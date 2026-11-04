Neue Minijob-Regeln für Rentner ab 2027: Wer die 5 Prozent Steuern zahlen muss

Minijob neben der Rente 2027: Mehr Lohn, höhere Abgaben – das bleibt übrig

633 statt 603 Euro: Ab Januar 2027 dürfen Rentner in einem Minijob mehr verdienen. Doch eine höhere Verdienstgrenze bedeutet noch lange nicht, dass der gesamte zusätzliche Betrag auf dem Konto ankommt.

Die Bundesregierung plant zugleich eine höhere Pauschsteuer; außerdem steigt ab 2027 die Krankenversicherungsabgabe für gewerbliche Arbeitgeber. Wie viel Beschäftigten bleibt, hängt vor allem vom Arbeitsvertrag und davon ab, ob sie ihre persönliche Regelaltersgrenze schon erreicht haben.

633 Euro im Monat: Was für 2027 bereits feststeht

Der gesetzliche Mindestlohn steigt zum 1. Januar 2027 von 13,90 auf 14,60 Euro je Stunde. Das ist durch die Fünfte Mindestlohnanpassungsverordnung festgelegt.

Weil die Minijobgrenze an den Mindestlohn gekoppelt ist, steigt sie auf durchschnittlich 633 Euro monatlich und damit auf 7.596 Euro bei einer ganzjährigen Beschäftigung. Die Minijob-Zentrale erläutert die Berechnung, die sich an zehn Wochenstunden zum Mindestlohn orientiert.

Die Grenze ist allerdings kein Anspruch auf einen Monatslohn von 633 Euro. Wer bereits mehr als den neuen Mindestlohn verdient, erhält allein durch die höhere Grenze nicht automatisch eine Gehaltserhöhung.

Bei unveränderten Arbeitsstunden führt der höhere Mindestlohn dagegen zu mehr Bruttolohn, wenn bislang nur der gesetzliche Mindestlohn gezahlt wird. Weitere Einzelheiten erklärt Gegen-Hartz im Beitrag zu Mindestlohn und Minijobgrenze für Rentner ab 2027.

Fünf Prozent Pauschsteuer sind bisher ein Gesetzesvorhaben

Bei der Steuer ist der Stand ein anderer: Der Regierungsentwurf des Einkommensteuerreformgesetzes 2027 sieht vor, die einheitliche Pauschsteuer für Minijobs zum Jahreswechsel von zwei auf fünf Prozent anzuheben. Das Bundeskabinett hat den Entwurf am 2. September 2026 beschlossen.

Ein Kabinettsbeschluss über einen Entwurf ersetzt jedoch nicht das parlamentarische Verfahren. Für den 4. November 2026 hat der Finanzausschuss des Bundestages eine öffentliche Anhörung angesetzt; die höhere Steuer ist zum Recherchestand dieses Beitrags noch keine endgültig verabschiedete Regelung.

Bei 633 Euro Bruttolohn entsprechen zwei Prozent einer Pauschsteuer von 12,66 Euro und fünf Prozent einem Betrag von 31,65 Euro. Die geplante Erhöhung würde bei diesem unveränderten Bruttolohn 18,99 Euro monatlich beziehungsweise 227,88 Euro jährlich ausmachen.

Ob die höhere Steuer Rentner trifft, entscheidet der Arbeitsvertrag

Steuerschuldner ist der Arbeitgeber, der die Pauschsteuer normalerweise zusätzlich zum vereinbarten Verdienst trägt. Bei einer entsprechenden Bruttolohnvereinbarung kann er sie allerdings vom Lohn des Beschäftigten einbehalten, wie die Minijob-Zentrale zur Abwälzung der Steuer erklärt.

Ist dagegen ein Nettolohn zugesagt oder die Übernahme der Steuer durch den Arbeitgeber vereinbart, kann dieser die Absprache nicht einfach durch einen zusätzlichen Abzug ersetzen. Rentner sollten deshalb sowohl die Abrechnung als auch ihren Arbeitsvertrag prüfen.

Die Arbeitgeberanteile zur Kranken- und Rentenversicherung dürfen nicht auf diese Weise vom vereinbarten Lohn abgezogen werden. Hintergründe zur Steuervereinbarung enthält der Beitrag zur geplanten Änderung beim Minijob neben der Rente.

Außerdem ist die Pauschalbesteuerung nicht die einzige Möglichkeit: Arbeitgeber können einen Minijob auch individuell nach den Lohnsteuermerkmalen abrechnen. Die folgenden Beispiele gelten ausdrücklich für pauschal versteuerte Beschäftigungen.

