Nur 3,86 Euro Miete pro Quadratmeter: So lebt es sich im billigstem Ort Deutschlands

Eine 60-Quadratmeter-Wohnung für 231,60 Euro kalt: Was in vielen deutschen Städten wie eine Zahl aus einer anderen Zeit klingt, war in Fürstenberg an der Weser statistische Wirklichkeit.

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Die kleine Gemeinde im niedersächsischen Landkreis Holzminden kommt in den Daten des Zensus auf eine durchschnittliche Nettokaltmiete von gerundet 3,86 Euro je Quadratmeter. Damit liegt sie am unteren Ende der bundesweiten Mietskala.

Gemeint ist Fürstenberg an der Weser

Beim 3,86-Euro-Ort handelt es sich um die Gemeinde Fürstenberg an der Weser in Südniedersachsen, nicht um Fürstenberg/Havel in Brandenburg. Der Ort gehört zur Samtgemeinde Boffzen und liegt oberhalb der Weser nahe der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen.

Fürstenberg zählt nur rund 1.000 Einwohner. Die amtliche Fortschreibung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen weist für Ende 2024 insgesamt 993 Einwohner aus. Das Gemeindegebiet umfasst nur etwas mehr als drei Quadratkilometer.

Auf der einen Seite liegen die Weser und die Städte Höxter sowie Beverungen, auf der anderen Seite schließen sich Boffzen, der Solling und Holzminden an. Häuser, Gärten und viel Landschaft prägen das Bild stärker als dichte Wohnblöcke. Wer Großstadttrubel sucht, wird ihn hier nicht finden.

Was die 3,86 Euro tatsächlich aussagen

Die Grundlage ist die Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus 2022. In den veröffentlichten Daten für das Gemeindegebiet ergibt sich eine durchschnittliche Nettokaltmiete von gerundet 3,86 Euro je Quadratmeter. Erfasst wurde nur der Betrag für die Überlassung der Wohnung.

Heizung, Warmwasser, Müll, Wasser, Strom und Internet sind in dieser Zahl nicht enthalten. Der Wert sagt deshalb wenig darüber aus, wie hoch die gesamte monatliche Belastung eines Haushalts ausfällt. Gerade in älteren Gebäuden können Heizkosten einen großen Teil des Mietvorteils aufzehren.

Der Zensus bildet außerdem Bestandsmieten ab, darunter lange laufende, geförderte oder genossenschaftliche Verträge. Eine Datenanalyse des MDR weist darauf hin, dass einzelne besonders günstige Verträge den Durchschnitt kleiner Gemeinden deutlich verschieben können. Die Bezeichnung „Deutschlands billigster Ort“ ist daher eine griffige statistische Beschreibung, aber kein Versprechen für jede verfügbare Wohnung.

Wie außergewöhnlich niedrig der Wert ist

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes betrug die durchschnittliche Nettokaltmiete im Zensus 2022 bundesweit 7,40 Euro je Quadratmeter. In Kleinstädten und Landgemeinden waren es im Mittel 6,40 Euro. Fürstenberg lag damit rund 48 Prozent unter dem deutschen Durchschnitt und etwa 40 Prozent unter dem Vergleichswert ländlicher Gemeinden.

Vergleich Miete und Einordnung Fürstenberg, Zensus 2022 3,86 Euro je Quadratmeter, durchschnittliche Nettokaltmiete in bestehenden Verträgen 60 Quadratmeter zum Zensuswert 231,60 Euro Nettokaltmiete im Monat 80 Quadratmeter zum Zensuswert 308,80 Euro Nettokaltmiete im Monat Kleinstädte und Landgemeinden 2022 6,40 Euro je Quadratmeter im bundesweiten Mittel Deutschland insgesamt 2022 7,40 Euro je Quadratmeter im bundesweiten Mittel Fürstenberg, Wohnungsangebote März 2026 6,38 Euro je Quadratmeter nach der Schätzung von Immowelt

Die Angaben in der Tabelle sind nicht unmittelbar austauschbar. Die Zensuswerte beziehen sich auf den Bestand im Mai 2022, während die jüngere Schätzung den Markt im März 2026 abbildet. Genau dieser Unterschied erklärt, warum Wohnungssuchende selten ein Angebot zu 3,86 Euro finden werden.

