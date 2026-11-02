Kürzung der Witwenrente und Verdienst bei EM-Rente: Diese Termine werden November wichtig

Wie viel darf ich neben meiner Erwerbsminderungsrente verdienen? Wann wird die Witwenrente gekürzt und lohnt es sich, im Ruhestand weiterzuarbeiten? Wer solche Fragen hat, kann sich im November kostenlos bei der Deutschen Rentenversicherung informieren. Insgesamt zehn Onlinevorträge stehen zur Auswahl.

Die Rentenversicherung hat die neuen Termine am 30. Oktober 2026 veröffentlicht. Besonders interessant sind die Veranstaltungen zur Erwerbsminderungsrente am 10. November, zur Witwenrente am 19. November und zum Arbeiten neben der Altersrente am 25. November. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung per E-Mail ist jedoch erforderlich.

Erwerbsminderungsrente am 10. November

Am Dienstag, 10. November 2026, informiert die Rentenversicherung von 13.30 bis 15 Uhr über Erwerbsminderung und Berufsunfähigkeit. Dabei geht es um die Voraussetzungen für eine Erwerbsminderungsrente, die mögliche Bezugsdauer und die Frage, wie viel Betroffene neben ihrer Rente verdienen dürfen.

Gerade beim Hinzuverdienst gibt es häufig Missverständnisse. Wer eine Erwerbsminderungsrente bezieht, muss neben der Einkommensgrenze auch sein gesundheitlich festgestelltes Leistungsvermögen beachten.

Die jährliche Hinzuverdienstgrenze beträgt 2026 bei voller Erwerbsminderung 20.763,75 Euro. Bei teilweiser Erwerbsminderung liegt sie bei mindestens 41.527,50 Euro. Trotzdem kann eine Beschäftigung den Rentenanspruch gefährden, wenn die Arbeitszeit nicht zum festgestellten Leistungsvermögen passt.

Welche Risiken dabei bestehen, erklären wir ausführlich im Beitrag über die Erwerbsminderungsrente und einen Nebenjob trotz erlaubtem Verdienst.

Für den kostenlosen Onlinevortrag müssen Interessierte eine E-Mail an onlinevortraege@drv-bund.de schicken. Als Stichwort ist „Erwerbsgemindert“ anzugeben.

Witwenrente und Hinterbliebenenversorgung am 19. November

Am Donnerstag, 19. November 2026, findet von 16 bis 17 Uhr die Veranstaltung „Todesfall – Wie bin ich versorgt?“ statt. Im Mittelpunkt stehen die Voraussetzungen für Hinterbliebenenleistungen und die Frage, wie lange diese gezahlt werden.

Außerdem erläutert die Rentenversicherung, wann eigenes Einkommen auf die Witwen- oder Witwerrente angerechnet wird. Weitere Themen sind die Rentenabfindung bei einer erneuten Heirat und das Rentensplitting als mögliche Alternative zur Hinterbliebenenrente.

Für Witwen und Witwer ist vor allem die Einkommensanrechnung wichtig. Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der monatliche Freibetrag 1.122,53 Euro. Für jedes berücksichtigungsfähige Kind erhöht er sich um 238,11 Euro.

Liegt das nach den gesetzlichen Regeln ermittelte Einkommen über dem Freibetrag, werden 40 Prozent des übersteigenden Betrags auf die Hinterbliebenenrente angerechnet. Mehr dazu erklärt unser Beitrag über die aktuelle Einkommensgrenze bei der Witwenrente.

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Die Anmeldung erfolgt ebenfalls über onlinevortraege@drv-bund.de. Für diese Veranstaltung muss das Stichwort „Todesfall“ angegeben werden.

Weiterarbeiten neben der Rente am 25. November

Wer bereits eine Altersrente bezieht oder kurz vor dem Rentenbeginn steht, kann sich am Mittwoch, 25. November 2026, von 16 bis 18 Uhr informieren.

Der Vortrag behandelt die Voraussetzungen für unterschiedliche Altersrenten, den Hinzuverdienst und den Unterschied zwischen Vollrente und Teilrente. Auch die Frage, welche weiteren Regeln beim Arbeiten im Ruhestand zu beachten sind, gehört zum Programm.

Seit Januar 2023 gibt es bei Altersrenten keine Hinzuverdienstgrenze mehr. Rentner können deshalb neben ihrer gesetzlichen Altersrente arbeiten, ohne dass die Rente allein wegen des Arbeitsverdienstes gekürzt wird.

