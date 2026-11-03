Neuer EU-Behindertenausweis: Was sich für Menschen ab GdB 50 ändern soll

Eine anerkannte Schwerbehinderung endet nicht an der Grenze – die verlässliche Anerkennung des deutschen Ausweises bislang häufig schon. Der neue Europäische Behindertenausweis soll dafür sorgen, dass Menschen mit Behinderungen bei Reisen in andere EU-Länder leichter die dort angebotenen Vergünstigungen nutzen können.

Für Menschen mit einem GdB von 50 oder mehr kann das weniger Diskussionen an Museumskassen und bei Verkehrsunternehmen bedeuten. Bis zur verbindlichen Anwendung müssen sie sich allerdings noch gedulden: Der europäische Stichtag ist der 5. Juni 2028.

2027 müssen die Vorschriften stehen, 2028 beginnt die Anwendung

Die Mitgliedstaaten müssen die notwendigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften bis zum 5. Juni 2027 erlassen und veröffentlichen. Anzuwenden sind diese Regelungen ab dem 5. Juni 2028; ab diesem Zeitpunkt müssen die Staaten die Ausweise an Berechtigte ausgeben, wie die Europäische Kommission erläutert.

Der Termin im Juni 2027 richtet sich damit an Gesetzgeber und Verwaltung. Aus ihm folgt keine persönliche Antragsfrist, die Menschen mit einem Schwerbehindertenausweis einhalten müssten.

Was der neue Ausweis für Menschen mit GdB 50 bedeutet

In Deutschland gilt ein Mensch unter den Voraussetzungen des § 2 Absatz 2 SGB IX ab einem GdB von wenigstens 50 als schwerbehindert. Der Europäische Behindertenausweis soll die Anerkennung eines solchen Status bei vorübergehenden Aufenthalten in anderen EU-Staaten erleichtern.

Eine einheitliche europäische GdB-Bewertung wird damit nicht eingeführt. Welche Voraussetzungen für die Anerkennung einer Behinderung gelten, entscheiden weiterhin die einzelnen Mitgliedstaaten, wie der Rat der Europäischen Union erklärt.

Für Betroffene zählt deshalb weiterhin, welche Ansprüche sich aus ihrer Anerkennung und gegebenenfalls ihren Merkzeichen ergeben. Einen Überblick über bestehende Rechte bietet unser Beitrag „Schwerbehindertenausweis: 10 Dinge, die er für Sie tun kann“.

Gleicher Zugang zu Vergünstigungen im Reiseland

Der Ausweis soll den Zugang zu Sonderkonditionen sichern, die Menschen mit Behinderungen im besuchten EU-Land bereits angeboten werden. Dazu können ermäßigte Eintrittspreise, bevorzugter Zugang oder besondere Konditionen bei der Personenbeförderung gehören.

Erfasst werden Angebote öffentlicher Stellen und privater Anbieter. Welche Vergünstigung es gibt und welche Voraussetzungen dafür gelten, hängt weiterhin vom jeweiligen Angebot ab.

Die praktische Verbesserung liegt im gemeinsamen Nachweis: Reisende sollen ihren anerkannten Behindertenstatus nicht jedes Mal anhand eines unbekannten nationalen Dokuments erklären müssen. Ein europaweit festgelegter Rabatt oder ein Anspruch auf kostenlosen Eintritt bei jedem Anbieter entsteht dadurch jedoch nicht.

Bereich Was der EU-Ausweis erleichtern soll Welche Grenze bleibt Museen, Kultur und Freizeit Zugang zu bestehenden Ermäßigungen und Vorzugsangeboten. Ein Anbieter muss dadurch keine neuen Rabatte einführen. Bus, Bahn und andere Verkehrsmittel Nutzung angebotener Sonderkonditionen unter gleichen Bedingungen wie Einheimische. Eine allgemeine kostenlose Beförderung wird nicht eingeführt. Begleitpersonen und Assistenz Einbeziehung in vorhandene Vergünstigungen für Begleitung und Unterstützung. Die Voraussetzungen des jeweiligen Angebots gelten weiter. Parken Parkerleichterungen werden über den gesonderten Europäischen Parkausweis nachgewiesen. Der Behindertenausweis allein ist keine Parkerlaubnis. Sozialleistungen Der Ausweis dient dem Nachweis für die erfassten Reisevergünstigungen. Er begründet keinen neuen Anspruch auf ausländische Sozialleistungen.

