftshilfe.

Auch für Familien von Kindern mit Autismus und anerkanntem Pflegegrad sind die Unterschiede zwischen Pflegegeld, Sachleistungen und Entlastungsbetrag wichtig. Das Fachportal www.autismus-wissen.de erläutert diese Leistungen und ihre Voraussetzungen.

So sichern Nachbarn mögliche Rentenansprüche

Wer regelmäßig einen pflegebedürftigen Nachbarn unterstützt, sollte sich bei dessen Pflegekasse als Pflegeperson erfassen lassen. Die Kasse prüft anhand der tatsächlichen Pflegesituation, ob Rentenversicherungspflicht besteht.

Wichtig sind Angaben zu den Pflegetagen, zum wöchentlichen Zeitaufwand, zu weiteren Pflegepersonen und zu einer möglichen finanziellen Anerkennung.

Auch die Art und der Umfang einer zusätzlichen Erwerbstätigkeit spielen eine Rolle. Eine schriftliche Klärung ist besonders sinnvoll, wenn der Pflegedienst bereits sämtliche Sachleistungen ausschöpft.

Entscheidend ist, dass private Pflege und professionelle Leistungen nebeneinander bestehen können. Der vollständige Verbrauch des Pflegesachleistungsbudgets bedeutet nicht, dass die private Pflegeperson ihre sozialversicherungsrechtliche Absicherung verliert.

Häufige Fragen zur privaten Pflege durch Nachbarn

Darf ein Nachbar Geld erhalten, obwohl kein Pflegegeld ausgezahlt wird?

Ja. Eine private finanzielle Anerkennung ist auch bei vollständig ausgeschöpften Pflegesachleistungen möglich. Für die Einstufung als nicht erwerbsmäßige Pflege ist insbesondere die Höhe der Zahlung im Verhältnis zum Pflegeanteil wichtig.

Zahlt die Pflegekasse dieses Geld zusätzlich?

Nein. Die private Anerkennung ist keine zusätzliche Pflegesachleistung. Sie muss aus eigenen Mitteln finanziert werden, sofern kein gesonderter Erstattungsanspruch besteht.

Bekommt der Nachbar dafür Rentenbeiträge?

Das ist möglich, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehören insbesondere mindestens Pflegegrad 2, zehn Stunden Pflege an wenigstens zwei Tagen pro Woche und eine Erwerbstätigkeit von höchstens 30 Wochenstunden.

Quellen

§ 3 SGB VI, Versicherungspflicht nicht erwerbsmäßig tätiger Pflegepersonen

§ 19 SGB XI, Begriff der Pflegeperson

§ 37 SGB XI, Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfen

§ 44 SGB XI, Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen

Deutsche Rentenversicherung, GKV-Spitzenverband und Bundesagentur für Arbeit, Gemeinsames Rundschreiben zur Renten- und Arbeitslosenversicherung nicht erwerbsmäßig tätiger Pflegepersonen vom 3. Juni 2026, insbesondere Seiten 20 und 21

Bundesgesundheitsministerium, Soziale Absicherung für Pflegepersonen, Beitragssätze 2026

Deutsche Rentenversicherung, Pflege von Angehörigen und anderen Personen

Autismus Wissen, Pflegegeld, Verhinderungspflege und Entlastungsbetrag, 17. Oktober 2026