Kinderbonus: Immer noch kein Geld auf dem Konto? Wann wird der Bonus gezahlt?

Kinderbonus – Dann wird der Zuschlag für Eltern ausgezahlt!

Derzeit erhalten wir viele Anfragen, warum der Kinderbonus noch immer nicht überwiesen wurde. Viele befürchten, dass der Pandemiebedingte Bonus nun doch bei Hartz IV angerechnet wird. Dem ist nicht so! Die Überweisungen für alle Familien mit Kindern im eigenen Haushalt beginnt erst morgen am 07. September!

Und auch dann bekommen nicht alle Familien den Bonus bezahlt. Die Auszahlungstermine für die 200 EUR pro Kind im September sind an das Kindergeld gekoppelt. Die Auszahlung ist abhängig von der Endziffer der Kindergeldnummer. Welche Familie wann den Bonus erhält, zeigen wir hier:

Auzahlungstermine September Kinderbonus

Endziffer 0: 7. September

Endziffer 1: 8. September

Endziffer 2: 9. September

Endziffer 3: 10. September

Endziffer 4: 11. September

Endziffer 5: 14. September

Endziffer 6: 16. September

Endziffer 7: 18. September

Endziffer 8: 21. September

Endziffer 9: 22. September

Auszahlungstermine Oktober Kinderbonus

Endziffer 0: 7. Oktober

Endziffer 1: 8. Oktober

Endziffer 2: 9. Oktober

Endziffer 3: 12. Oktober

Endziffer 4: 14. Oktober

Endziffer 5: 15. Oktober

Endziffer 6: 16. Oktober

Endziffer 7: 19. Oktober

Endziffer 8: 21. Oktober

Endziffer 9: 22. Oktober

Wer hat Anspruch auf den Kinderbonus?

Der Kinderbonus wird für jedes Kind gezahlt, für das im Jahr 2020 mindestens in einem Monat Anspruch auf Kindergeld besteht oder bestand. Informationen zu den Voraussetzungen für Kindergeld finden Sie auf der Seite Kindergeld: Anspruch, Höhe, Dauer.

Der Kinderbonus wird auch für Kinder gezahlt, für die im September 2020 noch kein Anspruch auf Kindergeld besteht (Beispiel: Das Kind kommt erst im Dezember auf die Welt) oder kein Anspruch mehr auf Kindergeld besteht (Beispiel: Das Kind hat seine Ausbildung im Juli abgeschlossen).

Auszahlung und Höhe des Kinderbonus

Der Kinderbonus wird für alle Kinder, für die im September 2020 Anspruch auf Kindergeld besteht, in 2 Raten ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt im September 2020 in Höhe von 200 Euro und im Oktober 2020 in Höhe von 100 Euro.

Für Kinder, für die in einem anderen Monat im Jahr 2020 Anspruch auf Kindergeld besteht, wird der Kinderbonus gegebenenfalls zu einem anderen Zeitpunkt, jedoch nicht vor September 2020, ausgezahlt. Auch in diesen Fällen erfolgt die Auszahlung grundsätzlich in 2 Raten. Der Kinderbonus wird nicht zusammen mit dem Kindergeld ausgezahlt, sondern als eigene Zahlung. Ein Antrag ist nicht notwenig!