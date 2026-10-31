Merz-Kabinett will Rente mit 63 streichen: Welche Jahrgänge sind noch geschützt?

45 Versicherungsjahre, ein geplanter Abschied aus dem Beruf und plötzlich die Sorge, doch länger arbeiten zu müssen: Die geplante Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 verunsichert Menschen kurz vor dem Ruhestand.

Bundeskanzler Friedrich Merz will diesen abschlagsfreien Rentenzugang beenden, stellt aber Übergangszeiten in Aussicht.

Was Merz abschaffen will

Merz hat seine Richtung in der RTL-Sendung „Am Tisch mit Friedrich Merz“ deutlich gemacht: „Ich möchte die Anreize zur Frühverrentung im zukünftigen Rentensystem nicht mehr haben.“ Zugleich verwies er auf notwendige Übergangszeiten, wie die Tagesschau berichtete.

Betroffen wäre die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die nach 45 anrechenbaren Versicherungsjahren einen früheren Rentenbeginn ohne Abschläge ermöglicht. Die Alterssicherungskommission empfiehlt ihre Abschaffung; eine Empfehlung und die politische Unterstützung dafür ändern jedoch noch kein Gesetz.

Die Deutsche Rentenversicherung stellt ausdrücklich klar, dass bis zu einer gesetzlichen Änderung das bestehende Rentenrecht gilt. Die weitergehenden Reformvorschläge behandelt Gegen-Hartz im Beitrag über die Debatte um die Abschaffung von Rentenprivilegien.

Für Jahrgang 1964 ist die „Rente mit 63“ längst eine Rente mit 65

Der Begriff “Rente 63” verdeckt, worum es für die heute betroffenen Beschäftigten geht: Die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren beginnt für jüngere Jahrgänge bereits deutlich später als mit 63. Wer 1964 oder danach geboren wurde, muss nach geltendem Recht mindestens 65 Jahre alt sein.

Für ältere Jahrgänge steigt die Altersgrenze stufenweise an. Die folgende Tabelle zeigt die geltenden Altersgrenzen und die Kalenderjahre, in denen sie erreicht werden.

Geburtsjahrgang Altersgrenze für die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren Kalenderjahr, in dem die Altersgrenze erreicht wird 1961 64 Jahre und 6 Monate 2025 oder 2026 1962 64 Jahre und 8 Monate 2026 oder 2027 1963 64 Jahre und 10 Monate 2027 oder 2028 1964 65 Jahre 2029 1965 65 Jahre 2030 1966 65 Jahre 2031 1967 65 Jahre 2032 1968 65 Jahre 2033

Rechtsgrundlagen sind § 236b SGB VI und § 38 SGB VI; zusätzlich muss die Wartezeit von 45 Jahren erfüllt sein. Das Erreichen der Altersgrenze und der tatsächliche Rentenbeginn können in unterschiedliche Kalenderjahre fallen.

Die Tabelle enthält keine Zusage über den Schutz vor einer künftigen Gesetzesänderung. Was die bisherige Rechtslage für den nächsten Rentenjahrgang bedeutet, erläutert der Beitrag zur abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren im Jahr 2027.

Vertrauensschutz ist vorgesehen, die geschützten Jahrgänge sind offen

Die Alterssicherungskommission verlangt in ihrem Abschlussbericht unter Empfehlung 6, bei der Abschaffung den verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauensschutz zu berücksichtigen. Einen konkreten Geburtsjahrgang, bis zu dem die heutige Altersrente fortbestehen soll, nennt sie dort nicht.

Wie offen die praktische Umsetzung bleibt, zeigt eine Antwort von SPD-Fraktionschef Matthias Miersch vom 7. Oktober 2026. Gefragt nach einem 1965 Geborenen, der die 45 Jahre bereits erfüllt und für 2030 plant, verwies er auf das Gesetzgebungsverfahren und lehnte eine verbindliche Beurteilung des Falls zum damaligen Zeitpunkt ab.

Wer 1964 oder 1965 geboren wurde, kann daher seine heutige Altersgrenze nachlesen, aber noch keinen gesetzlich festgelegten Schutz vor der geplanten Abschaffung. Auch bereits erreichte 45 Versicherungsjahre beantworten für sich genommen nicht, welche Übergangsregel später gelten wird.

Warum häufig die Grenze zwischen 1966 und 1967 genannt wird

In der Diskussion werden Übergangsmodelle mit ungefähr fünf Jahren Vorlauf betrachtet. Auch ein Newsletter der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg enthält eine ausdrücklich als Szenario bezeichnete Jahrgangsübersicht.

Eine eigene Modellrechnung zeigt den Zusammenhang: Würde ein Gesetz alle Versicherten schützen, die spätestens Ende 2031 das 65. Lebensjahr erreichen und die 45-jährige Wartezeit erfüllen, könnte dieser Schutz die Jahrgänge bis einschließlich 1966 erfassen. Jahrgang 1967 erreicht diese Altersgrenze erst 2032.

Fünf Jahre sind kein bereits zugesagter Aufschub für alle

Im Kommissionsbericht findet sich ein Vorlauf von mindestens fünf Jahren ausdrücklich im Zusammenhang mit der geplanten Anpassung der Regelaltersgrenze an die Lebenserwartung. Bei der Abschaffung der Altersrente nach 45 Versicherungsjahren steht dagegen der Auftrag, den verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauensschutz zu beachten.

Aus diesen unterschiedlichen Empfehlungen lässt sich keine bereits feststehende fünfjährige Schonfrist für jeden künftigen Frührentner ableiten. Genau diese Unterscheidung geht verloren, wenn aus einer Modellrechnung eine angeblich sichere Jahrgangsliste wird.

