Mit 61 entlassen und kein neuer Job: Rainer erklärt, wie er die Zeit bis zu der Rente überbrückt

Rainer Weber ist 61 Jahre alt, als ihm sein Arbeitgeber nach mehr als vier Jahrzehnten kündigt. Einen vergleichbaren Vollzeitjob findet er trotz zahlreicher Bewerbungen nicht mehr, bis zur abschlagsfreien Rente fehlen ihm jedoch noch dreieinhalb Jahre.

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Sein Plan besteht aus zwei Abschnitten: Zunächst nutzt er seinen Anspruch auf 24 Monate Arbeitslosengeld, anschließend finanziert er die verbleibenden 18 Monate aus seiner Abfindung und vorhandenen Rücklagen. Damit vermeidet er eine vorgezogene Altersrente, die seine monatliche Zahlung lebenslang um 12,6 Prozent vermindern würde.

Rainers Fall ist ein Rechenbeispiel auf Grundlage des am 2. August 2026 geltenden Rechts. Ob diese Strategie funktioniert, hängt unter anderem von Versicherungszeiten, Geburtsdatum, Kündigungsbedingungen, Rentenhöhe und verfügbarem Vermögen ab.

Rainer verliert mit 61 seinen Arbeitsplatz

Rainer wurde am 15. Februar 1965 geboren und arbeitet seit seinem 16. Lebensjahr. Sein Arbeitsverhältnis endet nach einer betriebsbedingten Kündigung am 31. August 2026.

Zu diesem Zeitpunkt hat Rainer die Wartezeit von 45 Versicherungsjahren bereits erfüllt. Das allein reicht aber nicht, um sofort die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte zu bekommen.

Für den Jahrgang 1965 liegt die Altersgrenze dieser Rentenart bei 65 Jahren. Rainer kann sie daher frühestens ab dem 1. März 2030 beziehen.

Seine Regelaltersrente würde sogar erst ab März 2032 beginnen, weil die Regelaltersgrenze für seinen Jahrgang bei 67 Jahren liegt. Bis zur abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren fehlen ihm nach der Entlassung noch 42 Monate.

Rainer unterschreibt nicht sofort den Aufhebungsvertrag

Der Arbeitgeber bietet Rainer zunächst einen Aufhebungsvertrag mit Abfindung an. Rainer lässt das Angebot prüfen, weil ein selbst unterschriebener Vertrag eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld auslösen kann.

Bei einer zwölfwöchigen Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe wird die Anspruchsdauer zusätzlich um mindestens ein Viertel gekürzt. Aus den möglichen 24 Monaten Arbeitslosengeld könnten für Rainer dadurch mindestens sechs Monate dauerhaft verloren gehen.

Rainer entscheidet sich deshalb gegen eine vorzeitige Beendigung und lässt sich ordentlich betriebsbedingt kündigen. Die Kündigungsfrist wird eingehalten und die Abfindung in einer Vereinbarung geregelt, die keine frühere Beendigung des Arbeitsverhältnisses vorsieht.

Dass ein Aufhebungsvertrag nicht in jedem Fall eine Sperrzeit verursachen muss, erläutert der Beitrag „Trotz Aufhebungsvertrag keine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld“. Eine Prüfung vor der Unterschrift bleibt dennoch dringend anzuraten.

Die Arbeitsuchendmeldung erledigt Rainer sofort

Direkt nach Erhalt der Kündigung meldet sich Rainer bei der Agentur für Arbeit arbeitsuchend. Wäre ihm das Ende des Arbeitsverhältnisses erst weniger als drei Monate vorher bekannt geworden, hätte er dafür höchstens drei Tage Zeit gehabt.

Die Arbeitsuchendmeldung ersetzt nicht die spätere Arbeitslosmeldung. Rainer meldet sich daher zusätzlich spätestens zum 1. September 2026 arbeitslos und stellt seinen Antrag auf Arbeitslosengeld.

