Neue Wohngeld-Mietenstufen 2027: Diese Gemeinden sollen herabgestuft werden

Für Wohngeldhaushalte in Hamburg, Kiel, Magdeburg und zahlreichen weiteren Orten könnte künftig ein geringerer Teil ihrer Miete berücksichtigt werden. Der Regierungsentwurf sieht 126 Herabstufungen bei Gemeinden vor – betroffen sein können auch Menschen, deren eigene Miete unverändert hoch bleibt.

Die nachfolgende Ortsliste zeigt die geltenden und die vorgesehenen Mietenstufen im direkten Vergleich. Zusätzlich werden die 15 Kreise aufgeführt, für die ebenfalls eine niedrigere Einstufung geplant ist.

Wohngeld 2027: Der Entwurf ist noch im parlamentarischen Verfahren

Die Bundesregierung nennt in der Bundestagsdrucksache 21/8284 auf Seite 69 insgesamt 411 Gemeinden, die heraufgestuft werden sollen, und 126 Gemeinden, die eine niedrigere Mietenstufe erhalten sollen. Bei den Kreisen sieht sie 60 Heraufstufungen und 15 Herabstufungen vor.

Am 4. November 2026 wurde die Reform in einer öffentlichen Anhörung im Bundestag beraten und von mehreren Sachverständigen deutlich kritisiert. Die folgenden Tabellen beschreiben deshalb den Regierungsentwurf; Änderungen im weiteren Gesetzgebungsverfahren bleiben möglich.

Warum eine Herabstufung trotz hoher Miete möglich ist

Die Mietenstufe begrenzt zusammen mit der Haushaltsgröße den Mietbetrag, der in die Wohngeldberechnung eingehen kann. Berechnet wird grundsätzlich mit der Bruttokaltmiete, also der Nettokaltmiete einschließlich kalter Betriebskosten; die Heizkostenentlastung wird gesondert nach gesetzlichen Pauschalen berücksichtigt.

Für die Einstufung zählt das örtliche Mietniveau im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt, ermittelt aus den Mieten der Wohngeldhaushalte. Eine Gemeinde kann daher eine niedrigere Stufe erhalten, obwohl die Miete eines einzelnen Haushalts nicht gesunken ist.

Das Bundesbauministerium erläutert dieses Verfahren anhand der amtlichen Wohngeldstatistik. Für die neue Zuordnung verwendet der Entwurf Daten aus 2023 und 2024, während die geltende Liste noch auf den Wohngeldstatistiken für 2019 und 2020 beruht.

Geprüfte Ortsliste: Diese 126 Gemeinden sollen eine niedrigere Mietenstufe erhalten

Für diese Übersicht wurden die geltende Anlage zur Wohngeldverordnung und die neue Gemeindeliste im Regierungsentwurf auf den Seiten 17 bis 67 miteinander abgeglichen. Die Tabellen enthalten die 126 herabgestuften Gemeinden, die in beiden Anlagen einzeln aufgeführt sind; Hamburg ist als Stadtstaat enthalten.

Namenszusätze wie „Stadt“ wurden zur besseren Lesbarkeit überwiegend weggelassen und abweichende Schreibweisen zugeordnet. „Geplant“ bezeichnet durchgehend die Einstufung laut Entwurf ab Januar 2027, während „bisher“ die derzeit geltende Zuordnung meint.

Baden-Württemberg

Gemeinde / Stadt Bisher Geplant 2027 Blaustein V IV Durmersheim IV III Rheinau II I Sinzheim IV III Tübingen VII VI

Bayern

Gemeinde / Stadt Bisher Geplant 2027 Dießen am Ammersee V IV Feucht IV III Höchstadt an der Aisch III II Karlstadt II I Langenzenn III II Murnau am Staffelsee VI V

Brandenburg

Gemeinde / Stadt Bisher Geplant 2027 Erkner IV III Finsterwalde II I Hennigsdorf III II Kleinmachnow V IV Kloster Lehnin III II Schwedt/Oder II I Spremberg/Grodk II I Wandlitz IV III

Hamburg

Gemeinde / Stadt Bisher Geplant 2027 Hamburg VI V

Hessen

Gemeinde / Stadt Bisher Geplant 2027 Gießen V IV Marburg V IV Raunheim VII VI Trebur V IV

