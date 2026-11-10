Der Personalausweis soll ab Januar 2027 auch auf dem Smartphone nutzbar werden: Mit der staatlichen digitalen Brieftasche „d-you“ will der Bund das Ausweisen im Alltag erleichtern.

Wer das Angebot zum Start ausprobieren möchte, sollte vorher prüfen, ob die Online-Ausweisfunktion aktiviert ist und die persönliche PIN noch bekannt ist.

Ende November ist eine Empfehlung, keine Pflichtfrist

Die Berliner Zeitung empfiehlt eine Vorbereitung bis Ende November, damit ausreichend Zeit für Briefzustellung, mögliche Abholung und die Einrichtung bleibt. Was aber die Zeitung suggeriert ist eine allgemeine Novemberfrist für Personalausweisinhaber. Das stimmt so nicht.

Die Bundesregierung bezeichnet nämlich die Wallet ausdrücklich als freiwilliges und kostenloses Angebot; analoge Dienste sollen erhalten bleiben. Wer d-you nicht nutzen möchte, muss seinen gültigen Personalausweis wegen der neuen App weder austauschen noch digitalisieren.

Der 2. Januar ist der Zieltermin für den Start

Nach den Angaben des Bundestages hält die Bundesregierung am 2. Januar 2027 als Zieltermin fest. Zunächst ist eine erste Version vorgesehen, deren Funktionen anschließend erweitert werden sollen.

Auf der offiziellen Internetseite von d-you werden beispielsweise die Kontoeröffnung, die Paketabholung und der Altersnachweis als Anwendungen genannt. Wo die Wallet tatsächlich eingesetzt werden kann, hängt auch davon ab, welche Anbieter ihre Verfahren entsprechend einrichten.

Damit ist zum Start keine vollständige Verlagerung aller Ausweise und Behördengänge aufs Handy versprochen. Das Bundesdigitalministerium kündigt einen schrittweisen Ausbau der verfügbaren Funktionen und Nachweise an.

Erst den Ausweis prüfen, dann nach der PIN suchen

Für die Vorbereitung hilft die bereits verfügbare AusweisApp: Unter „Gerät und Ausweis prüfen“ lässt sich feststellen, ob das Smartphone den Ausweischip lesen kann und die Online-Funktion aktiviert ist. Wer seine PIN kennt, kann anschließend über „Meine Daten einsehen“ eine Testanmeldung durchführen, wie die offizielle Anleitung zur AusweisApp erläutert.

Liegt noch der ursprüngliche Brief mit der fünfstelligen Transport-PIN vor und wurde diese noch nicht ersetzt, lässt sich damit eine eigene sechsstellige PIN festlegen. Allein für diesen Schritt ist kein neuer Rücksetzbrief erforderlich.

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Die auf der Vorderseite des Ausweises aufgedruckte sechsstellige CAN ist dagegen eine andere Nummer. Sie wird unter anderem für die Bestellung eines Rücksetzbriefs gebraucht und ersetzt die persönliche PIN beim gewöhnlichen Online-Ausweisen nicht.

Ein erfolgreicher AusweisApp-Test reicht für d-you noch nicht

Die neue Wallet stellt eigene Anforderungen an das Smartphone: Laut den offiziellen Fragen und Antworten zu d-you werden mindestens iOS 18 oder Android 14, NFC und bestimmte Sicherheitsfunktionen benötigt. Zur ersten Einrichtung gehören außerdem ein Personalausweis oder elektronischer Aufenthaltstitel mit aktivierter Online-Funktion und die sechsstellige Ausweis-PIN.

Der Test in der bisherigen AusweisApp bestätigt deshalb noch nicht automatisch, dass dasselbe Gerät auch für d-you geeignet ist. Wer die Wallet nutzen möchte, sollte zusätzlich die Anforderungen der neuen App mit seinem Gerät abgleichen.

Ausgangslage Sinnvolle Vorbereitung Worauf es ankommt Online-Funktion aktiv, persönliche PIN bekannt AusweisApp testen und d-you-Kompatibilität prüfen Kein Rücksetzbrief nötig Unbenutzte Transport-PIN vorhanden Eine persönliche sechsstellige PIN festlegen Die fünfstellige Transport-PIN dient der Ersteinrichtung PIN vergessen oder ursprünglicher Brief verloren Rücksetzbrief oder Termin bei der Ausweisbehörde Die Briefbestellung deaktiviert zunächst den Online-Ausweis Smartphone erfüllt die Wallet-Anforderungen nicht Unterstützte Updates prüfen Die gültige Ausweiskarte bleibt verwendbar

PIN vergessen: Der kostenlose Rücksetzbrief ist wieder verfügbar

Der PIN-Rücksetz- und Aktivierungsdienst steht wieder zur Verfügung, wie das Bundesportal zur PIN-Zurücksetzung informiert. Das kostenlose Angebot ist zeitlich begrenzt vorgesehen und begleitet die Einführung von d-you; eine allgemeine Bestellpflicht bis zum 30. November wird dort nicht genannt.

