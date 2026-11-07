Mutter verliert Job und Bürgergeld wird abgelehnt – Gericht verpflichtet Jobcenter

Eine Mutter arbeitet vier Monate lang, verliert ihren Job und beantragt Bürgergeld für ihre Familie. Doch das Jobcenter glaubt ihr nicht. Die Behörde vermutet, dass die Beschäftigung nur vorgetäuscht wurde, um Sozialleistungen zu erhalten. Deshalb verweigert sie die Unterstützung.

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg stellte sich auf die Seite der Familie. Obwohl eine Gehaltszahlung auf dem Konto einer Freundin gelandet war und das Jobcenter weitere Ungereimtheiten sah, musste es vorläufig Bürgergeld zahlen. Besonders wichtig waren die Erklärung der Familie und eine Bescheinigung der Arbeitsagentur (Beschluss vom 27. März 2026, L 1 AS 263/26 B ER).

Vier Monate gearbeitet und trotzdem kein Bürgergeld

Die Mutter ist EU-Bürgerin und arbeitete vom 1. Juli bis zum 31. Oktober 2025. Für ihre Beschäftigung erhielt sie monatlich 660 Euro brutto beziehungsweise 629,88 Euro netto. Als sie ihre Stelle verlor, beantragte sie Ende Oktober Bürgergeld.

Das Jobcenter zweifelte daran, dass es sich um ein echtes Arbeitsverhältnis gehandelt hatte. Damit stand nicht nur ihr eigener Leistungsanspruch infrage, sondern auch die Unterstützung ihres Ehemanns und eines Sohnes.

Besonders auffällig erschien der Behörde, dass die erste Gehaltszahlung nicht auf dem Konto der Frau, sondern auf dem Konto einer Freundin eingegangen war. Außerdem stellte das Jobcenter infrage, ob die Mutter nach ihrer Entlassung noch als Arbeitnehmerin im Sinne des europäischen Freizügigkeitsrechts gelten konnte.

Die Familie wandte sich deshalb am 21. Januar 2026 an das Sozialgericht Berlin. Das Gericht verpflichtete das Jobcenter am 17. Februar zur vorläufigen Zahlung von Leistungen ab Eingang des Eilantrags (S 124 AS 594/26 ER).

Das Jobcenter legte Beschwerde ein. Doch auch das Landessozialgericht hielt die vorläufige Leistungsgewährung für gerechtfertigt.

Warum die Bescheinigung der Arbeitsagentur entscheidend war

Ein wichtiger Nachweis war die Bestätigung der Agentur für Arbeit vom 2. Januar 2026. Darin wurde festgehalten, dass die Arbeitslosigkeit der Mutter unfreiwillig eingetreten war.

Das ist für EU-Bürger besonders wichtig. Nach § 2 Absatz 3 Freizügigkeitsgesetz/EU kann der Arbeitnehmerstatus nach einem unfreiwilligen Arbeitsplatzverlust für weitere sechs Monate erhalten bleiben, wenn die vorherige Beschäftigung weniger als ein Jahr gedauert hat und die zuständige Agentur für Arbeit die unfreiwillige Arbeitslosigkeit bestätigt.

Im entschiedenen Fall betraf dieser Zeitraum die Monate November 2025 bis April 2026. Während dieser Zeit konnte sich die Frau weiterhin auf ihren fortwirkenden Arbeitnehmerstatus berufen.

Das Jobcenter wollte die Bescheinigung nicht gelten lassen. Es argumentierte, die Arbeitsagentur habe nur den Verlust einer Beschäftigung bestätigt und nicht ausdrücklich geprüft, ob die Frau tatsächlich Arbeitnehmerin gewesen sei.

Das Landessozialgericht folgte diesem Einwand nicht. Entscheidend sei gewesen, dass die Arbeitsagentur den unfreiwilligen Verlust der Beschäftigung bestätigt hatte.

Fehlende Bewerbungen beenden den Arbeitnehmerstatus nicht

Das Jobcenter brachte noch einen weiteren Einwand vor. Die Mutter habe sich nach dem Verlust ihrer Stelle nicht ausreichend um eine neue Beschäftigung bemüht.

Deshalb könne ihre Arbeitslosigkeit nicht während des gesamten sechsmonatigen Zeitraums als unfreiwillig angesehen werden. Der zuvor erworbene Arbeitnehmerstatus müsse nach Ansicht der Behörde entfallen.