Mecklenburg-Vorpommern

Gemeinde / Stadt Bisher Geplant 2027 Neustrelitz II I Parchim II I Wismar III II

Niedersachsen

Gemeinde / Stadt Bisher Geplant 2027 Bad Salzdetfurth II I Edemissen II I Harsum II I Hemmingen IV III Königslutter am Elm II I Lehre III II Nordenham II I Nordstemmen II I

Nordrhein-Westfalen

Gemeinde / Stadt Bisher Geplant 2027 Aldenhoven III II Alpen III II Burscheid IV III Ennepetal III II Espelkamp II I Halver III II Herdecke III II Hilden V IV Holzwickede III II Hückeswagen III II Jüchen III II Kleve III II Krefeld IV III Lennestadt II I Lüdenscheid III II Mülheim an der Ruhr IV III Radevormwald III II Recklinghausen III II Rommerskirchen IV III Schwelm III II Schwerte III II Sprockhövel III II Unna III II Voerde (Niederrhein) III II Wesel III II Willich IV III

Rheinland-Pfalz

Gemeinde / Stadt Bisher Geplant 2027 Böhl-Iggelheim III II

Saarland

Gemeinde / Stadt Bisher Geplant 2027 Kirkel II I Kleinblittersdorf II I Rehlingen-Siersburg II I Überherrn II I

Sachsen

Gemeinde / Stadt Bisher Geplant 2027 Bischofswerda II I Glauchau II I Stollberg/Erzgeb. II I

Sachsen-Anhalt

Gemeinde / Stadt Bisher Geplant 2027 Aschersleben II I Bad Dürrenberg III II Bernburg (Saale) III I Bitterfeld-Wolfen III II Braunsbedra II I Burg II I Dessau-Roßlau III II Lutherstadt Eisleben III I Gardelegen II I Genthin II I Gommern II I Gräfenhainichen II I Halberstadt II I Haldensleben III I Halle (Saale) III II Hettstedt III I Hohe Börde II I Jessen (Elster) II I Köthen (Anhalt) III I Landsberg II I Leuna III II Magdeburg III II Merseburg III II Muldestausee II I Naumburg (Saale) III II Oebisfelde-Weferlingen III II Oschersleben (Bode) II I Quedlinburg II I Querfurt II I Salzatal II I Salzwedel II I Sandersdorf-Brehna III II Sangerhausen III II Schkopau III II Schönebeck (Elbe) III I Staßfurt II I Stendal II I Südliches Anhalt II I Tangerhütte III I Tangermünde II I Teutschenthal II I Thale II I Wanzleben-Börde II I Weißenfels III I Wernigerode III II Lutherstadt Wittenberg III II Wolmirstedt II I Zeitz II I Zerbst/Anhalt II I

Schleswig-Holstein

Gemeinde / Stadt Bisher Geplant 2027 Bargteheide VI V Kiel V IV Stockelsdorf IV III

Thüringen

Gemeinde / Stadt Bisher Geplant 2027 Ilmenau II I Nordhausen II I Saalfeld/Saale II I Schleusingen II I Sondershausen II I

Zusätzlich sollen 15 Kreise herabgestuft werden

Für Gemeinden, die in der Anlage nicht einzeln aufgeführt sind, gilt grundsätzlich die Mietenstufe ihres Kreises. Eine Herabstufung des Kreises kann deshalb zahlreiche kleinere Orte erfassen, die in der vorstehenden Gemeindetabelle nicht erscheinen.

Die folgende Kreisübersicht beruht ebenfalls auf dem Abgleich der beiden amtlichen Anlagen. Eine dort separat genannte Stadt behält ihre eigene Einstufung – die Kreisstufe gilt somit nicht pauschal für sämtliche Einwohner des Landkreises.

Bundesland Kreis Bisher Geplant 2027 Brandenburg Havelland II I Brandenburg Oder-Spree III II Hessen Main-Taunus-Kreis VII VI Nordrhein-Westfalen Kleve II I Nordrhein-Westfalen Märkischer Kreis II I Sachsen-Anhalt Anhalt-Bitterfeld II I Sachsen-Anhalt Börde II I Sachsen-Anhalt Burgenlandkreis II I Sachsen-Anhalt Jerichower Land II I Sachsen-Anhalt Mansfeld-Südharz II I Sachsen-Anhalt Saalekreis II I Sachsen-Anhalt Salzlandkreis II I Sachsen-Anhalt Stendal II I Sachsen-Anhalt Wittenberg II I Thüringen Weimarer Land II I

Wenn eine Gemeinde aus der Einzelliste verschwindet

Auch ein Ort, der bislang einzeln aufgeführt ist und in der geplanten Anlage fehlt, verdient einen zweiten Blick. Für ihn kann künftig die Kreisstufe gelten, wodurch sich ebenfalls eine niedrigere Zuordnung ergeben kann.

