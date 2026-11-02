Jugendhilfe-Reform: Schulbegleitung und Familienhilfe sollen grundlegend verändert werden.

Die Bundesregierung will die Schulbegleitung und weitere Hilfen des Jugendamts grundlegend verändern. Statt einer individuell zugeordneten Assistenz sollen Kinder künftig häufiger durch gemeinsame Unterstützungsangebote in Schulen und Kitas begleitet werden.

Auch bei der Familienhilfe und der Unterstützung junger Volljähriger sollen allgemeine Angebote stärker in den Vordergrund rücken. Der individuelle Anspruch auf notwendige Hilfe soll zwar bestehen bleiben, doch Fachverbände warnen davor, dass Familien künftig größere Schwierigkeiten bekommen könnten, eine persönliche Unterstützung durchzusetzen.

Jugendhilfe-Reform soll ab 2028 wichtige Leistungen verändern

Das Bundeskabinett hat den Entwurf des Ersten Kinder- und Jugendhilfestrukturreform-Gesetzes am 12. August 2026 beschlossen. Am 8. Oktober fand die erste Beratung im Bundestag statt, gefolgt von einer öffentlichen Anhörung am 12. Oktober.

Der Regierungsentwurf sieht für die wesentlichen Änderungen bei Bildungsassistenz und Vorrang allgemeiner Angebote ein Inkrafttreten zum 1. Januar 2028 vor.

Bis dahin können die Abgeordneten den Entwurf noch verändern. Für Familien ist deshalb wichtig, zwischen bestehenden Leistungsansprüchen und möglichen zukünftigen Einschränkungen zu unterscheiden.

Die Bundesregierung begründet ihre Pläne mit steigenden Fallzahlen, fehlenden Fachkräften und hohen Ausgaben der Kommunen. Sie möchte Unterstützung stärker über vorhandene Einrichtungen organisieren und aufwendige individuelle Verfahren teilweise vermeiden.

Für Familien stellt sich allerdings eine entscheidende Frage. Was geschieht, wenn ein allgemeines Angebot zwar vorhanden ist, dem tatsächlichen Unterstützungsbedarf ihres Kindes aber nicht hinreichend gerecht wird?

Schulbegleitung soll häufiger mehrere Kinder gleichzeitig unterstützen

Eine der wichtigsten Änderungen betrifft die sogenannte infrastrukturelle Bildungsassistenz. Dabei handelt es sich um ein gemeinsam geplantes Unterstützungsangebot, das an Schulen und Kindertageseinrichtungen bereitgestellt werden soll.

Bislang erhalten viele Kinder eine individuell bewilligte Schulbegleitung, die sie während bestimmter Unterrichtszeiten oder des gesamten Schultages unterstützt. Künftig sollen Assistenzkräfte häufiger für mehrere Kinder gleichzeitig zuständig sein.

Dieses Modell ähnelt dem bereits bekannten Pooling. Eine Assistenzkraft unterstützt dabei mehrere Schülerinnen und Schüler, anstatt dauerhaft ausschließlich einem Kind zugeordnet zu sein.

Die Bundesregierung verspricht sich davon einen einfacheren Zugang zu Unterstützung. Kinder könnten Hilfe erhalten, ohne dass zunächst für jede einzelne Begleitung ein eigenes aufwendiges Verfahren durchgeführt werden muss.

Allerdings hängt der Nutzen davon ab, wie die Assistenz tatsächlich organisiert wird. Eine Fachkraft, die mehrere Kinder gleichzeitig begleitet, kann nicht in jeder Situation für alle Kinder unmittelbar verfügbar sein.

Einzelne Kinder sollen weiterhin Anspruch auf persönliche Begleitung haben

Eine vollständige Abschaffung individueller Schulbegleitung sieht der Regierungsentwurf nicht vor. Wenn ein gemeinsames Assistenzangebot den Bedarf eines Kindes nicht ausreichend deckt, soll weiterhin eine Einzelhilfe möglich sein.