So unterscheiden sich die möglichen Auszahlungen

Die Tabelle vergleicht einen 2026 vollständig ausgeschöpften gewerblichen Minijob mit 603 Euro Bruttolohn und einen entsprechenden Job mit 633 Euro im Jahr 2027. Für 2027 stehen der bisherige Steuersatz und die geplante Erhöhung nebeneinander.

Situation im gewerblichen Minijob 2026: 603 Euro brutto, 2 Prozent Steuer 2027: 633 Euro brutto, bei weiterhin 2 Prozent Steuer 2027: 633 Euro brutto, bei geplanten 5 Prozent Steuer Altersvollrente nach der Regelaltersgrenze, keine eigenen Rentenbeiträge, Arbeitgeber trägt die Steuer 603,00 Euro 633,00 Euro 633,00 Euro Altersvollrente nach der Regelaltersgrenze, keine eigenen Rentenbeiträge, Steuer wird vom Lohn abgezogen 590,94 Euro 620,34 Euro 601,35 Euro Vor der Regelaltersgrenze, eigener Rentenbeitrag, Arbeitgeber trägt die Steuer 581,29 Euro 610,21 Euro 610,21 Euro Vor der Regelaltersgrenze, eigener Rentenbeitrag und Steuerabzug vom Lohn 569,23 Euro 597,55 Euro 578,56 Euro

Eigene Berechnungen für volle Beschäftigungsmonate, ohne weitere Abzüge und ohne Anrechnung auf andere Leistungen; beim eigenen Rentenbeitrag sind 3,6 Prozent angesetzt. Die Fünf-Prozent-Spalte zeigt die Folgen des Gesetzentwurfs und steht unter dem Vorbehalt seines Inkrafttretens.

Der Vergleich zeigt: Wer heute 603 Euro verdient und die Zwei-Prozent-Steuer selbst trägt, erhält ohne eigenen Rentenbeitrag 590,94 Euro ausgezahlt. Steigt der Bruttolohn 2027 auf 633 Euro und zugleich die Steuer auf fünf Prozent, bleiben 601,35 Euro – ein Plus von 10,41 Euro.

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Die oft genannten 18,99 Euro weniger ergeben sich dagegen beim Vergleich zweier Abrechnungen mit demselben Bruttolohn von 633 Euro. Sie sind kein pauschaler Nettoverlust gegenüber einem heutigen 603-Euro-Minijob.

Die Aktivrente macht den Minijob nicht zusätzlich steuerfrei

Seit Januar 2026 können begünstigte Arbeitnehmer nach Erreichen der Regelaltersgrenze bis zu 2.000 Euro Arbeitslohn monatlich steuerfrei erhalten. Dieser als Aktivrente bezeichnete Freibetrag gilt jedoch ausdrücklich nicht für Minijobs, wie das Bundesfinanzministerium in seinen Fragen und Antworten erläutert.

Auch ein Minijobber, der selbst Rentenversicherungsbeiträge zahlt, kann deshalb nicht einfach die Aktivrente auf seinen Minijob anwenden. Die Steuervergünstigung und die geringfügige Beschäftigung folgen unterschiedlichen Voraussetzungen.

Eine Alternative kann ein sozialversicherungspflichtiger Midijob sein, dessen Verdienst 2027 regelmäßig über 633 Euro und höchstens bei 2.000 Euro monatlich liegt. Die Aktivrente kommt bei erfüllten Voraussetzungen ab dem Monat nach Erreichen der Regelaltersgrenze in Betracht.

Steuerfrei bedeutet dabei nicht beitragsfrei: Insbesondere Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung können weiterhin anfallen, wobei Beschäftigte im Übergangsbereich reduzierte Arbeitnehmerbeiträge zahlen. Vor einer Aufstockung sollten Rentner deshalb eine konkrete Nettoabrechnung verlangen; mehr zum Unterschied erläutert Gegen-Hartz bei den Nebenjobs, die nicht unter die Aktivrente fallen.

Vor der Regelaltersgrenze können 22,79 Euro Rentenbeitrag abgehen

Wer eine vorgezogene Altersrente bezieht und seine Regelaltersgrenze noch nicht erreicht hat, ist im Minijob grundsätzlich rentenversicherungspflichtig. Eine Befreiung auf Antrag ist möglich.