Dennoch können sich aus einer Beschäftigung Auswirkungen auf Sozialversicherungsbeiträge, Steuern oder andere Sozialleistungen ergeben. Wer weiterarbeiten möchte, sollte diese Fragen vorab klären.

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an onlinevortraege@drv-bund.de mit dem Stichwort „Weiterarbeit“.

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Alle zehn kostenlosen Rentenvorträge im November 2026

Neben den drei Veranstaltungen zur Erwerbsminderungsrente, Witwenrente und Weiterarbeit bietet die Deutsche Rentenversicherung sieben weitere Onlinevorträge an. Auch Themen wie Arbeitslosigkeit, Altersvorsorge und die Rentenabsicherung von Frauen werden behandelt.

Datum Thema 10. November Erwerbsgemindert oder berufsunfähig 10. November Selbstständig und richtig rentenversichert 11. November Jeder Monat zählt für die Rente 11. November Frauen und ihre Rentenabsicherung 12. November Altersrenten und Rentenbeginn 18. November Arbeitslosigkeit und Auswirkungen auf die Rente 19. November Aktuelles aus der Rentenversicherung 19. November Versorgung im Todesfall 25. November Weiterarbeit und Rente 26. November Altersvorsorge und Versorgungslücken

Die Veranstaltungen richten sich an Menschen, die sich über die gesetzliche Rentenversicherung informieren möchten. Auch Beschäftigte, Selbstständige und Personen, die ihren Ruhestand vorbereiten, finden passende Angebote.

So funktioniert die kostenlose Anmeldung

Für die Teilnahme benötigen Interessierte einen Computer, Laptop, ein Tablet oder Smartphone mit Internetzugang. Die Rentenversicherung empfiehlt einen größeren Bildschirm, damit die gezeigten Informationen gut lesbar sind.

Bei der Anmeldung per E-Mail müssen das Thema beziehungsweise das angegebene Stichwort und die eigene E-Mail-Adresse genannt werden. Anschließend verschickt die Rentenversicherung eine Bestätigung mit den Zugangsdaten und Hinweisen zur Teilnahme.

Die Vorträge werden nicht aufgezeichnet. Auch Teilnehmende dürfen keine eigenen Bild- oder Tonaufnahmen anfertigen. Wer sich für eine Veranstaltung interessiert, sollte deshalb den jeweiligen Termin einplanen.

Persönliche Rentenberatung bleibt weiterhin möglich

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen einem Onlinevortrag und einer persönlichen Rentenberatung. Die Veranstaltungen vermitteln allgemeine Informationen, ersetzen aber keine Prüfung individueller Versicherungszeiten oder Rentenansprüche.

Wer beispielsweise wissen möchte, ob die eigenen Beitragszeiten für eine Erwerbsminderungsrente ausreichen oder wie hoch eine persönliche Hinterbliebenenrente ausfällt, kann weiterhin einen Beratungstermin vereinbaren.

Häufige Fragen zu den kostenlosen Rentenvorträgen

Muss ich für die Onlinevorträge bezahlen?

Nein. Die Deutsche Rentenversicherung bietet die Veranstaltungen kostenlos an. Benötigt werden lediglich ein internetfähiges Gerät und eine vorherige Anmeldung per E-Mail.

Kann ich während des Vortrags meinen eigenen Rentenanspruch prüfen lassen?

Die Vorträge dienen der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle Rentenberatung. Für die Prüfung persönlicher Ansprüche können Versicherte einen gesonderten Beratungstermin bei der Deutschen Rentenversicherung vereinbaren.

Wie melde ich mich für einen Vortrag an?

Die Anmeldung erfolgt über onlinevortraege@drv-bund.de. Wichtig ist das jeweilige Stichwort zur gewünschten Veranstaltung. Nach der Anmeldung verschickt die Rentenversicherung die Zugangsdaten per E-Mail.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung, Mitteilung vom 30. Oktober 2026, Unsere Vorträge rund um die Rentenversicherung

Deutsche Rentenversicherung, Onlinevortrag Erwerbsgemindert oder berufsunfähig am 10. November 2026

Deutsche Rentenversicherung, Onlinevortrag Todesfall und Hinterbliebenenversorgung am 19. November 2026

Deutsche Rentenversicherung, Onlinevortrag Weiterarbeit und Rente am 25. November 2026

Deutsche Rentenversicherung, Erwerbsminderungsrente und Hinzuverdienstgrenzen 2026

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