Das gilt auch, wenn vor Ort kein geeignetes infrastrukturelles Angebot zur Verfügung steht. Ein vorhandenes Gruppenangebot soll den individuellen Anspruch daher nicht allein durch seine Existenz ersetzen.

Für Eltern wird besonders wichtig, welche Unterstützung ihr Kind tatsächlich benötigt. Die entscheidende Frage ist nicht, ob an der Schule irgendeine Assistenzkraft arbeitet, sondern ob diese Unterstützung den festgestellten Bedarf zuverlässig abdeckt.

Ein Kind kann beispielsweise während des Unterrichts weitgehend selbstständig arbeiten, benötigt aber bei Übergängen, in Pausen oder in belastenden sozialen Situationen eine unmittelbare Begleitung. Andere Kinder brauchen Unterstützung bei der Kommunikation, Orientierung oder der Bewältigung unvorhergesehener Veränderungen.

Solche Unterschiede müssen bei der Entscheidung berücksichtigt werden. Eine pauschale Verweisung auf ein Gruppenangebot wäre problematisch, wenn dadurch notwendige Unterstützung im Einzelfall nicht gewährleistet ist.

Für Kinder mit Behinderung gelten unterschiedliche Rechtsgrundlagen

Bei der Schulbegleitung ist außerdem entscheidend, auf welcher gesetzlichen Grundlage die Leistung erbracht wird. Denn nicht jede Schulassistenz fällt unter dieselben Vorschriften.

Bei Kindern und Jugendlichen mit einer seelischen Behinderung oder drohenden seelischen Behinderung ist häufig das Jugendamt nach § 35a SGB VIII zuständig. Für Kinder mit körperlichen oder geistigen Behinderungen kommen dagegen regelmäßig Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX infrage.

Der Regierungsentwurf stellt ausdrücklich klar, dass entsprechende Leistungen der Schulbegleitung und Kitaassistenz nach dem SGB IX von der neuen infrastrukturellen Bildungsassistenz zunächst nicht erfasst werden sollen.

Diese Unterscheidung ist besonders wichtig für Familien mit Kindern, bei denen mehrere Beeinträchtigungen zusammentreffen. Welche Behörde zuständig ist und welche Vorschriften gelten, muss anhand der konkreten Voraussetzungen geprüft werden.

Der Deutsche Sozialgerichtstag sieht in der geplanten Regelung allerdings noch rechtliche Unklarheiten. Er kritisiert, dass die vorgesehene Neufassung des § 35a SGB VIII und die Abgrenzung zu den Leistungen nach dem SGB IX neue Schwierigkeiten bei der Zuständigkeit verursachen könnten.

Damit ist noch offen, ob die Reform die Verfahren tatsächlich in allen Fällen vereinfacht. Gerade bei komplexen Unterstützungsbedarfen könnte eine weiterhin unterschiedliche Zuständigkeit zu zusätzlichen Abgrenzungsfragen führen.

Eltern sollten den Unterstützungsbedarf ihres Kindes genau dokumentieren

Wenn die geplante Bildungsassistenz eingeführt wird, könnte eine genaue Beschreibung des individuellen Unterstützungsbedarfs noch wichtiger werden. Eltern sollten deshalb nicht ausschließlich auf Diagnosen oder allgemeine ärztliche Bescheinigungen vertrauen.

Entscheidend sind konkrete Situationen aus dem Schulalltag. Dazu gehört beispielsweise, ob das Kind ohne Begleitung den Unterricht verlassen müsste, bei Konflikten Unterstützung benötigt oder bestimmte Übergänge nicht selbstständig bewältigen kann.

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Auch Berichte von Lehrkräften, therapeutischen Fachkräften und bereits eingesetzten Schulbegleitern können hilfreich sein. Sie sollten möglichst genau beschreiben, welche Aufgaben die Unterstützung übernimmt und welche Folgen entstehen, wenn sie fehlt.

Dabei muss die Behörde den entscheidungserheblichen Sachverhalt weiterhin selbst ermitteln. Nach § 20 SGB X gilt der Untersuchungsgrundsatz, sodass die Verantwortung für die Bedarfsprüfung nicht vollständig auf die Eltern übertragen werden darf.

