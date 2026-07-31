Linda (68) lebt wegen kleiner Rente nur noch im Dauersparmodus: “Existiere und überlebe nur noch”

Linda ist 68 Jahre alt, lebt allein in einer Einzimmerwohnung im englischen Wiltshire und muss jeden Pfund zweimal umdrehen. Nach Angaben von FOCUS Online stieg ihre Monatsmiete von 550 auf 680 Pfund. Sie heizt nur noch ein Zimmer, schneidet sich selbst die Haare und verzichtet auf Reisen, Restaurantbesuche und neue Kleidung.

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Linda musste ihre Arbeit als Krankenschwester bereits mit 32 Jahren wegen Myalgischer Enzephalomyelitis beziehungsweise chronischem Fatigue-Syndrom aufgeben. Erst Jahrzehnte später konnte sie wieder in geringem Umfang arbeiten. Sie erhält 921 Pfund staatliche Rente alle vier Wochen und rund 130 Pfund monatliche Betriebsrente des National Health Service.

Lindas staatliche Rente ist offenbar nicht gekürzt

Die 921 Pfund entsprechen 230,25 Pfund pro Woche. Das war im britischen Leistungsjahr 2025/2026 exakt der volle Satz der neuen State Pension. Lindas staatliche Rente ist damit offenbar nicht wegen fehlender Versicherungsjahre gekürzt.

Das Problem ist vielmehr, dass selbst die volle britische Basisrente zusammen mit ihrer kleinen Betriebsrente kaum reicht, wenn 680 Pfund Miete und hohe Lebenshaltungskosten bezahlt werden müssen.

Seit April 2026 beträgt die volle neue State Pension 241,30 Pfund pro Woche. Den vollen Betrag erhalten Versicherte mit einem nach 2016 begonnenen Versicherungsverlauf grundsätzlich nach 35 qualifizierenden Jahren. Mindestens zehn Jahre sind nötig, um überhaupt einen Anspruch zu erwerben. Bei älteren Versicherungsverläufen können Übergangsregeln die Berechnung verändern.

Britische und deutsche Rente im Vergleich

Punkt England/Großbritannien Deutschland Staatliche Rente Weitgehend pauschale Basisrente nach Versicherungsjahren Einkommensbezogene Rente aus Entgeltpunkten Volle Leistung Grundsätzlich 35 qualifizierende Jahre im neuen System Kein einheitlicher „Vollbetrag“ Mindestanspruch Regelmäßig mindestens zehn Jahre Regelmäßig fünf Jahre Wartezeit Frühere Lohnhöhe Wirkt nur begrenzt auf die State Pension Bestimmt über Entgeltpunkte die Rentenhöhe Krankheit National Insurance Credits können Lücken verhindern Erwerbsminderungsrente und rentenrechtliche Zeiten Zusatzvorsorge Betriebsrente ist zentraler zweiter Baustein Betriebsrente ergänzt die gesetzliche Rente Hilfe bei Armut Pension Credit und gegebenenfalls Housing Benefit Grundsicherung im Alter einschließlich angemessener Wohnkosten

In Großbritannien zählt vor allem das Versicherungsjahr

Die britische State Pension beruht auf dem National-Insurance-Verlauf. Ein qualifizierendes Jahr kann durch Beiträge aus Beschäftigung, bestimmte Sozialleistungen, Betreuung oder freiwillige Beiträge entstehen. Auch bei Krankheit oder Pflege können National Insurance Credits den Anspruch schützen.

Die frühere Höhe des Gehalts bestimmt die State Pension jedoch nicht wie in Deutschland. Eine Krankenschwester und eine besser verdienende Beschäftigte können bei einem vollständigen Versicherungsverlauf dieselbe staatliche Basisrente erhalten. Unterschiede entstehen vor allem durch Betriebs- und Privatrenten.

Linda konnte wegen ihres Ausscheidens mit 32 Jahren nur eine kleine NHS-Betriebsrente aufbauen. Ihr Fall zeigt deshalb weniger eine gekürzte State Pension als die Folgen einer jahrzehntelang unterbrochenen betrieblichen Vorsorge.

