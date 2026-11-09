Grundsicherung: Kinder verlieren Leistungen trotz freier Beträge der Eltern

Ein Kind besitzt 6.500 Euro auf dem Sparkonto, seine Mutter hat kaum Rücklagen: Trotzdem kann das Jobcenter verlangen, dass das Kind einen Teil seiner Ersparnisse für den Lebensunterhalt einsetzt.

Selbst ein ungenutzter Vermögensfreibetrag der Mutter schützt das Kinderkonto nach Auffassung der Bundesagentur für Arbeit nicht.

Seit der Absenkung des persönlichen Freibetrags für Kinder auf 5.000 Euro hat dieser Streit erheblich an Brisanz gewonnen. Der Sozialrechtsexperte Bernd Eckhardt zeigt in der November-Ausgabe von Sozialrecht Justament, weshalb die restriktive Verwaltungspraxis rechtlich hinterfragt werden kann.

Für Kinder bleiben grundsätzlich nur noch 5.000 Euro geschützt

Seit dem 1. Juli 2026 richtet sich der allgemeine Vermögensfreibetrag im SGB II nach dem Lebensalter. Für Kinder beträgt er bei Anwendung des neuen Rechts 5.000 Euro; zuvor waren außerhalb der Vermögenskarenz prinzipiell 15.000 Euro je Person geschützt.

Damit wurde der persönliche Freibetrag für Kinder um zwei Drittel reduziert. Ein Sparguthaben, das bis dahin vollständig geschützt war, kann nun den eigenen Leistungsanspruch des Kindes ausschließen.

Gesetzliche Altersstaffel nach § 12 SGB II Persönlicher Vermögensfreibetrag Bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres 5.000 Euro Ab dem 31. Lebensjahr 10.000 Euro Ab dem 41. Lebensjahr 12.500 Euro Ab dem 51. Lebensjahr 20.000 Euro

Der höhere Freibetrag gilt bereits ab Beginn des Monats, in dem die jeweilige Altersgrenze erreicht wird, also beispielsweise der 10.000-Euro-Freibetrag im Monat des 30. Geburtstags. Grundlage ist § 12 Absatz 2 SGB II.

Das Gesetz schreibt die Übertragung freier Freibeträge vor

Dieselbe Vorschrift enthält eine Regelung, die Familien eigentlich helfen müsste: Übersteigt das Vermögen eines Mitglieds der Bedarfsgemeinschaft dessen persönlichen Freibetrag, sind nicht ausgeschöpfte Freibeträge anderer Mitglieder auf diese Person zu übertragen. Das Gesetz formuliert diese Übertragung als Verpflichtung.

Übertragen wird dabei ein rechnerischer Schutzbetrag; das Eigentum am Geld bleibt unverändert. Besitzt die Mutter weniger Vermögen als ihren eigenen Freibetrag, könnte der freie Anteil nach einer entsprechenden Auslegung zusätzlich das Sparguthaben ihres Kindes schützen.

Warum die Bundesagentur die Übertragung auf Kinder ablehnt

Die Bundesagentur setzt bei einer anderen Vorschrift an: Nach § 7 Absatz 3 Nummer 4 SGB II gehören unverheiratete Kinder unter 25 Jahren nur zur elterlichen Bedarfsgemeinschaft, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen sichern können.

Nach der BA-Auslegung scheidet ein Kind mit ausreichend verwertbarem Vermögen deshalb aus, bevor es von freien Freibeträgen der Eltern profitieren kann.

Weil die Übertragung wiederum eine Zugehörigkeit zur Bedarfsgemeinschaft voraussetzt, wird sie anschließend abgelehnt. Diese Auffassung steht in Randnummer 12.38 der Fachlichen Weisungen zu § 12 SGB II vom 1. Juli 2026.

In der Gegenrichtung lässt die BA eine Übertragung hingegen zu: Ein nicht ausgeschöpfter Freibetrag eines weiterhin zur Bedarfsgemeinschaft gehörenden Kindes kann Vermögen der Eltern schützen. Für Familien entsteht damit eine schwer verständliche Ungleichheit zwischen beiden Übertragungsrichtungen.