Wie sich unterschiedliche Unterstützungsleistungen ergänzen können, erläutert unser Beitrag Autismustherapie trotz Schulbegleitung und diese Nachweise brauchen Eltern für zusätzliche Hilfe.

Wohlfahrtsverbände warnen vor Problemen in Kindertageseinrichtungen

Am 21. Oktober 2026 hat die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege eine weitere Stellungnahme veröffentlicht. Darin fordert sie, das geplante Modell der infrastrukturellen Bildungsassistenz nicht auf Kindertageseinrichtungen auszuweiten.

Die Verbände begründen ihre Forderung mit den besonderen Anforderungen der frühkindlichen Bildung. In Kitas gehe es nicht nur um einzelne Unterstützungsleistungen, sondern auch um Entwicklung, Kommunikation, soziale Beziehungen und die Förderung von Selbstständigkeit.

Aus Sicht der Verbände könnte ein vor allem an schulischen Strukturen orientiertes Assistenzmodell diese Aufgaben nicht ausreichend berücksichtigen. Sie befürchten eine Absenkung bestehender fachlicher Standards.

Für Familien mit Kindern mit Autismus kann die Diskussion besonders relevant sein. Nicht jedes Kind benötigt eine dauerhafte Einzelbegleitung, doch bei komplexen Kommunikations- oder Unterstützungsbedarfen kann eine individuell angepasste Hilfe erforderlich sein.

Jugendamt soll häufiger auf allgemeine Familienangebote verweisen

Die Reform betrifft nicht ausschließlich Kinder mit Behinderungen. Auch bei den Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII sind Veränderungen vorgesehen.

Künftig sollen allgemeine Angebote stärker berücksichtigt werden, wenn sie dem Bedarf einer Familie mindestens ebenso gut entsprechen wie eine individuelle Hilfe zur Erziehung. Dazu zählen beispielsweise Erziehungsberatung, Familienzentren, Elternkurse und bestimmte Angebote der Kindertagesbetreuung.

Das kann sinnvoll sein, wenn Familien dadurch schneller geeignete Unterstützung bekommen. Problematisch wird es allerdings, wenn ein allgemeines Angebot an die Stelle einer notwendigen intensiveren Hilfe tritt.

Eine sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII übernimmt beispielsweise andere Aufgaben als eine Kindertagesstätte. Sie unterstützt Familien auch bei Erziehungsschwierigkeiten, Konflikten, Alltagsorganisation und im Umgang mit Behörden.

Ein Betreuungsplatz für das Kind ersetzt solche Leistungen deshalb nicht. Nach dem Regierungsentwurf dürfen allgemeine Angebote nur dann Vorrang erhalten, wenn sie den jeweiligen Bedarf ebenso gut oder besser erfüllen.

Hilfeplanverfahren bleibt für Familien besonders wichtig

Nach geltendem Recht ist das Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII ein zentrales Instrument zur Entscheidung über längerfristige Hilfen. Das Jugendamt soll gemeinsam mit den Sorgeberechtigten und dem Kind oder Jugendlichen den Bedarf, die geeignete Hilfeart und die notwendigen Leistungen festhalten.

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Eltern und junge Menschen müssen vor wichtigen Entscheidungen sowie vor notwendigen Änderungen von Art und Umfang einer Hilfe verständlich beraten werden. Bei längerfristigen Hilfen sollen mehrere Fachkräfte an der Entscheidung beteiligt sein.

Erhält eine Familie bereits eine sozialpädagogische Familienhilfe oder eine andere individuelle Leistung, sollte sie bei einer geplanten Änderung genau prüfen, welche Gründe das Jugendamt nennt. Eine bloße Reformankündigung macht eine bestehende Bewilligung nicht unwirksam.

Jugendliche und junge Volljährige könnten andere Hilfen erhalten

Auch für Jugendliche und junge Erwachsene enthält der Regierungsentwurf neue Vorrangregelungen. Besonders betroffen sein könnten Menschen, die Unterstützung beim Schulabschluss, beim Berufseinstieg oder beim selbstständigen Wohnen benötigen.