Die Rente mit Abschlägen ist ein anderer Rentenweg

Von der abschlagsfreien Altersrente nach 45 Versicherungsjahren ist die Altersrente für langjährig Versicherte nach mindestens 35 Versicherungsjahren zu unterscheiden. Sie kann nach geltendem Recht bereits mit 63 beginnen, allerdings mit dauerhaften Abschlägen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Für jeden Monat vor der dafür geltenden abschlagsfreien Altersgrenze werden 0,3 Prozent abgezogen. Für ab 1964 Geborene ergibt ein Beginn mit 63 statt mit 67 einen Abschlag von 14,4 Prozent, wie die Deutsche Rentenversicherung erläutert.

Auch diesen Rentenweg will die Kommission verändern und den frühesten Beginn von 63 auf 64 Jahre anheben, wie die Bundesregierung zu den Reformempfehlungen erklärt. Das ist ebenfalls von der heutigen Rechtslage zu unterscheiden.

Für Beschäftigte geht es damit um zwei verschiedene Fragen: Bleibt der frühere Zugang ohne Abschlag erhalten, und ab welchem Alter wäre eine Rente mit Abschlag möglich? Welche finanziellen Unterschiede ein früher Ausstieg verursachen kann, zeigt die Gegen-Hartz-Berechnung „Mit 63 in Rente oder noch warten?“.

Ein früher Rentenantrag friert die Rechtslage nicht ein

Ein vorsorglich gestellter Antrag sichert nicht automatisch die heutigen Regeln für einen erst später geplanten Rentenbeginn. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherung in ihren Informationen zur Reform ausdrücklich hin.

Ebenso wenig sollte ein Rentenbeginn mit Abschlägen allein aus Angst vor politischen Ankündigungen vorgezogen werden. Nach bindender Bewilligung einer Altersrente oder für Zeiten ihres Bezugs ist der Wechsel in eine andere Altersrente nach § 34 Absatz 2 SGB VI grundsätzlich ausgeschlossen.

Sinnvoll ist dagegen, den Versicherungsverlauf prüfen und den geplanten Rentenbeginn berechnen zu lassen. Wer vorher Arbeitslosengeld beziehen möchte, sollte zudem die besonderen Regeln für die letzten zwei Jahre vor der Altersrente beachten.

Politisch reicht es nicht, den Betroffenen irgendwann Vertrauensschutz zu versprechen. Wer Aufhebungsverträge und den Übergang in den Ruhestand plant, braucht rechtzeitig verständliche Regeln mit überprüfbaren Stichtagen.

Praxisbeispiel: 45 Jahre sind erfüllt, die Sicherheit fehlt trotzdem

Der Arbeitnehmer Thomas B. ist 1965 geboren und hat 2026 bereits 45 anrechenbare Versicherungsjahre erreicht. Nach geltendem Recht könnte er die Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 65 Jahren nutzen, also nach Erreichen der Altersgrenze im Jahr 2030.

Seine erfüllte Wartezeit ersetzt jedoch keine Übergangsregel für eine mögliche Abschaffung dieser Rentenart. Ob sein geplanter Zugang erhalten bliebe, müsste sich aus dem späteren Gesetz ergeben.

Sieben Fragen und Antworten zur geplanten Abschaffung der Rente mit 63

Ist die Abschaffung der Rente mit 63 bereits geltendes Recht?

Nein, die Abschaffung ist bislang eine Reformempfehlung mit politischer Unterstützung. Bis zu einer gesetzlichen Änderung gilt die bestehende Altersrente für besonders langjährig Versicherte weiter.

Sind die Jahrgänge bis 1963 automatisch geschützt?

Eine solche pauschale Schutzgrenze ist für die geplante Abschaffung bislang nicht festgelegt. Die heute günstigeren Altersgrenzen dieser Jahrgänge sind von künftigen Übergangsregeln zu unterscheiden.

Kann Jahrgang 1964 weiterhin mit 65 ohne Abschläge in Rente gehen?

Nach geltendem Recht ja, wenn die Wartezeit von 45 Jahren erfüllt ist. Ob dieser Zugang bei einer Reform erhalten bleibt, hängt von deren gesetzlichen Übergangsregeln ab.

Warum wird Jahrgang 1966 als möglicher letzter geschützter Jahrgang genannt?

Dieser Jahrgang wird 2031 65 Jahre alt und könnte deshalb innerhalb einer entsprechend ausgestalteten Übergangsregel liegen. Eine verbindliche Zusage ergibt sich aus dieser Modellrechnung nicht.

Schützen bereits erreichte 45 Versicherungsjahre vor jeder Änderung?

Nein, daraus folgt keine allgemeine Garantie für unveränderte Altersgrenzen. Für den künftigen Zugang wären die beschlossenen gesetzlichen Voraussetzungen einschließlich des Vertrauensschutzes zu prüfen.

Ist eine Rente mit 63 und Abschlägen noch möglich?

Nach geltendem Recht ist sie über die Altersrente für langjährig Versicherte mit mindestens 35 Versicherungsjahren möglich. Für ab 1964 Geborene beträgt der Abschlag bei einem Beginn mit 63 grundsätzlich 14,4 Prozent.

Kann ein vorsorglicher Rentenantrag die heutige Rechtslage sichern?

Nein, ein früh gestellter Antrag schreibt die heutigen Regeln nicht für einen späteren Rentenbeginn fest. Die Deutsche Rentenversicherung weist ausdrücklich auf diesen Unterschied hin.