Krankenversicherung verweigert Schutz: Eltern müssen Behandlungen selbst bezahlen

Ein neunjähriges Mädchen hat seit März 2025 keine Krankenversicherung mehr. Obwohl in Deutschland eine Versicherungspflicht besteht, muss ihre Familie medizinische Behandlungen selbst bezahlen. Bereits mehr als 10.000 Euro sind nach Angaben der Eltern zusammengekommen.

Der private Krankenversicherer HanseMerkur wirft dem Vater arglistige Täuschung vor. Andere Versicherungsunternehmen lehnen das Mädchen laut einem Bericht der Neuen Westfälischen ebenfalls ab. Besonders belastend ist die Situation, weil das Kind eine dringend benötigte Operation vor sich hat.

Private Krankenversicherung beendet Schutz für neunjähriges Kind

Die Familie mit Wurzeln in Herford kämpft seit Monaten um den Versicherungsschutz ihrer Tochter Tessa. Nach dem Bericht vom 7. November 2026 begründet der bisherige Versicherer sein Vorgehen mit angeblich verschwiegenen Erkrankungen.

Ob der Vater bei Vertragsabschluss tatsächlich falsche Angaben machte, ist nicht gerichtlich geklärt. Auch die rechtliche Wirksamkeit der Vertragsbeendigung lässt sich anhand der öffentlich zugänglichen Informationen nicht abschließend beurteilen.

Für das Mädchen hat der Streit bereits erhebliche Folgen. Medizinische Behandlungen müssen die Eltern bislang selbst finanzieren, während weitere Kosten durch die bevorstehende Operation drohen.

Darf eine private Krankenversicherung den Vertrag beenden?

Nach § 206 VVG ist die Kündigung einer privaten Krankheitskostenvollversicherung, die die gesetzliche Versicherungspflicht erfüllt, durch den Versicherer ausgeschlossen. Das schützt Versicherte jedoch nicht vor jeder Form der Vertragsbeendigung.

Eine Ausnahme kann entstehen, wenn bei Vertragsabschluss erhebliche Gesundheitsangaben vorsätzlich verschwiegen wurden. Nach § 19 VVG kommt unter bestimmten Voraussetzungen ein Rücktritt infrage.

Bei arglistiger Täuschung kann der Versicherer den Vertrag nach § 22 VVG anfechten. Der Vorwurf allein genügt allerdings nicht, um die rechtlichen Voraussetzungen als erfüllt anzusehen.

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Entscheidend sind die ursprünglichen Gesundheitsfragen, die gegebenen Antworten und die Gründe für die Vertragsbeendigung. Eine gewöhnliche Kündigung ist rechtlich anders zu beurteilen als ein Rücktritt oder eine Anfechtung.

Basistarif soll Menschen ohne Krankenversicherung schützen

Wer dem privaten Versicherungssystem zugeordnet ist, kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen Aufnahme in den Basistarif verlangen. Nach § 152 VAG müssen private Krankenversicherer auch eine Tarifvariante für Kinder anbieten.

Gesundheitliche Vorerkrankungen dürfen im Basistarif weder zu Risikozuschlägen noch zu Leistungsausschlüssen führen. Bei bestehendem Aufnahmeanspruch darf ein Versicherer den Antrag nicht allein wegen einer Erkrankung ablehnen.

Eine wichtige Ausnahme betrifft den bisherigen Versicherer, wenn dieser den Vertrag wirksam wegen arglistiger Täuschung angefochten hat oder wegen vorsätzlicher Verletzung der Anzeigepflicht zurückgetreten ist.

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Das Bundesgesundheitsministerium weist darauf hin, dass Betroffene sich dann an ein anderes Unternehmen wenden können. Weshalb die Familie bislang keinen neuen Versicherungsschutz erhalten hat, lässt sich aus dem zugänglichen Teil des Berichts nicht vollständig nachvollziehen.

Können Kinder zurück in die gesetzliche Krankenversicherung?

Eine weitere Möglichkeit kann die Familienversicherung nach § 10 SGB V sein. Voraussetzung ist unter anderem, dass ein Elternteil gesetzlich versichert ist und die weiteren gesetzlichen Bedingungen erfüllt werden.

Ist ein Elternteil privat versichert und verdient regelmäßig mehr als der gesetzlich versicherte Elternteil sowie oberhalb der maßgeblichen Einkommensgrenze, kann die beitragsfreie Familienversicherung ausgeschlossen sein.

Ob Tessa über einen Elternteil gesetzlich versichert werden könnte, hängt deshalb von der konkreten Versicherungssituation der Familie ab.

Diese Schritte helfen bei einer Ablehnung

Eltern sollten die schriftliche Erklärung des Versicherers und sämtliche ursprünglichen Antragsunterlagen prüfen lassen. Bei einem Streit über verschwiegene Erkrankungen sind insbesondere die Gesundheitsfragen und ärztlichen Unterlagen wichtig.

Zusätzlich sollte ein ausdrücklicher Antrag auf Aufnahme in den Basistarif bei einem anderen privaten Versicherer gestellt werden, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen bestehen.

Betroffene können sich an den Ombudsmann der privaten Krankenversicherung oder die BaFin wenden. Bei dringendem Behandlungsbedarf sollte zugleich anwaltlich geprüft werden, ob gerichtlicher Eilrechtsschutz möglich ist.

Gegen-Hartz berichtete bereits über die Probleme von Menschen ohne Krankenversicherung und politische Vorschläge für einen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung. Der Fall des Mädchens zeigt, dass auch minderjährige Kinder von ungeklärten Versicherungsverhältnissen betroffen sein können.

Häufige Fragen zur Krankenversicherung von Kindern

Darf eine private Krankenversicherung ein krankes Kind ablehnen?

In gewöhnlichen privaten Tarifen können Vorerkrankungen zur Ablehnung führen. Im Basistarif besteht dagegen bei erfüllten Voraussetzungen ein gesetzlicher Aufnahmeanspruch.

Müssen Eltern medizinische Behandlungen selbst bezahlen, wenn ihr Kind nicht versichert ist?

Ohne geklärten Kostenträger können Rechnungen zunächst bei den Eltern verbleiben. Ob bereits gezahlte Kosten später erstattet werden müssen, hängt unter anderem vom Bestehen eines Versicherungsanspruchs ab.

Kann eine gesetzliche Krankenkasse ein zuvor privat versichertes Kind aufnehmen?

Das ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich, etwa über die Familienversicherung. Ein freier Wechsel von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung besteht jedoch nicht.

Quellen

Neue Westfälische, Bericht vom 07.11.2026 über den Versicherungsfall der neunjährigen Tessa. Der vollständige Artikel war nicht frei zugänglich.

§§ 19, 22 und 206 Versicherungsvertragsgesetz zur Anzeigepflicht, arglistigen Täuschung und zum Kündigungsschutz (teilweise im Text verlinkt)

§ 152 Versicherungsaufsichtsgesetz zum Basistarif und zur Aufnahmeverpflichtung (im Text verlinkt)

Bundesgesundheitsministerium, Basistarif in der privaten Krankenversicherung

§ 10 SGB V zur Familienversicherung (im Text verlinkt)

Bundesgesundheitsministerium, Beschwerden über die Kranken- oder Pflegeversicherung