Nach den Plänen sollen geeignete Angebote der Jugendsozialarbeit gemäß § 13 SGB VIII stärker berücksichtigt werden. Sie könnten gegenüber einer Hilfe zur Erziehung oder einer Hilfe für junge Volljährige Vorrang erhalten, wenn sie mindestens ebenso gut geeignet sind.

Dazu gehören beispielsweise sozialpädagogisch begleitete Ausbildungsangebote oder unterstützte Wohnmöglichkeiten während einer beruflichen Qualifizierung. Solche Leistungen können bei der Verselbstständigung helfen.

Nach § 41 SGB VIII haben junge Volljährige unter den gesetzlichen Voraussetzungen einen Anspruch auf geeignete und notwendige Hilfe. Die geplante stärkere Berücksichtigung der Jugendsozialarbeit bedeutet deshalb nicht, dass intensive Hilfen ohne Prüfung des individuellen Bedarfs beendet werden dürften.

Hilfe aus einer Hand soll zunächst nur erprobt werden

Viele Familien mit Kindern mit Behinderungen warten seit Jahren auf eine Vereinfachung der Zuständigkeiten. Bislang müssen sie sich je nach Art der Beeinträchtigung häufig an das Jugendamt oder einen anderen Träger der Eingliederungshilfe wenden.

Ursprünglich war vorgesehen, die Zuständigkeit für junge Menschen mit Behinderungen unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe zusammenzuführen. Die umfassende sogenannte inklusive Lösung sollte damit die bisherige Trennung überwinden.

Der Regierungsentwurf enthält jedoch keine sofortige bundesweite Übertragung aller Eingliederungshilfeleistungen auf die Jugendämter. Stattdessen ist eine Experimentierklausel vorgesehen.

Für Familien bedeutet das, dass die erhoffte einheitliche Zuständigkeit nicht überall eingeführt wird. In welchen Regionen sich tatsächlich etwas verändert, hängt von der weiteren Gesetzgebung und der Umsetzung der Erprobung ab.

Verfahrenslotsen sollen Familien dauerhaft unterstützen

Eine für Familien wichtige Regelung betrifft die Verfahrenslotsen nach § 10b SGB VIII. Sie unterstützen junge Menschen mit Behinderungen und ihre Eltern bei der Beantragung und Durchsetzung von Eingliederungshilfeleistungen.

Diesen Anspruch gibt es bereits seit dem 1. Januar 2024. Verfahrenslotsen helfen beispielsweise dabei, Zuständigkeiten zu klären, Anträge vorzubereiten und laufende Verfahren zu begleiten.

Nach der bisherigen gesetzlichen Regelung ist das Angebot zeitlich bis Ende 2027 begrenzt. Die Bundesregierung möchte die Verfahrenslotsen mit der Reform dauerhaft absichern.

Welche Aufgaben dieser übernehmen kann, erläutert unser Beitrag Verfahrenslotse beim Jugendamt und diese Unterstützung können Familien mit behinderten Kindern verlangen.

Pflegekinder sollen bei einem Jugendamtswechsel besser geschützt werden

Ein weiterer Bestandteil der Reform betrifft Kinder, die in Pflegefamilien außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des ursprünglich verantwortlichen Jugendamts leben. In solchen Fällen können unterschiedliche Jugendämter beteiligt sein.

Der Regierungsentwurf sieht vor, das Jugendamt am Wohnort der Pflegefamilie verbindlicher in deren Auswahl einzubeziehen. Dieses Jugendamt soll Gelegenheit erhalten, seine örtlichen Kenntnisse und fachlichen Einschätzungen einzubringen.

Für Pflegekinder ist vor allem entscheidend, dass notwendige Hilfen während solcher Zuständigkeitswechsel zuverlässig weiterlaufen. Unterschiedliche Auffassungen zwischen den beteiligten Jugendämtern dürfen nicht zulasten des Kindes gehen.

Auch beim Jugendschutz ist eine Änderung vorgesehen

Der Entwurf enthält außerdem eine Änderung des Jugendschutzgesetzes. Die Bundesregierung möchte die bisherige Ausnahme für das begleitete Trinken alkoholischer Getränke durch 14- und 15-Jährige streichen.

