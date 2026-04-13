Krankengeld weg wegen Feiertag: BSG lässt Kassenpatienten mit 490 Euro Verlust allein

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Ein kranker Patient, ein Gründonnerstag, ein Brief zu spät. Das Bundessozialgericht hat am 5. März 2026 entschieden: Sieben Tage kein Krankengeld. Kein Widerspruch, keine Entschuldigung half. Wer krank ist, wenn Feiertage die Post verlangsamen, zahlt selbst.

Der Fall klingt wie eine bürokratische Groteske. M. K., seit Januar 2018 arbeitsunfähig erkrankt und im Krankengeldbezug bei der DAK-Gesundheit, suchte am 29. März 2018 – dem Gründonnerstag – seinen Arzt auf. Der attestierte die weitere Arbeitsunfähigkeit bis zum 19. April. M. K. schickte die Folgebescheinigung ab.

Sie traf am 6. April 2018 – dem Freitag nach Ostern – bei der Kasse ein. Zu spät: Für die Zeit vom 30. März bis 5. April ruhte sein Krankengeldanspruch. Sieben Tage ohne Leistung, weil Ostern dazwischenlag.

Was das Bundessozialgericht am 5. März 2026 unter dem Aktenzeichen B 3 KR 10/24 R entschieden hat, ist keine Überraschung für Juristen. Aber die Konsequenzen treffen Betroffene hart – und sie sind auch in der Osterwoche 2026 unmittelbar relevant.

Die Rechtslage: Eine Frist, die keine Ausnahmen kennt

Die Meldefrist, um die es geht, steht in § 49 Abs. 1 Nr. 5 SGB V. Die Vorschrift ist seit Jahrzehnten dieselbe in ihrer Grundlogik: Wer Krankengeld beziehen will, muss der Kasse die Arbeitsunfähigkeit innerhalb einer Woche nach ihrem Beginn melden. Kommt die Meldung zu spät, ruht der Anspruch – und zwar solange, bis die Meldung tatsächlich vorliegt. Nicht ab dem Tag der verspäteten Meldung rückwirkend erstattet, sondern weg. Die versäumten Tage sind verloren.

Das Besondere an der Frist: Sie ist materiell-rechtlicher Natur – juristisch bedeutet das den härtesten denkbaren Fristtyp. Eine materiell-rechtliche Ausschlussfrist kennt keine Wiedereinsetzung. Wer ohne eigenes Verschulden die Frist versäumt – weil die Post streikt, weil ein Feiertag dazwischen liegt, weil die Praxis geschlossen hatte – bekommt keine zweite Chance. Das Sozialgericht Lübeck wies die Klage ab.

Das Schleswig-Holsteinische Landessozialgericht bestätigte das. Und das BSG am 5. März 2026 ebenso.

Das Gericht stellte klar: Es ist rechtlich ohne Belang, dass die Meldefrist ausgerechnet mit Karfreitag begann und dass in den sieben Folgetagen mit Ostersonntag und Ostermontag gleich zwei weitere Feiertage lagen. Die Frist läuft trotzdem. Das Verschulden des Versicherten spielt keine Rolle. Das Übermittlungsrisiko trägt er selbst – so die ständige BSG-Rechtsprechung, die der 3. Senat mit diesem Urteil ausdrücklich bestätigt und fortgeführt hat.

Dass die Frist im fraglichen Fall am Gründonnerstag begann und das Ende des siebentägigen Fensters auf den 5. April fiel – einen gewöhnlichen Donnerstag, keinen Feiertag –, führte das Gericht zusätzlich aus. Das Argument des Klägers, die Frist habe wegen des Feiertages erst am Folgetag zu laufen begonnen, lehnte das BSG ab.

Der Fristbeginn richtet sich nach dem Beginn der neuen Arbeitsunfähigkeitsperiode, konkret nach § 187 Abs. 2 BGB der Tagesbeginnfrist. Die im Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehene Verlängerungsregel, nach der das Fristende auf den nächsten Werktag verschoben wird, wenn es auf einen Feiertag fällt, greift beim Fristbeginn gerade nicht.

Was das mit Ostern 2026 zu tun hat

Das BSG hat seinen Beschluss am 5. März 2026 veröffentlicht – sechs Wochen vor Ostern 2026. Wer gerade krank ist und Krankengeld bezieht, befindet sich in exakt derselben Konstellation, die das Gericht beschrieben hat. Gründonnerstag 2026 fiel auf den 2. April, Karfreitag auf den 3. April, Ostermontag auf den 6. April.