In Deutschland bestimmt das Einkommen die Rentenhöhe

Die deutsche gesetzliche Rente wird aus Entgeltpunkten berechnet. Wer in einem Jahr den Durchschnittsverdienst erzielt, erhält grundsätzlich einen Entgeltpunkt. Ein niedrigeres Einkommen erzeugt weniger, ein höheres Einkommen bis zur Beitragsbemessungsgrenze mehr Punkte. Die gesamte Erwerbsbiografie wirkt sich damit unmittelbar auf die gesetzliche Rente aus.

Eine deutsche Krankenschwester hätte für ihre Beschäftigungsjahre individuelle Ansprüche entsprechend ihrem damaligen Gehalt aufgebaut. Das kann bei langen, gut bezahlten Erwerbsbiografien zu einer höheren gesetzlichen Rente führen.

Wer früh erkrankt oder dauerhaft wenig verdient, kann aber auch in Deutschland eine niedrige Rente erhalten.

So könnte Lindas Krankheit in Deutschland berücksichtigt werden

Bei einem heutigen vergleichbaren Fall würde geprüft, wie lange Linda noch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein kann. Wer auf nicht absehbare Zeit weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann, kann eine volle Erwerbsminderungsrente erhalten. Bei drei bis unter sechs Stunden kommt eine teilweise Erwerbsminderungsrente infrage.

Regelmäßig müssen fünf Jahre Wartezeit und drei Jahre Pflichtbeiträge innerhalb der letzten fünf Jahre erfüllt sein; für bestimmte Fälle gelten Ausnahmen.

Eine schwere Diagnose allein reicht nicht. Entscheidend ist die tatsächliche Leistungsfähigkeit. Außerdem prüft die Rentenversicherung grundsätzlich zuerst, ob eine Rehabilitation helfen kann.

Die Zurechnungszeit schützt früh Erkrankte

Hätte Linda in Deutschland mit 32 Jahren eine Erwerbsminderungsrente erhalten, würde diese nicht ausschließlich aus den bis dahin erworbenen Entgeltpunkten bestehen. Die Zurechnungszeit behandelt Erwerbsgeminderte nämlich rechnerisch, als hätten sie mit ihrem bisherigen durchschnittlichen Einkommen noch bis zu einer gesetzlich bestimmten Altersgrenze weitergearbeitet.

Dieser Ausgleich ist gerade für früh Erkrankte wichtig, garantiert aber keine hohe Rente. Wer vor der Erkrankung wenig verdiente oder nur kurze Versicherungszeiten aufweist, kann auch mit Zurechnungszeit nur eine geringe Erwerbsminderungsrente erhalten.

Für Linda lässt sich kein seriöser Eurobetrag berechnen. Ihr früheres Gehalt, der genaue Versicherungsverlauf und der mögliche Eintritt der Erwerbsminderung sind unbekannt. Zudem galten vor mehr als 30 Jahren andere Regeln als heute.

Später würde die EM-Rente zur Altersrente

Eine Erwerbsminderungsrente wird längstens bis zur Regelaltersgrenze gezahlt. Danach folgt die Altersrente. Beim direkten Übergang schützt das Rentenrecht grundsätzlich die bisherigen persönlichen Entgeltpunkte.

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Eine Linda in Deutschland hätte daher möglicherweise zunächst Erwerbsminderungsrente und später Altersrente erhalten. Ob sie finanziell besser dastünde, hinge dennoch von Einkommen, Versicherungszeiten, Abschlägen, Sozialabgaben und Miete ab.

Kleine Rente bedeutet nicht automatisch dieselbe Armut

Die Rentenhöhe allein zeigt weder in England noch in Deutschland, wie viel zum Leben bleibt. Entscheidend sind alle Einkünfte, Wohnkosten, Vermögen und ergänzende Leistungen.

In Großbritannien kann Pension Credit niedrige Alterseinkünfte aufstocken. Wer diese Leistung erhält, kann zusätzlich Zugang zu Housing Benefit, Ermäßigungen bei der Council Tax und Hilfen bei Heizkosten bekommen. Ob Linda Anspruch hat, lässt sich ohne vollständige Angaben nicht beurteilen.

