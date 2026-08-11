Kein Anwalt wenn man eine Grundsicherung bezieht

Wer von Grundsicherung, Sozialhilfe, einer Erwerbsminderungsrente oder Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung lebt, ist bei einem fehlerhaften Bescheid auf schnellen und verständlichen Rechtsschutz angewiesen. Doch immer mehr Betroffene finden keine Kanzlei, die ihr Mandat übernimmt, und versuchen deshalb, Widersprüche, Klagen oder Eilanträge mit künstlicher Intelligenz selbst zu verfassen.

Anzeige

Sozialgerichte, Anwaltschaft und Beratungsstellen warnen inzwischen vor einer gefährlichen Entwicklung. KI kann beim Sortieren eines Sachverhalts helfen, ersetzt aber weder eine juristische Prüfung noch eine persönliche Beratung und produziert mitunter erfundene Urteile, unzulässige Rechtsmittel oder Anträge, die am eigentlichen Problem vorbeigehen.

Sozialgerichte melden deutlich mehr Eilverfahren

Die Belastung der Sozialgerichte ist 2025 erheblich gestiegen. Nach einer Erhebung des Deutschen Richterbundes gingen bundesweit erstmals seit 2021 wieder mehr als 300.000 Verfahren ein; nach den über dpa veröffentlichten Erhebungsdaten stieg die Zahl der Eilverfahren um 47 Prozent auf knapp 40.000.

Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung in Nordrhein-Westfalen. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen meldet für die acht Sozialgerichte des Landes 55,79 Prozent mehr Eilverfahren als 2024, während die gesamten Eingänge um 12,76 Prozent zunahmen.

Die verbreitete Aussage, die Eilverfahren hätten sich 2025 mehr als verdoppelt, wird von diesen veröffentlichten Zahlen nicht bestätigt. Sowohl bundesweit als auch in Nordrhein-Westfalen ist der Anstieg alarmierend, liegt aber deutlich unter 100 Prozent.

Gebiet und Verfahrensart Entwicklung 2025 Veröffentlichte Einordnung Deutschland, alle Eingänge der Sozialgerichtsbarkeit Mehr als 300.000 Verfahren Erstmals seit 2021 wieder über dieser Schwelle Deutschland, Eilverfahren Knapp 40.000, plus 47 Prozent Besonders starker Zuwachs bei dringenden Verfahren NRW, Eingänge bei den Sozialgerichten Plus 12,76 Prozent Erster Anstieg seit 2018 NRW, Eilverfahren bei den Sozialgerichten Plus 55,79 Prozent Stärkster Zuwachs unter den ausgewiesenen Verfahrensarten NRW, Eilbeschwerden beim Landessozialgericht Plus 44,14 Prozent Zeitversetzte Mehrbelastung der zweiten Instanz

KI-Schriftsätze sind häufig ein Symptom fehlender Hilfe

Die Gerichte stellen nicht die Nutzung von KI als solche infrage. Sie berichten vielmehr von sehr langen Texten mit zahlreichen Anträgen, geringem Bezug zum Einzelfall und Fundstellen, die nicht existieren oder etwas anderes aussagen als behauptet.

Beim Jahrespressegespräch des Bundessozialgerichts wurde sogar von einer 4.500 Seiten langen Antragsbegründung berichtet. Mehr zu dieser Entwicklung lesen Sie im Beitrag „Bürgergeld-Klagewelle durch KI: Bundessozialgericht schlägt Alarm“.

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen berichtete außerdem von sogenannten Untätigkeitsbeschwerden, die es im sozialgerichtlichen Verfahrensrecht in dieser Form gar nicht gibt. Solche Fehler können wertvolle Zeit kosten, falsche Erwartungen wecken und den tatsächlich dringenden Vortrag unter vielen Seiten bedeutungslosen Textes verschwinden lassen.

Die KI-Nutzung ist deshalb weniger die Ursache als ein sichtbares Zeichen der Versorgungslücke. Wer keine anwaltliche oder unabhängige fachliche Hilfe findet, greift zu einem jederzeit verfügbaren Textprogramm, obwohl dieses weder Gerichtsakten kennt noch für die Richtigkeit seiner Antwort einsteht.

Was effektiver Rechtsschutz tatsächlich bedeutet

Die verfassungsrechtliche Grundlage steht in Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes: „Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen.“ Dieser Anspruch verlangt mehr als die bloße Existenz eines Gerichtsgebäudes oder eines Onlineformulars.

