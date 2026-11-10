Krankenkassen ab 2027: Diese drei Kürzungen treffen alle Versicherte

Mehr Geld für Medikamente und Krankenhaus, weniger Krankengeld nach dem Jobverlust und ein kleinerer Zuschuss für Zahnersatz: Die Gesundheitsreform trifft gesetzlich Versicherte an mehreren Stellen gleichzeitig.

Besonders belastend wird das für Menschen, die wegen einer längeren Erkrankung ohnehin jeden Euro umdrehen müssen.

Die Änderungen gehören zum GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz und treten in diesen Punkten zum 1. Januar 2027 in Kraft. Das Gesetz vom 24. Juli 2026 wurde bereits verkündet, wie die Gesetzgebungsdokumentation des Bundestages bestätigt.

Medikamente, Krankenhaus und Physiotherapie werden teurer

Bei zuzahlungspflichtigen Arzneimitteln bleibt es grundsätzlich bei zehn Prozent des Abgabepreises. Allerdings steigt der Mindestbetrag je Packung von fünf auf 7,50 Euro und der Höchstbetrag von zehn auf 15 Euro.

Auch bei stationären Behandlungen und Heilmitteln steigt die Eigenbeteiligung. Die folgende Übersicht zeigt die regulären Beträge für Erwachsene ohne Zuzahlungsbefreiung.

Leistung Bis Ende 2026 Ab 1. Januar 2027 Zuzahlungspflichtige Arzneimittel 10 Prozent des Preises, mindestens 5 Euro, höchstens 10 Euro 10 Prozent des Preises, mindestens 7,50 Euro, höchstens 15 Euro Vollstationäre Krankenhausbehandlung 10 Euro pro Tag 15 Euro pro Tag Stationäre Rehabilitation zulasten der Krankenkasse 10 Euro pro Tag 15 Euro pro Tag Heilmittel, etwa Physiotherapie 10 Prozent der Kosten plus 10 Euro je Verordnung 10 Prozent der Kosten plus 15 Euro je Verordnung

Bei Krankenhausbehandlungen bleibt die Zuzahlung auf höchstens 28 Tage je Kalenderjahr begrenzt, wie die Techniker Krankenkasse zur Änderung ab 2027 erläutert. Wer diese 28 Tage vollständig selbst bezahlen muss, kommt künftig auf 420 statt 280 Euro.

Bei Medikamenten hängt die Mehrbelastung vom Preis ab: Eine Packung für 50 Euro kostet künftig 7,50 statt fünf Euro Zuzahlung, bei einem Preis von 90 Euro bleiben es neun Euro. Für eine Packung im Wert von 200 Euro werden dagegen 15 statt zehn Euro fällig.

Die Zuzahlung darf weiterhin höchstens so hoch sein wie der Preis des Mittels. Kostet ein zuzahlungspflichtiges Medikament weniger als 7,50 Euro, müssen Versicherte deshalb auch künftig nicht mehr als diesen tatsächlichen Preis bezahlen.

Die Belastungsgrenze schützt – aber sie muss genutzt werden

Für gesetzliche Zuzahlungen gilt nach § 62 SGB V weiterhin eine jährliche Belastungsgrenze von grundsätzlich zwei Prozent der anrechenbaren Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt. Für Versicherte, die wegen derselben schwerwiegenden chronischen Erkrankung in Dauerbehandlung sind und die weiteren Voraussetzungen erfüllen, beträgt sie ein Prozent.

Bei zusammenlebenden Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnerschaften werden die berücksichtigungsfähigen Einnahmen und Zuzahlungen gemeinsam betrachtet; auch Kinder werden nach den gesetzlichen Vorgaben einbezogen. Freibeträge für Angehörige und Kinder können die Berechnungsgrundlage verringern.

Die Grenze umfasst gesetzliche Zuzahlungen für unterschiedliche Kassenleistungen, also beispielsweise Medikamente, Krankenhausbehandlungen und Physiotherapie.

Eigenanteile für Zahnersatz, privat bezahlte Behandlungen und zusätzliche Arzneimittelkosten oberhalb eines Festbetrags gehören dagegen nicht in diese Rechnung.

Diese Unterscheidung ist wichtig: Die Belastungsgrenze deckelt nur die anrechenbaren gesetzlichen Zuzahlungen. Welche Ausgaben berücksichtigt werden, erläutert auch das Gesundheitsportal des Bundes zur Zuzahlungsbefreiung.

Quittungen sammeln kann sich 2027 schneller auszahlen

Weil die einzelnen Zuzahlungen steigen, erreichen manche Versicherte ihre persönliche Jahresgrenze früher. Wer bisher knapp darunterlag, kann dadurch erstmals Anspruch auf eine Befreiung bekommen.

Die Krankenkasse beendet die Zuzahlungen allerdings nicht automatisch beim Erreichen der Grenze. Versicherte müssen die Befreiung beantragen und ihre Einnahmen sowie die geleisteten Zuzahlungen nachweisen.

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Deshalb sollten Quittungen möglichst mit dem Namen der versicherten Person aufbewahrt werden. Bereits über die persönliche Grenze hinaus gezahlte Beträge können nach Prüfung durch die Krankenkasse erstattet werden.

