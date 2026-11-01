Inkontinenz: Die Krankenkasse darf den Bedarf nicht mit einer festen Stückzahl abwürgen

Die Vorlagen sind aufgebraucht, aber die nächste Lieferung kommt erst im neuen Monat. Wer wegen Inkontinenz darauf angewiesen ist, kann nicht einfach warten. Die Krankenkasse muss eine notwendige Versorgung ermöglichen, die zur Erkrankung und zum Alltag der betroffenen Person passt.

Trotzdem hören Versicherte mitunter, zusätzliche Produkte müssten sie selbst bezahlen. Eine solche Forderung sollten sie nicht ungeprüft akzeptieren.

Eine feste Monatsmenge ersetzt keine Bedarfsprüfung

Der Anspruch auf notwendige Inkontinenzhilfen ergibt sich aus § 33 SGB V. Welche Produkte und welche Mengen erforderlich sind, muss im Einzelfall geklärt werden.

Die Produktgruppe 15 des Hilfsmittelverzeichnisses verlangt eine individuelle Bedarfsermittlung. In der Fortschreibung vom 30. Januar 2025 stellt der GKV-Spitzenverband ausdrücklich klar, dass pauschalierte Versorgungsmengen dafür ungeeignet sind. Eine einheitliche Höchstzahl für alle Versicherten lässt sich damit nicht begründen.

Daraus folgt allerdings auch keine feste Mindestmenge, die jeder täglich beanspruchen kann. Wer mehr Produkte benötigt, sollte beschreiben können, weshalb die bisherige Lieferung nicht ausreicht. Dabei müssen Menge und Eignung der Produkte gemeinsam betrachtet werden.

Das Produkt muss sitzen und sich benutzen lassen

Eine hohe Saugfähigkeit allein macht eine Vorlage noch nicht geeignet. Auch die Größe, die Materialverträglichkeit und die selbstständige Handhabung müssen zur Person passen. Wer einen Verschluss nicht bedienen kann, hat wenig davon, dass das Produkt auf dem Papier ausreichend Flüssigkeit aufnehmen würde.

Die DAK nennt eingeschränkte Handbeweglichkeit als einen möglichen Grund, im besonders geprüften Einzelfall Inkontinenzunterhosen anzubieten. Art und Umfang der Versorgung richten sich nach dem notwendigen Bedarf. Die pauschale Aussage, solche Produkte gebe es nur gegen private Aufzahlung, greift deshalb zu kurz.

Geeignete Produkte müssen ausprobiert werden können

Bei der Erstversorgung und bei einem Produktwechsel sieht das Hilfsmittelverzeichnis eine Bemusterung mit verschiedenen geeigneten Produkten vor, möglichst von unterschiedlichen Herstellern. Ein einziges unpassendes Muster reicht nicht aus, um eine dauerhafte Versorgung festzulegen.

Versicherte sollten nach einer kostenfreien Bemusterung und passenden Produkten ohne private Mehrkosten fragen. Die DAK nennt die kostenfreie Bemusterung ausdrücklich als Bestandteil ihrer Versorgung. Ein Anspruch auf jede beliebige Wunschmarke besteht dagegen nicht.

Wer ein bestimmtes Produkt benötigt, sollte dessen notwendige Eigenschaften benennen. Die Aussage, dass eine angebotene Vorlage beim Gehen verrutscht oder nachts ausläuft, hilft bei der Auswahl mehr als die bloße Forderung nach einer teureren Marke.

Bei Autismus kann auch die Reizempfindlichkeit wichtig sein

Bei Menschen mit Autismus, die Inkontinenzhilfen benötigen, kann die Wahrnehmung von Berührungen und Materialien die Produktauswahl beeinflussen. Manche Menschen im Spektrum reagieren auf solche Reize besonders empfindlich. Das ist individuell verschieden und betrifft nicht jeden Menschen mit Autismus.

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Für die Bemusterung empfiehlt es sich deshalb, neben der Saugfähigkeit auch das Tragegefühl anzusprechen. Wenn Material, Druck oder Berührungen beim Wechsel als stark belastend erlebt werden, sollten diese Schwierigkeiten konkret beschrieben werden. Die Rückmeldung der betroffenen Person sollte dabei ebenso gehört werden wie die Beobachtungen unterstützender Angehöriger.