Rechtsschutz muss praktisch erreichbar, wirksam und rechtzeitig sein. Drohen ohne eine schnelle Entscheidung schwere Nachteile, muss ein Verfahren zur Verfügung stehen, das eine vorläufige Sicherung der Rechte ermöglicht.

Im Sozialrecht erfüllt vor allem Paragraf 86b Sozialgerichtsgesetz diese Aufgabe. Das Gericht kann etwa die aufschiebende Wirkung anordnen oder eine Behörde vorläufig zu einer Leistung verpflichten, wenn Anspruch und besondere Eile glaubhaft gemacht werden.

Das Bundesverfassungsgericht hat bei existenzsichernden Leistungen mehrfach betont, dass die Fachgerichte die drohenden Nachteile und die Erfolgsaussichten sorgfältig abwägen müssen. Würde eine spätere Entscheidung zu spät kommen, darf der Zugang zu einer vorläufigen Sicherung nicht durch überhöhte Anforderungen praktisch versperrt werden.

Ein kostenloses Verfahren ersetzt noch keinen Beistand

Versicherte, Leistungsbeziehende und Menschen mit Behinderung zahlen vor den Sozialgerichten in den von Paragraf 183 SGG erfassten Verfahren in der Regel keine Gerichtskosten. Das bedeutet jedoch nicht, dass jede Klage automatisch ohne jedes finanzielle Risiko und mit einer kostenlos gestellten Anwältin oder einem kostenlos gestellten Anwalt geführt werden kann.

📚 Lesen Sie auch: Rente: Ab 2032 könnte es sogar drei Gruppen von Rentnern geben

Für die Übernahme eigener Anwaltskosten ist meist Prozesskostenhilfe erforderlich. Sie setzt Bedürftigkeit sowie eine hinreichende Erfolgsaussicht voraus; zusätzlich muss das Gericht die anwaltliche Beiordnung bewilligen.

Vor dem Sozialgericht und dem Landessozialgericht dürfen Betroffene grundsätzlich selbst auftreten. Erst vor dem Bundessozialgericht besteht Vertretungszwang, weshalb fehlende anwaltliche Hilfe spätestens dort zu einer unüberwindbaren Hürde werden kann.

Eine Klage kann auch bei der Rechtsantragstelle des zuständigen Sozialgerichts zu Protokoll gegeben werden. Der Ratgeber „Klage vor dem Sozialgericht einreichen“ erklärt Fristen und Grundanforderungen; für akute Notlagen bietet der Beitrag zum Eilverfahren vor dem Sozialgericht eine erste Orientierung.

Warum sich Kanzleien aus dem Sozialrecht zurückziehen

Sozialrechtliche Mandate sind häufig arbeitsintensiv, während die gesetzliche Vergütung den tatsächlichen Aufwand nach Einschätzung vieler Fachleute nicht ausreichend abbildet. Umfangreiche Verwaltungsakten, medizinische Gutachten, kurze Fristen und dringende Kontakte mit Behörden oder Gerichten können viele Arbeitsstunden erfordern.

Die Bundesrechtsanwaltskammer warnt, dass die Zahl der Fachanwältinnen und Fachanwälte für Sozialrecht seit Jahren sinkt. Die jüngste Erhöhung der gesetzlichen Gebühren habe die wirtschaftliche Schieflage nach ihrer Bewertung kaum behoben; viele Mandate blieben ein Verlustgeschäft.

Der Verein Tacheles berichtet nahezu täglich von Hilfesuchenden, die nach eigenen Angaben bereits 20 oder 30 Kanzleien erfolglos angefragt haben. Tacheles kritisiert zudem Versuche von Sozialleistungsträgern, erstattungsfähige Gebühren zu kürzen, sowie gerichtliche Entscheidungen, die solche Kürzungen bestätigen.

Auch der Zugang über Beratungshilfe löst das Angebotsproblem nicht vollständig. Ein Berechtigungsschein kann die Finanzierung einer außergerichtlichen Beratung ermöglichen, schafft aber keine freien Kapazitäten in einer Kanzlei; Hinweise zum Antrag enthält der Ratgeber zur Beratungshilfe.

Die Folgen treffen Menschen mit wenig Geld besonders hart

Ein fehlerhafter Bescheid kann für einkommensarme Haushalte bedeuten, dass Geld für Miete, Lebensmittel, Strom oder Medikamente fehlt. Wer finanziell abgesichert ist, kann eine längere Auseinandersetzung eher überbrücken und anwaltliche Hilfe notfalls selbst bezahlen.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Menschen mit geringem Einkommen haben diese Ausweichmöglichkeiten meist nicht. Wenn die Beratung fehlt und das Eilverfahren überlastet ist, kann ein formal vorhandener Rechtsweg seinen praktischen Nutzen verlieren.