Die Regelung erfasst vor allem Aufenthalte bis zu drei Monaten

Die gegenseitige Anerkennung ist grundsätzlich für Reisen und Aufenthalte von bis zu drei Monaten vorgesehen. Für einen üblichen Urlaub oder einen kürzeren Familienbesuch ist dieser Zeitraum ausreichend.

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Für Teilnehmende an EU-Mobilitätsprogrammen gilt die Regelung auch über drei Monate hinaus für die Dauer des Programms. Darüber hinaus dürfen Mitgliedstaaten längere Aufenthalte einbeziehen; darauf weist die amtliche Zusammenfassung der EU-Richtlinie hin.

Wer längere Zeit im Ausland leben möchte, sollte deshalb gesondert prüfen, welche Anerkennung dort erforderlich ist. Der neue Ausweis ersetzt keine umfassende Regelung für einen dauerhaften Umzug.

Auch Begleitpersonen können profitieren

Gewährt ein erfasstes Angebot Vergünstigungen für Begleitpersonen, persönliche Assistenzkräfte oder Assistenztiere, sollen diese unter denselben Bedingungen auch Reisenden mit EU-Ausweis zugutekommen. Daraus folgt aber keine pauschale kostenlose Mitnahme jeder Begleitperson auf jeder Reise.

Gerade bei grenzüberschreitenden Bahnfahrten lohnt sich deshalb ein Blick auf die Bedingungen der gesamten Verbindung. Welche Bedeutung Merkzeichen schon heute haben, erläutert unser Beitrag „Schwerbehinderung: Diese Nachteilsausgleiche hängen vom Merkzeichen ab“.

Deutschland bereitet eine Karte und eine Smartphone-Version vor

Das Bundesarbeitsministerium arbeitet an den technischen und organisatorischen Voraussetzungen für beide Varianten. Geplant sind eine Plastikkarte mit QR-Code zur Prüfung von Echtheit und Gültigkeit sowie eine digitale Version für die europäische digitale Brieftasche, die sogenannte EUDI-Wallet.

Der veröffentlichte Projektsteckbrief des BMAS nennt dafür einen Zeitraum von Mitte 2026 bis 2029. Dieser Projektzeitraum ist keine Verschiebung der europäischen Anwendungsfrist auf 2029.

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Ein Smartphone wird für die Nutzung des Europäischen Behindertenausweises nicht vorgeschrieben. Die EU-Richtlinie sieht ausdrücklich auch die physische Karte vor.

Ausstellung und Verlängerung sind kostenfrei

Nach Artikel 7 der Richtlinie (EU) 2024/2841 erfolgen Ausstellung und Verlängerung des Behindertenausweises kostenfrei. Für einen Ersatz nach Verlust oder Beschädigung dürfen die Mitgliedstaaten unter den dort genannten Bedingungen eine Gebühr vorsehen.

Die Richtlinie lässt sowohl eine direkte Ausstellung als auch eine Ausstellung auf Antrag zu. Allein aus dem EU-Recht lässt sich deshalb keine automatische Zusendung an sämtliche deutschen Ausweisinhaber ableiten.

GdB 50 schafft weiterhin kein automatisches Parkrecht

Parallel zum Behindertenausweis wird ein verbesserter Europäischer Parkausweis eingeführt. Beide Dokumente haben unterschiedliche Aufgaben und setzen unterschiedliche Berechtigungen voraus.

