Mietrecht: Kündigung ohne besonderen Grund: – Mieter setzen sich durch

Kündigung ohne besonderen Grund: Zweitwohnung des Vermieters reicht nicht immer

Wer in einem Zweifamilienhaus wohnt, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Kündigung erhalten, obwohl weder Eigenbedarf noch eine Pflichtverletzung vorliegt. Dafür muss der Vermieter das Gebäude allerdings selbst bewohnen. Nutzt er die andere Wohnung lediglich als zusätzlichen Aufenthaltsort, kann die Kündigung unwirksam sein.

Das zeigt ein rechtskräftiges Urteil des Landgerichts Hanau vom 15. November 2023 (Az. 2 S 107/22). Das Gericht verlangte, dass die Vermieterin ihren Lebensmittelpunkt tatsächlich in der anderen Wohnung hat. Für Mieter lohnt sich deshalb ein genauer Blick auf die Wohnverhältnisse, wenn im Kündigungsschreiben auf § 573a BGB verwiesen wird.

Wann dürfen Vermieter ohne besonderen Kündigungsgrund kündigen?

Normalerweise brauchen Vermieter für eine ordentliche Kündigung ein berechtigtes Interesse. Dazu können beispielsweise Eigenbedarf oder eine schuldhafte, nicht unerhebliche Verletzung vertraglicher Pflichten gehören. Allein der Wunsch, das Mietverhältnis zu beenden, genügt grundsätzlich nicht.

Eine Ausnahme enthält § 573a Absatz 1 BGB: Befindet sich die Mietwohnung in einem vom Vermieter selbst bewohnten Gebäude mit höchstens zwei Wohnungen, ist eine erleichterte Kündigung möglich. Ein berechtigtes Interesse wie Eigenbedarf muss dann nicht nachgewiesen werden.

Die gesetzlichen Voraussetzungen müssen dennoch erfüllt sein. Außerdem verlängert sich die Kündigungsfrist um drei Monate, und der Vermieter muss im Kündigungsschreiben angeben, dass er die Kündigung auf diese Sonderregelung stützt.

Warum die Vermieterin in Hanau mit ihrer Kündigung scheiterte

Im Hanauer Verfahren lebte die Vermieterin hauptsächlich im Ausland. Die zweite Wohnung des Hauses nutzte sie bei Aufenthalten in Deutschland. Trotzdem wollte sie das Mietverhältnis über die andere Wohnung mithilfe des erleichterten Kündigungsrechts beenden.

Das Amtsgericht wies die Räumungsklage ab, das Landgericht bestätigte diese Entscheidung. Nach der gerichtlichen Mitteilung vom 8. Februar 2024 genügte die zusätzliche Nutzung der Wohnung nicht. Die Vermieterin hätte dort ihren Lebensmittelpunkt haben müssen.

Die Vermieterin berief sich darauf, im Jahr 2021 insgesamt 40 Wochen in der Wohnung verbracht zu haben. Auch diese für ein einzelnes Jahr behauptete Aufenthaltsdauer genügte nach Auffassung des Gerichts nicht, solange die Wohnung lediglich zusätzlich zu ihrem Lebensmittelpunkt im Ausland genutzt wurde. Eine allgemeine Wochen- oder Tagesgrenze lässt sich aus dem Urteil deshalb nicht ableiten.

Warum das Gericht die Ausnahme eng auslegte

Die erleichterte Kündigung schränkt den sonst bestehenden Kündigungsschutz von Wohnraummietern erheblich ein. Sie ermöglicht die Beendigung des Mietverhältnisses, obwohl die Mieter ihre Pflichten erfüllen und kein besonderer Kündigungsanlass besteht. Deshalb legte das Gericht die Voraussetzungen streng aus.

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Nach dieser Auslegung knüpft die Ausnahme an das tatsächliche Zusammenwohnen von Vermieter und Mieter in einem kleinen Haus an. Vorübergehende Reisen oder Urlaubsaufenthalte andernorts schließen ein solches Zusammenwohnen nicht automatisch aus. Davon zu unterscheiden ist eine Wohnung, die der Vermieter lediglich zusätzlich zu seinem Lebensmittelpunkt an einem anderen Ort nutzt.

Was die Rechtskraft für andere Mieter bedeutet

Das Landgericht ließ die Revision zum Bundesgerichtshof zu. Nach der Gerichtsmitteilung wurde sie nicht eingelegt; die Entscheidung ist rechtskräftig. Damit ist der damalige Streit endgültig entschieden, ohne dass der Bundesgerichtshof die Rechtsfrage in diesem Verfahren überprüft hat.

Andere Gerichte sind an diese Auslegung nicht allgemein gebunden. Bereits das Urteil des Amtsgerichts Hanau vom 19. August 2022 stellt unterschiedliche Auffassungen zur erforderlichen Intensität der Wohnungsnutzung dar. Entscheidend ist deshalb nicht allein die Bezeichnung als Zweitwohnung, sondern die tatsächliche Nutzung und deren rechtliche Bewertung.

Welche Kündigungsfristen gelten im Zweifamilienhaus?

Bei einer Kündigung nach § 573a BGB kommen zu den gesetzlichen Vermieterfristen drei Monate hinzu. Die regulären Fristen ergeben sich aus § 573c BGB und verlängern sich nach fünf und acht Jahren seit der Überlassung der Wohnung.