Auch nach Ablauf des Kalenderjahres kann sich ein Antrag noch lohnen. Worauf gerade ältere Versicherte achten sollten, erklärt unser Beitrag zur Zuzahlungsbefreiung für Rentner und zur nachträglichen Erstattung.

Die Ein-Prozent-Grenze gilt nicht bei jeder chronischen Krankheit

Eine dauerhaft bestehende Diagnose allein genügt für die niedrigere Belastungsgrenze nicht. Die Voraussetzungen für eine schwerwiegende chronische Erkrankung richten sich nach der Chroniker-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses.

Dafür sind grundsätzlich eine mindestens einjährige regelmäßige Behandlung und zusätzliche Kriterien zur Schwere der Erkrankung erforderlich. Je nach Fall benötigt die Krankenkasse eine ärztliche Bescheinigung und gegebenenfalls weitere Unterlagen, etwa einen Pflege- oder einen Schwerbehindertenbescheid.

Bei Grundsicherung und Sozialhilfe gelten besondere Berechnungsregeln

Für Beziehende von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II sowie von Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung nach dem SGB XII sieht § 62 SGB V eine günstigere Berechnung vor. Als Einnahmen wird für die gesamte Bedarfsgemeinschaft grundsätzlich nur der dafür vorgesehene Regelbedarf eines alleinstehenden Erwachsenen angesetzt.

Bei einem monatlichen Regelbedarf von 563 Euro ergeben sich daraus 135,12 Euro jährliche Belastungsgrenze beziehungsweise 67,56 Euro bei anerkannter Ein-Prozent-Grenze. Die 563 Euro gelten für 2026; der konkrete Grenzbetrag für 2027 richtet sich nach dem dann geltenden Regelbedarf.

Höhere einzelne Zuzahlungen verändern diese Berechnungsformel nicht. Auch Menschen mit geringem Einkommen müssen die Befreiung jedoch bei ihrer Krankenkasse beantragen.

Krankengeld sinkt, wenn das Beschäftigungsverhältnis während der Krankheit endet

Besonders hart trifft die Reform Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis während einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit endet. Ab 2027 beträgt ihr Krankengeld anschließend grundsätzlich 60 Prozent des berechneten Nettoarbeitsentgelts.

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Unter den gesetzlichen Voraussetzungen steigt der Satz bei einem berücksichtigungsfähigen Kind auf 67 Prozent. Die neue Regelung steht in § 47 Absatz 2a SGB V und erfasst grundsätzlich auch das Auslaufen eines befristeten Vertrags oder eine Beendigung durch Aufhebungsvertrag.

Bleibt das Beschäftigungsverhältnis bestehen, wird das Krankengeld weiterhin grundsätzlich mit 70 Prozent des regelmäßigen Bruttoarbeitsentgelts berechnet, höchstens jedoch mit 90 Prozent des berechneten Nettoarbeitsentgelts. Wegen derselben Krankheit ist der Bezug innerhalb von drei Jahren auf grundsätzlich 78 Wochen begrenzt, wobei Zeiten der Entgeltfortzahlung mitgerechnet werden.

Die abgesenkte Berechnung beginnt am Tag nach dem tatsächlichen Ende des Beschäftigungsverhältnisses. Wer während der Krankschreibung eine Kündigung zum 30. September 2027 erhält, muss deshalb grundsätzlich ab dem 1. Oktober mit dem niedrigeren Satz rechnen.

Das Kündigungsschreiben allein setzt die neue Berechnung noch nicht in Gang. Weitere Einzelheiten erläutert unser Beitrag dazu, wann das Krankengeld nach dem Jobverlust ab 2027 sinkt.

Warum der Verlust auf dem Konto individuell berechnet werden muss

Bei angenommenen 3.800 Euro regelmäßigem Bruttolohn und 2.500 Euro berechnetem Nettoarbeitsentgelt beträgt das reguläre Krankengeld zunächst höchstens 2.250 Euro für einen vollen Bezugsmonat. Davon gehen üblicherweise noch Versichertenanteile zur Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung ab.

Nach dem Beschäftigungsende ergeben 60 Prozent des angenommenen Nettoarbeitsentgelts 1.500 Euro, bei Anwendung des erhöhten Satzes von 67 Prozent sind es 1.675 Euro. Beim abgesenkten Krankengeld nach § 47 Absatz 2a SGB V werden die genannten Sozialversicherungsbeiträge nach den neuen Regeln vom Leistungsträger getragen.

Die rechnerische Differenz von 750 beziehungsweise 575 Euro zum regulären Ausgangsbetrag entspricht deshalb nicht dem tatsächlichen Verlust der Auszahlung. Wie groß das Minus auf dem Konto ausfällt, muss anhand des individuellen Krankengeldbescheids berechnet werden.

Wer dadurch seinen Lebensunterhalt nicht mehr decken kann, sollte einen möglichen Anspruch auf Wohngeld oder ergänzende existenzsichernde Leistungen prüfen lassen. Zuständig können je nach persönlicher Situation die Wohngeldstelle, das Jobcenter oder das Sozialamt sein.