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Bestellen lässt sich der Brief über den offiziellen PIN-Rücksetzdienst mit AusweisApp, geeignetem Lesegerät oder NFC-Smartphone und der CAN. Der Dienst ist für Personen ab 16 Jahren mit gültigem Personalausweis oder gültiger eID-Karte und deutscher Meldeanschrift vorgesehen.

Der Brief enthält einen Aktivierungscode und eine neue PIN. Nach der Aktivierung kann diese in eine selbstgewählte PIN geändert werden.

Die Bestellung unterbricht den bisherigen Online-Zugang

Schon mit der Beantragung des Rücksetzbriefs wird die bisherige PIN ungültig und die Online-Ausweisfunktion deaktiviert. Die Bestellung lässt sich auch dann nicht stornieren, wenn der alte PIN-Brief später wieder auftaucht.

Wer in den nächsten Tagen einen Online-Behördengang mit Ausweisfunktion erledigen muss, sollte diese Unterbrechung einplanen. Die Bestellung eignet sich deshalb nicht als vorsorglicher Zusatzschritt, wenn die vorhandene PIN bekannt ist und funktioniert.

Zustellung braucht Zeit und persönliche Entgegennahme

Für die Zustellung nennt der Rücksetzdienst im Regelfall bis zu sieben Werktage; bei hoher Nachfrage sind Verzögerungen möglich. Wer nicht angetroffen wird, kann den Brief innerhalb von sieben Werktagen in der zuständigen Postfiliale abholen.

Die Sendung wird persönlich gegen einen geeigneten amtlichen Identitätsnachweis ausgehändigt, ein Führerschein genügt dafür nicht. Der Aktivierungscode bleibt ab der Bestellung 90 Tage gültig.

Alternativ lässt sich die PIN beim Bürgeramt kostenlos neu setzen und eine deaktivierte Online-Funktion einschalten, wie das Bundesportal zur PIN-Änderung bestätigt. Wer einen elektronischen Aufenthaltstitel besitzt und dessen PIN vergessen hat, wendet sich an die zuständige Ausländerbehörde; der Rücksetzbrief ist für dieses Dokument nicht vorgesehen.

Der Online-Ausweis kann schon heute nützlich sein

Eine funktionierende Online-Ausweisfunktion hilft bereits vor dem Wallet-Start, etwa bei der elektronischen Arbeitslosmeldung über BundID. Die Bundesagentur für Arbeit erläutert das Verfahren und verweist zugleich auf die persönliche Meldung als Alternative.

Welche Bedeutung diese Wahlmöglichkeit hat, erklärt Gegen-Hartz.de im Beitrag über die stärkere Ausrichtung der Arbeitsagentur auf Online-Dienste. Gerade bei zeitkritischen Anliegen sollte die digitale Identifizierung frühzeitig ausprobiert werden.

Für Menschen ohne geeignetes Smartphone bleibt die Freiwilligkeit der neuen Wallet entscheidend. Gegen-Hartz.de hat auch die verbreitete Behauptung eingeordnet, physische Ausweisdokumente würden durch digitale Angebote abgeschafft.

Drei Fragen und Antworten zum Personalausweis auf dem Handy

Muss ich meinen Personalausweis bis Ende November für d-you vorbereiten?

Nein, eine allgemeine Pflichtfrist besteht dafür nicht. Wer die Wallet möglichst zum geplanten Start am 2. Januar 2027 nutzen möchte, kann mit einer frühen Prüfung von PIN, Online-Funktion und Smartphone Verzögerungen vermeiden.

Kann ich den Rücksetzbrief stornieren, wenn ich meine alte PIN wiederfinde?

Nein, die Bestellung lässt sich nicht stornieren und macht die bisherige PIN ungültig. Für die erneute Aktivierung müssen die Schritte des Rücksetzverfahrens befolgt werden.

Brauche ich wegen des digitalen Ausweises ein neues Smartphone?

Ein neues Smartphone ist wegen d-you nicht vorgeschrieben, denn die Nutzung ist freiwillig und gültige physische Dokumente bleiben gültig. Wer die Wallet verwenden möchte, benötigt allerdings ein Gerät, das ihre technischen und sicherheitsbezogenen Anforderungen erfüllt.