Kündigung trotz Schwerbehinderung: Frau erhält 38.300 Euro

Nach mehr als 14 Jahren im selben Unternehmen erhält eine Frau die Kündigung. Dabei hatte sie längst einen Antrag auf Anerkennung ihrer Behinderung gestellt. Zunächst wurde dieser abgelehnt, doch die Beschäftigte wehrte sich und bekam schließlich 38.300 Euro brutto.

Der Fall ereignete sich in Österreich und wurde am 20. Oktober 2026 von der Arbeiterkammer Kärnten veröffentlicht. Auch in Deutschland kann ein noch laufender Schwerbehindertenantrag entscheidend für den Kündigungsschutz sein. Allerdings gelten hier eigene gesetzliche Voraussetzungen und Fristen.

Arbeitnehmerin wehrt sich nach 14 Jahren gegen Kündigung

Die Frau aus Kärnten arbeitete seit mehr als 14 Jahren für ihren Arbeitgeber. Im September 2025 wurde ihr Arbeitsverhältnis gekündigt, obwohl noch ein Verfahren zur Anerkennung als begünstigte Behinderte lief.

Das österreichische Sozialministeriumservice hatte ihren Antrag zunächst abgelehnt. Gegen diese Entscheidung hatte die Beschäftigte jedoch Beschwerde eingelegt.

Nach der Kündigung suchte sie Unterstützung bei der Arbeiterkammer Kärnten. Diese machte geltend, dass die spätere Anerkennung ihres besonderen Schutzstatus auch Auswirkungen auf die bereits ausgesprochene Kündigung haben könne.

Kurz vor Weihnachten 2025 erhielt die Frau schließlich einen positiven Bescheid. Ihr Grad der Behinderung wurde mit 70 Prozent festgestellt und die Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behinderten rückwirkend anerkannt.

38.300 Euro nach außergerichtlicher Einigung

Die nachträgliche Anerkennung stärkte die rechtliche Position der Arbeitnehmerin erheblich. Nach österreichischem Recht konnte die Kündigung wegen des besonderen Schutzstatus nicht ohne Weiteres wirksam werden.

Da weder die Beschäftigte noch ihr Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis fortsetzen wollten, verhandelten beide Seiten über eine einvernehmliche Beendigung.

Die Arbeiterkammer erreichte schließlich eine Abgangsentschädigung von zehn Monatsgehältern. Insgesamt erhielt die Frau 38.300 Euro brutto.

Entscheidend ist an dieser Stelle, dass es sich um eine außergerichtliche Einigung handelte.

Auch in Deutschland kann ein laufender Antrag schützen

Für Beschäftigte in Deutschland ist der Fall besonders interessant, weil auch hier ein Antrag auf Schwerbehinderung vor einer Kündigung schützen kann.

Nach § 168 SGB IX benötigen Arbeitgeber für die Kündigung eines schwerbehinderten Menschen die vorherige Zustimmung des Integrationsamtes beziehungsweise Inklusionsamtes.

Dieser besondere Kündigungsschutz gilt für Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50. Auch Beschäftigte mit einem GdB von 30 oder 40 können geschützt sein, wenn sie durch die Agentur für Arbeit schwerbehinderten Menschen gleichgestellt wurden.

Ein bereits ausgestellter Schwerbehindertenausweis ist nicht in jedem Fall erforderlich. Nach der Rechtsprechung kann der Schutz auch bei einem noch nicht abgeschlossenen Anerkennungsverfahren bestehen.

Dafür muss der Antrag im Regelfall mindestens drei Wochen vor Zugang der Kündigung gestellt worden sein. Außerdem darf eine ausstehende behördliche Entscheidung nicht auf fehlender Mitwirkung des Beschäftigten beruhen.

Selbst eine zunächst ablehnende Entscheidung schließt den Schutz nicht zwingend aus, wenn rechtzeitig ein Rechtsmittel eingelegt wurde und die Schwerbehinderung später für den maßgeblichen Zeitpunkt festgestellt wird.

Diese Fristen können über den Kündigungsschutz entscheiden

Besonders wichtig ist der Zeitpunkt der Antragstellung. Wer erst nach Erhalt der Kündigung einen Schwerbehindertenantrag stellt, kann daraus normalerweise keinen rückwirkenden Sonderkündigungsschutz für diese Kündigung ableiten.