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Ein Beispiel ist Altenholz: Die geltende Anlage nennt die Gemeinde mit Stufe IV, in der Entwurfsanlage wird sie nicht mehr gesondert aufgeführt. Über den Kreis Rendsburg-Eckernförde, zu dem Altenholz gehört, würde dann Stufe II gelten.

Die Liste der 126 direkt verglichenen Gemeinden ist deshalb keine vollständige Aufzählung aller Orte, in denen Haushalte eine niedrigere Einstufung spüren könnten. Wer seinen Wohnort dort nicht findet, sollte auch die vorgesehene Kreiszuordnung prüfen.

So stark können die berücksichtigten Mietbeträge sinken

Die folgende Tabelle zeigt für einen Einpersonenhaushalt, wie sich der Grundhöchstbetrag bei ausgewählten Herabstufungen verändern würde. Verwendet werden die Beträge aus Anlage 1 des Wohngeldgesetzes, die der Regierungsentwurf insoweit beibehalten will.

Ort Stufenwechsel Grundhöchstbetrag bisher Geplant Differenz pro Monat Hamburg VI → V 615 Euro 562 Euro −53 Euro Kiel V → IV 562 Euro 511 Euro −51 Euro Krefeld IV → III 511 Euro 456 Euro −55 Euro Magdeburg III → II 456 Euro 408 Euro −48 Euro Bernburg (Saale) III → I 456 Euro 361 Euro −95 Euro

Zu diesen Grundhöchstbeträgen kommt die Klimakomponente hinzu, bei einer Person sind das 19,20 Euro monatlich. Der Entwurf stellt den Grundhöchstbetrag und diesen Zuschlag künftig gemeinsam in der gesetzlichen Tabelle dar.

Die Differenz in der Übersicht ist kein pauschaler Wohngeldverlust. Wie viel Zuschuss tatsächlich entfällt, hängt insbesondere vom Einkommen, der Haushaltsgröße und der berücksichtigungsfähigen Miete ab.

Liegt die anrechenbare Bruttokaltmiete bereits unter der neuen Grenze einschließlich Klimakomponente, verändert der Stufenwechsel allein die angesetzte Miete nicht. Weitere Beträge für unterschiedliche Haushaltsgrößen enthält unsere Wohngeld-Tabelle 2026.

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Laufende Bescheide sollen zunächst weitergelten

Der vorgesehene § 42e Wohngeldgesetz soll vor dem 1. Januar 2027 bewilligtes Wohngeld grundsätzlich bis zum Ende des bisherigen Bewilligungszeitraums sichern. Ein bereits laufender Bescheid würde deshalb durch die Reform allein nicht automatisch zum Jahreswechsel gekürzt.

Gesetzliche Änderungsregeln bleiben jedoch bestehen, etwa wenn veränderte Verhältnisse eine Neuentscheidung nach § 27 auslösen. Für Monate ab Januar 2027 soll dann das neue Recht angewendet werden.

Auch bei zum Jahresende noch offenen Anträgen sieht der Entwurf einen Schutz vor: Ergibt die Berechnung ab Januar weniger als für Dezember 2026, soll der höhere Dezember-Betrag für den restlichen Bewilligungszeitraum erhalten bleiben. Ein vorzeitig gestellter Folgeantrag für einen erst 2027 beginnenden Zeitraum verschafft diesen Schutz allein nicht.

Die Voraussetzungen erläutert unser Beitrag Wohngeld 2027: Höherer Bescheid soll weiterlaufen. Sämtliche Aussagen zur neuen Übergangsregel stehen unter dem Vorbehalt, dass sie so verabschiedet wird.

Die niedrigere Mietenstufe wäre nur ein Teil der Belastung

Nach der Darstellung der Bundesregierung zur geplanten Neuordnung soll außerdem die reguläre Wohngeldfortschreibung 2027 ausgesetzt, die dauerhafte Heizkostenkomponente halbiert und die Berechnungsformel verändert werden. Haushalte in herabgestuften Orten könnten daher von mehreren Änderungen zugleich betroffen sein.