Markus S., 44, selbstständiger IT-Berater aus Frankfurt, ließ sich am Gründonnerstag 2026 eine Folge-AU ausstellen – der Arzt schickte die eAU-Daten elektronisch ab. Erst am Dienstag nach Ostern erfuhr Markus beim Anruf bei der Kasse, dass kein Datensatz angekommen war. Die Übermittlung hatte im Feiertagsbetrieb versagt. Die Wochenfrist war abgelaufen. Sieben Tage Krankengeld – weg.

Wer in der Falle sitzt: Diese Gruppen sind 2026 direkt betroffen

Es wäre falsch, das BSG-Urteil als rein historisches Dokument abzutun. Zwar hat sich die Rechtslage für einen Teil der Versicherten seit 2021 verbessert: Mit der Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hat der Gesetzgeber die Übermittlungspflicht auf den behandelnden Vertragsarzt verlagert.

Wenn der Arzt die AU-Daten fristgerecht elektronisch über die Telematikinfrastruktur an die Kasse übermittelt, greift die Wochenfrist für den Versicherten nicht mehr. Die Obliegenheit, die Meldung selbst vorzunehmen, ist in diesen Fällen entfallen.

Aber die eAU schützt nicht alle. Der Gesetzgeber hat mehrere Ausnahmetatbestände geschaffen, in denen das elektronische Übermittlungsverfahren nicht gilt. In diesen Fällen läuft die alte Wochenfrist weiter – und das BSG-Urteil vom 5. März 2026 ist dann unmittelbar anwendbar.

Betroffen sind erstens Versicherte, deren Arbeitsunfähigkeit von einem Arzt festgestellt wird, der nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt – also bei Privat- oder Privatzahnärzten. Wer in einer Notaufnahme eines nicht kassenärztlich organisierten Krankenhauses eine Bescheinigung erhält, fällt ebenfalls heraus.

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Zweitens gilt das für alle AU-Bescheinigungen, die im Ausland ausgestellt werden. Drittens für Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen ohne Anschluss an die Telematikinfrastruktur.

Besonders prekär ist die Lage für hauptberuflich selbstständig Erwerbstätige, die sich freiwillig gesetzlich versichert haben und eine Wahlerklärung nach § 44 SGB V abgegeben haben, um Krankengeld ab dem 43. Krankheitstag zu erhalten.

Für sie beginnt das Krankengeld deutlich später als bei Arbeitnehmern – und wenn sie dann in den Ruhensfall geraten, verlieren sie Tage, die sie mit hohen Beiträgen eingekauft haben. Wer als Selbstständiger 5.000 Euro brutto verdient und 7 Tage Krankengeld verliert, hat mehr als 800 Euro eingebüßt.

Daneben gibt es eine stille Risikogruppe: Versicherte, bei denen die eAU zwar ausgestellt, die Übermittlung an die Kasse aber technisch gescheitert ist – ohne dass sie davon wissen. In diesen Fällen liegt die Beweislast nach der Rechtsprechung beim Versicherten.

Wer nicht aktiv nachfragt, ob die eAU tatsächlich angekommen ist, kann in dieselbe Falle tappen wie M. K. im Jahr 2018. Das BSG-Urteil von 2026 bestätigt, dass die Kasse in solchen Fällen keine Spontanberatungspflicht hat und den Ruhensfall festsetzen darf, ohne den Versicherten vorher gewarnt zu haben.

Die Falle bei der Folgebescheinigung: Zwei Fristen, die viele verwechseln

Neben der Meldefrist lauert an Feiertagen eine zweite Gefahr: die Lücke in der Krankschreibungskette. Damit das Krankengeld während einer längeren Erkrankung ohne Unterbrechung fließt, muss die Folgebescheinigung lückenlos an die vorherige anschließen.

§ 46 Satz 2 SGB V mildert diese Anforderung in einem Punkt: Der Krankengeldanspruch bleibt bestehen, wenn die weitere Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit spätestens am nächsten Werktag nach dem zuletzt bescheinigten Ende ärztlich festgestellt wird.

Für eine AU, die am Gründonnerstag 2026 (2. April) ausläuft, war der nächste Werktag daher der Dienstag, 7. April – Karfreitag und Ostermontag sind bundesweit gesetzliche Feiertage. Der Arzttermin am 7. April schließt die Kette also formal.