Eine verspätete Arbeitsuchendmeldung könnte eine zusätzliche Sperrzeit verursachen. Gerade bei einem eng gerechneten Übergang bis zur Rente kann bereits eine Woche ohne Leistung den Finanzplan durcheinanderbringen.

Rainer bekommt 24 Monate Arbeitslosengeld

Weil Rainer älter als 58 Jahre ist und in den vergangenen fünf Jahren mindestens 48 Monate versicherungspflichtig beschäftigt war, erhält er die höchstmögliche Bezugsdauer. Sein Arbeitslosengeld kann vom 1. September 2026 bis zum 31. August 2028 gezahlt werden.

Die Leistung beträgt bei Arbeitslosen ohne Kind im steuerrechtlichen Sinn grundsätzlich 60 Prozent des pauschalierten Nettoentgelts. Mit einem berücksichtigungsfähigen Kind werden 67 Prozent gezahlt.

Zeitraum Alter von Rainer Finanzierung Bedeutung September 2026 bis August 2028 61 Jahre und 6 Monate bis 63 Jahre und 6 Monate Arbeitslosengeld 24 Monate Versicherungsschutz und weitere Rentenbeiträge September 2028 bis Februar 2030 63 Jahre und 6 Monate bis 65 Jahre Abfindung, Rücklagen und gegebenenfalls Nebenverdienst Überbrückung von 18 Monaten ohne vorgezogene Altersrente Ab März 2030 65 Jahre Altersrente nach 45 Versicherungsjahren Rentenbeginn ohne Abschlag

Rainer weiß, dass das Arbeitslosengeld keine Vorruhestandsleistung ist. Er bleibt für versicherungspflichtige Beschäftigungen von mindestens 15 Stunden pro Woche verfügbar, schreibt Bewerbungen und nimmt Termine bei der Agentur wahr.

Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen enthält der Beitrag „Arbeitslosengeld ab 60: Höhe, Anspruch und Dauer in 2026“.

Während des Arbeitslosengeldes laufen Rentenbeiträge weiter

Die Bundesagentur zahlt während des Leistungsbezugs grundsätzlich Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung. Berechnet werden diese Beiträge auf Grundlage von 80 Prozent des früheren Bruttoarbeitsentgelts, auf dem das Arbeitslosengeld beruht.

Rainers Rente wächst deshalb auch während seiner Arbeitslosigkeit weiter. Der Zuwachs fällt jedoch geringer aus als bei einer Beschäftigung mit unverändertem Verdienst.

Wie sich zwei Jahre Arbeitslosigkeit auf die spätere Rente auswirken können, zeigt der Beitrag „So wirken sich zwei Jahre Arbeitslosigkeit auf die spätere Rente aus“.

Die Zweijahresregel schadet Rainer nicht mehr

Arbeitslosengeld in den letzten zwei Jahren vor einer abschlagsfreien Altersrente nach 45 Versicherungsjahren wird normalerweise nicht auf die Wartezeit angerechnet. Eine Ausnahme gilt bei Insolvenz oder vollständiger Geschäftsaufgabe des früheren Arbeitgebers.

Rainers abschlagsfreie Rente soll im März 2030 beginnen. Ein Teil seines Arbeitslosengeldes liegt damit innerhalb der letzten zwei Jahre vor dem geplanten Rentenstart.

Für Rainer entsteht daraus kein Nachteil, weil er die 45 Jahre bereits vor seiner Entlassung vollständig erreicht hat. Die nicht anrechenbaren Arbeitslosengeldmonate können ihm eine schon erfüllte Wartezeit nicht wieder nehmen.

Anders wäre die Lage, wenn Rainer bei der Kündigung erst 43 oder 44 Versicherungsjahre hätte. Dann müsste er genau prüfen, welche Arbeitslosengeldmonate berücksichtigt werden und ob ihm am Ende Monate für die abschlagsfreie Rente fehlen.