Ihre staatliche Rente und die NHS-Betriebsrente liegen zusammen bereits über dem damaligen einfachen Mindestniveau; besondere Bedarfe und Wohnkosten können die Prüfung aber verändern.

In Deutschland könnte Grundsicherung die Miete abfedern

Eine 68-jährige Rentnerin in Deutschland kann Grundsicherung im Alter beantragen, wenn ihr Einkommen den notwendigen Lebensunterhalt nicht deckt. Der Bedarf setzt sich 2026 bei Alleinstehenden grundsätzlich aus 563 Euro Regelbedarf, angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung sowie möglichen Mehrbedarfen zusammen. Rente, Betriebsrente und anderes Einkommen werden angerechnet.

Bei einer Miete von umgerechnet rund 786 Euro wäre entscheidend, ob diese am Wohnort als angemessen gilt. Wird sie anerkannt, könnte die Grundsicherung die Differenz zwischen Gesamtbedarf und Einkommen ausgleichen. Liegt die Miete über der örtlichen Grenze, kann das Sozialamt nach einer Übergangszeit eine Kostensenkung verlangen.

Beispiel: So könnte Linda in Deutschland dastehen

Angenommen, eine alleinstehende Rentnerin erhält insgesamt 1.214 Euro aus gesetzlicher Rente und kleiner Betriebsrente. Ihre anerkannte Warmmiete beträgt 786 Euro. Mit dem Regelbedarf von 563 Euro ergäbe sich zunächst ein Gesamtbedarf von 1.349 Euro. Die rechnerische Lücke läge bei 135 Euro.

Die tatsächliche Leistung könnte abweichen, etwa wegen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, Heizkosten, Vermögen, Freibeträgen oder Mehrbedarfen.

Das Beispiel zeigt aber den entscheidenden Unterschied: In Deutschland würde bei Bedürftigkeit nicht nur die Rente betrachtet, sondern auch der anerkannte Wohn- und Lebensbedarf.

Die wichtigste Gemeinsamkeit

Beide Systeme erkennen bestimmte Krankheits-, Pflege- und Erziehungszeiten an. National Insurance Credits in Großbritannien sowie rentenrechtliche Zeiten und die Erwerbsminderungsrente in Deutschland sollen verhindern, dass Krankheit sämtliche Ansprüche zerstört.

Beide Systeme ersetzen jedoch nicht vollständig, was durch jahrzehntelang fehlende Erwerbs- und Betriebsrentenbeiträge verloren geht. Linda konnte nach ihrem Ausscheiden mit 32 Jahren kaum eine Zusatzrente aufbauen.

In Deutschland hätte die Erwerbsminderungsrente diesen Ausfall teilweise ausgeglichen, aber nicht zwingend ein Einkommen oberhalb der Bedürftigkeitsgrenze garantiert.

Der entscheidende Unterschied

Das britische System sichert über die State Pension einen relativ einheitlichen Basisbetrag. Die Folgen eines hohen Einkommens zeigen sich vor allem in Betriebs- und Privatrenten.

Deutschland bildet die Lohnhöhe unmittelbar in der gesetzlichen Rente ab. Jeder versicherte Verdienst verändert die Zahl der Entgeltpunkte. Dafür gibt es keinen festen staatlichen Vollbetrag, den alle nach 35 Jahren erhalten.

Diese Ansprüche sollten deutsche Rentnerinnen prüfen

Wer im Alter nur wenig Geld hat, sollte beim Sozialamt Grundsicherung prüfen lassen. Die Deutsche Rentenversicherung nennt als Faustregel ein gesamtes Einkommen unter 1.148 Euro monatlich; hohe Wohnkosten können auch oberhalb dieses Betrags eine Prüfung sinnvoll machen.

Besteht kein Anspruch auf Grundsicherung, kann Wohngeld infrage kommen. Beide Leistungen werden für denselben Bedarf grundsätzlich nicht gleichzeitig gezahlt.

Quellenverzeichnis

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Regelbedarfe in der Sozialhilfe 2026, Deutsche Rentenversicherung: Erwerbsminderungsrente – Voraussetzungen und Leistungsumfang. Deutsche Rentenversicherung: Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung, Deutsche Rentenversicherung: Berechnung der gesetzlichen Rente.