Zahnersatz: Zehn Prozentpunkte weniger Zuschuss in jeder Bonusstufe

Bei Kronen, Brücken und Prothesen sinken die Festzuschüsse ab 2027 um zehn Prozentpunkte. Die Prozentsätze beziehen sich auf die festgelegten Beträge der medizinisch notwendigen Regelversorgung.

Vorsorgenachweis Zuschuss bis Ende 2026 Zuschuss ab 2027 Ohne Vorsorgebonus 60 Prozent 50 Prozent Bonus für fünf Jahre regelmäßige Vorsorge 70 Prozent 60 Prozent Bonus für zehn Jahre regelmäßige Vorsorge 75 Prozent 65 Prozent

Bei angenommenen, unveränderten Regelversorgungskosten von 1.000 Euro und zehnjährigem Vorsorgenachweis sinkt der Zuschuss beispielsweise von 750 auf 650 Euro. Der selbst zu zahlende Betrag wächst dadurch von 250 auf 350 Euro, also um 40 Prozent.

Wer eine aufwendigere Versorgung wählt, muss die zusätzlichen Kosten weiterhin selbst tragen. Auch Finanztip weist auf steigende Eigenanteile beim Zahnersatz hin.

Der Härtefallschutz beim Zahnersatz bleibt bestehen

Bei anerkannten Härtefällen können die tatsächlichen Kosten der Regelversorgung weiterhin vollständig übernommen werden. Zusätzliche Wünsche, die über diese Versorgung hinausgehen, können dagegen auch bei einem Härtefall zu eigenen Kosten führen.

Gerade Menschen mit kleiner Rente oder existenzsichernden Leistungen sollten deshalb die Härtefallprüfung bei ihrer Krankenkasse ansprechen. Wie das funktioniert, erläutert unser Beitrag zum Härtefall-Antrag beim Zahnersatz.

Bis Ende 2026 bewilligt: So bleiben die höheren Zuschüsse erhalten

Für bereits absehbaren Zahnersatz kann die rechtzeitige Planung mehrere Hundert Euro Unterschied machen. Nach der Übergangsregelung in § 55 Absatz 6 SGB V gelten für vor dem 1. Januar 2027 bewilligte Festzuschüsse die bisherigen Vorschriften weiter.

Damit kann auch eine Behandlung im Jahr 2027 noch unter die höheren Zuschüsse fallen. Entscheidend ist die Bewilligung durch die Krankenkasse bis Ende 2026; das Ausstellen oder Einreichen eines Heil- und Kostenplans sichert diesen Schutz allein noch nicht.

Genehmigte Heil- und Kostenpläne sind grundsätzlich sechs Monate gültig, und der Zahnersatz muss innerhalb dieses Zeitraums eingegliedert werden. Zeichnet sich eine Verzögerung ab, sollte die Praxis rechtzeitig eine Verlängerung mit der Krankenkasse klären.

Auf eine automatische Bewilligung sollten Patienten beim Jahreswechsel nicht bauen

Nach § 13 Absatz 3a SGB V muss die Krankenkasse grundsätzlich innerhalb von drei Wochen entscheiden. Bei einer gutachtlichen Stellungnahme gelten regelmäßig fünf Wochen, beim vorgesehenen vertragszahnärztlichen Gutachterverfahren sechs Wochen.

Kann die Kasse die einschlägige Frist nicht einhalten, muss sie dies rechtzeitig mit hinreichender Begründung mitteilen. Unterbleibt eine solche Mitteilung, kann eine Genehmigungsfiktion eintreten.

Ob diese rechtliche Fiktion zugleich die höheren Festzuschüsse aus 2026 sichert, bezeichnet die Kassenzahnärztliche Vereinigung Bayern in ihrer aktuellen Information zum Jahreswechsel als ungeklärt. Verlässlich planen lässt sich deshalb mit einer ausdrücklichen Bewilligung noch vor dem Jahresende.

Beispiel aus der Praxis: 140 Euro durch den Befreiungsantrag gesichert

Ein Fall zeigt, wie die neue Belastung und der bestehende Schutz zusammenwirken: Herr Schwab lebt allein, hat 40.000 Euro anrechenbare jährliche Bruttoeinnahmen und erfüllt die Voraussetzungen für die Ein-Prozent-Grenze. Seine persönliche Belastungsgrenze beträgt damit 400 Euro.

Für sechs Medikamentenpackungen im Monat mit jeweils fünf Euro Zuzahlung zahlt er bisher 360 Euro im Jahr. Steigt die Zuzahlung für dieselben Packungen auf jeweils 7,50 Euro, wären es ohne Befreiung 540 Euro.

Beantragt Herr Schwab die Befreiung und weist seine Zahlungen nach, bleibt seine Belastung für diese gesetzlichen Zuzahlungen auf 400 Euro begrenzt. Überzahlte Beträge werden erstattet, sodass er gegenüber der Zahlung ohne Befreiung 140 Euro spart und gegenüber 2026 trotzdem 40 Euro mehr trägt.