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Die Reihenfolge der Prüfung entscheidet über den Anspruch

Genau hier setzt die Gegenauffassung an: Zunächst könnten die verfügbaren Freibeträge innerhalb der Familie verteilt und erst danach die Hilfebedürftigkeit des Kindes geprüft werden. Reichen die übertragenen Schutzbeträge aus, bliebe das Kind trotz seines höheren Sparguthabens leistungsberechtigt.

Die BA geht dagegen von der vorherigen Prüfung der Zugehörigkeit aus. So entfällt die Möglichkeit der Übertragung gerade dann, wenn sie dem Kind seinen Leistungsanspruch erhalten könnte.

Eckhardt beschreibt die BA-Position ausdrücklich nicht als offensichtlich rechtswidrig. Er sieht jedoch Argumente für eine andere Auslegung des Gesetzes.

Gesetzesbegründung und Kinderzuschlag sprechen für eine weitere Auslegung

Die ursprüngliche Begründung zum Bürgergeldgesetz, Bundestagsdrucksache 20/3873, Seite 80, nennt als Zweck der Übertragbarkeit eine einfachere Berechnung und einen höheren Vermögensschutz bei Betrachtung der gesamten Bedarfsgemeinschaft. Eckhardt sieht darin einen Anhaltspunkt dafür, Kinder zunächst einzubeziehen, wenn die gemeinsamen Freibeträge ihren Leistungsanspruch ermöglichen.

Zusätzlich verweist er auf den Kinderzuschlag: Dort sieht die Durchführungsanweisung der BA, Abschnitt C.2.2.2.3, ausdrücklich eine Übertragung ungenutzter Freibeträge der Eltern auf das Kind vor. Dieser Vergleich wirft Fragen zur unterschiedlichen Behandlung auf, begründet wegen der unterschiedlichen Leistungsregelungen aber noch keinen sicheren Anspruch im SGB II.

Auch der Verwaltungsaufwand spricht nach Eckhardts Analyse gegen die restriktive Praxis. Werden Kinder auf den Verbrauch ihres Vermögens verwiesen, muss das Jobcenter verfolgen, wann ihre Rücklagen so weit gesunken sind, dass wieder Hilfebedürftigkeit eintritt.

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Die Bundesregierung hält dennoch an der BA-Auslegung fest

Die Bundesregierung unterstützt eine großzügigere Handhabung derzeit nicht: In ihrer Antwort auf eine Anfrage der Grünen, Bundestagsdrucksache 21/8843, bestätigt sie die bisherige Auslegung. Eine gesetzliche Klarstellung, wonach die Übertragung vor der Prüfung der Zugehörigkeit zur Bedarfsgemeinschaft erfolgt, plant sie nach dieser Antwort nicht.

Für betroffene Familien bleibt deshalb ein Rechtsstreit mit offenem Ausgang. Eckhardts Argumentation liefert Ansatzpunkte, aber keine Garantie, dass das Jobcenter oder ein Gericht die Übertragung anerkennt.

Das Vermögen des Kindes darf nicht für die Eltern eingesetzt werden

Unabhängig von der Übertragungsfrage gilt: Eigenes Vermögen des Kindes darf grundsätzlich nur für dessen eigenen Lebensunterhalt berücksichtigt werden. Nach § 9 Absatz 2 SGB II müssen Kinder ihre Ersparnisse nicht einsetzen, um den Bedarf ihrer Eltern oder Geschwister zu decken.

Der Wegfall der Leistungen für ein Kind kann die monatliche Auszahlung an den Haushalt trotzdem erheblich verringern. Die Abgrenzung erläutert auch unser Beitrag dazu, warum das Jobcenter Kindervermögen nicht für den Lebensunterhalt der Eltern anrechnen darf.

Nicht jeder Kontostand ist verwertbares Vermögen

Vor einer Ablehnung muss geklärt werden, wem das Guthaben tatsächlich gehört und ob es rechtlich verfügbar ist. Bestehen wirksame Verfügungsbeschränkungen, kann eine Berücksichtigung als verwertbares Vermögen ausscheiden.

Die bloße Absicht, das Geld später für Ausbildung oder Führerschein zu verwenden, schützt ein gewöhnliches Sparkonto dagegen nicht automatisch. Welche Schwierigkeiten entstehen können, zeigt unser Beitrag über Sparguthaben der Großeltern für ihre Enkel und sinkende Jobcenter-Leistungen.

