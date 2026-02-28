Kurz vor der Rente arbeitslos: Kann ich mich jetzt von der Bewerbungspflicht befreien lassen?

Lesedauer 3 Minuten

Viele Betroffene hoffen, dass die Arbeitsagentur in den letzten Monaten vor dem Rentenbeginn auf Bewerbungen verzichtet.

Wer Arbeitslosengeld I beantragt oder bezieht, muss grundsätzlich arbeitslos gemeldet sein, dem Arbeitsmarkt in einem bestimmten Umfang zur Verfügung stehen und an der Vermittlung mitwirken.

Dazu gehören üblicherweise auch Eigenbemühungen, also Bewerbungen oder andere Schritte, die die Chancen auf Beschäftigung verbessern.

Gibt es eine offizielle „Befreiung“ von Bewerbungen?

Eine pauschale Befreiung allein wegen des nahenden Rentenbeginns gibt es normalerweise nicht. In der Praxis werden die Anforderungen jedoch oft individuell festgelegt.

Das bedeutet: Häufig wird nicht „befreit“, sondern der Umfang der geforderten Eigenbemühungen wird an die Situation angepasst. Maßgeblich sind dabei unter anderem Ihre beruflichen Möglichkeiten, die Zeit bis zur Rente, der regionale Arbeitsmarkt und gesundheitliche Einschränkungen. Entscheidend ist, was die Arbeitsagentur in Ihrem konkreten Fall für zumutbar hält.

Wie Bewerbungsanforderungen tatsächlich festgelegt werden

Die Arbeitsagentur verlangt Eigenbemühungen nicht ins Blaue hinein, sondern knüpft sie an Absprachen und Vorgaben im Vermittlungsprozess. Häufig werden Art und Umfang der Bemühungen im Gespräch konkretisiert.

Wenn dabei nachvollziehbar ist, dass eine hohe Zahl an Bewerbungen wenig Sinn ergibt, kann das zu realistischeren Vorgaben führen. Wichtig ist, dass solche Anpassungen nicht automatisch passieren, sondern typischerweise im direkten Kontakt mit Ihrer Vermittlungsfachkraft ausgehandelt werden müssen.

Wann eine Reduzierung besonders naheliegt

Eine spürbare Entlastung ist vor allem dann naheliegend, wenn Ihre Vermittlungschancen objektiv eingeschränkt sind, etwa durch gesundheitliche Probleme, starke Einschränkungen der Mobilität oder eine sehr enge berufliche Einsetzbarkeit.

Auch hier gilt: Es braucht belastbare Gründe, und diese Gründe müssen der Arbeitsagentur bekannt sein. Bei gesundheitlichen Einschränkungen kommt es oft darauf an, was Sie dem Arbeitsmarkt noch anbieten können und in welchem zeitlichen Umfang.

Arbeitslosigkeit im Sinne des Arbeitslosengeldes setzt typischerweise voraus, dass eine Beschäftigung von mindestens 15 Stunden pro Woche grundsätzlich möglich ist.

Gesundheitliche Gründe und die Frage der Verfügbarkeit

Wenn Sie arbeitsunfähig erkrankt sind, verschiebt sich die Lage: Dann geht es weniger um Bewerbungen als um die korrekte Meldung und den Nachweis der Arbeitsunfähigkeit gegenüber der Arbeitsagentur. Bei länger andauernden gesundheitlichen Problemen kann zudem die sogenannte Nahtlosigkeitsregelung bedeutsam werden.

Sie kann den Bezug von Arbeitslosengeld unter bestimmten Voraussetzungen ermöglichen, während noch geklärt wird, ob eine Erwerbsminderung vorliegt und ob ein Rentenanspruch entsteht.

Das ist kein „Freifahrtschein“, kann aber die Anforderungen im Vermittlungsprozess verändern, weil der Schwerpunkt stärker auf der Klärung der Leistungsfähigkeit und dem Verfahren gegenüber dem Rentenversicherungsträger liegt.

Vorsicht vor Sperrzeiten: Nicht nur das Bewerben zählt, auch der Nachweis

Wer geforderte Eigenbemühungen nicht erbringt oder nicht belegen kann, riskiert eine Sperrzeit und damit eine zeitweise Kürzung beziehungsweise ein Ruhen des Anspruchs. Das Risiko besteht nicht nur, wenn man sich gar nicht bewirbt, sondern auch dann, wenn Bewerbungen nicht nachgewiesen werden, obwohl eine Rechtsfolgenbelehrung erfolgte.

Praktisch bedeutet das: Wenn weniger Bewerbungen vereinbart werden sollen, sollte das sauber dokumentiert sein. Ebenso sollten Nachweise so geführt werden, dass sie auf Nachfrage sofort vorgelegt werden können.

Was Sie konkret tun können, wenn Sie weniger Bewerbungen leisten können

Der realistische Weg führt fast immer über ein begründetes Gespräch mit der Arbeitsagentur. Wer darlegen kann, warum bestimmte Bewerbungszahlen oder bestimmte Tätigkeiten nicht passen, hat bessere Chancen, dass die Vorgaben angepasst werden.

Wenn gesundheitliche Gründe eine Rolle spielen, hilft es, die Einschränkungen ärztlich nachvollziehbar zu belegen und die eigene Verfügbarkeit klar zu beschreiben.

Wenn die Rente absehbar ist, kann außerdem sinnvoll sein, den geplanten Rentenbeginn und den Stand eines eventuellen Rentenverfahrens transparent zu machen, weil das die Einschätzung der Zumutbarkeit und der Vermittlungsstrategie beeinflussen kann.

Fazit

Kurz vor der Rente arbeitslos zu sein, führt nicht automatisch zu einer Befreiung von Bewerbungen. Häufig ist aber eine Anpassung der Anforderungen möglich, wenn die Gründe nachvollziehbar sind und im Vermittlungsprozess verbindlich berücksichtigt werden.

Wer hier aktiv kommuniziert und sauber dokumentiert, schützt sich zudem vor Sperrzeiten, die gerade in der Übergangsphase zur Rente finanziell schmerzhaft sein können.