Nach geltendem § 9 Absatz 2 Jugendschutzgesetz dürfen Jugendliche dieser Altersgruppe unter bestimmten Voraussetzungen Bier, Wein oder ähnliche Getränke in der Öffentlichkeit konsumieren, wenn eine personensorgeberechtigte Person sie begleitet.

Sachverständige bezweifeln die geplanten Einsparungen

Bei der öffentlichen Anhörung im Bundestag am 12. Oktober 2026 äußerten mehrere Sachverständige erhebliche Zweifel an den finanziellen Erwartungen der Bundesregierung. Insbesondere die kommunalen Spitzenverbände halten die angenommenen Einsparungen für nicht ausreichend belastbar.

Nach ihrer Einschätzung könnten zunächst erhebliche zusätzliche Kosten entstehen, wenn Kommunen neue Assistenzangebote aufbauen und ausreichend Personal bereitstellen müssen. Auch die Finanzierung zwischen Jugendhilfe, Schulen und anderen Leistungsträgern ist weiterhin umstritten.

Für Familien ist deshalb nicht allein entscheidend, wie viel Geld die Kommunen künftig einsparen können. Maßgeblich bleibt, ob Kinder, Jugendliche und Eltern tatsächlich die Unterstützung erhalten, die sie benötigen.

Was Eltern bei einer geplanten Kürzung ihrer Hilfe tun sollten

Erhalten Eltern bereits eine Schulbegleitung oder Hilfe zur Erziehung, müssen sie wegen des Reformvorhabens nicht zwangsläufig mit einer sofortigen Änderung rechnen. Bestehende Bewilligungen bleiben grundsätzlich nach ihrem jeweiligen Regelungsinhalt und ihrer Geltungsdauer maßgeblich.

Soll eine Hilfe reduziert, ersetzt oder beendet werden, sollten Eltern eine nachvollziehbare schriftliche Entscheidung verlangen. Darin muss erkennbar sein, auf welcher rechtlichen Grundlage die Behörde handelt und weshalb die angebotene Unterstützung ausreichen soll.

Bei Konflikten mit dem Jugendamt können sich Familien außerdem an unabhängige Ombudsstellen nach § 9a SGB VIII wenden. Für Fragen zur Eingliederungshilfe stehen zusätzlich Verfahrenslotsen und unabhängige Teilhabeberatungsstellen zur Verfügung.

Wird eine beantragte Leistung abgelehnt oder eine bestehende Hilfe durch Bescheid reduziert, sollten Betroffene die Rechtsbehelfsbelehrung beachten. Je nach Rechtsgrundlage und Landesrecht kann ein Widerspruch oder unmittelbar eine Klage vorgesehen sein, bei dringender Gefährdung notwendiger Unterstützung kommt unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch gerichtlicher Eilrechtsschutz infrage.

Quellen

Autismus Wissen, Schulbegleitung beantragen bei Autismus – Zuständigkeit, individuelle Ansprüche und Ablauf, 17. Oktober 2026

Deutscher Bundestag, Regierungsentwurf zum Ersten Kinder- und Jugendhilfestrukturreform-Gesetz (BT-Drs. 21/8274)

Deutscher Bundestag, Erste Lesung der Jugendhilfe-Reform am 8. Oktober 2026

Bundesfamilienministerium, Regierungsentwurf zur Strukturreform vom 12. August 2026

Deutscher Bundestag, Antwort der Bundesregierung vom 13. Oktober 2026 zur Jugendhilfe-Reform

§ 27 SGB VIII zum Anspruch auf Hilfe zur Erziehung

§ 35a SGB VIII zur Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung

§ 36 SGB VIII zur Mitwirkung und Hilfeplanung

§ 10b SGB VIII zum Anspruch auf Unterstützung durch Verfahrenslotsen

§ 41 SGB VIII zur Hilfe für junge Volljährige

Autismus Wissen, Neue Jugendhilfereform könnte Schulbegleitung bei Autismus verändern, 26. Oktober 2026