Hat das Arbeitsverhältnis beim Zugang der Kündigung noch nicht länger als sechs Monate bestanden, greift die besondere Zustimmungspflicht nach § 173 SGB IX in der Regel ebenfalls nicht.

Eine weitere Frist betrifft Beschäftigte, deren Arbeitgeber nichts von der Schwerbehinderung oder dem laufenden Antrag wusste.

Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts müssen sie den besonderen Schutz in der Regel innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung gegenüber dem Arbeitgeber geltend machen.

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Unabhängig davon sollten Betroffene eine Kündigungsschutzklage innerhalb von drei Wochen beim Arbeitsgericht erheben. Wer diese Frist versäumt, riskiert erhebliche rechtliche Nachteile.

Welche Fehler eine Kündigung selbst nach Zustimmung des Integrationsamtes unwirksam machen können, erläutert unser Beitrag Schwerbehinderung im Job – Eine genehmigte Kündigung kann trotzdem unwirksam sein.

Nicht jede Kündigung führt zu einer Abfindung

Anders als im österreichischen Fall entsteht in Deutschland bei einer unwirksamen Kündigung nicht schon deshalb ein Anspruch auf eine Abfindung von zehn Monatsgehältern.

Ist eine Kündigung unwirksam, kann das Arbeitsverhältnis rechtlich fortbestehen. Arbeitgeber und Beschäftigte können sich allerdings auf eine Beendigung gegen Zahlung einer Abfindung einigen.

Wie hoch diese ausfällt, hängt unter anderem von der Betriebszugehörigkeit, dem Verdienst und den Erfolgsaussichten einer Kündigungsschutzklage ab.

Auch Menschen mit Autismus können bei entsprechender anerkannter Schwerbehinderung oder Gleichstellung diesen besonderen Schutz beanspruchen. Das Fachportal Autismus Wissen erläutert im Beitrag Schwerbehinderung im Beruf – Rechte und Kündigungsschutz, welche arbeitsrechtlichen Schutzvorschriften gelten.

Wer bereits eine Kündigung erhalten hat, sollte den Antragseingang bei der zuständigen Behörde nachweisen können, laufende Verfahren weiterverfolgen und unverzüglich arbeitsrechtliche Beratung in Anspruch nehmen.

Von einem vorschnell unterschriebenen Aufhebungsvertrag ist abzuraten. Dieser benötigt keine Zustimmung des Integrationsamtes und kann zusätzlich Auswirkungen auf das Arbeitslosengeld haben.

Häufige Fragen zum Kündigungsschutz bei Schwerbehinderung

Kann ich gekündigt werden, obwohl mein Schwerbehindertenantrag noch läuft?

Eine Kündigung ist möglich, kann aber unwirksam sein. Entscheidend sind insbesondere der Zeitpunkt der Antragstellung, die spätere Feststellung der Schwerbehinderung und die gesetzlichen Ausnahmen vom besonderen Kündigungsschutz.

Gilt der Kündigungsschutz auch bei einem zunächst abgelehnten Antrag?

Ja, das kann der Fall sein. Wird gegen die Ablehnung rechtzeitig vorgegangen und die Schwerbehinderung später für den maßgeblichen Zeitpunkt anerkannt, kann der besondere Kündigungsschutz greifen.

Bekomme ich nach einer unwirksamen Kündigung eine Abfindung?

Nicht zwangsläufig. In Deutschland gibt es keinen allgemeinen Anspruch auf zehn Monatsgehälter wegen einer Kündigung trotz Schwerbehinderung. Eine Abfindung kann sich aber aus einer Vereinbarung oder einer besonderen gesetzlichen Grundlage ergeben.

Quellen

Arbeiterkammer Kärnten, Gekündigt trotz beantragtem Behindertenstatus, Pressemitteilung vom 20. Oktober 2026

Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen, Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 2. Juni 2022 (8 AZR 191/21)

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 30. Juli 2026 (2 AZR 70/25)

§ 168 SGB IX, Zustimmung des Integrationsamtes

§ 173 SGB IX, Ausnahmen vom besonderen Kündigungsschutz

§ 4 Kündigungsschutzgesetz, Klagefrist

Autismus Wissen, Schwerbehinderung im Beruf – Rechte und Kündigungsschutz