Auch persönlich erlebte Schwierigkeiten, Körpersignale rechtzeitig wahrzunehmen, gehören ins Gespräch mit der behandelnden Praxis. Aus der Autismus Diagnose lässt sich natürlich nicht ableiten, dass jemand Harndrang generell schlechter wahrnimmt. Entscheidend sind die tatsächlich bestehenden Einschränkungen und die dafür geeignete Versorgung.

Ein kurzes Protokoll zeigt, weshalb die Lieferung nicht reicht

Für die Rücksprache mit Arztpraxis, Lieferant und Krankenkasse kann eine einfache Übersicht helfen. Über mehrere typische Tage werden das verwendete Produkt, die Wechselzeiten und der Anlass des Wechsels festgehalten. So lässt sich erkennen, ob vor allem die Menge, die Saugfähigkeit oder die Passform Probleme verursacht.

Hilfreich sind konkrete Beobachtungen statt allgemeiner Beschwerden. Dazu kann gehören, dass das Produkt nachts ausläuft, beim Aufstehen verrutscht oder nicht selbstständig angelegt werden kann. Auch Tage ohne Schwierigkeiten sollten berücksichtigt werden, damit einzelne Ausnahmen nicht den gesamten Bedarf bestimmen.

Notwendige Wechsel dürfen nicht hinausgezögert werden, nur damit die vorhandenen Produkte bis zur nächsten Lieferung reichen. Die Aufzeichnungen sollen die Versorgung verbessern, nicht den Bedarf künstlich verkleinern.

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Eine Aufzahlung darf nicht die notwendige Versorgung ersetzen

Anbieter müssen vor der Versorgung darüber beraten, welche Hilfsmittel im konkreten Fall geeignet und notwendig sind. § 127 SGB V verlangt eine Dokumentation dieser Beratung. In den Versorgungsverträgen muss außerdem eine ausreichende Auswahl an Hilfsmitteln ohne private Mehrkosten sichergestellt werden.

Wer sich für zusätzliche Leistungen mit Mehrkosten entscheidet, muss zuvor über die finanzielle Belastung informiert werden. Nach dem Hilfsmittelverzeichnis ist auch festzuhalten, welche geeigneten mehrkostenfreien Alternativen angeboten wurden und welchen zusätzlichen Nutzen das gewählte Produkt hat.

Eine Mehrkostenvereinbarung sollte deshalb nicht die erste Antwort auf eine unzureichende Lieferung sein. Zunächst muss geklärt werden, wie sich der notwendige Bedarf ohne private Zusatzkosten decken lässt. Erst darüber hinausgehende Wünsche können eine andere Kostenverteilung begründen.

Die gesetzliche Zuzahlung wird gesondert berechnet

Private Mehrkosten und gesetzliche Zuzahlung sind unterschiedliche Dinge. Erwachsene zahlen bei zum Verbrauch bestimmten Hilfsmitteln grundsätzlich zehn Prozent des von der Krankenkasse zu übernehmenden Betrags. Dafür gilt eine monatliche Obergrenze, nicht eine neue Höchstgrenze für jede Packung.

Nach den veröffentlichten Angaben des GKV-Spitzenverbandes beträgt diese Obergrenze bis Ende 2026 zehn Euro für den gesamten Monatsbedarf. Ab Januar 2027 nennt der Verband höchstens 15 Euro. Auch die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau unterscheidet diese beiden Zeiträume.

Eine gültige Zuzahlungsbefreiung muss berücksichtigt werden. Sie befreit jedoch nicht von Mehrkosten für freiwillig gewählte Extras außerhalb der notwendigen Versorgung. Wer eine zusätzliche Rechnung erhält, sollte deshalb prüfen, welche Kostenart darauf tatsächlich ausgewiesen wird.