Mit 63 könnte Rainer in Rente – aber nur mit hohem Abschlag

Da Rainer deutlich mehr als 35 Versicherungsjahre vorweisen kann, könnte er grundsätzlich ab 63 eine vorgezogene Altersrente für langjährig Versicherte beziehen. Bei einem Beginn genau mit 63 würde der Abschlag für seinen Jahrgang 14,4 Prozent betragen.

Rainers Arbeitslosengeld läuft jedoch bis zu einem Alter von 63 Jahren und sechs Monaten. Würde er unmittelbar nach dem Arbeitslosengeld in Rente gehen, läge der Beginn noch 42 Monate vor seiner Regelaltersgrenze.

Jeder vorgezogene Monat kostet 0,3 Prozent. Für Rainer ergäbe sich deshalb ein lebenslanger Abschlag von 12,6 Prozent.

Variante Rentenbeginn Abschlag Folge bei 1.800 Euro ungekürzter Bruttorente Rente direkt nach dem Arbeitslosengeld September 2028 12,6 Prozent 226,80 Euro weniger Bruttorente im Monat Rente nach 45 Versicherungsjahren März 2030 kein Abschlag 1.800 Euro Bruttorente vor Kranken- und Pflegeversicherung Regelaltersrente März 2032 kein Abschlag zusätzliche Rentensteigerung nur bei weiteren Beiträgen

Bei einer ungekürzten Bruttorente von 1.800 Euro würde Rainer durch den frühen Beginn monatlich 226,80 Euro verlieren. Der Abschlag bliebe während des gesamten Rentenbezugs bestehen und würde nicht mit 65 oder 67 Jahren entfallen.

Außerdem könnte Rainer nach der Bewilligung der gekürzten Altersrente grundsätzlich nicht mehr in die spätere abschlagsfreie Altersrente nach 45 Jahren wechseln. Weitere Hintergründe erläutert der Beitrag „Rente mit 63: Das gilt für die Jahrgänge 1962 und 1964“.

Rainer berechnet den Preis der 18-monatigen Lücke

Nach dem Arbeitslosengeld fehlen Rainer noch 18 Monate bis zu seinem 65. Geburtstag. Für diesen Zeitraum erstellt er ein vollständiges Monatsbudget aus Wohnkosten, Lebensunterhalt, Versicherungen und einer Sicherheitsreserve.

Während der ersten 24 Monate liegt sein Arbeitslosengeld etwas unter seinen laufenden Ausgaben. Diese monatliche Differenz deckt Rainer bereits aus einem Teil der nach Steuern verfügbaren Abfindung.

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Für die anschließenden 18 Monate plant er mit der verbleibenden Abfindung und privaten Rücklagen. Einen möglichen Nebenverdienst berücksichtigt er zunächst nicht fest, damit seine Rechnung auch dann funktioniert, wenn er keine geeignete Stelle findet.

Rainer vergleicht diese einmalige Belastung mit dem lebenslangen Verlust von monatlich 226,80 Euro brutto. Wenn er 20 Jahre lang Rente bezieht, summiert sich allein der rechnerische Abschlag auf mehr als 54.000 Euro, spätere Rentenanpassungen noch nicht eingerechnet.

Auch die Krankenversicherung muss finanziert werden

Während Rainer Arbeitslosengeld erhält, laufen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung über die Bundesagentur weiter. Nach dem Ende des Arbeitslosengeldes entfällt dieser Schutz, wenn keine andere versicherungspflichtige Beschäftigung oder Sozialleistung einsetzt.

Rainer prüft deshalb frühzeitig, ob eine Familienversicherung möglich ist oder ob er sich freiwillig gesetzlich versichern muss. Die Beiträge zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung nimmt er in sein Budget für die 18 Monate auf.

Wer diesen Posten übersieht, unterschätzt die Überbrückungskosten schnell um mehrere Tausend Euro. Privat Krankenversicherte müssen ebenfalls klären, wie ihre Beiträge ohne laufendes Arbeitseinkommen finanziert werden.