Was viele nicht trennen: Das ist die Frist für die ärztliche Feststellung. Die Frist für die Meldung bei der Kasse läuft davon unabhängig und beginnt früher – nämlich mit dem Beginn der neuen AU-Periode, also am Karfreitag, dem 3. April. Wer die beiden Fristen verwechselt, schiebt den Arzttermin auf Dienstag und geht davon aus, dass alles in Ordnung ist. Wenn die Meldung dann nicht rechtzeitig bei der Kasse eingeht, kommt der Ruhensfall trotzdem.

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Das BSG hat diese Unterscheidung in seiner aktuellen Entscheidung ausdrücklich herausgearbeitet. Die Parallelität von § 46 Satz 2 SGB V (Feststellungsfrist) und § 49 Abs. 1 Nr. 5 SGB V (Meldefrist) ist kein Redaktionsversehen, sondern gesetzgeberische Absicht. Beide Fristen müssen eingehalten werden, jede für sich.

Wie viel Geld auf dem Spiel steht

Das Krankengeld berechnet sich nach 70 Prozent des Bruttoarbeitsentgelts, begrenzt auf maximal 90 Prozent des Nettoverdienstes. Die Beitragsbemessungsgrenze liegt 2026 bei 5.812,50 Euro monatlich, was einen maximalen Tagessatz von 135,63 Euro ergibt.

Für einen Arbeitnehmer mit 3.000 Euro Bruttogehalt liegen die tatsächlichen Werte bei rund 70 Euro pro Tag. Sieben Ruhensstage bedeuten rund 490 Euro Verlust. Bei einem Selbstständigen mit 5.000 Euro Monatseinkommen und Krankengeld ab dem 43. Tag sind es mehr als 800 Euro. Das sind keine Cent-Beträge.

Und es sind Beträge, die die Kasse nicht zurückzahlt – selbst wenn der Versicherte nachweist, dass ihn keinerlei Schuld trifft. Die Meldefrist als materiell-rechtliche Ausschlussfrist kennt, wie das BSG am 5. März 2026 nochmals bestätigt hat, keine Entschuldigungsmöglichkeit.

Was Betroffene konkret tun können

Wer gerade krank ist und Krankengeld bezieht, sollte über Ostern und vergleichbare Feiertagsperioden mit besonderer Sorgfalt vorgehen. Das gilt vor allem, wenn mindestens einer der folgenden Punkte zutrifft: Die AU stammt von einem Privatarzt.

Die Krankschreibung wurde im Ausland ausgestellt. Der Versicherte ist hauptberuflich selbstständig und freiwillig in der GKV versichert. Oder es besteht begründeter Zweifel, ob die eAU die Kasse tatsächlich erreicht hat.

Der wichtigste Schritt ist aktive Kontrolle. Wer eine Folgebescheinigung erhalten hat, sollte spätestens zwei Tage nach dem Arzttermin bei seiner Kasse nachfragen, ob die AU-Daten vorliegen. Bei kassenärztlich tätigen Ärzten ist das in der Regel über die Kassen-App prüfbar. Wer weder aktiv nachfragt noch digitale Zugänge nutzt, ist auf das einwandfreie Funktionieren der Telematikinfrastruktur angewiesen – und trägt im Streitfall die Beweislast.

Wer eine Papierbescheinigung hat – vom Privatarzt, vom Notarzt oder vom Arzt im Ausland –, sollte diese bei Fristknappheit nicht per Brief verschicken. Ein Fax an die Kasse gilt als eingegangen, sobald es die Gegenstelle empfängt. Viele Kassen akzeptieren auch den Upload über das Online-Portal oder die App. Diese Wege sind zuverlässiger als der Postweg, wenn die Restlaufzeit der Frist gering ist.

Wer bereits einen Bescheid über das Ruhen des Krankengeldanspruchs erhalten hat, sollte dennoch innerhalb der üblichen Widerspruchsfrist von einem Monat schriftlich widersprechen.

Das BSG hat über die Jahre engumgrenzte Ausnahmen entwickelt: Wenn die Kasse nachweislich falsche oder irreführende Informationen gegeben hat, kann das im Einzelfall zu einem Leistungsanspruch führen. Dieser Prüfung ist ein Widerspruch wert, auch wenn die Erfolgsaussichten nach dem aktuellen BSG-Urteil begrenzt sind.