Im gewerblichen Minijob zahlt der Arbeitgeber 15 Prozent; Beschäftigte tragen nach dem geltenden Beitragssatz die verbleibenden 3,6 Prozent. Das ergibt bei 633 Euro Monatsverdienst einen eigenen Beitrag von gerundet 22,79 Euro.

Für Minijobs in Privathaushalten gelten andere Werte: Dort beträgt der Arbeitgeberanteil nur fünf Prozent, sodass der eigene Anteil bei Versicherungspflicht grundsätzlich 13,6 Prozent erreicht. Diese Beitragsverteilung erläutert die Deutsche Rentenversicherung.

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Bei Beziehern einer Altersvollrente besteht nach Ablauf des Monats, in dem sie die Regelaltersgrenze erreichen, grundsätzlich Rentenversicherungsfreiheit. Sie können gegenüber dem Arbeitgeber auf diese Freiheit verzichten und mit eigenen Beiträgen weitere Rentenansprüche erwerben.

Warum die Rechnung mit „nach vier Jahren lohnt es sich“ zu kurz greift

Aus den eigenen Beiträgen lässt sich nicht pauschal eine Amortisation nach vier Jahren ableiten. Vor der Regelaltersgrenze können bereits die pauschalen Arbeitgeberbeiträge bei einer Befreiung anteilige Rentenansprüche begründen.

Die Minijob-Zentrale veranschaulicht den Unterschied anhand von 603 Euro Monatsverdienst: Nach ihren veröffentlichten Beispielwerten erhöht ein Jahr mit eigenen Beiträgen die spätere monatliche Rente um 5,68 Euro. Ohne Eigenbeitrag sind es aufgrund der Arbeitgeberpauschale bereits rund 4,58 Euro.

Für die Entscheidung über den Eigenbeitrag zählt in dieser Konstellation somit der zusätzliche Rentenzuwachs gegenüber einer Befreiung, nicht die gesamte Rentenerhöhung aus dem Beschäftigungsjahr. Die Beispielwerte sind zudem keine Zusage für die Rentenhöhe aus einem Beschäftigungsjahr 2027.

Auch der Zeitpunkt unterscheidet sich: Beiträge während einer vorgezogenen Altersrente werden grundsätzlich mit Erreichen der Regelaltersgrenze berücksichtigt. Wer nach dieser Grenze neben der Altersvollrente eigene Beiträge zahlt, erhält die daraus folgende Erhöhung grundsätzlich zum 1. Juli des Folgejahres.

Seit dem 1. Juli 2026 lässt sich eine zuvor beantragte Befreiung einmalig für die Zukunft aufheben; der Antrag geht schriftlich oder elektronisch an den Arbeitgeber und wirkt ab dem Folgemonat. Was dabei zu beachten ist, beschreibt Gegen-Hartz zur einmaligen Rückkehr in die Rentenversicherungspflicht.

Für Arbeitgeber wird der gewerbliche Minijob deutlich teurer

Bereits gesetzlich geregelt ist die höhere Krankenversicherungsabgabe für gewerbliche Minijobs ab Januar 2027. Statt 13 Prozent gilt dann der allgemeine Beitragssatz von 14,6 Prozent zuzüglich des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes.

Das Bundesgesundheitsministerium hat diesen Durchschnittswert für 2027 auf 2,9 Prozent festgelegt, sodass sich 17,5 Prozent ergeben. Die Techniker erläutert die neue Abgabe für Minijobs, die bei gesetzlich krankenversicherten Beschäftigten anfällt.

Übernimmt der Arbeitgeber zusätzlich die Pauschsteuer, kosten 603 Euro Bruttolohn 2026 einschließlich der pauschalen Kranken- und Rentenbeiträge sowie zwei Prozent Steuer insgesamt 783,90 Euro. Bei 633 Euro Lohn, 17,5 Prozent Krankenversicherung und den geplanten fünf Prozent Steuer wären es 2027 rund 870,38 Euro.

Umlagen und gesetzliche Unfallversicherung kommen in beiden Fällen hinzu. Die Rechnung betrifft gewerbliche Minijobs und setzt voraus, dass die höhere Pauschsteuer tatsächlich in Kraft tritt.

Die Altersrente bleibt ungekürzt – andere Leistungen brauchen eine eigene Prüfung

Seit Januar 2023 gibt es bei gesetzlichen Altersrenten keine Hinzuverdienstgrenze mehr, auch nicht bei einem vorzeitigen Rentenbeginn. Ein höherer Arbeitslohn führt deshalb nicht zur Kürzung dieser Altersrente.

