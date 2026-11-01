Krankenkassen ab 2027: Viele Rentner sollen jetzt draufzahlen

Stabile Beitragssätze bedeuten für Rentner noch lange keine stabilen Gesundheitskosten. Ab Januar 2027 steigen mehrere gesetzliche Zuzahlungen, während die Krankenkassen beim Zahnersatz weniger übernehmen.

Zusätzlich können höhere Zusatzbeiträge einzelner Kassen und neue Beitragsgrenzen das verfügbare Einkommen schmälern.

Besonders sollten deshalb Rentner mit regelmäßigen Behandlungen, anstehendem Zahnersatz oder einer freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung rechnen.

Der Zusatzbeitrag bleibt im Durchschnitt bei 2,9 Prozent

Das Bundesgesundheitsministerium hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag für 2027 auf 2,9 Prozent festgelegt. Dieser Wert schreibt jedoch keiner einzelnen Krankenkasse vor, welchen Zusatzbeitrag sie von ihren Mitgliedern verlangen darf.

Für die tatsächliche Belastung zählt der Satz der eigenen Kasse. Er kann oberhalb oder unterhalb des bekannt gegebenen Durchschnittswerts liegen und sich auch bei einem unveränderten Durchschnitt erhöhen.

Bei einer gesetzlichen Rente tragen pflichtversicherte Rentner den allgemeinen Krankenversicherungsbeitrag von 14,6 Prozent und den kassenindividuellen Zusatzbeitrag jeweils zur Hälfte.

Bei einem Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent entfallen damit 8,75 Prozent der Bruttorente auf den eigenen Krankenversicherungsanteil; die Pflegeversicherung kommt gesondert hinzu.

Eine Beitragserhöhung kann erst im März auf dem Konto sichtbar werden

Steigt der Zusatzbeitrag zum 1. Januar 2027, wirkt sich das bei pflichtversicherten Beziehern einer deutschen gesetzlichen Rente grundsätzlich erst ab März aus. Diese Verzögerung ergibt sich aus § 247 SGB V.

Ein rein rechnerisches Beispiel: Erhöht eine Kasse ihren Zusatzbeitrag von 2,9 auf 3,5 Prozent, trägt der Rentner davon zusätzlich 0,3 Prozentpunkte. Bei unverändert 1.800 Euro Bruttorente wären das monatlich 5,40 Euro weniger Auszahlung und bei einer Wirkung von März bis Dezember insgesamt 54 Euro im Jahr 2027.

Die Zahlen beschreiben keine angekündigte Erhöhung einer bestimmten Krankenkasse. Sie zeigen, wie sich ein höherer Zusatzbeitrag auf eine gesetzliche Rente auswirken würde.

Ab Januar werden Medikamente und Behandlungen teurer

Bereits beschlossen sind höhere gesetzliche Zuzahlungen ab dem 1. Januar 2027. Bei zuzahlungspflichtigen Arzneimitteln steigen die Mindest- und Höchstbeträge von fünf und zehn Euro auf 7,50 und 15 Euro, wie die Apothekerkammer zum verkündeten Gesetz erläutert.

Auch Krankenhausaufenthalte und verordnete Heilmittel können höhere Eigenanteile auslösen. Die Techniker Krankenkasse nennt unter anderem 15 statt zehn Euro je zuzahlungspflichtigem Krankenhaustag sowie eine höhere Pauschale pro Heilmittelverordnung.

Wer häufig Rezepte einlöst oder mehrere Behandlungen benötigt, muss deshalb zunächst mehr Geld aufbringen. Ob daraus auch eine höhere Belastung für das gesamte Jahr entsteht, hängt von der persönlichen Zuzahlungsgrenze ab.

Diese Eigenanteile ändern sich 2027

Leistung Bis Ende 2026 Ab Januar 2027 Zuzahlungspflichtige Arzneimittel 10 Prozent des Preises, mindestens 5 und höchstens 10 Euro 10 Prozent des Preises, mindestens 7,50 und höchstens 15 Euro Krankenhausbehandlung 10 Euro je zuzahlungspflichtigem Tag 15 Euro je zuzahlungspflichtigem Tag Heilmittel, etwa Physiotherapie 10 Prozent der Kosten plus 10 Euro je Verordnung 10 Prozent der Kosten plus 15 Euro je Verordnung Zahnersatz ohne Vorsorgebonus Festzuschuss von 60 Prozent der festgelegten Kosten der Regelversorgung Festzuschuss von 50 Prozent Zahnersatz mit fünfjährigem Vorsorgebonus Festzuschuss von 70 Prozent Festzuschuss von 60 Prozent Zahnersatz mit zehnjährigem Vorsorgebonus Festzuschuss von 75 Prozent Festzuschuss von 65 Prozent

Bei Arzneimitteln darf die Zuzahlung den tatsächlichen Preis nicht übersteigen; Befreiungen bleiben möglich. Beim Zahnersatz beziehen sich die Prozentsätze auf die festgelegten Kosten der Regelversorgung, nicht auf jede beliebig teure Versorgung.