Der Systemfehler, den das Urteil nicht behebt

Das BSG hat formal korrekt entschieden. Die Meldefrist ist eine Ausschlussfrist, die Konsequenzen sind im Gesetz geregelt, und das Gericht wendet das Gesetz an. Kritik an der Entscheidung trifft deshalb den Gesetzgeber, nicht die Richter.

Die eigentliche Frage ist, warum die Meldefrist für Krankengeld überhaupt als materiell-rechtliche Ausschlussfrist ausgestaltet ist. Ihr erklärter Zweck ist es, der Kasse eine zeitnahe Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen zu ermöglichen.

Das ist ein legitimes Ziel. Aber die Konsequenz – Verlust auch bei unverschuldeter Verspätung – steht in keinem erkennbaren Verhältnis dazu. Die Kasse erleidet keinen Schaden, wenn die Meldung einige Tage nach einem österlichen Fristbeginn statt in der Frist eingeht. Sie kann die Arbeitsunfähigkeit auch rückwirkend prüfen.

Das Sonderproblem der Feiertage ist dem Gesetzgeber seit Jahrzehnten bekannt. Die eAU hat für den Standardfall eine Lösung geschaffen. Was fehlt, ist eine Regelung für die verbleibenden Ausnahmefälle – eine Wiedereinsetzungsmöglichkeit für Versicherte, die aus nachvollziehbaren Gründen nicht innerhalb der Frist melden konnten.

Andere sozialrechtliche Fristen kennen diese Möglichkeit. Für die Krankengeld-Meldefrist hat der Gesetzgeber sie bislang explizit ausgeschlossen. Bis zu einer Nachbesserung gilt: Feiertage laufen für die Post – nicht für die Fristen der Krankenkasse.

Häufige Fragen: Krankengeld und Meldefrist an Feiertagen

Verlängert sich die Wochenfrist automatisch, wenn Ostern in sie hineinfällt?

Nein. Das BSG hat mit Urteil B 3 KR 10/24 R vom 5. März 2026 klargestellt, dass weder ein Feiertag zu Beginn noch weitere Feiertage innerhalb der Frist eine Verlängerung bewirken. Lediglich wenn das Ende der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag fällt, verschiebt es sich auf den nächsten Werktag.

Schützt die eAU vor diesem Problem?

Für Arbeitnehmer bei kassenärztlich tätigen Ärzten weitgehend ja – wenn die elektronische Übermittlung korrekt funktioniert. Für Privatarzt-AU, Auslands-AU und Reha-Einrichtungen ohne Telematik gilt die alte Fristenregel weiter. Selbstständige mit Krankengeld-Wahlerklärung sollten die Übermittlung aktiv kontrollieren.

Darf ich den Arzttermin für die Folge-AU auf den ersten Werktag nach Ostern verschieben?

Für die Aufrechterhaltung des Krankengeldanspruchs reicht es, die Folge-AU spätestens am nächsten Werktag nach Ablauf der vorherigen auszustellen. Aber: Die Meldefrist für die neue AU-Periode beginnt bereits am Karfreitag. Wer ausschließlich auf den Arzttermin am Dienstag wartet und nicht sicherstellt, dass die eAU-Daten rechtzeitig bei der Kasse eingehen, kann trotzdem in den Ruhensfall laufen.

Lohnt sich ein Widerspruch, wenn das Ruhen bereits festgesetzt wurde?

Ein Widerspruch sollte immer eingelegt werden, innerhalb eines Monats ab Bescheiddatum. Das BSG hat enge Ausnahmen anerkannt, zum Beispiel wenn die Kasse falsche Informationen gegeben hat. Die Erfolgsaussichten sind nach dem aktuellen Urteil begrenzt, aber eine individuelle Prüfung ist sinnvoll.

Quellen

Bundessozialgericht: BSG, Urteil vom 05.03.2026, B 3 KR 10/24 R – Ruhen des Krankengeldanspruchs, Meldefrist, Feiertag

Stiftung Warentest: Krankengeld: Anspruch, Dauer, Höhe und Berechnung (Stand 2026)

Sozialrechtsiegen.de: Ruhen des Krankengeldanspruchs bei verspäteter Meldung der Arbeitsunfähigkeit

Sozialrechtsiegen.de: Krankengeld-Anspruch bei fehlender eAU: Arzt haftet

Sozialrechtsiegen.de: Fristberechnung nach § 49 Abs. 1 Nr. 5 SGB V bei AU-Folgebescheinigung