Hochschwangere hat auf dem Bau gearbeitet? Hartz IV komplett gestrichen!

Das Jobcenter streicht einer jungen Mutter die kompletten Hartz IV Leistungen. Das Jobcenter wirft der Betroffenen vor, auf dem Bau gearbeitet zu haben, obwohl sie in dem Vorwurfszeitraum Hochschwanger war. Dass das nicht stimmen kann, hätte der Behörde eigentlich auffallen müssen.

Hartz IV wurde gestrichen

Bei Adriana A. aus Züssow bei Greifswald sitzt der Schock tief. Das Jobcenter wirft der jungen Mutter vor, Hartz IV Betrug begangen zu haben. Dabei ist sie erst im Juni diesen Jahres das zweite Mal Mutter geworden. Die kompletten Hartz IV Leistungen wurden der jungen Frau gestrichen.

Konkret wird der 22jährigen Mutter vorgeworfen, in den letzten zwei Monaten bei einer Gerüstbaufirma gearbeitet zu haben. So stand es in dem Anschreiben, das sie vor einigen Tagen im Briefkasten vorfand. Das zuständige Jobcenter stellte alle Leistungen komplett ein. Doch das kann nicht sein. Wie sollte sie hochschwanger schwere Arbeiten verrichten? “Als ich diesen Brief geöffnet habe, dachte ich, das kann jetzt alles nicht wahr sein. Klar, hochschwanger turne ich da über die Baugerüste”, berichtet die geschockte Mutter gegenüber der “Ostsee-Zeitung” (OZ).

Liegt eine Verwechslung vor

In dem Schreiben wird sie mit einer Tätigkeit auf dem Bau in Verbindung gebracht. Es könnte höchstens sein, dass die Behörde ihren Freund hiermit in Verbindung bringt. Denn dieser begann im April 2020 tatsächlich eine Anstellung bei einer Gerüstbaufirma. Dass ihr Freund eine neue Anstellung gefunden hatte, wurde dem Jobcenter ordnungsgemäß mitgeteilt. Sie selbst habe den Brief an die Behörde versendet, berichtet Adriana A.

Jobcenter hätte genauer prüfen müssen

“Wenn einer zweifachen Mutter die kompletten Leistungen eingestellt werden, sollte die Behörde im Vorfeld genauer recherchieren, ob überhaupt ein Zusammenhang bestehen könnte”. Denn dieser Eingriff ist vollkommen lebensgefährlich und inhuman für die Kinder, kritsiert Sebastian Bertram von “gegen-hartz.de”. “Einen Brief mit der Ankündigung eines Zahlungsstopps zu bekommen ist als Mutter von zwei Kindern die Hölle”, sagt auch die betroffene Mutter.

Behörde behauptet keinen Brief bekommen zu haben

Das Jobcenter behauptet hingegen, man habe überhaupt keinen Brief erhalten. In der Zeit des Corona-Lockdowns waren alle Jobcenter geschlossen. Es wurde nur noch ein Notbetrieb per Telefon und Email aufrecht erhalten. In dieser Zeit waren die Telefonleitungen teilweise komplett überlastet. Man wolle nunmehr schnell den Fall aufklären und berichtigen, betonte die Behörde. (Bild: petrrunjela/stock.adobe.com)