Ein Nebenjob kann Rainers Rücklagen schonen

Während des Arbeitslosengeldbezugs darf Rainer weniger als 15 Stunden pro Woche arbeiten. Vom bereinigten Nebeneinkommen bleiben grundsätzlich 165 Euro monatlich anrechnungsfrei, während darüberliegende Beträge das Arbeitslosengeld mindern können.

Nach dem Ende des Arbeitslosengeldes könnte Rainer auch eine umfangreichere Teilzeitbeschäftigung annehmen. Dadurch würde er Einkommen erzielen, krankenversichert bleiben und weitere Rentenbeiträge erwerben.

Bei einem Minijob achtet Rainer darauf, sich nicht vorschnell von der Rentenversicherungspflicht befreien zu lassen. Welche Besonderheiten gelten, erläutert der Beitrag „Minijob und Arbeitslosengeld: Diese Änderungen gelten 2026“.

Sein Finanzplan bleibt dennoch nicht von einem Jobangebot abhängig. Sollte er eine passende Tätigkeit finden, würde sie lediglich den Verbrauch seiner Abfindung und Rücklagen verringern.

Grundsicherungsgeld wäre für Rainer nur die zweite Lösung

Wer nach dem Arbeitslosengeld weder ausreichendes Einkommen noch verwertbares Vermögen besitzt, kann grundsätzlich Grundsicherungsgeld beim Jobcenter beantragen. Dabei werden Einkommen, Vermögen, Haushaltsverhältnisse und Unterkunftskosten geprüft.

Für Rainer kommt diese Leistung zunächst nicht infrage, weil seine Abfindung und seine Rücklagen oberhalb der für ihn geltenden Freibeträge liegen können. Er müsste sein verfügbares Vermögen deshalb teilweise für den Lebensunterhalt einsetzen.

Hinzu kommt eine weitere Unsicherheit: Bis zum 31. Dezember 2026 dürfen Leistungsberechtigte nicht zur vorzeitigen Altersrente verpflichtet werden. Nach aktueller Rechtslage kann das Jobcenter ab 2027 Menschen ab 63 wieder auffordern, eine gekürzte Altersrente zu beantragen.

Ausnahmen können sich unter anderem aus der Unbilligkeitsverordnung ergeben. Der Beitrag „Rente: Jobcenter können ab 2027 eine Rentenkürzung von bis zu 14,4 Prozent fordern“ erklärt die Schutzmöglichkeiten.

Wohngeld kann bei eigenem Einkommen helfen

Falls Rainer nach dem Arbeitslosengeld eine kleine Teilzeitstelle findet, könnte zusätzlich Wohngeld infrage kommen. Voraussetzung wäre, dass sein Einkommen grundsätzlich für den Lebensunterhalt reicht, die Wohnkosten den Haushalt aber zu stark belasten.

Wohngeld ersetzt nicht den gesamten Lebensunterhalt und wird nicht gleichzeitig mit Grundsicherungsgeld für dieselben Wohnkosten gezahlt. Einkommen, Miete, Haushaltsgröße und örtliche Mietstufe bestimmen die mögliche Höhe.

Abfindungen und vorhandenes Vermögen können die Prüfung beeinflussen. Rainer lässt deshalb vor Ablauf des Arbeitslosengeldes berechnen, ob Wohngeld, eine Teilzeitstelle oder die Finanzierung aus Rücklagen für ihn günstiger ist.

Krankengeld ist keine frei wählbare Verlängerung

Wird Rainer während des Arbeitslosengeldbezugs tatsächlich arbeitsunfähig krank, zahlt die Bundesagentur grundsätzlich bis zu sechs Wochen weiter. Ab der siebten Woche kann bei gesetzlich Versicherten Krankengeld von der Krankenkasse folgen.

Eine Krankschreibung darf jedoch nicht als geplante Rentenbrücke verstanden werden. Ein Anspruch besteht nur bei einer ärztlich festgestellten Arbeitsunfähigkeit und den weiteren gesetzlichen Voraussetzungen.