Die Richter widersprachen. Für die Fortwirkung des Arbeitnehmerstatus nach § 2 Absatz 3 Satz 2 Freizügigkeitsgesetz/EU kommt es darauf an, ob der Verlust der Beschäftigung unfreiwillig eingetreten ist.

Zusätzliche Bewerbungsbemühungen nach dem Arbeitsplatzverlust sind nach dieser Vorschrift keine weitere Voraussetzung. Der Arbeitnehmerstatus konnte deshalb im entschiedenen Zeitraum fortbestehen, obwohl das Jobcenter fehlende Arbeitsbemühungen beanstandete.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Leistungsberechtigte keine Mitwirkungspflichten bei der Arbeitsuche haben. Solche Pflichten müssen gesondert nach den Vorschriften des SGB II geprüft werden. Sie dürfen nicht mit den Voraussetzungen für die Fortwirkung des europäischen Arbeitnehmerstatus verwechselt werden.

Auch eine Gehaltszahlung auf ein fremdes Konto war kein Beweis für Betrug

Besonders interessant ist die Bewertung der ungewöhnlichen Kontobewegungen. Die erste Lohnzahlung war auf das Konto einer Freundin erfolgt. Für das Jobcenter war dies ein Hinweis auf eine möglicherweise erfundene Beschäftigung.

Die Familie konnte den Vorgang jedoch auf Nachfrage des Gerichts nachvollziehbar erklären. Außerdem legte sie weitere Kontoauszüge und eine Bescheinigung der Vermieterin vor.

Damit waren nicht sämtliche Zweifel an der tatsächlichen Beschäftigung ausgeräumt. Die vorgelegten Unterlagen halfen dem Gericht jedoch dabei, die Angaben der Familie einzuordnen.

Auch weitere Umstände überzeugten die Richter nicht als Missbrauchsnachweis. Dazu gehörten fehlende Deutschkenntnisse der Mutter, frühere Beschäftigungen ihres Ehemanns auf Zypern und der Umstand, dass ein weiterer Sohn in Rumänien lebte.

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Aus diesen persönlichen Lebensumständen ließ sich nach Auffassung des Gerichts kein hinreichender Nachweis für einen gezielt vorgetäuschten Arbeitsplatz ableiten.

Warum auch der Zeitpunkt des Bürgergeldantrags eine Rolle spielte

Gegen einen geplanten Sozialleistungsbetrug sprach nach Auffassung des Gerichts zudem der Zeitpunkt des Antrags.

Die Mutter hatte ihre Beschäftigung bereits im Juli 2025 aufgenommen. Bürgergeld beantragte sie jedoch erst Ende Oktober, obwohl die Familie möglicherweise schon während ihrer Beschäftigung ergänzende Leistungen benötigt hätte.

Wenn der Arbeitsplatz allein dazu dienen sollte, möglichst schnell Sozialleistungen zu erhalten, wäre ein früherer Antrag denkbar gewesen. Das Gericht wertete die zeitliche Abfolge deshalb als einen Gesichtspunkt, der gegen den behaupteten Rechtsmissbrauch sprach.

Dieser Umstand beweist für sich genommen noch nicht, dass jede Beschäftigung tatsächlich ausgeübt wurde. Er zeigt aber, weshalb ein Jobcenter bei einem Missbrauchsvorwurf die gesamten Umstände betrachten muss.

Wann ein gering bezahlter Job für Bürgergeld ausreicht

Für EU-Bürger kann eine tatsächliche Beschäftigung eine besondere Bedeutung haben. Wer als Arbeitnehmer freizügigkeitsberechtigt ist, fällt nicht allein deshalb unter den Leistungsausschluss des § 7 SGB II, weil sein Einkommen nicht zum Lebensunterhalt reicht.

Dafür muss die Beschäftigung tatsächlich ausgeübt werden und darf nicht völlig untergeordnet und unwesentlich sein. Eine feste gesetzliche Mindestvergütung, ab der jede Tätigkeit den europäischen Arbeitnehmerstatus begründet, gibt es nicht.

Maßgeblich sind unter anderem die Arbeitszeit, die ausgeübte Tätigkeit, die Weisungsgebundenheit, die Vergütung und die Dauer des Arbeitsverhältnisses.

