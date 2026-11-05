Kein Therapietermin – Krankenkasse stoppt Krankengeld – Gericht hat dazu eine klar Meinung

Der Hausarzt schrieb ihn wegen einer Depression weiter krank. Die Krankenkasse hielt ihn dagegen wieder für arbeitsfähig. Eine entscheidende Rolle spielte dabei, dass noch kein Termin bei einem Psychiater oder Psychotherapeuten vereinbart war. Für den Beschäftigten ging es um 105,90 Euro Krankengeld pro Tag.

Das Sozialgericht Lüneburg verpflichtete die Kasse zur vorläufigen Weiterzahlung. Ein fehlender Behandlungstermin belegt angesichts langer Wartezeiten nicht, dass jemand wieder arbeiten kann. Das entschied das Gericht mit Beschluss vom 31. März 2025 (S 41 KR 8/25 ER). Es handelt sich um eine Eilentscheidung, nicht um ein abschließendes Urteil über den Krankengeldanspruch.

Erst arbeitsunfähig, dann nach Aktenlage wieder arbeitsfähig

Der Mann war seit November 2024 wegen einer depressiven Episode krankgeschrieben. Nach Zweifeln seines Arbeitgebers untersuchte ihn der Medizinische Dienst persönlich. Dieser bestätigte die Arbeitsunfähigkeit und hielt eine psychotherapeutische Behandlung für erforderlich.

Im Februar 2025 fiel die Einschätzung anders aus. Diesmal wertete der Medizinische Dienst nur Unterlagen aus. Weil der Versicherte ausschließlich hausärztlich betreut wurde, keinen Facharzt- oder Therapietermin vereinbart hatte und laut einem ärztlichen Formular keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren, nahm der Gutachter einen ausreichenden Behandlungserfolg an.

Die Krankenkasse stellte daraufhin die Zahlung ein. Der Mann widersprach und beantragte Eilrechtsschutz. Sein Hausarzt hatte ihn weiterhin persönlich untersucht und für arbeitsunfähig gehalten.

Lange Wartezeiten sind kein Beweis für Arbeitsfähigkeit

Dem Gericht fehlte eine nachvollziehbare Erklärung dafür, weshalb die frühere medizinische Einschätzung nicht mehr gelten sollte. Gerade bei psychischen Erkrankungen maß es einer persönlichen Untersuchung erhebliches Gewicht bei.

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Hinzu kam der Rückschluss aus dem fehlenden Termin. Das Gericht verwies auf die bekannten langen Wartezeiten bei psychotherapeutischen Behandlungen. Dass noch kein Termin vereinbart war, genügte ihm nicht als Hinweis auf eine wiederhergestellte Arbeitsfähigkeit.

Eine Begutachtung nach Aktenlage erklärte das Sozialgericht allerdings nicht pauschal für unzulässig. Entscheidend war die unzureichende Begründung im konkreten Fall. Die fortlaufenden Feststellungen des Hausarztes waren dadurch aus Sicht des Gerichts nicht widerlegt.

Die Kasse musste vorläufig zahlen

Für die Dringlichkeit legte der Versicherte Kontoauszüge vor. Sie zeigten, dass auf seinem laufenden Gehaltskonto weder Einnahmen noch Vermögen vorhanden waren. Der Hinweis der Krankenkasse auf sein früheres Gehalt überzeugte das Gericht deshalb nicht.

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Es ordnete die Krankengeldzahlung ab dem 26. Februar 2025 an, unter dem Vorbehalt einer Rückforderung und längstens bis zur Entscheidung über den Widerspruch. Weitere medizinische Ermittlungen blieben erforderlich. Der Beschluss sicherte somit zunächst den Lebensunterhalt, entschied aber nicht endgültig über alle streitigen Zahlungen.

Bei einem Krankengeldstopp zählt die genaue Begründung

Für Betroffene ist wichtig, weshalb die Kasse nicht mehr zahlen will. Eine behauptete Genesung ist etwas anderes als eine fehlende Mitwirkung oder ein versäumter Reha-Antrag. Der Lüneburger Fall betrifft die Frage, ob weiterhin Arbeitsunfähigkeit bestand.

Wer einen solchen Bescheid erhält, sollte das Gutachten anfordern und mit der behandelnden Praxis besprechen. Hilfreich sind aktuelle Befunde und eine ärztliche Erklärung, welche Beschwerden die Arbeit weiterhin verhindern. Auch erfolglose Terminanfragen und Wartelistenbestätigungen sollten aufbewahrt werden.

Trotz des Zahlungsstopps sollte die weitere Arbeitsunfähigkeit rechtzeitig ärztlich festgestellt werden. Zudem sind Form und Frist des Widerspruchs zu beachten. Bei einer existenziellen Notlage kommt gerichtlicher Eilrechtsschutz in Betracht.

Dass Versicherte nicht jeden Behandlungstermin selbst beschleunigen können, zeigt auch unser Beitrag über eine Krankenkasse, die wegen eines späteren Reha-Termins mit dem Krankengeldstopp drohte.

Häufige Fragen

Darf die Kasse wegen eines fehlenden Therapietermins das Krankengeld einstellen?

Ein fehlender Termin allein belegte in diesem Fall keine Arbeitsfähigkeit. Entscheidend waren die medizinischen Befunde und die unzureichende Begründung der gegenteiligen Einschätzung.

Muss der Medizinische Dienst mich immer persönlich untersuchen?

Nein. Das Gericht schloss Gutachten nach Aktenlage nicht aus. Es beanstandete hier vor allem den unzureichend erklärten Widerspruch zur früheren Untersuchung.

Hat der Versicherte endgültig gewonnen?

Nein. Die Zahlung wurde im Eilverfahren vorläufig angeordnet. Sie stand unter Rückforderungsvorbehalt und war zeitlich bis zur Entscheidung über den Widerspruch begrenzt.

Quellen

Sozialgericht Lüneburg, Beschluss vom 31. März 2025 (S 41 KR 8/25 ER), oben verlinkter Volltext, veröffentlicht durch die Kanzlei rkb-recht

Bundesgesundheitsministerium – Krankengeld, Rechte und Pflichten