Umgekehrt verspricht eine höhere Mietenstufe unter diesen Bedingungen noch kein höheres Wohngeld. Die Zusammenhänge beschreibt unsere Übersicht zu den geplanten Wohngeld-Mietenstufen 2027.

Was Betroffene im Bescheid prüfen sollten

Beim nächsten Bescheid lohnt sich ein genauer Vergleich der verwendeten Mietenstufe mit der dann geltenden Anlage. Ebenso sollte erkennbar sein, ob die tatsächliche Bruttokaltmiete vollständig oder nur bis zum zulässigen Höchstbetrag berücksichtigt wurde.

Bei einem über den Jahreswechsel reichenden Anspruch sollte zusätzlich die Anwendung der Übergangsregel nachvollziehbar sein. Wer Fehler vermutet, kann sich die Berechnung von der Wohngeldstelle erläutern lassen und sollte die Rechtsbehelfsbelehrung des Bescheids beachten.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Fiktives Beispiel: Rentnerin Hanna lebt allein in Hamburg und zahlt 700 Euro Bruttokaltmiete im Monat. Ihr bereits 2026 bewilligter Wohngeldbescheid reicht bis Ende Mai 2027 und soll nach dem Entwurf bei unveränderten Verhältnissen bis dahin weitergelten.

Für den anschließenden Bewilligungszeitraum würde bei unveränderter Verabschiedung die geplante Stufe V zählen. Einschließlich 19,20 Euro Klimakomponente könnten dann höchstens 581,20 statt bislang 634,20 Euro ihrer Bruttokaltmiete berücksichtigt werden.

Allein durch den Stufenwechsel würden somit 53 Euro weniger Miete in die Berechnung eingehen, obwohl Hanna weiterhin 700 Euro zahlen muss. Ihren tatsächlichen Wohngeldverlust zeigt erst die vollständige Neuberechnung einschließlich Einkommen, Heizkostenentlastung und Berechnungsformel.

Sieben Fragen und Antworten zu den neuen Wohngeld-Mietenstufen

Sind die neuen Mietenstufen für 2027 bereits beschlossen?

Stand 6. November 2026 handelt es sich um einen Regierungsentwurf im laufenden Gesetzgebungsverfahren. Der geplante Starttermin ist der 1. Januar 2027.

Bedeutet eine Herabstufung, dass die Mieten vor Ort gesunken sind?

Das lässt sich daraus nicht ableiten, denn die Einstufung beruht auf dem örtlichen Mietniveau im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt. Die persönliche Miete kann gleich geblieben oder sogar gestiegen sein.

Bekomme ich wegen einer niedrigeren Stufe automatisch weniger Wohngeld?

Der Stufenwechsel allein wirkt sich nur aus, soweit die anrechenbare Miete durch die niedrigere Grenze stärker begrenzt wird. Für die Auszahlung zählt anschließend die gesamte Wohngeldberechnung.

Welche Stufe gilt, wenn meine Gemeinde nicht einzeln aufgeführt ist?

Grundsätzlich gilt dann die Mietenstufe des zugehörigen Kreises; für bestimmte Inselgemeinden ohne Festlandanschluss besteht eine gemeinsame Sonderzuordnung. Auch der Wegfall eines bisherigen Einzeleintrags kann deshalb die anzuwendende Stufe ändern.

Wird ein laufender Bescheid schon im Januar 2027 gekürzt?

Nach der vorgesehenen Übergangsregel soll der bewilligte Betrag grundsätzlich bis zum Ende des bisherigen Bewilligungszeitraums weitergelten. Gesetzliche Änderungen wegen veränderter Verhältnisse bleiben möglich.

Ist eine um 53 Euro niedrigere Mietgrenze ein Verlust von 53 Euro Wohngeld?

Die 53 Euro bezeichnen zunächst nur den Unterschied bei der höchstens berücksichtigten Miete. Der tatsächliche Zahlbetrag hängt unter anderem vom Einkommen, der Haushaltsgröße und den übrigen Rechenwerten ab.

Betreffen die Mietenstufen auch Eigentümer mit Lastenzuschuss?

Ja, die Höchstbeträge gelten auch für die berücksichtigungsfähige Belastung selbst genutzten Wohneigentums. Ob ein Anspruch auf Lastenzuschuss besteht, hängt von den persönlichen Voraussetzungen ab.