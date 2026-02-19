Jobcenter ignorieren immer öfter AUs von Bürgergeld-Beziehern

Lesedauer 3 Minuten

Krankgeschrieben und trotzdem unter Verdacht? Wer Bürgergeld bezieht, kennt diese Lage: Ein Termin beim Jobcenter steht an, doch gesundheitlich geht es nicht, und Sie melden sich krank. Trotzdem reagieren viele Jobcenter mit Misstrauen, obwohl das Bürgergeld eine neue Vertrauenskultur versprochen hat. Und das passiert in letzter Zeit immer häufiger, wie wir aus der Praxis wissen.

Krankmeldung gilt auch für Bürgergeld-Bezieher

Eine Krankschreibung betrifft nicht nur Arbeitnehmer. Auch Sie müssen dem Jobcenter unverzüglich mitteilen, wenn Sie arbeitsunfähig sind, und eine ärztliche Bescheinigung vorlegen. Diese Pflicht ergibt sich klar aus § 56 SGB II.

Ärztliche Bescheinigung hat hohen Beweiswert

Eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung besitzt einen hohen Beweiswert, den auch das Jobcenter akzeptieren muss. Die AU gilt grundsätzlich als verlässlicher Nachweis dafür, dass Sie Termine nicht wahrnehmen können. Dennoch suchen Jobcenter in der Praxis häufig nach Ansatzpunkten, um diesen Beweiswert zu relativieren.

Wann das Jobcenter misstrauisch wird

Zweifel entstehen aus Sicht des Jobcenters nicht nur aus medizinischen Gründen. Auch Ihr Verhalten fließt in die Bewertung ein, etwa wenn Krankmeldungen gehäuft mit Meldeterminen oder Maßnahmebeginn zusammenfallen. In solchen Konstellationen unterstellt das Amt schnell, Krankheit trete nicht zufällig auf.

Wegeunfähigkeitsbescheinigung als zusätzliche Hürde

Hat das Jobcenter Zweifel, verlangen die Mitarbeiter oft mehr als den normalen „gelben Schein“. Es fordert dann eine sogenannte Wegeunfähigkeitsbescheinigung, mit der der Arzt bestätigen soll, dass Sie den Weg zum Amt nicht bewältigen können. Diese Praxis erhöht den Druck erheblich und ist rechtlich bestenfalls fragwürdig.

Fiktives Modell für die Praxis: Nathalie

Nathalie ist 39 Jahre alt, alleinerziehend und bezieht seit gut einem Jahr Bürgergeld. Als sie wegen starker Migräne einen Meldetermin absagen muss und eine Krankmeldung einreicht, reagiert das Jobcenter ungewöhnlich scharf. Kurz darauf erhält sie ein Schreiben, in dem das Amt Zweifel an ihrer Arbeitsunfähigkeit äußert und zusätzliche Nachweise verlangt.

Misstrauen verstärkt die Belastung

Nathalie fühlt sich unter Generalverdacht gestellt und massiv unter Druck gesetzt. Ihr Arzt erklärt, dass eine Wegeunfähigkeitsbescheinigung medizinisch kaum sinnvoll ist, stellt sie aber aus, um weiteren Ärger zu vermeiden. Trotzdem leitet das Jobcenter ein Prüfverfahren ein und schaltet den Medizinischen Dienst ein.

Begutachtung durch den Medizinischen Dienst

Der Medizinische Dienst prüft den Fall entweder anhand der Akten oder durch eine persönliche Untersuchung. Nathalie erhält eine Einladung zu einem Termin und einen Hinweis auf mögliche Rechtsfolgen. Wichtig ist dabei, dass das Jobcenter die Fahrtkosten übernehmen muss.

Risiken bei Nicht-Erscheinen

Erscheinen Sie zu einem solchen Termin nicht, drohen Leistungskürzungen. Das Jobcenter wertet dies regelmäßig als Pflichtverletzung oder Meldeversäumnis. Genau deshalb geraten viele Betroffene in eine Zwangslage zwischen Krankheit und Angst vor Sanktionen.

Wenn die Arbeitsunfähigkeit aberkannt wird

Kommt der Medizinische Dienst zu dem Ergebnis, dass keine Arbeitsunfähigkeit vorlag, stuft das Jobcenter den Vorgang als Pflichtverletzung ein. Sie müssen dann einen anderen wichtigen Grund vortragen, um Sanktionen zu vermeiden. Gleichzeitig steht Ihnen der Widerspruch offen.

