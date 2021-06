Hartz IV: Wenn die Reha zur Belastung wird

Teilen









Viele Aktivitäten sind mit Ausgaben verbunden und können für Betroffene von Hartz IV eine große finanzielle und psychische Belastung darstellen. Legt das Jobcenter dann noch Bedingungen auf, deren Nichteinhaltung zu Sanktionen führen würde, geraten Betroffene in einen erniedrigenden Teufelskreis.

Das Beschämende Hartz IV-System

Wenn es keine finanziellen Rücklagen geben darf und der monatliche Regelsatz von Hartz IV oder Grundsicherung kaum reicht, um die laufenden monatlichen Kosten zu decken, werden unvorhergesehene Ausgaben zu einem riesigen Problem. Das reicht von der kaputten Waschmaschine, über das Tablet für den Distanzunterricht, bis zu Sportbekleidung für die Reha.

Wer von Hartz IV betroffen ist, ist laufend von Sanktionen bedroht, die nachweislich den gegenteiligen Effekt dessen haben, was sie nach der Idee des “Fördern und Fordern” eigentlich bewirken sollen. Nicht erst seit Corona gehören die stete Bedrohung durch ungeplante Mehrausgaben, fehlende Unterstützung oder sogar Schikanen und Zuweisungen von sinnlossen Maßnahmen durch die Jobcenter zum Alltag von Menschen unter Hartz IV.

Wenn die Reha

Die Hartz IV-Kritikerin Inge Hannemann schildert in einem Blogbeitrag jüngst einen Fall aus der Sozialberatung. Ein Betroffener wurde per Eingliederungsvereinbarung von seinem Jobcenter verpflichtet, einen Antrag auf Reha-Leistungen bei seinem Rententräger zu stellen. Die Angst vor Sanktionen in Höhe von 30 Prozent des Regelsatzes bewegte den Betroffenen zur Unterschrift.

Für Reha-Maßnahmen sind jedoch Sport- und Badebekleidung notwendig. Und die hat nicht jeder einfach so herumliegen. Der Regelsatz sieht monatliche Ausgaben von 37,01 Euro für Kleidung vor. Davon kann man keine Sportkleidung kaufen, die für eine Reha nötig wäre. An Sportschuhe ist überhaupt nicht zu denken. Die Angst vor sozialer Stigmatisierung durch den Mangel materieller Ausstattung so einfacher Dinge wie Sportbekleidung, die für andere selbstverständlich erscheinen mag, bereitet Betroffenen psychische Belastung und grenzt sie auch sozial aus. Eine kulturelle und soziale Teilhabe wird systematisch verunmöglicht. Weg mit diesem erniedrigenden System!

Bild: Kzenon / AdobeStock