Bei einer Erwerbsminderungsrente gelten dagegen weiterhin besondere Verdienstgrenzen und Anforderungen an das gesundheitliche Leistungsvermögen. Die Deutsche Rentenversicherung weist ausdrücklich darauf hin, dass der Rentenanspruch trotz eingehaltenen Verdienstlimits gefährdet sein kann, wenn die Tätigkeit das festgestellte Leistungsvermögen überschreitet.

Wer Grundsicherung im Alter erhält, kann den Minijobverdienst ebenfalls nicht vollständig zusätzlich behalten. Hier greifen die Einkommensanrechnung und die Freibeträge nach § 82 SGB XII; bei einer Witwen- oder Witwerrente ist die dortige Einkommensanrechnung gesondert zu prüfen.

Auch die diskutierte Abschaffung des Minijob-Sonderstatus ist bislang keine geltende Neuregelung. Die Empfehlungen der Alterssicherungskommission ändern bestehende Arbeitsverhältnisse nicht von selbst.

Praxisbeispiel: Von 30 Euro mehr brutto bleiben Petra 10,41 Euro

Petra ist 69 Jahre alt, bezieht eine Altersvollrente und arbeitet im Supermarkt; ergänzende Sozialleistungen erhält sie nicht. Sie zahlt keine eigenen Rentenbeiträge, ihr Arbeitgeber zieht die Pauschsteuer aufgrund der vereinbarten Bruttovergütung vom Lohn ab.

Bei 603 Euro brutto und zwei Prozent Steuer bekommt sie 2026 monatlich 590,94 Euro ausgezahlt. Erhöht der Arbeitgeber ihren Bruttolohn 2027 auf 633 Euro und tritt die geplante Fünf-Prozent-Steuer in Kraft, wären es 601,35 Euro.

Ihr Monatslohn steigt dann netto um 10,41 Euro, obwohl der Bruttolohn um 30 Euro zunimmt. Übernimmt der Arbeitgeber die Steuer künftig zusätzlich, bleiben Petra dagegen die vollen 633 Euro.

Sieben Fragen und Antworten zum Minijob neben der Rente 2027

Wie viel dürfen Rentner 2027 im Minijob verdienen?

Die Verdienstgrenze liegt ab Januar 2027 bei durchschnittlich 633 Euro monatlich. Bei einer ganzjährigen Beschäftigung entspricht das 7.596 Euro.

Wird meine Altersrente durch den Minijob gekürzt?

Nein, bei gesetzlichen Altersrenten gibt es keine Hinzuverdienstgrenze mehr. Für Erwerbsminderungsrenten, Hinterbliebenenrenten und ergänzende Sozialleistungen gelten eigene Regeln.

Müssen Rentner ab 2027 automatisch fünf Prozent Steuer zahlen?

Nein, die Anhebung der Pauschsteuer ist zum Stand dieses Beitrags noch ein Gesetzesvorhaben. Ob sie später die eigene Auszahlung mindert, hängt außerdem davon ab, wer die Steuer nach der Vergütungsvereinbarung trägt.

Kann ich für meinen Minijob die Aktivrente nutzen?

Nein, der Freibetrag von bis zu 2.000 Euro monatlich gilt nicht für Minijobs. Eine begünstigte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nach Erreichen der Regelaltersgrenze kann dagegen darunterfallen.

Wann gehen eigene Rentenbeiträge vom Minijoblohn ab?

Vor der Regelaltersgrenze besteht grundsätzlich Rentenversicherungspflicht, solange keine Befreiung vorliegt. Bei einer Altersvollrente nach dieser Grenze fallen eigene Beiträge grundsätzlich nur an, wenn auf die Versicherungsfreiheit verzichtet wird.

Kann ich eine Befreiung von der Rentenversicherung wieder aufheben?

Seit Juli 2026 ist das einmalig für die Zukunft möglich. Der schriftliche oder elektronische Antrag beim Arbeitgeber wirkt grundsätzlich ab dem folgenden Monat und lässt sich für die laufende Beschäftigung nicht wieder widerrufen.

Was sollten Rentner vor dem Jahreswechsel prüfen?

Arbeitsvertrag und Lohnabrechnung zeigen, wer die Pauschsteuer trägt und ob eigene Rentenbeiträge abgezogen werden. Bei einer geplanten Aufstockung sollten außerdem der voraussichtliche Nettolohn und eine mögliche Anrechnung auf weitere Leistungen berechnet werden.