Die Gerichte trifft zugleich eine besondere Pflicht zur Sachaufklärung. Nach Paragraf 103 SGG erforschen sie den Sachverhalt von Amts wegen, doch diese Pflicht macht unübersichtliche oder widersprüchliche Eingaben nicht folgenlos.

Richterliche Hinweise, Rückfragen und die Prüfung erfundener Fundstellen binden Zeit, die dann auch in anderen dringenden Verfahren fehlt. So verschärfen fehlende anwaltliche Hilfe, fehlerhafte KI-Texte und steigende Verfahrenszahlen einander.

Diese Änderungen werden jetzt gefordert

Tacheles verlangt ein Bündel struktureller Reformen. Einige Vorschläge betreffen die Vergütung, andere den Ausbau unabhängiger Beratung und zusätzliche Möglichkeiten der gerichtlichen Vertretung.

Reformvorschlag Beabsichtigte Wirkung Rechtlicher oder politischer Änderungsbedarf Höhere gesetzliche Anwaltsgebühren im Sozialrecht Mehr Kanzleien sollen sozialrechtliche Mandate wirtschaftlich bearbeiten können Anpassung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes Zusätzliche Vergütung für Eilverfahren Der hohe Zeitdruck und der häufig große Prüfaufwand sollen besser abgebildet werden Gesonderte und höhere Gebührentatbestände Verlässliche Finanzierung unabhängiger Sozialberatung Frühzeitige Prüfung von Bescheiden und verständliche Hilfe vor einer Klage Dauerhafte öffentliche Fördermodelle Mehr Vertretungsbefugnisse für anerkannte Beratungsstellen Qualifizierte Stellen könnten Betroffene auch vor Sozial- und Verwaltungsgerichten vertreten Änderungen in RDG, SGG und VwGO Niedrigschwellige Bürgerbüros der Leistungsträger Anträge, Nachweise und Erklärungen könnten weiterhin analog abgegeben und verständlich aufgenommen werden Personal, Räume und verbindliche Verfahrensstandards

Die vorgeschlagene Ausweitung der Vertretungsbefugnisse gilt bislang nicht. Paragraf 8 RDG erlaubt bestimmten öffentlichen und anerkannten Stellen Rechtsdienstleistungen innerhalb ihres Aufgabenbereichs, während die Vertretung vor den Sozialgerichten zusätzlich durch Paragraf 73 SGG begrenzt wird.

Eine Reform müsste deshalb Beratungskompetenz, fachliche Qualifikation, Haftung und Unabhängigkeit verbindlich regeln. Sie könnte anwaltliche Arbeit ergänzen, würde den Bedarf an spezialisierten Kanzleien jedoch nicht beseitigen.

Was Betroffene bei einem fehlerhaften Bescheid tun können

Wichtig ist zunächst, die Rechtsbehelfsfrist zu sichern. Ein kurzer, eindeutig zugeordneter Widerspruch gegen den bezeichneten Bescheid ist meist hilfreicher als ein langer KI-Text mit ungesicherten Rechtsbehauptungen; weitere Hinweise bietet der Beitrag „Widerspruch gegen den Bürgergeld-Bescheid“.

Bei einer Klage sollten der angegriffene Bescheid, der Widerspruchsbescheid, das gewünschte Ergebnis und die tatsächlichen Fehler klar benannt werden. Im Eilverfahren müssen zusätzlich die aktuelle Notlage und die Gründe für eine sofortige Entscheidung mit Belegen wie Kontoauszügen, Mietschreiben, Sperrandrohungen oder ärztlichen Unterlagen nachvollziehbar gemacht werden.

KI kann helfen, eine Chronologie zu ordnen oder einen vorhandenen Text verständlicher zu formulieren. Aktenzeichen, Gerichtsentscheidungen, Fristen und Anträge sollten jedoch anhand amtlicher Quellen oder durch eine fachkundige Stelle geprüft werden; sensible Gesundheits- und Finanzdaten gehören außerdem nicht ungeprüft in frei zugängliche KI-Dienste.

Wer keine Kanzlei findet, kann sich an die Rechtsantragstelle des Sozialgerichts, unabhängige Sozialberatungen, Sozialverbände oder Gewerkschaften wenden, sofern deren Voraussetzungen erfüllt sind. Auch eine knappe fristwahrende Klage lässt sich später begründen, während eine versäumte Frist häufig nur schwer zu heilen ist.