Neue Mietverträge sind deutlich teurer

Für März 2026 nennt Immowelt für Wohnungen in Fürstenberg einen geschätzten Mittelwert von 6,38 Euro je Quadratmeter. Die ausgewiesene Spanne reicht von 5,42 bis 10,44 Euro, die Genauigkeit wird vom Portal als mittel eingestuft. Auch diese Angaben sind kein qualifizierter Mietspiegel, sondern eine Marktschätzung.

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Eine 60-Quadratmeter-Wohnung käme beim jüngeren Mittelwert auf 382,80 Euro kalt. Das sind 151,20 Euro mehr als bei einer bloßen Rechnung mit dem Zensuswert. Für deutsche Verhältnisse bleibt das günstig, doch die Differenz zeigt, wie schnell eine spektakuläre Überschrift falsche Erwartungen weckt.

In kleinen Orten schwankt das verfügbare Angebot stark. Schon wenige renovierte Wohnungen oder Häuser können den ermittelten Durchschnitt sichtbar verändern. Zugleich kann eine besonders preiswerte Wohnung lange belegt sein und deshalb für den offenen Markt gar nicht auftauchen.

Warum Wohnen in Fürstenberg so wenig kostet

Niedrige Mieten entstehen dort, wo die Nachfrage begrenzt ist und Eigentümer nur wenig Spielraum für höhere Preise haben. Fürstenberg hat keinen großen Arbeitsmarkt, keine Hochschule und keinen eigenen Personenbahnhof. Die Zahl potenzieller Mieter bleibt damit kleiner als in wachsenden Städten oder gut angebundenen Vororten.

Hinzu kommt ein Wohnungsbestand, in dem ältere Häuser und langjährige Mietverhältnisse stärker ins Gewicht fallen. Alte Verträge steigen meist langsamer als Neuvermietungen in angespannten Märkten. Modernisierungsstand, Heizung und Energieverbrauch können sich von Gebäude zu Gebäude jedoch erheblich unterscheiden.

Der günstige Preis ist daher auch ein Hinweis auf die Bedingungen des Standorts. Wer hier lebt, tauscht einen Teil der städtischen Auswahl gegen Ruhe, Platz und niedrigere Wohnkosten. Ob sich dieser Tausch lohnt, hängt vor allem von Arbeitsplatz, Mobilität und persönlichem Alltag ab.

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Alltag zwischen Weser, Solling und Nachbarstädten

Fürstenberg bietet das, was viele Menschen auf dem Land suchen: wenig Verkehr abseits der Durchgangsstraßen, kurze Wege im Dorf und schnellen Zugang zur Natur. Spaziergänge, Radtouren und Ausflüge an die Weser beginnen praktisch vor der Haustür. Die Hanglage eröffnet an vielen Stellen einen weiten Blick über das Wesertal.

Der Alltag verlangt zugleich Planung. Für größere Einkäufe, weiterführende Schulen, umfangreiche medizinische Angebote oder Behördenwege fahren Einwohner häufig nach Boffzen, Höxter, Holzminden oder Beverungen. Wer mehrere Termine miteinander verbindet, spart Wege und Zeit.

Die Buslinie 515 bindet Fürstenberg unter anderem an Höxter, Holzminden, Beverungen und den Bahnhof Lauenförde-Beverungen an. Der veröffentlichte Linienfahrplan zeigt jedoch ein deutlich dünneres Angebot als in einer Stadt, besonders außerhalb der üblichen Schul- und Pendelzeiten. Für viele Haushalte bleibt ein Auto deshalb praktisch, auch wenn einzelne Wege mit Bus oder Fahrrad möglich sind.

Familien, ältere Menschen und Beschäftigte haben unterschiedliche Bedürfnisse

Im Ort gibt es eine Kindertagesstätte, die Grundschule befindet sich im nahen Boffzen. Weitere Schulen liegen in den umliegenden Städten und Gemeinden. Eltern sollten Fahrzeiten und Betreuungszeiten deshalb ebenso prüfen wie den günstigen Mietvertrag.

Für ältere Menschen kann die ruhige Umgebung angenehm sein, solange Einkäufe, Arztbesuche und soziale Kontakte gesichert sind. Eine niedrige Miete hilft wenig, wenn jede Besorgung eine schwierige Fahrt erfordert. Wer nicht selbst fährt, sollte die konkrete Verbindung von der künftigen Adresse aus testen.