Ein GdB von 50 allein berechtigt auch künftig nicht dazu, auf einem Behindertenparkplatz zu parken. Die Unterschiede erklärt unser Beitrag zum blauen und orangefarbenen Parkausweis bei Schwerbehinderung.

Was Reisende bis zur Einführung beachten sollten

Wer 2026 oder 2027 verreist, sollte sich vor der Buchung beim Verkehrsunternehmen oder der gewünschten Einrichtung nach akzeptierten Nachweisen erkundigen. Eine schriftliche Auskunft kann helfen, Kosten und Unterstützung verlässlich einzuplanen.

Bestehende Ausweise sollten gültig gehalten werden, statt eine notwendige Verlängerung wegen der angekündigten EU-Karte aufzuschieben. Hinweise zum tatsächlichen Ausgabeverfahren sollten Betroffene bei ihrer zuständigen Behörde prüfen; das Landesamt in Mecklenburg-Vorpommern kündigt beispielsweise an, über die Einführung gesondert zu informieren.

Der gemeinsame Nachweis kann eine lästige Hürde beim Reisen beseitigen. Wie viel er im Alltag bringt, entscheidet sich auch daran, ob Anbieter ihn kennen und ihre Vergünstigungen verständlich ausweisen.

Praxisbeispiel: Ermäßigter Eintritt beim Urlaub in Frankreich

Sabine hat einen GdB von 50 und reist im Sommer 2028 für zwei Wochen nach Frankreich; das folgende Beispiel ist fiktiv. Ein ebenfalls fiktives Museum verlangt regulär zwölf Euro und bietet Menschen mit anerkanntem Behindertenstatus ohne weitere Voraussetzungen einen Eintritt für sechs Euro an.

Mit ihrem dann ausgestellten Europäischen Behindertenausweis soll Sabine diesen ermäßigten Tarif unter denselben Bedingungen wie einheimische Besucher nutzen können. Kostenlose Zugfahrten oder eine Parkerlaubnis erhält sie durch diesen Ausweis allein nicht.

Sieben Fragen und Antworten zum neuen EU-Behindertenausweis

Ab wann soll der EU-Behindertenausweis verbindlich nutzbar sein?

Die Mitgliedstaaten müssen die neuen Regelungen ab dem 5. Juni 2028 anwenden. Bis zum 5. Juni 2027 müssen sie die dafür notwendigen nationalen Vorschriften erlassen und veröffentlichen.

Bekomme ich mit GdB 50 überall dieselben Vergünstigungen?

Die Angebote unterscheiden sich weiterhin zwischen Ländern und Anbietern. Der Ausweis soll Zugang zu den im Reiseland bestehenden Vergünstigungen unter denselben Bedingungen wie für dort lebende Menschen mit Behinderungen sichern.

Kann ich mit der Karte kostenlos Bus und Bahn fahren?

Eine allgemeine kostenlose Beförderung in der EU wird dadurch nicht eingeführt. Entscheidend sind die angebotenen Tarife und deren Voraussetzungen.

Gilt der Ausweis auch für längere Auslandsaufenthalte?

Grundsätzlich betrifft die Regelung Aufenthalte bis zu drei Monaten. Für EU-Mobilitätsprogramme und gegebenenfalls aufgrund weitergehender Regelungen des Reiselandes sind längere Zeiträume möglich.

Brauche ich für den Ausweis ein Smartphone?

Die physische Karte bleibt vorgesehen. Die digitale Version ergänzt sie und macht die Nutzung eines Smartphones nicht zur Voraussetzung.

Was kostet der Europäische Behindertenausweis?

Ausstellung und Verlängerung sind kostenfrei. Für einen Ersatz bei Verlust oder Beschädigung kann unter den Voraussetzungen der Richtlinie eine Gebühr anfallen.

Erhalte ich mit dem Ausweis Sozialleistungen im Reiseland?

Der EU-Behindertenausweis schafft keinen neuen Anspruch auf ausländische Sozialleistungen. Für solche Leistungen gelten die jeweils einschlägigen sozialrechtlichen Vorschriften.