Für laufende Bewilligungszeiträume kann noch das alte Recht gelten

Die niedrigere Grenze greift nicht bei allen Familien seit Juli: Nach § 65a Absatz 1 SGB II gelten für Bewilligungszeiträume, die vor dem 1. Juli 2026 begonnen haben, weiterhin die bisherigen Vermögensvorschriften. Entscheidend ist der Beginn des Bewilligungszeitraums.

Hat ein solcher Zeitraum beispielsweise am 1. Juni 2026 begonnen und läuft bis Ende November, darf die Behörde den Vermögensschutz in diesem Zeitraum nicht einfach auf die neuen Beträge umstellen. Die Übergangsregel kann deshalb bereits unabhängig vom Streit über die Übertragung helfen.

Was Familien gegen eine Ablehnung unternehmen können

Gegen einen belastenden Bescheid ist bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich. Familien sollten dabei den betroffenen Zeitraum und das Kind benennen sowie die Vermögensberechnung und die Ablehnung der Freibetragsübertragung konkret angreifen.

Die Argumentation kann sich auf den Wortlaut des § 12 Absatz 2 Satz 3 SGB II und die Gesetzesbegründung stützen. Ebenso wichtig sind Nachweise über das eigene Vermögen der Eltern, das Guthaben des Kindes und mögliche Zugriffsbeschränkungen.

Fehlt akut Geld für den Lebensunterhalt, kommt zusätzlich vorläufiger Rechtsschutz nach § 86b SGG beim Sozialgericht in Betracht. Ist anzurechnendes Vermögen lediglich nicht sofort verwertbar, sind außerdem die Voraussetzungen eines Darlehens nach § 24 Absatz 5 SGB II zu prüfen.

Sieben Fragen und Antworten zu Vermögensfreibeträgen von Eltern und Kindern

Wie viel Sparguthaben darf ein Kind im SGB II behalten?

Bei Anwendung des seit Juli 2026 geltenden Rechts beträgt der persönliche allgemeine Vermögensfreibetrag 5.000 Euro. Übergangsregeln und zusätzliche gesetzliche Schutzvorschriften können im Einzelfall zu einem anderen Ergebnis führen.

Können Eltern ihren ungenutzten Freibetrag auf ihr Kind übertragen?

Die BA lehnt dies ab, wenn das Kind wegen seines eigenen Vermögens nach ihrer Prüfung nicht mehr zur Bedarfsgemeinschaft gehört. Gegen diese Auslegung gibt es rechtliche Argumente, ein sicher durchsetzbarer Anspruch folgt daraus bislang nicht.

Erlaubt das Gesetz überhaupt eine Übertragung von Freibeträgen?

Ja, § 12 Absatz 2 Satz 3 SGB II schreibt die Übertragung ungenutzter Freibeträge innerhalb der Bedarfsgemeinschaft vor. Umstritten ist, ob das Kind bereits vor dieser Übertragung auf seine Zugehörigkeit geprüft werden darf.

Kann ein freier Freibetrag des Kindes die Eltern schützen?

Ja, die BA lässt diese Übertragungsrichtung grundsätzlich zu, wenn das Kind zur Bedarfsgemeinschaft gehört. Ein Kind, das seinen Bedarf bereits selbst deckt und deshalb ausscheidet, stellt der elterlichen Bedarfsgemeinschaft keinen freien Freibetrag zur Verfügung.

Muss das Kind mit seinen Ersparnissen die Eltern finanzieren?

Nein, eigenes Kindervermögen wird generell nur für den Bedarf des Kindes berücksichtigt. Dass dadurch dessen Leistungsanspruch entfallen kann, erlaubt keine Anrechnung des Sparguthabens auf den Bedarf der Eltern.

Sind Ersparnisse für den Führerschein automatisch geschützt?

Nein, die geplante Verwendung allein schafft keinen zusätzlichen Freibetrag. Entscheidend bleiben die Eigentumsverhältnisse, die Verwertbarkeit und gegebenenfalls weitere gesetzliche Ausnahmen.

Welche Frist gilt für einen Widerspruch?

Nach § 84 SGG beträgt sie bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung regelmäßig einen Monat ab Bekanntgabe des Bescheids. Bei einer akuten Versorgungslücke kann zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht erforderlich sein.