Das Bundessozialgericht hat bereits am 27. Januar 2021 entschieden, dass die Arbeitnehmereigenschaft nach den objektiven Umständen beurteilt werden muss. Die Prüfung eines möglichen Rechtsmissbrauchs ist davon zu trennen (B 14 AS 25/20 R).

Ein geringer Verdienst bedeutet deshalb noch keinen Scheinjob. Umgekehrt reicht ein unterschriebener Arbeitsvertrag nicht aus, wenn tatsächlich keine entsprechende Arbeit geleistet wurde.

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Über den Beschluss des Landessozialgerichts und die Anforderungen an den Missbrauchsnachweis haben wir bereits berichtet.

Diese Unterlagen können bei einem Scheinjob-Verdacht helfen

Wer nach einer kurzen Beschäftigung Bürgergeld beantragt, sollte sein früheres Arbeitsverhältnis möglichst nachvollziehbar dokumentieren. Das gilt besonders dann, wenn das Jobcenter Zweifel an der tatsächlichen Tätigkeit äußert.

Hilfreich sind ein Arbeitsvertrag, Lohnabrechnungen und Kontoauszüge, auf denen die Gehaltszahlungen erkennbar sind. Ergänzend können Arbeitszeitaufzeichnungen, Dienstpläne oder andere betriebliche Nachweise zeigen, dass die vereinbarte Tätigkeit tatsächlich ausgeübt wurde.

Bei unfreiwilliger Arbeitslosigkeit nach weniger als einem Jahr Beschäftigung ist außerdem die Bestätigung der Agentur für Arbeit wichtig. Sie kann belegen, dass der Arbeitsplatzverlust nicht selbst verschuldet war.

Sind Zahlungen ungewöhnlich abgewickelt worden, sollten Betroffene den Grund dafür schriftlich erklären und vorhandene Belege einreichen. Eine Überweisung auf das Konto einer anderen Person muss nachvollziehbar aufgeklärt werden, ist aber nicht schon für sich genommen ein Betrugsnachweis.

Zusätzlich sollten Unterlagen zur aktuellen finanziellen Situation bereitgehalten werden. Dazu gehören Nachweise über Unterkunftskosten, vorhandenes Einkommen und Vermögen sowie die Zusammensetzung der Bedarfsgemeinschaft.

Eine gesetzlich vorgeschriebene Liste, mit der sich jeder Scheinjob-Verdacht ausräumen lässt, gibt es nicht. Welche Unterlagen entscheidend sind, richtet sich nach den Zweifeln des Jobcenters und den tatsächlichen Umständen.

Auch der Ehepartner ohne EU-Staatsangehörigkeit kann Leistungen erhalten

Im entschiedenen Fall betraf der Streit auch den Ehemann der Frau, der selbst kein EU-Bürger war.

Nach § 3 Freizügigkeitsgesetz/EU können Familienangehörige unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein Aufenthaltsrecht von einem freizügigkeitsberechtigten EU-Bürger ableiten. Das kann sich auch auf die Prüfung eines Anspruchs nach dem SGB II auswirken.

Dabei müssen die familiären Beziehungen, das Aufenthaltsrecht und die übrigen Leistungsvoraussetzungen geprüft werden. Die Staatsangehörigkeit des Ehepartners allein entscheidet nicht darüber, ob er zur Bedarfsgemeinschaft gehört und Leistungen erhalten kann.

Gerade Familien sollten deshalb darauf achten, dass das Jobcenter nicht nur die Beschäftigung eines Elternteils betrachtet, sondern die rechtliche Situation sämtlicher betroffener Familienmitglieder berücksichtigt.

Warum das Jobcenter trotz offener Fragen zahlen musste

Die Richter stellten nicht abschließend fest, dass der ursprüngliche Arbeitsvertrag zweifelsfrei echt war. Sie entschieden vielmehr im Eilverfahren über die Frage, ob die Familie bis zur weiteren Klärung existenzsichernde Leistungen erhalten musste.

Für das Gericht war entscheidend, dass der behauptete Missbrauch nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit festgestellt werden konnte. Zugleich standen für die Familie Leistungen zur Sicherung ihres Lebensunterhalts auf dem Spiel.

Miete, Lebensmittel und andere notwendige Ausgaben lassen sich nicht mehrere Monate aufschieben, bis ein langwieriges Gerichtsverfahren abgeschlossen ist.