Bei einer längerfristigen Einschränkung des Leistungsvermögens kann die Nahtlosigkeitsregelung nach § 145 SGB III relevant werden. Die Agentur kann Rainer dann auffordern, innerhalb eines Monats einen Reha- oder Erwerbsminderungsrentenantrag zu stellen.

Rainers Plan in wenigen Worten

Rainer lässt zunächst Kündigung und Abfindungsvereinbarung prüfen, damit keine Sperrzeit entsteht. Danach nutzt er seinen vollständigen Arbeitslosengeldanspruch von 24 Monaten.

Die anschließende Lücke von 18 Monaten finanziert er aus der nach Steuern verfügbaren Abfindung und seinen Rücklagen. Einen möglichen Nebenjob betrachtet er als zusätzliche Entlastung, nicht als Voraussetzung seiner Rechnung.

Mit 65 beantragt Rainer die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren. Dadurch verzichtet er auf einen früheren Rentenbeginn, verhindert aber eine dauerhafte Kürzung von 12,6 Prozent.

Fazit: Rainer kauft sich Zeit und schützt seine Monatsrente

Rainers Überbrückung funktioniert, weil er 24 Monate Arbeitslosengeld bekommt, die 45 Versicherungsjahre bereits erfüllt hat und genügend Geld für die verbleibenden 18 Monate besitzt. Für ihn ist die zeitlich begrenzte Nutzung seiner Rücklagen günstiger als ein lebenslanger Rentenabschlag.

Nicht jeder Entlassene über 60 kann diesen Weg übernehmen. Wer weniger Versicherungsjahre, eine kleinere Abfindung oder höhere Wohn- und Versicherungskosten hat, benötigt eine andere Kombination aus Arbeitslosengeld, Beschäftigung, Wohngeld, Grundsicherungsgeld oder vorgezogener Rente.

Vor der Entscheidung sollten eine aktuelle Rentenauskunft, eine schriftliche Berechnung der Arbeitslosengelddauer und ein vollständiges Monatsbudget vorliegen. Erst daraus ergibt sich, welcher Weg die geringsten dauerhaften Verluste verursacht.

Häufige Fragen zur Überbrückung von Rainer

Warum bekommt Rainer 24 Monate Arbeitslosengeld?

Rainer ist bei Entstehung des Anspruchs älter als 58 Jahre und war innerhalb der vorherigen fünf Jahre mindestens 48 Monate versicherungspflichtig. Damit erfüllt er die Voraussetzungen für die längste Bezugsdauer.

Warum geht Rainer nicht direkt mit 63 in Rente?

Bei einem Beginn mit 63 würde seine Altersrente um 14,4 Prozent gekürzt. Selbst nach dem zweijährigen Arbeitslosengeld läge der dauerhafte Abschlag noch bei 12,6 Prozent.

Kann Rainer trotz 45 Versicherungsjahren nicht sofort abschlagsfrei in Rente?

Nein. Neben den 45 Versicherungsjahren muss er die Altersgrenze von 65 Jahren erreichen, weil er 1965 geboren wurde.

Zählen Rainers Arbeitslosengeldmonate für die 45 Jahre?

Arbeitslosengeld in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn zählt normalerweise nur bei Insolvenz oder vollständiger Geschäftsaufgabe. Für Rainer ist das unschädlich, weil er die 45 Jahre bereits vor der Entlassung erfüllt hat.

Kann Rainer nach dem Arbeitslosengeld Grundsicherungsgeld beantragen?

Das ist nur möglich, wenn er hilfebedürftig ist. Seine Abfindung, Rücklagen, weiteres Einkommen und die Verhältnisse seines Haushalts werden dabei geprüft.

Was ist der größte Vorteil von Rainers Überbrückung?

Rainer muss seine Abfindung und Rücklagen nur für einen begrenzten Zeitraum einsetzen. Im Gegenzug verhindert er eine Rentenkürzung, die ansonsten während seines gesamten Rentenbezugs bestehen bliebe.