Rechtsschutz darf nicht vom Einkommen abhängen

Der Anstieg fehlerhafter KI-Schriftsätze ist kein Beweis dafür, dass arme Menschen zu häufig klagen. Er zeigt vielmehr, dass ein wachsender Teil der Betroffenen keinen verlässlichen Zugang zu qualifizierter Beratung und Vertretung findet.

Wirksamer Rechtsschutz braucht erreichbare Gerichte, ausreichend Personal, unabhängige Beratungsstellen und eine Vergütung, unter der sozialrechtliche Mandate nicht zum wirtschaftlichen Risiko für Kanzleien werden. Bleiben diese Bedingungen aus, droht Artikel 19 Absatz 4 GG für diejenigen an Wirkung zu verlieren, die gerichtlichen Schutz besonders dringend benötigen.

Praxisbeispiel: Ein KI-Eilantrag verschleiert die eigentliche Notlage

Das folgende vereinfachte Beispiel zeigt eine typische Konstellation: Nach der vollständigen Einstellung ihrer Grundsicherungsleistung fragt Miriam S. 18 Kanzleien an, erhält aber keine Zusage. Weil die Miete fällig ist, lässt sie von einem KI-Dienst einen 34-seitigen Eilantrag erstellen, der erfundene Urteile nennt und mehrere unzulässige Beschwerden miteinander vermischt.

Die Rechtsantragstelle hilft ihr anschließend, das tatsächliche Begehren knapp zu erfassen. Miriam legt den Einstellungsbescheid, aktuelle Kontoauszüge, den Mietvertrag und die Mahnung des Vermieters vor und erklärt, warum sie die verlangten Nachweise bereits eingereicht hat.

Erst dadurch werden der behauptete Leistungsanspruch und die besondere Dringlichkeit für das Gericht schnell erkennbar. Das Beispiel zeigt nicht, dass KI immer schadet, sondern dass ein sauber belegter Sachverhalt und ein klarer Antrag wichtiger sind als juristisch klingende Textmengen.

Häufige Fragen und Antworten zum effektiven Rechtsschutz

Was bedeutet effektiver Rechtsschutz?

Effektiver Rechtsschutz bedeutet, dass eine Person behördliche Entscheidungen tatsächlich, wirksam und rechtzeitig gerichtlich prüfen lassen kann. Der Zugang darf nicht durch unzumutbare finanzielle, formale oder praktische Hürden entwertet werden.

Ist eine KI-generierte Klage vor dem Sozialgericht verboten?

Nein, ein allgemeines Verbot für mit KI vorbereitete Schriftsätze gibt es nicht. Die einreichende Person bleibt aber für Inhalt, Fristen und Tatsachen verantwortlich, und erfundene Fundstellen oder unklare Anträge können dem eigenen Verfahren schaden.

Brauche ich vor dem Sozialgericht zwingend einen Anwalt?

Vor dem Sozialgericht und dem Landessozialgericht besteht grundsätzlich kein Anwaltszwang. Vor dem Bundessozialgericht müssen sich Beteiligte dagegen durch eine nach dem SGG zugelassene Person oder Organisation vertreten lassen.

Ist ein Verfahren vor dem Sozialgericht immer vollständig kostenlos?

Für die in Paragraf 183 SGG genannten Versicherten, Leistungsbeziehenden und Menschen mit Behinderung fallen üblicherweise keine Gerichtskosten an. Eigene Anwaltskosten sind jedoch nur bei bewilligter Prozesskostenhilfe oder im Fall einer Kostenerstattung gedeckt; außerdem kann das Gericht in seltenen Missbrauchsfällen besondere Kosten auferlegen.

Wann kommt ein Eilantrag in Betracht?

Ein Eilantrag kommt in Betracht, wenn das Abwarten des regulären Verfahrens schwere und später kaum noch auszugleichende Nachteile verursachen würde. Betroffene müssen sowohl den voraussichtlichen Anspruch als auch die besondere Dringlichkeit glaubhaft machen.

Welche Reformen könnten den Zugang zum Recht verbessern?

Diskutiert werden höhere Anwaltsgebühren, eine zusätzliche Vergütung für Eilverfahren, eine dauerhafte Finanzierung unabhängiger Sozialberatung und erweiterte Vertretungsbefugnisse qualifizierter Stellen. Hinzu kommen niedrigschwellige Bürgerbüros, in denen Unterlagen analog abgegeben und Anträge mit Unterstützung aufgenommen werden können.