Deshalb bestätigte das Landessozialgericht die vorläufige Zahlungsanordnung. Ob das Arbeitsverhältnis tatsächlich nur vorgetäuscht gewesen sein könnte, blieb einer möglichen Entscheidung im Hauptsacheverfahren vorbehalten.

Der Beschluss bedeutet damit keinen endgültigen Leistungsanspruch für alle Betroffenen mit einer ähnlichen Beschäftigung. Auch eine spätere Rückforderung vorläufig gewährter Leistungen ist bei einer abweichenden endgültigen Entscheidung nicht ausgeschlossen.

Was tun, wenn das Jobcenter wegen eines Scheinjobs nicht zahlt?

Wer einen ablehnenden Bescheid erhält, sollte zunächst prüfen, welche Tatsachen das Jobcenter tatsächlich anzweifelt. Werden die Beschäftigung, das Aufenthaltsrecht oder die Hilfebedürftigkeit infrage gestellt, sind dafür unterschiedliche Nachweise erforderlich.

Gegen einen ablehnenden Bescheid kann in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Dabei sollten Betroffene die beanstandeten Umstände möglichst konkret erklären und geeignete Unterlagen beifügen.

Fehlt bereits das Geld für den notwendigen Lebensunterhalt, kommt zusätzlich ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz beim Sozialgericht nach § 86b Absatz 2 SGG infrage. Dafür müssen der geltend gemachte Leistungsanspruch und die besondere Dringlichkeit nachvollziehbar dargelegt und glaubhaft gemacht werden.

Der Fall aus Berlin zeigt, dass selbst ein hartnäckiger Missbrauchsverdacht des Jobcenters nicht jede vorläufige Leistung ausschließt. Die gerichtliche Entscheidung hängt davon ab, welche Tatsachen feststehen, welche Zweifel offenbleiben und welche Folgen eine ausbleibende Zahlung für die Betroffenen hätte.

Häufige Fragen zum Bürgergeld bei einem Scheinjob-Verdacht

Kann das Jobcenter Bürgergeld ablehnen, weil es meinen früheren Job für erfunden hält?

Das Jobcenter darf prüfen, ob die Beschäftigung tatsächlich ausgeübt wurde und ob die gesetzlichen Voraussetzungen für Leistungen vorliegen. Ein bloßer Verdacht auf einen Scheinjob rechtfertigt jedoch nicht in jedem Fall die Verweigerung existenzsichernder Leistungen. Entscheidend sind die vorhandenen Nachweise und die konkrete rechtliche Situation.

Bleibt mein Arbeitnehmerstatus nach vier Monaten Beschäftigung erhalten?

Bei unfreiwilliger, durch die Agentur für Arbeit bestätigter Arbeitslosigkeit kann der unionsrechtliche Arbeitnehmerstatus nach weniger als einem Jahr tatsächlicher Beschäftigung für sechs Monate fortbestehen. Die übrigen Voraussetzungen müssen ebenfalls erfüllt sein. Der fortwirkende Status ist besonders für EU-Bürger bei der Prüfung eines Leistungsanspruchs wichtig.

Was mache ich, wenn das Jobcenter nicht zahlt und ich meine Miete nicht mehr bezahlen kann?

Betroffene sollten umgehend die schriftliche Entscheidung und deren Begründung prüfen. Neben einem Widerspruch kann bei einer akuten finanziellen Notlage ein Eilantrag beim Sozialgericht sinnvoll sein. Dafür sollten Unterlagen zur Beschäftigung, zum Aufenthaltsrecht, zur Hilfebedürftigkeit und zur Dringlichkeit vorgelegt werden.

Quellen

Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 27. März 2026 (L 1 AS 263/26 B ER)

Bundessozialgericht, Urteil vom 27. Januar 2021 (B 14 AS 25/20 R)

§ 2 Freizügigkeitsgesetz/EU, Recht auf Einreise und Aufenthalt sowie Fortwirkung des Arbeitnehmerstatus

§ 3 Freizügigkeitsgesetz/EU, Aufenthaltsrecht von Familienangehörigen

§ 7 SGB II, Leistungsberechtigung und Leistungsausschlüsse

§ 60 SGB I, Mitwirkungspflichten und Vorlage von Nachweisen

§ 84 SGG, Widerspruchsfrist

§ 86b SGG, Einstweiliger Rechtsschutz