Beim Zahnersatz kann eine Bewilligung vor dem Jahreswechsel Geld sichern

Die geringeren Festzuschüsse treffen Rentner, die Zahnersatz benötigen und keinen vollständigen Schutz über die Härtefallregelung erhalten. Auch ein lückenloses Bonusheft verhindert die Kürzung nicht, verbessert aber weiterhin den Zuschuss.

Nach den Informationen der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt entscheidet das Bewilligungsdatum: Wurde der Festzuschuss vor dem 1. Januar 2027 bewilligt, gilt dafür weiterhin das bisherige Recht. Bei bereits absehbarem Behandlungsbedarf lohnt es sich deshalb, den Heil- und Kostenplan rechtzeitig mit Zahnarztpraxis und Krankenkasse zu klären.

Menschen mit geringem Einkommen können über die Härtefallregelung weiterhin die Kosten der Regelversorgung vollständig erstattet bekommen. Zusätzliche Wünsche, etwa eine teurere Versorgung, werden dadurch nicht automatisch kostenlos.

Die Belastungsgrenze schützt chronisch kranke Rentner

Gesetzliche Zuzahlungen sind nach § 62 SGB V grundsätzlich auf zwei Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt begrenzt. Für Versicherte, die die Voraussetzungen einer schwerwiegenden chronischen Erkrankung erfüllen, gilt eine Grenze von einem Prozent.

Bei der Berechnung berücksichtigt die Krankenkasse die gesetzlich vorgesehenen Haushaltseinkünfte und Freibeträge. Eine chronische Diagnose allein führt deshalb noch nicht automatisch zur Ein-Prozent-Grenze oder zu einer Befreiung.

Wer seine Belastungsgrenze bereits bisher erreicht, zahlt bei unveränderten Berechnungsgrundlagen durch höhere Einzelzuzahlungen insgesamt nicht mehr an anrechenbaren gesetzlichen Zuzahlungen. Die Grenze wird dann lediglich früher erreicht.

Dafür müssen Betroffene ihre Ansprüche auch geltend machen und die erforderlichen Nachweise einreichen. Wie das funktioniert, erläutert der Gegen-Hartz-Beitrag zur Zuzahlungsbefreiung und zur Erstattung bereits gezahlter Beträge.

Die Grenze deckelt allerdings weder Krankenkassenbeiträge noch sämtliche Gesundheitsausgaben. Insbesondere Eigenanteile beim Zahnersatz, selbst gekaufte nicht erstattungsfähige Medikamente und private Zusatzleistungen werden nicht einfach auf diese Grenze angerechnet.

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Freiwillig versicherte Rentner zahlen auf mehr Einnahmen

Bei freiwillig gesetzlich versicherten Rentnern können neben der gesetzlichen Rente auch private Mieteinkünfte, Kapitalerträge und private Rentenzahlungen beitragspflichtig sein. Die Krankenkasse berücksichtigt nach § 240 SGB V grundsätzlich die gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit.

Der Zuschuss der Rentenversicherung wird aus der gesetzlichen Rente berechnet. Für Beiträge auf private Mieten oder Zinsen gibt es keinen entsprechenden zusätzlichen Zuschuss, sodass ein höherer Zusatzbeitrag diese Einnahmen stärker belasten kann.

Bei Pflichtmitgliedern der Krankenversicherung der Rentner bleiben private Mieteinkünfte und Kapitalerträge grundsätzlich beitragsfrei. Mehr zu diesem Unterschied erklärt Gegen-Hartz im Beitrag über die Kosten der Krankenversicherung im Ruhestand.

Eine Überprüfung der Einstufung kann sich lohnen, wenn Versicherungszeiten oder Kinder bislang nicht vollständig berücksichtigt wurden. Welche Voraussetzungen dabei zählen, zeigt der Beitrag „Drei Jahre pro Kind spart in der Rente Kassenbeiträge“.

Bei Betriebsrenten trägt der Rentner den Beitrag allein

Auf den beitragspflichtigen Teil einer Betriebsrente müssen Rentner den Krankenversicherungsbeitrag einschließlich Zusatzbeitrag grundsätzlich allein tragen. Die hälftige Beteiligung der Rentenversicherung gilt hierfür nicht.

Für pflichtversicherte Betriebsrentner ist der jeweils geltende Freibetrag in der Krankenversicherung zu berücksichtigen, für freiwillig Versicherte gilt dieser grundsätzlich nicht. Ob 2027 tatsächlich mehr zu zahlen ist, hängt deshalb neben dem Kassensatz auch von der Betriebsrentenhöhe und dem dann geltenden Freibetrag ab.

Eine höhere Beitragsgrenze trifft vor allem Rentner mit hohen Einkünften

Nach dem Kabinettsbeschluss zu den Sozialversicherungswerten 2027 soll die monatliche Beitragsbemessungsgrenze der Krankenversicherung von 5.812,50 auf 6.375 Euro steigen. Die Verordnung benötigt noch die Zustimmung des Bundesrates.