Zeit seit Überlassung der Wohnung Gesetzliche Kündigungsfrist bei § 573a BGB Weniger als fünf Jahre Sechs Monate Ab fünf Jahren, aber weniger als acht Jahre Neun Monate Ab acht Jahren Zwölf Monate

Damit der laufende Monat bei der Fristberechnung mitzählt, muss die Kündigung grundsätzlich spätestens am dritten Werktag dieses Monats zugehen. Geht sie später zu, verschiebt sich der Beendigungszeitpunkt entsprechend. Vertragliche Vereinbarungen zugunsten der Mieter können weiteren Schutz bieten.

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Was Mieter nach dem Kündigungsschreiben prüfen sollten

Bei einer Kündigung nach § 573a BGB sollten Mieter zunächst klären lassen, ob das Gebäude tatsächlich höchstens zwei Wohnungen enthält und ob der Vermieter selbst darin wohnt. Daneben sind das Kündigungsschreiben und der genannte Beendigungstermin zu prüfen. Nach § 568 BGB bedarf die Kündigung der Schriftform.

Bestehen Zweifel an der behaupteten Wohnungsnutzung, helfen konkrete Angaben bei der Beratung. Dazu gehören beispielsweise bekannte Aufenthaltszeiten und frühere Mitteilungen des Vermieters über seinen dauerhaften Wohnort. Sinnvoll ist, vorhandene Schreiben aufzubewahren und eigene Beobachtungen sachlich mit Datum festzuhalten.

Mit Mietvertrag und Kündigungsschreiben können sich Betroffene an einen Mieterverein oder eine auf Mietrecht spezialisierte Anwaltskanzlei wenden. Vor einem Aufhebungsvertrag oder einer verbindlichen Auszugsvereinbarung sollte die Wirksamkeit der Kündigung geklärt sein.

Härtewiderspruch: Welche Gründe und Fristen gelten?

Selbst wenn die Voraussetzungen der erleichterten Kündigung vorliegen, kommt ein Widerspruch nach § 574 BGB in Betracht. Das gilt, wenn die Beendigung für den Mieter, seine Familie oder einen anderen Angehörigen seines Haushalts eine nicht zu rechtfertigende Härte bedeuten würde. Auch fehlender angemessener Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedingungen kann eine Härte sein.

Schwere gesundheitliche Folgen eines Umzugs können ebenfalls berücksichtigt werden. Eine Erkrankung allein garantiert allerdings keinen Verbleib in der Wohnung; erforderlich ist eine Prüfung der persönlichen Umstände. Welche Bedeutung gesundheitliche Gefahren haben können, erläutert unser Beitrag darüber, wann eine erkrankte Mieterin trotz Kündigung ihre Wohnung behalten darf.

Nach § 574b BGB muss der Härtewiderspruch in Textform erklärt werden. Er sollte dem Vermieter nachweisbar spätestens zwei Monate vor dem vorgesehenen Ende des Mietverhältnisses zugehen. Andernfalls kann der Vermieter die Fortsetzung wegen des verspäteten Widerspruchs ablehnen.

Hat der Vermieter nicht rechtzeitig auf das Widerspruchsrecht sowie dessen Form und Frist hingewiesen, kann der Widerspruch noch im ersten Termin des Räumungsrechtsstreits erklärt werden. Auf diese Ausnahme sollten Mieter nicht ungeprüft vertrauen. Sie sollten sowohl die Wirksamkeit der Kündigung als auch die Möglichkeit eines vorsorglichen Härtewiderspruchs prüfen lassen.

Fragen und Antworten zur erleichterten Kündigung

Reicht es aus, dass meinem Vermieter das Zweifamilienhaus gehört?

Nein. Für § 573a Absatz 1 BGB muss der Vermieter das Gebäude selbst bewohnen. Eigentum allein erfüllt diese Voraussetzung nicht.

Ist jede Kündigung bei einer Zweitwohnung unwirksam?

Das lässt sich nicht pauschal sagen. Das Landgericht Hanau verlangte im entschiedenen Fall einen Lebensmittelpunkt im Haus; zur erforderlichen Wohnungsnutzung werden jedoch unterschiedliche Auffassungen vertreten.

Muss ich für eine solche Kündigung etwas falsch gemacht haben?

Nein. Sind die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, braucht der Vermieter weder eine Pflichtverletzung noch Eigenbedarf nachzuweisen. Die verlängerte Kündigungsfrist und mögliche Härtegründe bleiben zu beachten.

Ist eine Eigenbedarfskündigung damit ebenfalls ausgeschlossen?

Nein. Eine Kündigung wegen Eigenbedarfs richtet sich nach anderen Voraussetzungen. Scheitert eine Kündigung nach § 573a BGB, folgt daraus kein allgemeiner Schutz vor jeder anderen Kündigung.

Kann ich mich auch bei einer wirksamen Kündigung wehren?

Bei einer nicht zu rechtfertigenden Härte können Sie der Kündigung widersprechen und die Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen. Dabei sind die persönlichen Umstände sowie Form und Frist des Widerspruchs zu prüfen.

Beispiel aus der Praxis: Vermieterin lebt dauerhaft im Ausland

Ein fiktiver Fall: Frau Berger wohnt seit zehn Jahren in einem Haus mit zwei Wohnungen. Ihre Vermieterin lebt dauerhaft im Ausland und nutzt die andere Wohnung nur für einzelne Aufenthalte in Deutschland. Frau Berger erhält eine Kündigung nach § 573a BGB mit einer Frist von zwölf Monaten.

Sie lässt prüfen, ob die Vermieterin das Haus im Sinne der Vorschrift selbst bewohnt. Dabei weist sie auf deren bisherige Schreiben über den dauerhaften Auslandswohnsitz hin. Auch eine eingehaltene Kündigungsfrist ersetzt nicht die übrigen gesetzlichen Voraussetzungen: Fehlen diese, wird die Kündigung durch die längere Frist allein nicht wirksam.