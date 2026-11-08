Mehr Rentenpunkte nach Scheidung bedeuten nicht immer frühere Rente

Nach einer Scheidung können übertragene Rentenpunkte die spätere Rente erhöhen und fehlende Versicherungsmonate ergänzen. Für die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren zählen diese zusätzlichen Monate jedoch nicht.

Der Unterschied kann darüber entscheiden, ob ein früherer Rentenbeginn möglich ist. Wer durch den Versorgungsausgleich die erforderlichen 35 Jahre erreicht, kann damit einen Rentenanspruch erwerben – eine Lücke bei den 45 Jahren bleibt dagegen bestehen.

Übertragene Rentenpunkte können Versicherungslücken schließen

Beim Versorgungsausgleich werden während der Ehe erworbene Versorgungsanrechte zwischen den geschiedenen Partnern aufgeteilt. Wie das funktioniert, erläutert unser Beitrag über die Aufteilung der Rentenpunkte nach einer Scheidung.

Entsteht dabei ein Zuwachs an Entgeltpunkten in der gesetzlichen Rentenversicherung, können daraus zusätzliche Monate für die Mindestversicherungszeit werden. Werden sowohl Anrechte übertragen als auch abgegeben, zählt der nach Verrechnung verbleibende Zuwachs.

Die Rentenversicherung teilt die maßgeblichen Entgeltpunkte durch 0,0313. Ein verbleibender Monatsbruchteil wird auf einen vollen Monat aufgerundet.

Aus zwei Rentenpunkten können 64 Monate werden

Ein vereinfachtes Beispiel zeigt die Rechnung. Eine geschiedene Person erhält durch den Versorgungsausgleich einen Zuwachs von zwei Entgeltpunkten.

Geteilt durch 0,0313 ergeben sich rund 63,90 und damit aufgerundet 64 Wartezeitmonate. Diese Monate werden allerdings nicht beliebig auf das Versicherungskonto aufgeschlagen.

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Die Anrechnung ist auf die Monate der Ehezeit begrenzt, die für die jeweilige Wartezeit noch nicht zählen. Sind dort nur 18 Monate frei, können auch nur 18 zusätzliche Monate berücksichtigt werden.

Zählen bereits sämtliche Ehemonate, entstehen keine weiteren Wartezeitmonate. Die übertragenen Entgeltpunkte können die Rentenhöhe trotzdem erhöhen.

Fünf oder 35 Jahre können erstmals erreicht werden

Die zusätzlichen Monate dürfen für die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren sowie für die Wartezeiten von 15, 20 und 35 Jahren berücksichtigt werden. Damit kann der Versorgungsausgleich etwa den Zugang zur Regelaltersrente oder zur Altersrente für langjährig Versicherte eröffnen.

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Ein fiktiver Fall verdeutlicht die Wirkung. Maria hat bisher 48 Monate für die allgemeine Wartezeit gesammelt und erhält zwölf anrechenbare Monate aus dem Versorgungsausgleich hinzu.

Damit erreicht sie die erforderlichen 60 Monate für eine Regelaltersrente. Ausgezahlt wird diese aber erst, wenn auch die maßgebliche Altersgrenze erreicht ist und die Rente beantragt wurde.

Wer durch den Ausgleich auf 35 Versicherungsjahre kommt, kann die Mindestversicherungszeit für eine vorgezogene Altersrente erfüllen. Ein früher Rentenbeginn kann dabei mit dauerhaften Abschlägen verbunden sein.

Für die 45 Jahre bleibt die Lücke bestehen

Anders sieht es bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte aus. § 51 Absatz 3a SGB VI schließt zusätzliche Monate aus Versorgungsausgleich oder Rentensplitting bei den erforderlichen 45 Jahren ausdrücklich aus.

Wer beispielsweise 44 anrechenbare Versicherungsjahre hat, erreicht durch zwölf zusätzliche Monate aus dem Versorgungsausgleich deshalb nicht die 45 Jahre. Bereits vorhandene eigene Beitragszeiten und andere dafür anrechenbare Zeiten sind davon zu unterscheiden.

Für die Rentenplanung sollten Geschiedene gezielt prüfen lassen, welche Wartezeit erfüllt ist. Die Zahl der Rentenpunkte allein beantwortet weder die Frage nach dem möglichen Rentenbeginn noch nach Abschlägen.

Häufige Fragen zum Versorgungsausgleich

Bringt jede Scheidung zusätzliche Rentenmonate?

Nein. Dafür muss ein entsprechender Zuwachs in der gesetzlichen Rentenversicherung entstehen, und in der Ehezeit müssen für die betreffende Wartezeit noch nicht berücksichtigte Monate vorhanden sein.

Sind 35 Versicherungsjahre gleichbedeutend mit einer abschlagsfreien Rente?

Nein. Die 35 Jahre erfüllen eine Zugangsvoraussetzung, während mögliche Abschläge von der Rentenart und dem Alter beim Rentenbeginn abhängen.

Wo erfahre ich, wie viele Monate anerkannt wurden?

Die Deutsche Rentenversicherung kann anhand des wirksamen Versorgungsausgleichs und des Versicherungskontos die Wartezeiten prüfen. Fragen Sie ausdrücklich nach der getrennten Berechnung für fünf, 35 und 45 Jahre.

Quellen

§ 52 SGB VI – Wartezeiterfüllung durch Versorgungsausgleich

§ 51 SGB VI – Anrechenbare Zeiten

Deutsche Rentenversicherung – Studientext Versorgungsausgleich

Deutsche Rentenversicherung – Studientext Wartezeiten