Die Krankenkasse muss eine Versorgungslücke prüfen

Bleibt der Lieferant bei einer unzureichenden Menge oder bietet er keine passenden Produkte an, sollten Versicherte ihre Krankenkasse schriftlich einschalten. Dazu gehören die bisherige Liefermenge, eine Beschreibung der Probleme und die Bitte um eine bedarfsgerechte Versorgung. Vorhandene Verordnungen und ärztliche Erläuterungen können die Anfrage ergänzen.

Die Kasse kann die Verantwortung nicht vollständig auf den Lieferanten verlagern. Nach § 127 SGB V muss sie überwachen, ob ihre Vertragspartner die gesetzlichen und vertraglichen Pflichten erfüllen. Ist eine zumutbare Versorgung durch die Vertragspartner nicht möglich, sieht die Vorschrift eine Vereinbarung mit einem Leistungserbringer im Einzelfall vor.

Dass auch teurere Produkte notwendig sein können, zeigt unser Beitrag über den Anspruch auf geeignete Inkontinenzhilfsmittel trotz höherer Kosten. Im dort beschriebenen Fall hatte der Versicherte mehrfach erfolglos versucht, passende Alternativen über die Vertragspartner seiner Krankenkasse zu erhalten.

Ein privater Kauf führt allerdings nicht in jedem Fall zu einer späteren Erstattung. Für selbst beschaffte Leistungen gelten die besonderen Voraussetzungen des § 13 Absatz 3 SGB V. Deshalb sollte die Krankenkasse möglichst vor dem Kauf Gelegenheit erhalten, die Versorgungslücke zu beheben.

Wenn die Nachtversorgung regelmäßig versagt

Ein fiktives Beispiel zeigt die Vorgehensweise. Frau Neumann erhält jeden Monat dieselbe Menge eines Produkts, das tagsüber funktioniert, nachts jedoch häufig ausläuft. Sie notiert die Vorfälle und bittet den Lieferanten um geeignete Nachtprodukte zur Bemusterung sowie eine erneute Prüfung ihres Bedarfs.

Ihrer Krankenkasse legt sie die bisherigen Liefermengen und eine ärztliche Beschreibung der Probleme vor. Damit verlangt sie nicht bloß eine andere Marke, sondern benennt eine konkrete Versorgungslücke. Geprüft werden kann nun, ob ein anderes Produkt, eine größere Menge oder beides erforderlich ist.

Häufige Fragen zu Inkontinenzhilfen und Liefermengen

Gibt es eine feste Zahl an Vorlagen pro Tag?

Nein. Die Versorgung muss nach Art und Umfang zum notwendigen Bedarf passen. Wer häufiger wechseln muss, sollte erklären, weshalb die bisherige Menge nicht ausreicht.

Müssen Kinder für notwendige Inkontinenzhilfen zuzahlen?

Nein. Die gesetzliche Zuzahlung für Hilfsmittel gilt erst ab dem vollendeten 18. Lebensjahr. Davon zu unterscheiden sind private Mehrkosten für eine Versorgung, die über das notwendige Maß hinausgeht. Die Zuzahlungsfreiheit begründet keinen Anspruch auf jedes gewünschte Produkt.

Was kann ich tun, wenn die Krankenkasse eine ausreichende Versorgung ablehnt?

Bitten Sie um einen schriftlichen Bescheid, aus dem die Gründe hervorgehen. Gegen einen ablehnenden Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Die Ablehnung des Lieferanten allein ist noch keine solche Entscheidung der Krankenkasse.

Quellen

GKV-Spitzenverband, Fortschreibung der Produktgruppe 15 „Inkontinenzhilfen“ vom 30. Januar 2025,

DAK-Gesundheit, „Saugende Inkontinenzhilfen für zu Hause“,

GKV-Spitzenverband, „Gut 80 Prozent der GKV-Versicherten greifen zu Hilfsmitteln ohne Mehrkosten“,

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, Informationen zu Behandlungskosten und Zuzahlungen,

Autismus Wissen, „Reizverarbeitung – Wahrnehmung anders erleben“,

Autismus Wissen, „Interozeption – Körpersignale wahrnehmen und deuten“,

§ 84 SGG über Frist und Form des Widerspruchs.

Das Praxisbeispiel ist fiktiv.