Rechtliche Einordnung: Was das Jobcenter darf – und was nicht

Die gesetzliche Grundlage schützt die Krankmeldung. Die Pflicht zur Krankmeldung folgt aus § 56 SGB II. Mit rechtzeitiger Anzeige und Vorlage der ärztlichen Bescheinigung erfüllen Sie Ihre Mitwirkungspflicht vollständig. Das Jobcenter darf diese Pflicht nicht nach Belieben verschärfen.

Zweifel brauchen konkrete Anhaltspunkte

Das Jobcenter darf Krankmeldungen nicht pauschal anzweifeln. Rechtlich zulässig sind Zweifel nur bei konkreten Auffälligkeiten wie ungewöhnlich häufigen Kurzzeiterkrankungen oder auffälligen zeitlichen Zusammenhängen. Reines Misstrauen reicht nicht.

Medizinische Bewertung nur durch den Medizinischen Dienst

Sachbearbeiter dürfen keine eigenen medizinischen Einschätzungen treffen. Bestehen Zweifel, muss das Jobcenter den Medizinischen Dienst einschalten, wie es § 275 SGB V vorsieht. Eigene Bewertungen sind unzulässig.

Wegeunfähigkeitsbescheinigung rechtlich heikel

Eine gesetzliche Pflicht zur Vorlage einer Wegeunfähigkeitsbescheinigung existiert nicht. Selbst Ärzte haben oft nicht einmal von einer solchen Bescheinigung gehört. Gerichte betonen regelmäßig, dass Jobcenter keine pauschalen Zusatzatteste verlangen dürfen. Eine normale Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung reicht grundsätzlich aus.

Krankheit ist keine Pflichtverletzung

Krankheit stellt keinen Sanktionsgrund dar. Sanktionen kommen nur in Betracht, wenn Anzeige- oder Bescheinigungspflichten verletzt werden oder Sie einer rechtmäßigen Begutachtung ohne wichtigen Grund fernbleiben. Auch dann muss das Jobcenter sorgfältig prüfen.

Checkliste: So reagieren Sie richtig bei Zweifeln an der Krankmeldung

Prüfen Sie zuerst, ob Sie Ihre Arbeitsunfähigkeit unverzüglich angezeigt und die Bescheinigung fristgerecht eingereicht haben. Bewahren Sie Kopien und Einreichungsnachweise sorgfältig auf und verlangen Sie bei Zweifeln eine schriftliche Begründung des Jobcenters.

Lassen Sie sich nicht zu zusätzlichen Attesten drängen, erscheinen Sie zu Terminen des Medizinischen Dienstes und beantragen Sie die Übernahme der Fahrtkosten; legen Sie Widerspruch ein, wenn Sanktionen drohen.

FAQ: Krankmeldung und Zweifel des Jobcenters

Muss das Jobcenter meine Krankmeldung akzeptieren?

Ja, grundsätzlich schon. Eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung besitzt einen hohen Beweiswert und darf nicht ohne konkrete Gründe angezweifelt werden.

Darf das Jobcenter eine Wegeunfähigkeitsbescheinigung verlangen?

Nur in eng begrenzten Ausnahmefällen. Eine pauschale Pflicht dazu besteht nicht.

Was passiert, wenn ich zur Begutachtung nicht erscheine?

Dann drohen Leistungskürzungen, weil das Jobcenter von einer Pflichtverletzung ausgeht.

Übernimmt das Jobcenter die Fahrtkosten zur Begutachtung?

Ja. Wenn das Jobcenter oder der Medizinische Dienst Sie lädt, muss es die notwendigen Fahrtkosten erstatten.

Kann ich mich gegen ein negatives Gutachten wehren?

Ja. Sie können Widerspruch einlegen und eine erneute Prüfung verlangen.

Fazit: Krank sein darf kein Sanktionsrisiko werden

Eine Krankmeldung ist kein Verdachtsmoment, sondern ein Recht. Trotzdem begegnen Jobcenter Bürgergeld-Beziehern häufig mit Misstrauen und errichten zusätzliche Hürden, die Krankheit faktisch bestrafen. Wer seine Rechte kennt, strukturiert reagiert und sich nicht einschüchtern lässt, kann verhindern, dass gesundheitliche Probleme zu finanziellen Nachteilen führen.