Beschäftigte mit Homeoffice haben bessere Voraussetzungen, sofern Festnetz und Mobilfunk am Gebäude ausreichend leistungsfähig sind. Die Verfügbarkeit kann selbst innerhalb eines kleinen Ortes variieren. Vor der Unterschrift empfiehlt sich deshalb eine adressgenaue Prüfung bei mehreren Anbietern.

Wohnqualität hängt stark vom Gebäude ab

Auf dem Land gibt es für dasselbe Budget oft mehr Fläche, einen Stellplatz oder einen Garten. Dieser Vorteil ist besonders für Familien, Paare im Homeoffice und Menschen mit Platzbedarf attraktiv. Ein kleiner Markt bedeutet aber auch, dass passende Mietwohnungen nicht jederzeit verfügbar sind.

Bei älteren Objekten sollte der Blick über die Kaltmiete hinausgehen. Energieausweis, Heizungsart, Dämmung, Fenster, Feuchtigkeit und tatsächliche Abschläge der Vormieter geben ein realistischeres Bild. Eine vermeintlich billige Wohnung kann durch hohe Wärme- und Fahrtkosten am Monatsende teurer sein als erwartet.

Auch der Zustand von Küche und Bad, notwendige Renovierungen sowie die Aufteilung der Räume verdienen Aufmerksamkeit. Niedrige Nachfrage schützt nicht vor einem unvorteilhaften Vertrag. Kaution, Betriebskosten, Staffel- oder Indexklauseln und Schönheitsreparaturen sollten genauso sorgfältig gelesen werden wie in einer Großstadt.

Die günstige Miete ist nicht für jeden Haushalt ein Gewinn

Besonders gut kann Fürstenberg zu Menschen passen, die Ruhe wünschen, ihren Arbeitsweg selten zurücklegen oder dauerhaft von zu Hause arbeiten. Auch Haushalte, die ohnehin ein Auto besitzen und mehr Wohnfläche suchen, können finanziell profitieren. Der Preisvorteil wird kleiner, wenn ein zweites Fahrzeug nötig wird oder täglich lange Strecken anfallen.

Menschen ohne Führerschein, Jugendliche und Personen mit häufigen fachärztlichen Terminen müssen genauer rechnen. Nicht nur Geld, sondern auch Zeit gehört in den Vergleich. Eine Stunde zusätzlicher Weg pro Tag kann schwerer wiegen als eine um 100 oder 150 Euro niedrigere Kaltmiete.

Wer Bürgergeld oder Grundsicherung bezieht, sollte vor Vertragsabschluss klären, welche Unterkunftskosten die zuständige Behörde anerkennt. Auch bei einer niedrigen Quadratmetermiete werden Wohnungsgröße, Heizkosten und örtliche Vorgaben betrachtet. Eine Übersicht zu den Mietobergrenzen der Jobcenter erläutert, worauf Leistungsberechtigte achten sollten.

Vor dem Umzug zählt die Gesamtbilanz

Interessenten sollten die Warmmiete zusammen mit Strom, Internet und Mobilitätskosten berechnen. Danach lohnt sich ein Vergleich mit der heutigen Gesamtbelastung, nicht nur mit der bisherigen Kaltmiete. Erst diese Rechnung zeigt, wie viel Geld tatsächlich übrig bleibt.

Ebenso wichtig ist ein Besuch an einem normalen Werktag. Dabei lassen sich Verkehr, Mobilfunkempfang, Einkaufsmöglichkeiten und der Weg zur Bushaltestelle realistisch einschätzen. Wer pendelt, sollte die Strecke zu der Zeit fahren, zu der sie später regelmäßig anfällt.

Fazit: Sehr günstig, aber nicht mehr für 3,86 Euro zu haben

Fürstenberg an der Weser gehört bei den Bestandsmieten des Zensus 2022 zu den günstigsten Gemeinden Deutschlands. Die 3,86 Euro je Quadratmeter bezeichnen jedoch einen historischen Durchschnitt bestehender Verträge und kein aktuelles Wohnungsangebot. Neuvermietungen liegen 2026 nach verfügbaren Marktschätzungen eher um 6,38 Euro je Quadratmeter.

Trotzdem bleibt Wohnen in Fürstenberg preiswert. Dafür müssen Einwohner ein kleineres Angebot, längere Wege und eine stärkere Abhängigkeit von Bus oder Auto akzeptieren. Wer diese Bedingungen mit dem eigenen Alltag abgleicht, kann im Weserbergland viel Wohnraum und hohe landschaftliche Qualität zu vergleichsweise niedrigen Kosten finden.