Damit würde ein größerer Teil hoher beitragspflichtiger Gesamteinkünfte erfasst, etwa bei freiwillig versicherten Rentnern mit zusätzlichen Einnahmen. Wer mit seinen beitragspflichtigen Einkünften unter der bisherigen Grenze bleibt, zahlt allein wegen der höheren Höchstgrenze nicht mehr.

Ein Kassenwechsel kann den Zusatzbeitrag senken

Bei einer Erhöhung des Zusatzbeitrags besteht grundsätzlich ein Sonderkündigungsrecht. Steigt der Satz zum Januar, muss dieses Recht im Regelfall bis Ende Januar ausgeübt werden; die niedrigere Rentenauszahlung erst im März verlängert diese Frist nicht.

Die zweimonatige Wechselfrist bleibt bestehen, und beim üblichen Wechsel innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung übernimmt die neue Kasse die Meldung. Höhere gesetzliche Zuzahlungen und niedrigere Festzuschüsse beim Zahnersatz lassen sich durch einen Wechsel dagegen nicht beseitigen.

Neben dem Beitrag sollten Rentner auch die weitere Versorgung und benötigte Zusatzleistungen prüfen. Weitere Hinweise enthält der Gegen-Hartz-Beitrag dazu, wie Rentner bei der Krankenkasse sparen können.

Beispiel aus der Praxis: Die Befreiung begrenzt das zusätzliche Minus

Ein vereinfachtes, fiktives Beispiel: Monika ist alleinstehend und erhält unverändert 1.800 Euro monatliche Bruttorente als einziges Einkommen. Ihre Krankenkasse erkennt die Voraussetzungen für die Ein-Prozent-Grenze an, sodass ihre jährliche Belastungsgrenze bei 216 Euro liegt.

Für 36 zuzahlungspflichtige Arzneimittelpackungen im Jahr zahlt sie bisher jeweils fünf Euro, insgesamt 180 Euro. Werden bei denselben Packungen 2027 jeweils 7,50 Euro fällig, ergäben sich zunächst 270 Euro.

Beantragt Monika die Befreiung beziehungsweise Erstattung, bleibt ihre anrechenbare Jahresbelastung bei 216 Euro. Unter diesen Annahmen zahlt sie somit 36 Euro mehr und nicht die zunächst errechneten 90 Euro.

Fragen und Antworten zur Krankenkasse 2027

Müssen alle Rentner 2027 höhere Krankenkassenbeiträge zahlen?

Nein, der festgelegte durchschnittliche Zusatzbeitrag bleibt bei 2,9 Prozent. Ob der persönliche Beitrag steigt, hängt unter anderem vom Satz der eigenen Kasse und den beitragspflichtigen Einnahmen ab.

Warum kann trotz unverändertem Beitrag weniger Geld übrig bleiben?

Ab Januar 2027 steigen mehrere gesetzliche Zuzahlungen, zugleich sinken die Festzuschüsse für neu bewilligten Zahnersatz. Dadurch können sich die selbst zu tragenden Gesundheitskosten erhöhen.

Übernimmt die Rentenversicherung die Hälfte jeder Mehrbelastung?

Sie beteiligt sich bei pflichtversicherten Rentnern hälftig an den Krankenversicherungsbeiträgen aus der gesetzlichen Rente. Zuzahlungen und Beiträge auf eine Betriebsrente werden dadurch nicht zur Hälfte übernommen.

Wann wird ein zum Januar erhöhter Zusatzbeitrag von der Rente abgezogen?

Bei pflichtversicherten Beziehern einer deutschen gesetzlichen Rente grundsätzlich ab März. Die Frist für das Sonderkündigungsrecht richtet sich trotzdem nach dem Monat der Beitragserhöhung.

Müssen chronisch kranke Rentner wegen höherer Zuzahlungen jährlich mehr bezahlen?

Wer die Ein-Prozent-Grenze erfüllt und diese bereits erreicht, zahlt bei unveränderten Berechnungsgrundlagen insgesamt nicht mehr an anrechenbaren gesetzlichen Zuzahlungen. Voraussetzung ist, dass die Befreiung beziehungsweise Erstattung bei der Krankenkasse geltend gemacht wird.

Hilft das Bonusheft beim Zahnersatz weiterhin?

Ja, der Vorsorgebonus bleibt erhalten, allerdings sinken die Zuschusssätze 2027 auch mit Bonus. Bei niedrigem Einkommen sollte zusätzlich die Härtefallregelung geprüft werden.

Wie können Rentner vermeidbare Mehrkosten begrenzen?

Ein Vergleich der Zusatzbeiträge, ein Antrag auf Zuzahlungsbefreiung und die Prüfung des Versicherungsstatus können sich lohnen. Bei anstehendem Zahnersatz sollten Heil- und Kostenplan, Bewilligungsdatum und ein möglicher Härtefall rechtzeitig geklärt werden.